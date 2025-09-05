УКР
За невикористання бодікамер у ТЦК передбачена відповідальність, - Сухопутні війська

Співробітники ТЦК та СП зобов’язані під час виконання службових обов’язків носити бодікамери.

Про це заявив начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев у телеефірі, передає Цензор.НЕТ.

За словами Саранцева, за невикористання бодікамер передбачена відповідальність. У разі порушень проводяться службові перевірки або розслідування, а міра відповідальності визначається залежно від ступеня провини. Вона може включати дисциплінарні або адміністративні санкції.

Щодо зберігання відеоданих, Саранцев зазначив, що інформація з бодікамер передається на захищені сервери, де зберігається щонайменше 30 днів. Дані не можуть передаватися стороннім особам і використовуються лише за мотивованим запитом правоохоронних органів або судів.

Топ коментарі
+6
Ось вчорашній випадок -
Чоловіки напали на військовослужбовців ТЦК на Волині: під час бійки почалася стрілянина
- ніяких бодікамер в них нема , натомість вже є відео від журналістів ... і що далі ?
показати весь коментар
05.09.2025 13:26 Відповісти
+3
Відповідальність? Яка? Начальник накричить?
показати весь коментар
05.09.2025 13:20 Відповісти
+2
Тільки й того, що носити.
показати весь коментар
05.09.2025 13:21 Відповісти
в моєму розумінні покарання повинно бути всього одно - переведення у бойову частину (навіть на вибір)))
показати весь коментар
05.09.2025 13:19 Відповісти
За словами Президента, у ТЦК служать поранені та контужені фронтовики. Бойові частини ім не страшні. Виходить, що для порушників залишається одне - будувати фортифікації на нулі.
показати весь коментар
05.09.2025 13:43 Відповісти
повір мені, це теж не айс, коли навкруги все літає і вибухає, хоча ти начебто за 10-15км від нуля
показати весь коментар
05.09.2025 14:38 Відповісти
поставлять позначку в статистичному звіті
показати весь коментар
05.09.2025 13:27 Відповісти
а далі буде новий рівень бдсм
показати весь коментар
05.09.2025 13:28 Відповісти
в ТЦКшників ...? Навряд чи ...
показати весь коментар
05.09.2025 13:32 Відповісти
Нічого. В ТЦК подивляться кіно ввечері та посміються. Пишуть що видача відео лише за мотивованим запитом правоохоронних органів та судів, але ж вони всі в симбіозі. Кругова порука. Ще й грошей на камерах напиляли.
показати весь коментар
05.09.2025 13:32 Відповісти
І до речі - зберігатиметься воно всього місяць - і все
показати весь коментар
05.09.2025 13:35 Відповісти
а розгляд справи від 30 днів,ви чуєте що нас десь найобують в чергове??
показати весь коментар
05.09.2025 13:40 Відповісти
За словами Саранцева, за невикористання бодікамер передбачена відповідальність. У разі порушень проводяться службові перевірки або розслідування, а міра відповідальності визначається залежно від ступеня провини. Вона може включати дисциплінарні або адміністративні санкції. Джерело: https://censor.net/ua/n3572408, як суворо, а опублікуйте висновки перевірок і розслідувань стосовно загиблих і покалічених під час (добровільної) мобілізації І які були стягнення та покарання відносно винних?
показати весь коментар
05.09.2025 13:32 Відповісти
Та не вже!?
Тепер якщо ТЦК та СП по телефону дзвонили своїм колегам де ухилянта ловити, то тепер ловитимуть прямо в on-line трансляції з бодікамер. Так зручніше!
показати весь коментар
05.09.2025 13:36 Відповісти
За неиспользование бодикамер в ТЦК предусмотрена ответственность, Источник: https://censor.net/ru/n3572408
Выговор, а в особых случаях строгий выговор, с внесением в школьный дневник!!!
А должна быть административная и уголовная ответственность, в зависимости от обстоятельств. В свою очередь уголовная сразу, а административная ответственность после двух случаев, должна вести к увольнению с понижением звания. Страх нарушения закона обязан быть обоюдным и всегда, подчёркиваю всегда, наказание для гос. служащего должно быть выше, чем для обычного гражданина.
показати весь коментар
05.09.2025 14:00 Відповісти
За побиття та викрадання людей - дисциплінарні або адміністративні санкції . Потужно .
показати весь коментар
05.09.2025 14:23 Відповісти
проводяться службові перевірки або розслідування Джерело: https://censor.net/ua/n3572408
ойойой
показати весь коментар
05.09.2025 14:23 Відповісти
"ВІДСУТНІСТЬ" але дальше За словами Саранцева, за невикористання бодікамер передбачена відповідальність. У разі порушень проводяться службові перевірки або розслідування, а міра відповідальності визначається залежно від ступеня провини. Вона може включати дисциплінарні або адміністративні санкції. "зелені аферисти"
показати весь коментар
05.09.2025 14:35 Відповісти
 
 