3 174 149

Мобілізація в Україні не припиниться, навіть якщо завтра буде припинення вогню, - Паліса

Мобілізацію в Україні не буде зупинено навіть у разі досягнення перемир'я з Росією.

Про це заступник голови ОП Павло Паліса сказав в інтерв'ю Суспільному, інформує Цензор.НЕТ.

Він зауважив, що в Україні немає тієї кількості людей, яка могла б замінити тих людей, які почали службу після початку повномасштабного російського вторгнення.

"По-перше, навіть якщо завтра буде припинення вогню, мобілізація не припиниться. Протягом певного часу цей процес іще триватиме, тому що нам все одно, як би ми не хотіли, потрібно підтримувати на належному рівні міру готовності Збройних сил виконувати першочергові завдання", - наголосив Паліса.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зниження мобілізаційного віку в Україні зараз не розглядається, - Паліса

"Звісно, мені теж дивно дивитись ролики в соціальних мережах, на яких бачиш: одні воюють, а інші –– живуть своє життя, як бажають. Мені як військовому боляче дивитись на таке. І тут питання й до самих людей, до суспільства загалом, до виховання.

Але як вирішити це – тут робота триває. Не йде мова про те, що когось хочуть загнати у вічне рабство. Навпаки, ми намагаємося вирішити це питання так, щоб не нашкодити обороноздатності", - розповів він. 

За його словами, незабаром і Міноборони, і Генштаб мають представити свій план.

Паліса додав, що за останні чотири місяці в Україні спостерігається стала позитивна динаміка в плані мобілізації.

Читайте також: Скасування воєнного стану не означає автоматичну демобілізацію військових, - "слуга народу" Веніславський

мобілізація (3211) демобілізація (115) Паліса Павло (35) війна в Україні (5998)
+11
Совковые лозунги ваше всё. Может вам к московитам переехать, там все как вы.
показати весь коментар
02.09.2025 23:20 Відповісти
+10
Обвалять гривню, а зарплати залишаться такими ж.
показати весь коментар
02.09.2025 23:12 Відповісти
+9
Короче до 22 гуляйте, після 30 - ви наші раби навічно.
показати весь коментар
02.09.2025 23:06 Відповісти
Дурдом,ви зробіть умови щоби всі хотіли мобілізуватися,а у нас як завжди,всі хитрожопі
показати весь коментар
02.09.2025 23:23 Відповісти
Якщо зробити гарні умови служби, то олігархам не буде чого красти, українська влада втратить єдиний сенс свого існування.
показати весь коментар
02.09.2025 23:30 Відповісти
Тобто влада хоче в черговий раз вляпатися в гівно підписавши з ****** договорнячок, а коли ***** знову вас на***бе то ви будете знову кидати людей розгрібати те що ви з ****** намісили? Ні, ніх***я не буде. Якщо ви вирішили ще раз пострібати по граблях то самі потім розгрібайте а наших дітей і внуків не чіпайте. Це буде останнє що ви підпишете з рашистами.
показати весь коментар
02.09.2025 23:26 Відповісти
Добре, бравий вояка, які в тебе інші варіанти?
показати весь коментар
02.09.2025 23:29 Відповісти
Воювати далі і знищувати рашистів і Сосію. І запам'ятай, в України не буде ніколи кращої позиції і співвідношення сил чим зараз. Якщо дати Сосії передишку то Україну вже ніхто і ніщо не врятує коли рашисти знову полізуть і вже з усіх сторін а не тільки зі сходу
показати весь коментар
02.09.2025 23:35 Відповісти
Вперед, знищуй, тільки вона щось не знищується, і чомусь вже на Дніпропетровщині, як так?
показати весь коментар
02.09.2025 23:38 Відповісти
Бо українці замість зосередитись на війні і на ворогу, вже розслабились і мріють про мир який їм принесе ***** і Тампон. Рашисти ж ніпроякий мир не мріють і ціль в них вся та ж, захопити всю Україну і піти далі. А тепер представ що буде якщо таки буде підписане якесь перемир'я (заміть не мир а тимчасове перемир'я)? Да вся Україна на наступний же день заб'є на війну і на фронт і кожен займеться своїм... Рашисти ж які швидко роблять висновки, швидкими темпами запустять військову машину і добре підготуються до нового акту. І хто тоді їх буде зупиняти? Ти? Я наприклад даже не буду і намагатися
показати весь коментар
02.09.2025 23:55 Відповісти
Яке далі. Прокиньтесь нарешті. Ніколи ***** не піде проти НАТО, якщо Китай не надасть допомогу. А Китаю воно нащо? І так непогано торгується. ***** взагалі чітко усвідомлює що з ним може бути, якщо він піде на ЄС війною.
показати весь коментар
03.09.2025 00:00 Відповісти
Яке НАТО, проснись. Сша разом з Тампоном обісрались і втекли за океан (дебіли думають що їх там не дістануть). Декілька країн НАТО зараз на боці *****. Якщо ***** виграє то до нього приєднається ще пів Європи і НАТО розвалиться. А якщо за ***** виступить північна корея, іран, китай, окупована Україна то хто їх зупинить? Поляки чи французи половина з яких біженці з тих же східних країн? Ще раз повторюю, якщо впаде Україна то це буде початок кінця всієї західної цивілізації.
показати весь коментар
03.09.2025 00:07 Відповісти
Декілька це які? Точно думаєш що Словенія, Угорщина, Туреччина впишуться за *****? Нах воно їм треба, окрім клоунів при владі там є ще народ, який хай і вибрав їх, але точно не захоче воювати за кацапів.

