4 225 83

Акция протеста против военных ТЦК в Виннице: еще три участницы получили подозрения. ФОТО

Трем участницам акции по препятствованию военнослужащим Винницкого ОТЦК и СП возле городского стадиона в начале августа 2025 года сообщено о подозрении.

Об этом сообщила Винницкая областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, 1 августа этого года военнослужащие городского центра комплектования доставили в пункт сбора военнообязанных мужчин, которые находились в розыске как лица, уклоняющиеся от призыва на военную службу или не имеющие временного освобождения от призыва.

Среди мужчин были те, которых женщины пытались "забрать домой".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конфликт с ТЦК в Виннице: пятерых задержанных мужчин отправили под домашний арест

В свою поддержку женщины организовали толпу граждан. Одновременно они вели прямую трансляцию события в различных социальных сетях.

В прокуратуре заявили, что из-за таких действий военные ТЦК не смогли вовремя выполнить свои служебные обязанности в "условиях особого периода".

Женщинам инкриминируют подстрекательство к препятствованию и препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период и распространение информации о расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, при возможности их идентификации на местности, совершенное в условиях военного положения.

Ранее подозрения по ч. 1 ст. 114-1 и ст. 341 получили пять человек - участников акции. Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина угнал авто ТЦК, которое должно было везти его на ВВК, и поехал домой на Одесчину, - полиция

Конфликт с ТЦК в Виннице: три женщины получили подозрения
Конфликт с ТЦК в Виннице: три женщины получили подозрения
Конфликт с ТЦК в Виннице: три женщины получили подозрения

Что предшествовало?

Напомним, поздно вечером 1 августа в Виннице возле стадиона "Локомотив" собрались местные жители, которые заявили о незаконном удержании мужчин, вероятно, задержанных военнослужащими ТЦК и СП. Впоследствии полиция начала расследование обстоятельств инцидента.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту попытки захвата государственного учреждения в Виннице. 5 мужчин в возрасте от 21 до 33 лет задержаны.

4 августа Винницкий городской суд избрал меру пресечения для пятерых мужчин, которых задержали во время конфликта граждан с военнослужащими ТЦК в Виннице. Их подозревают в попытке захвата центрального городского стадиона.

Автор: 

