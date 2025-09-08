Акція протесту проти військових ТЦК у Вінниці: ще три учасниці отримали підозри. ФОТО

Трьом учасницям акції з перешкоджання військовослужбовцям Вінницького ОМТЦК та СП біля міського стадіону на початку серпня 2025 року повідомлено про підозру.

Про це повідомила Вінницька обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, 1 серпня цього року військовослужбовці міського центру комплектування доправили до пункту збору військовозобов’язаних чоловіків, які перебували у розшуку як особи, які ухиляються від призову на військову службу або які не мають тимчасового звільнення від призову.

Серед чоловіків були ті, яких жінки намагалися "забрати додому".

На свою підтримку жінки організували натовп громадян. Одночасно вони вели пряму трансляцію події у різних соціальних мережах.

У прокуратурі заявили, що через такі дії військові ТЦК не змогли вчасно виконати свої службові обов’язки в "умовах особливого періоду".

Жінкам інкримінують підбурювання до перешкоджання і перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України й інших військових формувань в особливий період і поширення інформації про розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану.

Раніше підозри за ч. 1 ст. 114-1 та ст. 341 отримали п’ятеро осіб – учасників акції. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Що передувало?

Нагадаємо, пізно ввечері 1 серпня у Вінниці біля стадіону "Локомотив" зібралися місцеві жителі, які заявили про незаконне утримання чоловіків, імовірно, затриманих військовослужбовцями ТЦК та СП. Згодом поліція розпочала розслідування обставин інциденту.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом спроби захоплення державної установи у Вінниці. 5 чоловіків віком від 21 до 33 років затримані.

4 серпня Вінницький міський суд обрав запобіжний захід для п’ятьох чоловіків, яких затримали під час конфлікту громадян з військовослужбовцями ТЦК у Вінниці. Їх підозрюють у спробі захоплення центрального міського стадіону.