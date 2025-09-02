Мобілізація в Україні не припиниться, навіть якщо завтра буде припинення вогню, - Паліса
Мобілізацію в Україні не буде зупинено навіть у разі досягнення перемир'я з Росією.
Про це заступник голови ОП Павло Паліса сказав в інтерв'ю Суспільному, інформує Цензор.НЕТ.
Він зауважив, що в Україні немає тієї кількості людей, яка могла б замінити тих людей, які почали службу після початку повномасштабного російського вторгнення.
"По-перше, навіть якщо завтра буде припинення вогню, мобілізація не припиниться. Протягом певного часу цей процес іще триватиме, тому що нам все одно, як би ми не хотіли, потрібно підтримувати на належному рівні міру готовності Збройних сил виконувати першочергові завдання", - наголосив Паліса.
"Звісно, мені теж дивно дивитись ролики в соціальних мережах, на яких бачиш: одні воюють, а інші –– живуть своє життя, як бажають. Мені як військовому боляче дивитись на таке. І тут питання й до самих людей, до суспільства загалом, до виховання.
Але як вирішити це – тут робота триває. Не йде мова про те, що когось хочуть загнати у вічне рабство. Навпаки, ми намагаємося вирішити це питання так, щоб не нашкодити обороноздатності", - розповів він.
За його словами, незабаром і Міноборони, і Генштаб мають представити свій план.
Паліса додав, що за останні чотири місяці в Україні спостерігається стала позитивна динаміка в плані мобілізації.
"А якщо за ***** виступить північна корея, іран, китай, окупована Україна то хто їх зупинить?"
Ще раз, Китаю ***** не треба війни. У них без торгівлі зі США та ЄС серйозно впаде економіка, а китайці схильні до громадянських воєн. Ну може Тайвань там заберуть, все. Війна їм не вигідна. А ***** не пікне без Китаю, як і північна корея з іраном.
"Ще раз повторюю, якщо впаде Україна то це буде початок кінця всієї західної цивілізації."
Нічим не підкріплена гіпотеза.
Отже, часи геть інші. І я не вірю що ***** наважиться напасти на ЄС, не отримавши згоди та допомоги від Китаю.
Бо Сі Цзіньпінь таке ж ***** як і *****.
Люди які вірять в якісь економічні стимули для диктаторів наївні і невиліковні шизофреніки які заперечують реальність і історичний досвід. Навіть найсвіжіший.
Значить тебе першого врозстріляти як зрадника, бо ти не на фронті?
А те що ти пропонуєш, це ******* совок. Частково через той закон про сзч, повилізали такі командири які погрожують вʼязницею, якщо відмовляєшся від тупого наказу.
у цілком адекватний спосіб - це повністю безглуздий спосіб
Я дивуюсь як можна дивиттсь наше телебачення де ні слова про тих хто воює і боронить нашу зумлю, про їх відданість, мужність, їх поранення і поневіряння аби вилікуватись, про їх проблеми? А скрізь один ржущий ботекс😡
Не настільки ж українців перетворили на кріпаків.