"А якщо за ***** виступить північна корея, іран, китай, окупована Україна то хто їх зупинить?"
Ще раз, Китаю ***** не треба війни. У них без торгівлі зі США та ЄС серйозно впаде економіка, а китайці схильні до громадянських воєн. Ну може Тайвань там заберуть, все. Війна їм не вигідна. А ***** не пікне без Китаю, як і північна корея з іраном.

"Ще раз повторюю, якщо впаде Україна то це буде початок кінця всієї західної цивілізації."
Нічим не підкріплена гіпотеза.
показати весь коментар
03.09.2025 00:14 Відповісти
Те ж саме 10 років назад такі як ти мені казали що Сосія не непаде бо їй це не вигідно і що санкції накладуть і економіку втратить і бла-бла-бла... Тільки ви всі забуваєте що війни починають шизоїди і маніяки які не притримуються логіки і які керуються одними маніакальними покликами і інстинктами. А якщо таких шизоїдів збирається декілька то війна неминуча
показати весь коментар
03.09.2025 00:27 Відповісти
Ой годі, подивись трохи ширше на ситуацію. Можливо в 13-му важко було повірити в напад, але в 21-22 тільки ідіот казати зворотнє. Та й взагалі, в 14-му була геть інша ситуація у всьому, включаючи ментальні настрої людей щодо параші в цілому. То й же клоун красовський, який обіцяв спалити Конституцію України на Хрещатику, в 2014 фоткався у вишиванці біля портрета Бандери (я спеціально провів пошук, думав можливо помилився, але ні, фотка дійсно реальна).
Отже, часи геть інші. І я не вірю що ***** наважиться напасти на ЄС, не отримавши згоди та допомоги від Китаю.
показати весь коментар
03.09.2025 00:43 Відповісти
А хто сказав що ***** їздив в Китай не за згодою? Згадайте, як ***** перед кожним нападом їздив в китай заручитись підтримкою. До того ж китай зацікавлений щоб ***** трохи поколошматив Європу. Для китаю це одні плюси
показати весь коментар
03.09.2025 00:49 Відповісти
А Китай і не буде проти.
Бо Сі Цзіньпінь таке ж ***** як і *****.
Люди які вірять в якісь економічні стимули для диктаторів наївні і невиліковні шизофреніки які заперечують реальність і історичний досвід. Навіть найсвіжіший.
показати весь коментар
03.09.2025 00:54 Відповісти
Ти і зараз не намагаєшся, а відправляєш захищати себе інших.
показати весь коментар
03.09.2025 00:03 Відповісти
А с сзч як ви плануєте боротися? Чим більше будуть бусифікувати тим більше буде сзч і це вже аксіома на сьогоднішній день, а з цим бездарна зелена влада вже нічого не зробить, пружина може іноді дуже боляче відстрибнути в лоба якщо її надто сильно стиснути..
показати весь коментар
02.09.2025 23:28 Відповісти
І ті хто прийшли на початку не витримають.
показати весь коментар
02.09.2025 23:30 Відповісти
