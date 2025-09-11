РУС
3 879 45

Военные ТЦК и полицейский могли избить мужчину в Харькове: начато расследование. ВИДЕО

Накануне в соцсетях распространилось видео, на котором якобы работник полиции и военнослужащие ТЦК избили мужчину в Основянском районе Харькова. Продолжается проверка.

Об этом сообщает полиция в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

"В соцсетях распространена информация об избиении мужчины якобы полицейским и военными в Основянском районе Харькова. Сведения зарегистрированы в установленном порядке, работники территориального подразделения полиции начали проверку", - отметили там.

Правоохранители уже установили людей, на которых указывали прохожие, и которые могут быть причастны к инциденту. Другие участники происшествия устанавливаются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Акция протеста против военных ТЦК в Виннице: еще три участницы получили подозрения. ФОТО

В пресс-службе добавили, что на видео, которое было распространено в соцсетях, нет сотрудников полиции.

"Зафиксированные на записи лица являются сотрудниками Территориального центра комплектования. Проверка обстоятельств нанесения мужчине телесных повреждений продолжается", - заявили в полиции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мужчины напали на военнослужащих ТЦК на Волыни: во время драки началась стрельба

Отметим, что инцидент, о котором идет речь, произошел 9 сентября вблизи станции метро "Левада" в Основянском районе, сообщают очевидцы в соцсетях.

В описании к видео утверждалось, что военнослужащие ТЦК и полицейский остановили мужчину, чтобы проверить учетные документы, и после того, как выяснили, что тот при себе не имеет документов, начали избиение, которое прекратили прохожие.

Автор: 