Винница (746) Винницкая область (1088) конфликт (848) подозрение (567) ТЦК (739) Винницкий район (39)
Топ комментарии
+25
знайшли злочинниць,влада в відкриту транслює свою ненависть і головного ворога для себе
08.09.2025 15:12 Ответить
+22
ухилянтки прокляті! зовсім не думають, що жопи чиновників і поліції треба захищати від кацапів!
08.09.2025 15:16 Ответить
+16
Залякати хочуть ? Дарма ...
Тепер просто люди з мітингами вийдуть вже на підтримку цих жінок !
08.09.2025 15:13 Ответить
знайшли злочинниць,влада в відкриту транслює свою ненависть і головного ворога для себе
08.09.2025 15:12 Ответить
кацапа, бухай бояру, і з'їж гранату.
08.09.2025 15:35 Ответить
Залякати хочуть ? Дарма ...
Тепер просто люди з мітингами вийдуть вже на підтримку цих жінок !
08.09.2025 15:13 Ответить
давай, іди, покажи приклад
08.09.2025 15:36 Ответить
ухилянтки прокляті! зовсім не думають, що жопи чиновників і поліції треба захищати від кацапів!
08.09.2025 15:16 Ответить
якщо розкласти ситуацію на деталі,то виходить влада своїми нападками на жінок офіціально прикриває повне беззаконня своїх шісток які й спровокували все.ні вояки прямо кажуть,майданити не будуть,є нові методи швидкого та безпечного досягнення цілей,досить з нас жертв,а настрої вже майже киплять,важко слухати та бачити що творять з простими українцями нелюди в формі та без посвідчень
08.09.2025 15:23 Ответить
це врадіїївка чи ще ні?
08.09.2025 15:18 Ответить
Стоячі біля стадіону , чим вони перешкоджали ?
08.09.2025 15:18 Ответить
вони там налякали мєнтів
показать весь комментарий
викликами масову діарею,чим перегоджали законним діям ,,посадових,, осіб
08.09.2025 15:25 Ответить
кацапчик, ти б лікувався від діареї, а не радісно всім розповідав про свої проблеми. і загалом нас ваші болотні проблеми не цікавлять.
08.09.2025 15:57 Ответить
А ви у Німеччині спробуйте "хвіст підняти" на місцевого поліцая чи іншого представника органів влади.
08.09.2025 15:40 Ответить
А в Німеччині поліціянти також вчиняють протиправні дії?
08.09.2025 15:44 Ответить
які? маєш інформацію і докази, пиши заяву в ДБР.
08.09.2025 15:58 Ответить
Будь ласка, не потрібно порівнювати хрін з редькою (варіант політкоректного перекладу від штучного інтелекту).
08.09.2025 15:48 Ответить
ну ***** тепер їх нагородить-дасть безкоштовно громадянство. і чайком пригостить дівним
08.09.2025 15:23 Ответить
08.09.2025 15:23 Ответить
Ось через таких жіночок і досі летять шахеди й ракети і перемоги нема. А якби всі пішли в ТЦК, то вже б російські військові заводи злетіли в повітря й війна б закінчилася.
08.09.2025 15:24 Ответить
Ти просто смішний до неймовірності, як дитина.
08.09.2025 15:25 Ответить
навіть тяжко зрозуміти він так реально думає чи він так має смердіти на вентілятор,бо виглядає просто мерзенно
08.09.2025 15:27 Ответить
Іронія ... ні ?
08.09.2025 15:30 Ответить
перша частина схоже,а ось друга більш як на закид схоже
08.09.2025 15:32 Ответить
хрюзкій ванья, іді за карабльом.
08.09.2025 15:59 Ответить
Ждун?
08.09.2025 15:28 Ответить
диванній півень патріот??хапанув чекушку набрався хоробрості і впав в стан діареї??
08.09.2025 15:33 Ответить
Ось прийде бурят застромить тобі прутня в дупу і пожене на Варшаву з мосінкою зразка 1891 року, тоді побачимо хто диванний півень.
08.09.2025 15:37 Ответить
ти такий смішний,це в тебе з народження чи побічний еффект після перенесеного захворювання???не забувай приймати пігулки а то хто ще нас пугатиме бурятами
08.09.2025 15:45 Ответить
Коли мерзнутимеш в окопі під Берліном, а кадирівець з заградотряда буде водити тобі по губах, тоді пошкодуєш що не пішов у ТЦК.
08.09.2025 15:53 Ответить
сама страшна секта це дебіли,у них всюди свої люди,так???🤣🤣🤣
08.09.2025 16:01 Ответить
Тобто, кадирівець буде мерзти поряд з Єгором, в тому самому окопі? То який це заградотряд?
08.09.2025 16:13 Ответить
Буряти давно тут, навіть мову вивчили!
08.09.2025 15:46 Ответить
у мене однокласник з кубані,він ще в 90х казав що кубань,белгородщина там основна маса україномовних....
08.09.2025 16:00 Ответить
Один навіть міністром оборони був при Ющенку.
08.09.2025 16:15 Ответить
то хрюзкій ванья, там вже йому встромили, бо строчить як з переляку.
08.09.2025 16:08 Ответить
Так прямо і пожене, не виймаючи свого прутня до самої Варшави?
08.09.2025 16:11 Ответить
Це вже нюанси, ти давай або погоджуйся, або визнай що є запроданцем на службі москальських спецслужб і пишеш під VPN десь в Луганську.
08.09.2025 16:24 Ответить
Погоджуватись на те, що тебе бурят пожене до Варшави з прутнем в сраці? Та мені все одно, як він тебе пожене. А я в Україні. І мене ніякий бурят нікуди не пожене.
08.09.2025 16:44 Ответить
Похмелись
08.09.2025 15:47 Ответить
Так хай ці "курки" замість своїх "чоловіків" йдуть на фронт власні родини захищати.
08.09.2025 15:25 Ответить
Твої смішні хотєлки так і залишаться просто пуком в повітря.
08.09.2025 15:28 Ответить
чому ти не захищаєш??чи твоя курка пішла замість тебе і ти головний півень на селі?
08.09.2025 15:28 Ответить
хрюзге швайне, звідки строчиш?
08.09.2025 16:09 Ответить
