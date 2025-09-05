За невикористання бодікамер у ТЦК передбачена відповідальність, - Сухопутні війська

Співробітники ТЦК та СП зобов’язані під час виконання службових обов’язків носити бодікамери.

Про це заявив начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев у телеефірі, передає Цензор.НЕТ.

За словами Саранцева, за невикористання бодікамер передбачена відповідальність. У разі порушень проводяться службові перевірки або розслідування, а міра відповідальності визначається залежно від ступеня провини. Вона може включати дисциплінарні або адміністративні санкції.

Щодо зберігання відеоданих, Саранцев зазначив, що інформація з бодікамер передається на захищені сервери, де зберігається щонайменше 30 днів. Дані не можуть передаватися стороннім особам і використовуються лише за мотивованим запитом правоохоронних органів або судів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мобілізація в Україні не припиниться, навіть якщо завтра буде припинення вогню, - Паліса