З СЗЧ неможливо боротися ефективно, якщо силою заборонити СЗЧ, то втікачі просто будуть розстрілювати командирів замість смерті в окопі. Тому служба може бути лише добровільною.
показати весь коментар
02.09.2025 23:32 Відповісти
В сзч не йдуть з окопу. Вивчи матбазу трохи, бо це дитсадівська дискусія якась.
показати весь коментар
03.09.2025 00:55 Відповісти
Йдуть з окопу, але це називається дезертирством. Більшість тікає ще до окопу або під час ротації. З окопу тікають тільки найдурніші, що не додумалися втекти раніше. Оскільки під час ротації шансів загинути більше, ніж в бліндажі.
показати весь коментар
03.09.2025 01:00 Відповісти
Почитайте, як цю проблему вирішували під час 2-ї світової війни як німці, так і кацапські більшовики. Ми нічого нового як ті методи не вигадаємо. На війні такі правила життя і смерті.
показати весь коментар
02.09.2025 23:33 Відповісти
Але гітлерівська Німеччина пала в основному через лендліз та бомбардування німецьких заводів, а не через радянське гарматне м'ясо.
показати весь коментар
02.09.2025 23:37 Відповісти
До чого тут гарматне м"ясо, коли мова про недопущення непокори наказам командирів та спрямування зброї проти своїх побратимів ??? Під час тієї війни розмова з відмовниками була короткою в обох арміях.
показати весь коментар
02.09.2025 23:46 Відповісти
Масовий розстріл власних громадян ще не врятував жодної держави.
показати весь коментар
02.09.2025 23:58 Відповісти
Який масовий розстріл ??? Тільки зрадників.
показати весь коментар
03.09.2025 00:03 Відповісти
Зрадники по твоєму, це ті чоловіки призовного віку, які не на фронті?

Значить тебе першого врозстріляти як зрадника, бо ти не на фронті?
показати весь коментар
03.09.2025 00:54 Відповісти
Совок міг собі таке дозволити, і раша зараз може, бо їм пох на людей, і їх багато. Ми по кількості в майже в 4 рази менші. І ти ще пропонуєш розстрілювати? У нас менталітет інший, через це може бути колапс армії і країни в цілому. Ти цього хочеш? Ти впевнений що якась куля тебе омине?
показати весь коментар
03.09.2025 00:04 Відповісти
Якщо у бойових умовах підлеглий на командира направляє зброю і відмовляється виконати наказ, як в усіх арміях світу реагують командири ??? Відповідь очевидна. Буде встановлено порядок у підрозділі у цілком адекватний спосіб, і жоден командир не дозволить себе вбити.
показати весь коментар
03.09.2025 00:20 Відповісти
Треба щоб той командир був там на бойових, а не на ксп чи десь далі. І навіть в такому випадку він повинен знайти потрібні слова. І взагалі, хорошого командира будуть слухати без зайвих питань (глянь відео Маркуса перед штурмом в 23-му).
А те що ти пропонуєш, це ******* совок. Частково через той закон про сзч, повилізали такі командири які погрожують вʼязницею, якщо відмовляєшся від тупого наказу.

