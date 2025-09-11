Военные ТЦК и полицейский могли избить мужчину в Харькове: начато расследование. ВИДЕО

Накануне в соцсетях распространилось видео, на котором якобы работник полиции и военнослужащие ТЦК избили мужчину в Основянском районе Харькова. Продолжается проверка.

Об этом сообщает полиция в Харьковской области.

"В соцсетях распространена информация об избиении мужчины якобы полицейским и военными в Основянском районе Харькова. Сведения зарегистрированы в установленном порядке, работники территориального подразделения полиции начали проверку", - отметили там.

Правоохранители уже установили людей, на которых указывали прохожие, и которые могут быть причастны к инциденту. Другие участники происшествия устанавливаются.

В пресс-службе добавили, что на видео, которое было распространено в соцсетях, нет сотрудников полиции.

"Зафиксированные на записи лица являются сотрудниками Территориального центра комплектования. Проверка обстоятельств нанесения мужчине телесных повреждений продолжается", - заявили в полиции.

Отметим, что инцидент, о котором идет речь, произошел 9 сентября вблизи станции метро "Левада" в Основянском районе, сообщают очевидцы в соцсетях.

В описании к видео утверждалось, что военнослужащие ТЦК и полицейский остановили мужчину, чтобы проверить учетные документы, и после того, как выяснили, что тот при себе не имеет документов, начали избиение, которое прекратили прохожие.