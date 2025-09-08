УКР
Акція протесту проти військових ТЦК у Вінниці: ще три учасниці отримали підозри. ФОТО

Трьом учасницям акції з перешкоджання військовослужбовцям Вінницького ОМТЦК та СП біля міського стадіону на початку серпня 2025 року повідомлено про підозру.

Про це повідомила Вінницька обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, 1 серпня цього року військовослужбовці міського центру комплектування доправили до пункту збору військовозобов’язаних чоловіків, які перебували у розшуку як особи, які ухиляються від призову на військову службу або які не мають тимчасового звільнення від призову.

Серед чоловіків були ті, яких жінки намагалися "забрати додому".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конфлікт із ТЦК у Вінниці: п’ятьох затриманих чоловіків відправили під домашній арешт

На свою підтримку жінки організували натовп громадян. Одночасно вони вели пряму трансляцію події у різних соціальних мережах.

У прокуратурі заявили, що через такі дії військові ТЦК не змогли вчасно виконати свої службові обов’язки в "умовах особливого періоду".

Жінкам інкримінують підбурювання до перешкоджання і перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України й інших військових формувань в особливий період і поширення інформації про розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану.

Раніше підозри за ч. 1 ст. 114-1 та ст. 341 отримали п’ятеро осіб – учасників акції. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловік викрав авто ТЦК, яке мало везти його на ВЛК, та поїхав додому на Одещині, - поліція

Конфлікт із ТЦК у Вінниці: три жінки отримали підозри

Що передувало?

Нагадаємо, пізно ввечері 1 серпня у Вінниці біля стадіону "Локомотив" зібралися місцеві жителі, які заявили про незаконне утримання чоловіків, імовірно, затриманих військовослужбовцями ТЦК та СП. Згодом поліція розпочала розслідування обставин інциденту.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом спроби захоплення державної установи у Вінниці. 5 чоловіків віком від 21 до 33 років затримані.

4 серпня Вінницький міський суд обрав запобіжний захід для п’ятьох чоловіків, яких затримали під час конфлікту громадян з військовослужбовцями ТЦК у Вінниці. Їх підозрюють у спробі захоплення центрального міського стадіону.

Вінниця (646) Вінницька область (1074) конфлікт (462) підозра (863) ТЦК та СП (791) Вінницький район (43)
+29
знайшли злочинниць,влада в відкриту транслює свою ненависть і головного ворога для себе
08.09.2025 15:12 Відповісти
+25
ухилянтки прокляті! зовсім не думають, що жопи чиновників і поліції треба захищати від кацапів!
08.09.2025 15:16 Відповісти
+18
Залякати хочуть ? Дарма ...
Тепер просто люди з мітингами вийдуть вже на підтримку цих жінок !
08.09.2025 15:13 Відповісти
Ну от про болячки не треба... У мене родич, який добровольцем ішов, мав обмежену придатність ще з часів Кучми, а після ВЛК рапотово став повністю придатним. У підрозділі коли пішов, у медчастину, то там офіцер медик офігєл і сказав, що по-хорошому у родича щось середнє між обмеженою придатністю і непридатністю!
Добре, що він як доброволець обрав собі посаду як для обмежено придатних, де немає фізичних навантажень, але на БЗВП йому дуже важко було і навіть і шпиталь ненадовго потрапив!
08.09.2025 17:37 Відповісти
з) Я державі нічого не винен;
и) На ТОТ значно вищий рівень життя;
і) Хай син Порошенка воює
ї)Чому мусора та тцк не на фронті?
й)Хай військові та поліцейські пенсіонери воюють.
к)Потрібна контрактна армія, де платитимуть гроші
л)Дані оновлю, а воювати фіг вам.
м)Я хочу жити.
н)Я не лох, обламайтеся.
08.09.2025 17:49 Відповісти
Цікаво, що один одному лайкають фігуранти списку який склав вчора чи позавчора дописувач Порохобандерівець. Антиукраїнська наволоч, короче. Розумію, і місцевого розливу, і Лахтинські.
08.09.2025 15:52 Відповісти
А чому в списку лютого ворога простих українців "порохобандерівця" нема тих, хто поставляє у війська браковані дрони та міни, нема тих, хто розкрадає мільйони на закупках для ЗСУ та укріпленнях? То не антиукраїнська навоч? Чи, може тому, що він на тих злодіїв працює, як і ти?
08.09.2025 16:06 Відповісти
Є. Але він таким як ти, ФСБешним агентам, не розповідає. Щоб ви не попередили їх.
08.09.2025 16:10 Відповісти
Кому ти втираєш? Такі, як ти і той ідіот, браві лише проти чорноробів. Перед "господарями життя" ви плазуєте і робите калюжу під собою.
08.09.2025 16:59 Відповісти
то не вороги для нього, а роботодавці
08.09.2025 17:20 Відповісти
Млять, скільки загрожує років? Нахуа мені статті і підпункти?
Бутусов! Ау! Зроби щось!
08.09.2025 16:01 Відповісти
08.09.2025 17:04 Відповісти
ну так в чому проблема? відкривай кордони - хай паразити здриснуть, і ті хто в рашку хоче.
08.09.2025 17:21 Відповісти
Ти дуже гарна і хороша людина, не написав про міндіча, який в європу не виїхав і не вкрав мільярди. (Попередній коментар хтось видалив, прийшлось трохи змінити слова)
08.09.2025 17:45 Відповісти
Грядут новые митинги,вообще зеленая шваль страх потеряла.
08.09.2025 17:33 Відповісти
