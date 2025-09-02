Мобілізація в Україні не припиниться, навіть якщо завтра буде припинення вогню, - Паліса

Мобілізацію в Україні не буде зупинено навіть у разі досягнення перемир'я з Росією.

Про це заступник голови ОП Павло Паліса сказав в інтерв'ю Суспільному, інформує Цензор.НЕТ.

Він зауважив, що в Україні немає тієї кількості людей, яка могла б замінити тих людей, які почали службу після початку повномасштабного російського вторгнення.

"По-перше, навіть якщо завтра буде припинення вогню, мобілізація не припиниться. Протягом певного часу цей процес іще триватиме, тому що нам все одно, як би ми не хотіли, потрібно підтримувати на належному рівні міру готовності Збройних сил виконувати першочергові завдання", - наголосив Паліса.

"Звісно, мені теж дивно дивитись ролики в соціальних мережах, на яких бачиш: одні воюють, а інші –– живуть своє життя, як бажають. Мені як військовому боляче дивитись на таке. І тут питання й до самих людей, до суспільства загалом, до виховання.

Але як вирішити це – тут робота триває. Не йде мова про те, що когось хочуть загнати у вічне рабство. Навпаки, ми намагаємося вирішити це питання так, щоб не нашкодити обороноздатності", - розповів він.

За його словами, незабаром і Міноборони, і Генштаб мають представити свій план.

Паліса додав, що за останні чотири місяці в Україні спостерігається стала позитивна динаміка в плані мобілізації.