избиение (9859) Нацполиция (16744) Харьков (7740) ТЦК (742) Харьковская область (1569) Харьковский район (539)
Топ комментарии
+21
Бодікамери були у ТЦКшників і поліцейських?
показать весь комментарий
11.09.2025 18:04 Ответить
+18
Які дрібниці. Камери, шмамери... Все одно потужна перевірка виявить що мусора та ТЦКуни діяли виключно у межах чинного законодавства.
показать весь комментарий
11.09.2025 18:07 Ответить
+17
Поранені інваліди побили чоловіка? Та це ж ІПСО.
показать весь комментарий
11.09.2025 18:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Які дрібниці. Камери, шмамери... Все одно потужна перевірка виявить що мусора та ТЦКуни діяли виключно у межах чинного законодавства.
показать весь комментарий
11.09.2025 18:07 Ответить
Не можна довгий час ображати людей - рано чи пізна почнеться потужна "обратка" - тоді нехай вже не ображаються !
П.С - насправді вже почалось - є купа новин , коли їх вже відстрілюють
показать весь комментарий
11.09.2025 18:33 Ответить
кацапоговорящого мальчіка в трусіках обідили
показать весь комментарий
11.09.2025 18:39 Ответить
Манюня, хто саме тебе скривдив?
показать весь комментарий
11.09.2025 19:21 Ответить
Магнітні бурі, запис втрачено, напевно. Чоловікові стало зле, й вони хотіли йому допомогти за допомогою пакету выдомого бренду.
показать весь комментарий
11.09.2025 18:50 Ответить
Шмигаль казав, що камерами забезпечені на 85 чи 90%... І випадково, саме цій "групі оповіщення" не вистачило камери)
показать весь комментарий
11.09.2025 20:26 Ответить
Ну Шмигаль взагалі забув,що клоуни від ТЦК вже рік,як повинні ходити з бодікамерами,а поліція з 2015р .Amnesia у людини
показать весь комментарий
11.09.2025 20:53 Ответить
я вважаю що справедливість візьме верх. і хто винний доведуть .
показать весь комментарий
11.09.2025 18:06 Ответить
Ахаха, наївний
показать весь комментарий
11.09.2025 18:16 Ответить
я за справедливість. а наївні за зе голосували. можливо той що лежить також.
показать весь комментарий
11.09.2025 18:20 Ответить
Справедливість в Україні? Ні, ну ви і справді наївний.
показать весь комментарий
11.09.2025 18:21 Ответить
я дійсно за справедливість. і не важливо хто винний. відповідальність повинен понести винуватець. я розумію що за час президенства зеленського люди оскотинились.
показать весь комментарий
11.09.2025 18:23 Ответить
По собі інших людей не міряй !
показать весь комментарий
11.09.2025 18:25 Ответить
ну таких як ти я по собі і не міряю. для цього є криси.
показать весь комментарий
11.09.2025 18:29 Ответить
Біосміття тцкшне не може без цього.
А потім волають, "за що нас б'ють , ми ж при виконанні службових обов'язків "
показать весь комментарий
11.09.2025 18:09 Ответить
біосміття це ти та подібні тобі. ти бачив на відео щоб ТЦКашник бив цивільного? і я не бачив.
показать весь комментарий
11.09.2025 18:42 Ответить
Я вважаю, що винен Трамп, ну в крайньому випадку Венс. Думаю ви згодні. Правда?
показать весь комментарий
11.09.2025 18:18 Ответить
Я точно буду згодний, якщо ви перестанете нарешті захаращувати простір під моїми коментарями.
показать весь комментарий
11.09.2025 18:20 Ответить
Та я просто з цікавості. От на таких темах, як ця ви пишете адекватні коменти, а там де щось про США - загальноприйнятий тут треш. Чому?
показать весь комментарий
11.09.2025 18:33 Ответить
Тому,що працює по темах США.
показать весь комментарий
11.09.2025 18:42 Ответить
ну не зеленський же!
показать весь комментарий
11.09.2025 18:21 Ответить
У соцмережах поширено інформацію про побиття чоловіка нібито поліцейським та військовими в Основ'янському районі Харкова. Джерело: https://censor.net/ua/v3573622
Добре що так стали писати, нібито А то зараз у моді начепити форму і ходити розумніти. Впевнений, що там були переодягнуті клоуни, яким прото нема чим зайнятися.
показать весь комментарий
11.09.2025 18:18 Ответить
"Телеграм канал Харьков life " кацапомовний канал ?! І голоси ображених кацапською ? Думаю це провокація , не били його , а ні поліція, а ні ТЦК.
показать весь комментарий
11.09.2025 18:18 Ответить
Такий обережний заголовок) Ви би так і все інше висвітлювали в цій темі, бо виглядає доволі упереджено - там навісити ярлик, а тут "могли побити"
показать весь комментарий
11.09.2025 18:20 Ответить
Таке враження , що вони навмисно провокують людей ... А навіщо ?
Чи це просто дурна віра в свою безкарність ?
показать весь комментарий
11.09.2025 18:20 Ответить
"... після того, як зʼясували, що той при собі не має документів, почали побиття"
Ще не чув більш дебільного пояснення. Автори відео хоч би придумали щось правдоподібніше)
показать весь комментарий
11.09.2025 18:21 Ответить
Чому немає версії - зупинили, доків немає, чи відмовився показати, почав грубіянити ??
показать весь комментарий
11.09.2025 18:27 Ответить
На відео як мінімум 8 чоловік - чому вони не зловили того бика в чорному ?
показать весь комментарий
11.09.2025 18:27 Ответить
Тому що для лохів кримінальна відповідальність за напад на військового героя ТЦК і броньованого героя поліцая
показать весь комментарий
11.09.2025 18:36 Ответить
По факту - так , населення привчили відчувати себе лохами ... ((
Але по закону - могли і мали право затримувати (громадянський арешт) до тогож , як зазначили вище - якщо то були ТЦКшники - де відео з бодікамер ? А так , по відео - якісь бандюеи чи ******** !
показать весь комментарий
11.09.2025 18:40 Ответить
Ти коли небудь питав у поліцаїв і тецекаїв про їх бодікамери?Кажуть,що десь вони є і хто я такий,що такі питання задавати.
показать весь комментарий
11.09.2025 18:45 Ответить
Питав ... Я коли через блок-пости їду , і бачу там молодих і здорових бугаїв , весь час їм різні запитання задаю ...))
показать весь комментарий
11.09.2025 18:49 Ответить
Мосфільм працює без вихідних, знімає і знімає це ІПСО.
показать весь комментарий
11.09.2025 18:31 Ответить
Нема тут в коментарях Шабуніна ? Не волає про те що :

"опричники Зеленського тупо забили на закон. Забили показово - щоб всі це бачили і їх боялися.

А я забув - тут забивали до півсмерті ,якось холопа , а не садили в СІЗО напівбога НАгреБУшника . Чого за тих смердів перейматися ....
показать весь комментарий
11.09.2025 18:47 Ответить
Та не може бути. Всьо страшне іпсо
показать весь комментарий
11.09.2025 18:53 Ответить
Якісь нервові поліцейські стали та тцкашніки.. Але всякі причини можуть бути. Може з жінкою посварився , а може ще щось.. А тут ще посилають на хер на кожному кроці. А він може патріот і йому за державу обідно.. От він і по почкам ,по почкам..
показать весь комментарий
11.09.2025 19:07 Ответить
Мосфільм прогресує, вже навіть плакати українською розвішують для більшого ефекту. Наші силовики ніколи не вчинили б з цивільним так як ці буряти.
показать весь комментарий
11.09.2025 20:00 Ответить
А треба з собою носити сокиру, а краще лопату.
показать весь комментарий
11.09.2025 20:38 Ответить
 
 