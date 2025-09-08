Акция протеста против военных ТЦК в Виннице: еще три участницы получили подозрения. ФОТО

Трем участницам акции по препятствованию военнослужащим Винницкого ОТЦК и СП возле городского стадиона в начале августа 2025 года сообщено о подозрении.

Об этом сообщила Винницкая областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, 1 августа этого года военнослужащие городского центра комплектования доставили в пункт сбора военнообязанных мужчин, которые находились в розыске как лица, уклоняющиеся от призыва на военную службу или не имеющие временного освобождения от призыва.

Среди мужчин были те, которых женщины пытались "забрать домой".

В свою поддержку женщины организовали толпу граждан. Одновременно они вели прямую трансляцию события в различных социальных сетях.

В прокуратуре заявили, что из-за таких действий военные ТЦК не смогли вовремя выполнить свои служебные обязанности в "условиях особого периода".

Женщинам инкриминируют подстрекательство к препятствованию и препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период и распространение информации о расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, при возможности их идентификации на местности, совершенное в условиях военного положения.

Ранее подозрения по ч. 1 ст. 114-1 и ст. 341 получили пять человек - участников акции. Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

Что предшествовало?

Напомним, поздно вечером 1 августа в Виннице возле стадиона "Локомотив" собрались местные жители, которые заявили о незаконном удержании мужчин, вероятно, задержанных военнослужащими ТЦК и СП. Впоследствии полиция начала расследование обстоятельств инцидента.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту попытки захвата государственного учреждения в Виннице. 5 мужчин в возрасте от 21 до 33 лет задержаны.

4 августа Винницкий городской суд избрал меру пресечения для пятерых мужчин, которых задержали во время конфликта граждан с военнослужащими ТЦК в Виннице. Их подозревают в попытке захвата центрального городского стадиона.