І що, дуже цікаво бігати по коментарях і просто називати кацапами тих, чия думка тобі не подобається? 😂
08.09.2025 16:35 Ответить
Penis Kozlov (Quidmy) я не тебе питав. а відповідати питанням на питання ознака тупості, чим ви кацапи дуже відомі.
08.09.2025 16:43 Ответить
Серед чоловіків були ті, яких жінки намагалися "забрати додому".
Цікавий аргумент. У кого є жінка, забере додому. А всього немає жінки, в окопи.
08.09.2025 15:27 Ответить
Кацапська агентура. Судити і на відбудову України.
08.09.2025 15:29 Ответить
проти зєлі потрібно виходити вже.
08.09.2025 15:31 Ответить
Виходь. Будешь вождем сметунів)
08.09.2025 15:33 Ответить
Єдине, що можуть робити уповноважені військові ТЦК у цьому місці за наказом коменданту, це оповіщення повісткою. Перевищення повноважень мало місце, але не привернуло уваги поліції. Лише небайдужих громадян!
08.09.2025 15:33 Ответить
яке перевищення?
08.09.2025 16:10 Ответить
Побуду трохи Вангою -
- а найцікавіше буде , коли з'ясується що чоловіки , або рідні цих жінок ВЖЕ воюють в ЗСУ ... в прокуратурі хочуть , аби ці хлопці до них навідались ?
08.09.2025 15:35 Ответить
я дивуюся що мусорилі та інші навіть не завдаються тим що на їх безкарність може повернутися жертва тої безкарності з запитом на справедливість.вони чи тупі чи дуже впевненні у особистій недоторканості,хай поцікавляться що було з мусорами з 1945-1955,там багато цікавого
08.09.2025 15:49 Ответить
От і чудово. Вважаю що за такі дії повинно бути жорстке покарання. Їх дії треба розцінювати як пособництво агресору...
08.09.2025 15:36 Ответить
Твої хотелкі розходяться з КОНСТИТУЦІЕЮ УКРАЇНИ!
08.09.2025 15:50 Ответить
з якою саме статтею Конституції?
08.09.2025 16:00 Ответить
Я щось не дуже-то зрозумів, до чого тут Ст. 341 (захоплення державних будівель), як вони не до ТЦК прийшли, а до стадіону, який перебуває у комунальній власності міста Вінниця. Хіба мер Вінниці щось казав про ту заворушку???
08.09.2025 15:37 Ответить
"Захоплення державних або громадських будівель чи споруд.."
Правда там лажа виходить - "... з метою незаконного користування ними або перешкоджання нормальній роботі.." - чому можна "перешкоджати" вночі на стадіоні ?
08.09.2025 15:41 Ответить
От тому мене цікавить позиція розпорядника будівлі - мера Вінниці (який, до речі, опозиційний), а також вінницького футбольного клубу "Нива", який орендує цей стадіон...
08.09.2025 15:48 Ответить
опозиційний,а до кого він такий політичнопротиважливий??і самі ж дивуєтеся його опозиційності
08.09.2025 15:52 Ответить
Представляє партію Гройсмана, якщо що. Вона провладна? Ні!
08.09.2025 15:54 Ответить
ну якщо ти так кажеш....
08.09.2025 15:58 Ответить
А хто такі на фото бугаї з папірцями? Це ті, що прийшли цим жінкам вручати підозри? А вручити підозри ворогам на передовій вони не годні? Браві лише проти жінок в глибокому тилу?
08.09.2025 15:44 Ответить
інваліди,які пройшли всі притони,борделі,та заброньовані для боротьби на внутрішніх горілчаноковбасних фронтах,мабуть чиїсь родичи
08.09.2025 15:54 Ответить
Бабів на нари, підкаблучників - в штрафбат🤬
08.09.2025 15:44 Ответить
А тебе з максімом в заградотряд, совок ти махровий!
08.09.2025 15:52 Ответить
Так, всі, хто пропонує подібне, самі, чомусь, розраховують опинитись в числі вертухаїв. Зовсім забуваючи про те, що обов"язково настане і їхня черга...
08.09.2025 15:59 Ответить
Показово забрати їх у СІЗО, як приклад для інших захістниць ухилянтов.
08.09.2025 15:45 Ответить
в німетчині слава богу і законність і справедливість і права людини,ти ж за тим туди сригнув щоб не сидіти в окопі,ну а іншим сізо??так??
08.09.2025 15:56 Ответить
Егорка Кузнецов так Німеччина не веде війну на своїй території проти переважаючого по силі ворога, тому там безперебійно працюють законність і права людини. От як буде Німеччина міситись з кацапами, або китайцями тоді й подивимось на права людини в Німеччині. Ти щось схоже боярки сьогодні перебрав.
08.09.2025 16:10 Ответить
не звизди,хоча тобі це й не зробити бо ти жалкий й тобі не вірять,не буде тобі карманних грошей
08.09.2025 16:27 Ответить
Шановний коментатор, що має багато років ізраїльській паспорт. Вже декілька років вашу Батьківщину атакує хамас. Спрямуйте свої войовничі зусилля в потрібне русло. А якщо їх немає (це ж очевидно. Мешкати в Німеччині, коли Батьківщина в небезпеці - то крінж), варто просто стулити пельку і посидіти тихенько.
08.09.2025 15:56 Ответить
Як в Кацапстані мобілізують в армію:
- спочатку повістка на адресу яку раныше повідомив в воєнкомат. Якщо повідомив невірно, объява в розшук, після розшуку суд і в'язниця.
- якщо прийшов в воєнкомат по повістці - пропонують контракт, відмовився - суд і в'язниця
- з в'язниці можеш підти на війну добровільно, але вже на інших умовах.
08.09.2025 15:49 Ответить
Там ще при виписаній повістці забороняють виїзд за кордон.
За відмову від контракту суду немає, але там дуже вміють "вмовляти" просто...
08.09.2025 15:52 Ответить
"якщо прийшов в воєнкомат по повістці - пропонують контракт, відмовився - суд і в'язниця"

