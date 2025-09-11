Военные ТЦК и полицейский могли избить мужчину в Харькове: начато расследование. ВИДЕО
Накануне в соцсетях распространилось видео, на котором якобы работник полиции и военнослужащие ТЦК избили мужчину в Основянском районе Харькова. Продолжается проверка.
Об этом сообщает полиция в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.
"В соцсетях распространена информация об избиении мужчины якобы полицейским и военными в Основянском районе Харькова. Сведения зарегистрированы в установленном порядке, работники территориального подразделения полиции начали проверку", - отметили там.
Правоохранители уже установили людей, на которых указывали прохожие, и которые могут быть причастны к инциденту. Другие участники происшествия устанавливаются.
В пресс-службе добавили, что на видео, которое было распространено в соцсетях, нет сотрудников полиции.
"Зафиксированные на записи лица являются сотрудниками Территориального центра комплектования. Проверка обстоятельств нанесения мужчине телесных повреждений продолжается", - заявили в полиции.
Отметим, что инцидент, о котором идет речь, произошел 9 сентября вблизи станции метро "Левада" в Основянском районе, сообщают очевидцы в соцсетях.
В описании к видео утверждалось, что военнослужащие ТЦК и полицейский остановили мужчину, чтобы проверить учетные документы, и после того, как выяснили, что тот при себе не имеет документов, начали избиение, которое прекратили прохожие.
П.С - насправді вже почалось - є купа новин , коли їх вже відстрілюють
А потім волають, "за що нас б'ють , ми ж при виконанні службових обов'язків "
Добре що так стали писати, нібито А то зараз у моді начепити форму і ходити розумніти. Впевнений, що там були переодягнуті клоуни, яким прото нема чим зайнятися.
Чи це просто дурна віра в свою безкарність ?
Ще не чув більш дебільного пояснення. Автори відео хоч би придумали щось правдоподібніше)
Але по закону - могли і мали право затримувати (громадянський арешт) до тогож , як зазначили вище - якщо то були ТЦКшники - де відео з бодікамер ? А так , по відео - якісь бандюеи чи ******** !
"опричники Зеленського тупо забили на закон. Забили показово - щоб всі це бачили і їх боялися.
А я забув - тут забивали до півсмерті ,якось холопа , а не садили в СІЗО
напівбогаНА греБУшника . Чого за тих смердів перейматися ....