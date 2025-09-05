За неиспользование бодикамер в ТЦК предусмотрена ответственность, - Сухопутные войска
Сотрудники ТЦК и СП обязаны при исполнении служебных обязанностей носить бодикамеры.
Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в телеэфире, передает Цензор.НЕТ.
По словам Саранцева, за неиспользование бодикамер предусмотрена ответственность. В случае нарушений проводятся служебные проверки или расследования, а мера ответственности определяется в зависимости от степени вины. Она может включать дисциплинарные или административные санкции.
Относительно хранения видеоданных, Саранцев отметил, что информация с бодикамер передается на защищенные серверы, где хранится не менее 30 дней. Данные не могут передаваться посторонним лицам и используются только по мотивированному запросу правоохранительных органов или судов.
- ніяких бодікамер в них нема , натомість вже є відео від журналістів ... і що далі ?
Тепер якщо ТЦК та СП по телефону дзвонили своїм колегам де ухилянта ловити, то тепер ловитимуть прямо в on-line трансляції з бодікамер. Так зручніше!
Выговор, а в особых случаях строгий выговор, с внесением в школьный дневник!!!
А должна быть административная и уголовная ответственность, в зависимости от обстоятельств. В свою очередь уголовная сразу, а административная ответственность после двух случаев, должна вести к увольнению с понижением звания. Страх нарушения закона обязан быть обоюдным и всегда, подчёркиваю всегда, наказание для гос. служащего должно быть выше, чем для обычного гражданина.
ойойой