Є підтверджені випадки? Багато?
08.09.2025 16:01 Ответить
Якщо стадіон "Локомотив" є комунальною власністю Вінниці (тобто належить міській громаді), то чому мовчить із цього приводу мер Вінниці Моргунов, який є обраним представником міської громади і мав би висловити її позицію? Чи вважає він дії тих баришень спробою захоплення стадіону чи ні?
08.09.2025 15:51 Ответить
Цікаво, що один одному лайкають фігуранти списку який склав вчора чи позавчора дописувач Порохобандерівець. Антиукраїнська наволоч, короче. Розумію, і місцевого розливу, і Лахтинські.
08.09.2025 15:52 Ответить
А чому в списку лютого ворога простих українців "порохобандерівця" нема тих, хто поставляє у війська браковані дрони та міни, нема тих, хто розкрадає мільйони на закупках для ЗСУ та укріпленнях? То не антиукраїнська навоч? Чи, може тому, що він на тих злодіїв працює, як і ти?
08.09.2025 16:06 Ответить
Є. Але він таким як ти, ФСБешним агентам, не розповідає. Щоб ви не попередили їх.
08.09.2025 16:10 Ответить
Млять, скільки загрожує років? Нахуа мені статті і підпункти?
Бутусов! Ау! Зроби щось!
08.09.2025 16:01 Ответить
 
 