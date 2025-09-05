За невикористання бодікамер у ТЦК передбачена відповідальність, - Сухопутні війська
Співробітники ТЦК та СП зобов’язані під час виконання службових обов’язків носити бодікамери.
Про це заявив начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев у телеефірі, передає Цензор.НЕТ.
За словами Саранцева, за невикористання бодікамер передбачена відповідальність. У разі порушень проводяться службові перевірки або розслідування, а міра відповідальності визначається залежно від ступеня провини. Вона може включати дисциплінарні або адміністративні санкції.
Щодо зберігання відеоданих, Саранцев зазначив, що інформація з бодікамер передається на захищені сервери, де зберігається щонайменше 30 днів. Дані не можуть передаватися стороннім особам і використовуються лише за мотивованим запитом правоохоронних органів або судів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чоловіки напали на військовослужбовців ТЦК на Волині: під час бійки почалася стрілянина
- ніяких бодікамер в них нема , натомість вже є відео від журналістів ... і що далі ?
Тепер якщо ТЦК та СП по телефону дзвонили своїм колегам де ухилянта ловити, то тепер ловитимуть прямо в on-line трансляції з бодікамер. Так зручніше!
Выговор, а в особых случаях строгий выговор, с внесением в школьный дневник!!!
А должна быть административная и уголовная ответственность, в зависимости от обстоятельств. В свою очередь уголовная сразу, а административная ответственность после двух случаев, должна вести к увольнению с понижением звания. Страх нарушения закона обязан быть обоюдным и всегда, подчёркиваю всегда, наказание для гос. служащего должно быть выше, чем для обычного гражданина.
ойойой