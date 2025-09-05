РУС
За неиспользование бодикамер в ТЦК предусмотрена ответственность, - Сухопутные войска

Сотрудники ТЦК и СП обязаны при исполнении служебных обязанностей носить бодикамеры.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в телеэфире, передает Цензор.НЕТ.

По словам Саранцева, за неиспользование бодикамер предусмотрена ответственность. В случае нарушений проводятся служебные проверки или расследования, а мера ответственности определяется в зависимости от степени вины. Она может включать дисциплинарные или административные санкции.

Относительно хранения видеоданных, Саранцев отметил, что информация с бодикамер передается на защищенные серверы, где хранится не менее 30 дней. Данные не могут передаваться посторонним лицам и используются только по мотивированному запросу правоохранительных органов или судов.

Ось вчорашній випадок -
Чоловіки напали на військовослужбовців ТЦК на Волині: під час бійки почалася стрілянина
- ніяких бодікамер в них нема , натомість вже є відео від журналістів ... і що далі ?
05.09.2025 13:26
Відповідальність? Яка? Начальник накричить?
05.09.2025 13:20
поставлять позначку в статистичному звіті
05.09.2025 13:27
в моєму розумінні покарання повинно бути всього одно - переведення у бойову частину (навіть на вибір)))
05.09.2025 13:19
За словами Президента, у ТЦК служать поранені та контужені фронтовики. Бойові частини ім не страшні. Виходить, що для порушників залишається одне - будувати фортифікації на нулі.
05.09.2025 13:43
повір мені, це теж не айс, коли навкруги все літає і вибухає, хоча ти начебто за 10-15км від нуля
05.09.2025 14:38
05.09.2025 13:20
05.09.2025 13:27
Тільки й того, що носити.
05.09.2025 13:21
05.09.2025 13:26
а далі буде новий рівень бдсм
05.09.2025 13:28
в ТЦКшників ...? Навряд чи ...
05.09.2025 13:32
Нічого. В ТЦК подивляться кіно ввечері та посміються. Пишуть що видача відео лише за мотивованим запитом правоохоронних органів та судів, але ж вони всі в симбіозі. Кругова порука. Ще й грошей на камерах напиляли.
05.09.2025 13:32
І до речі - зберігатиметься воно всього місяць - і все
05.09.2025 13:35
а розгляд справи від 30 днів,ви чуєте що нас десь найобують в чергове??
05.09.2025 13:40
За словами Саранцева, за невикористання бодікамер передбачена відповідальність. У разі порушень проводяться службові перевірки або розслідування, а міра відповідальності визначається залежно від ступеня провини. Вона може включати дисциплінарні або адміністративні санкції. а опублікуйте висновки перевірок і розслідувань стосовно загиблих і покалічених під час (добровільної) мобілізації І які були стягнення та покарання відносно винних?
05.09.2025 13:32
Та не вже!?
Тепер якщо ТЦК та СП по телефону дзвонили своїм колегам де ухилянта ловити, то тепер ловитимуть прямо в on-line трансляції з бодікамер. Так зручніше!
05.09.2025 13:36
За неиспользование бодикамер в ТЦК предусмотрена ответственность,
Выговор, а в особых случаях строгий выговор, с внесением в школьный дневник!!!
А должна быть административная и уголовная ответственность, в зависимости от обстоятельств. В свою очередь уголовная сразу, а административная ответственность после двух случаев, должна вести к увольнению с понижением звания. Страх нарушения закона обязан быть обоюдным и всегда, подчёркиваю всегда, наказание для гос. служащего должно быть выше, чем для обычного гражданина.
05.09.2025 14:00
За побиття та викрадання людей - дисциплінарні або адміністративні санкції . Потужно .
05.09.2025 14:23
проводяться службові перевірки або розслідування
ойойой
05.09.2025 14:23
"ВІДСУТНІСТЬ" але дальше За словами Саранцева, за невикористання бодікамер передбачена відповідальність. У разі порушень проводяться службові перевірки або розслідування, а міра відповідальності визначається залежно від ступеня провини. Вона може включати дисциплінарні або адміністративні санкції. "зелені аферисти"
05.09.2025 14:35
 
 