у цілком адекватний спосіб - це повністю безглуздий спосіб
показати весь коментар
03.09.2025 00:27 Відповісти
Во Вьетнаме для таких практиковался "фреггинг".
показати весь коментар
03.09.2025 00:47 Відповісти
Сраний потомок НКВДиста.🤮
показати весь коментар
03.09.2025 00:44 Відповісти
Не звертайте уваги на Іхор Іхор це бот чи пенсіонер який потужно пердить і закликає але сам ніколи не йде, його доля вже наказала.
показати весь коментар
02.09.2025 23:35 Відповісти
Мені дійсно страшно за країну, у мого батька таких однокласників багато, тільки, як виявилося служу один я, у інших доньки, виїхали за кордон, бронь, деякі навіть не знають стан речей на фронті, но готові воювати вічно, для справи, мені 42, батьку 67.
показати весь коментар
02.09.2025 23:42 Відповісти
чим саме покарала?
показати весь коментар
03.09.2025 00:12 Відповісти
А Палісі не боляче дивитись наш єдиний марафон і всі інші передачі, де дебільні серіали на рівні плінтуса, де завжди ржуть як скажені кварталівці, хтозверхівці? Ось де дійсно.живуть своє.життя наче і війни немає.
Я дивуюсь як можна дивиттсь наше телебачення де ні слова про тих хто воює і боронить нашу зумлю, про їх відданість, мужність, їх поранення і поневіряння аби вилікуватись, про їх проблеми? А скрізь один ржущий ботекс😡
показати весь коментар
02.09.2025 23:42 Відповісти
Тільки дебіли воюють людьми. Війна це наука, й перемагає не сильніший, а розумніший. А щоб армія була розумна, треба змінити тупорилу владу, разом з Паліса. Воювати воно не може та й не бажає, піти працювати на трактор чи комбайн воно не буде, працювати за станком на економіку України він теж не буде, то нащо нам на хлібник в Україні?
показати весь коментар
02.09.2025 23:42 Відповісти
Тобто життя тут не буде вже ні в якому разі. Проклята земля.
показати весь коментар
02.09.2025 23:43 Відповісти
Скрізь у світі так. "Там добре, де нас немає".
показати весь коментар
02.09.2025 23:48 Відповісти
Ні, ви багато знаєте громадян США та ЄС, що хочуть стати громадянами України?
показати весь коментар
03.09.2025 00:00 Відповісти
Сподіваюсь що тоді буде соціальний бунт, бо роками тримати людей в армії роками і роками, як у царські часи, вже не можливо. І тоді зелених більшовиків знесуть.
Не настільки ж українців перетворили на кріпаків.
показати весь коментар
02.09.2025 23:50 Відповісти
Не можу на аватарці прапорця розгледіти. Чи не з самої Німеччини про українське кріпацтво розмірковуєте??? Яке прізвище німця, який вас з нашого кріпацтва викупив???
показати весь коментар
03.09.2025 00:07 Відповісти
Вибачте ще раз, но я і багато моїх знайомих вважають, що Україна, це вже закрита країна, з тоталітарним режимом, який заради влади, готовий покласти усю націю.
показати весь коментар
03.09.2025 00:17 Відповісти
Та це місцевий вертухай на службі у режиму, яких на даному ресурсі не менше 10
показати весь коментар
03.09.2025 00:21 Відповісти
а чому їх не банять?
показати весь коментар
03.09.2025 00:26 Відповісти
А питання хто задає? Знаменитий воїн багатьох битв чи інтернетний замполіт?
показати весь коментар
03.09.2025 00:18 Відповісти
Ще один....
показати весь коментар
03.09.2025 00:22 Відповісти
ага + 10 років тюрми
показати весь коментар
03.09.2025 00:23 Відповісти
Знову люди у всьому винні. А не пішов би ти,Паліса? Заступник голови ОП- і цим все сказано.
показати весь коментар
03.09.2025 00:38 Відповісти
Брехло. Якщо колись буде якийсь мир, то і Росія і союзники будуть вимагать проведення виборів президента. А якщо будуть вибори, то Зєлі доведеться зупинять мобілізацію, а то ніхто за нього не проголосує.
показати весь коментар
03.09.2025 00:56 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 