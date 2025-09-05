За неиспользование бодикамер в ТЦК предусмотрена ответственность, - Сухопутные войска

Сотрудники ТЦК и СП обязаны при исполнении служебных обязанностей носить бодикамеры.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в телеэфире, передает Цензор.НЕТ.

По словам Саранцева, за неиспользование бодикамер предусмотрена ответственность. В случае нарушений проводятся служебные проверки или расследования, а мера ответственности определяется в зависимости от степени вины. Она может включать дисциплинарные или административные санкции.

Относительно хранения видеоданных, Саранцев отметил, что информация с бодикамер передается на защищенные серверы, где хранится не менее 30 дней. Данные не могут передаваться посторонним лицам и используются только по мотивированному запросу правоохранительных органов или судов.

