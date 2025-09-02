УКР
1 818 48

Зниження мобілізаційного віку в Україні зараз не розглядається, - Паліса

Виїзд чоловіків 18-22 років: чи знизять мобілізаційний вік

Станом на сьогодні зниження мобілізаційного віку в Україні не розглядається.

Про це заступник керівника Офісу президента Павло Паліса сказав в інтерв'ю Суспільному, інформує Цензор.НЕТ.

Він прокоментував рішення уряду надати право виїзду за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років.

За його словами, це дозволить у довготривалій перспективі "зберегти тих хлопців, від 18 років і старше, для України".

"Це усуне потребу батькам вивозити своїх 16-річних дітей десь за кордон для того, щоб вони там у якихось професійно-технічних училищах навчалися. Тому що батьки турбуються про те, що "раптом завтра знизять мобілізаційний вік до 18 років і мою дитину заберуть в армію", - каже Паліса.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повідомлення роспропаганди про масовий відтік 18-22 річних чоловіків з України – брехня, - ДПСУ

Він наголосив, що питання зменшення мобілізаційного віку до 25 років зараз не обговорюється.

"При розумінні важкості загальної ситуації на лінії зіткнення, на цей час це питання не на столі – я маю на увазі, зниження мобілізаційного віку", - сказав заступник керівника ОП.

Відповідаючи на питання про вплив цього рішення на нову програму добровільного залучення чоловіків 18-24 років за контрактом, Паліса заявив, що "свобода вибору важлива".

"А в плані залучення ми повинні скласти такі умови, які забезпечать конкурентноздатність і перевагу цього над іншими варіантами", - додав він.

Читайте також: Чоловіки-студенти можуть втратити відстрочку після 25 років: у Раді зареєстрували альтернативний законопроєкт

Раніше Кабмін оновив порядок перетину державного кордону. Усі чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час дії воєнного стану.

27 серпня на сайті Кабінету Міністрів оприлюднено постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років.

У Держприкордонслужбі заявили, що чоловіків до 22 років включно вже почали випускати за кордон.

Автор: 

чоловіки (177) мобілізація (3211) Паліса Павло (35) війна в Україні (5975)
+10
ідіоти !
відновіть строкову службу без залучення строковиків до військових дій !
це буде:

1. підготовка майбутнього резерву.
2. охорона і оборона північного кордону від Польщі до Сумської області, що дозволить вивільнити значну кількість бригад для фронту

.
02.09.2025 19:25 Відповісти
02.09.2025 19:25 Відповісти
+9
Щоб зберегти хлопців? Та ви їх не зберігаєте, а прирікаєте! В 18 всі без винятку мають отримати базову військову підготовку протягом від 6 місяців до року в казармених умовах. Інакше воювати тим хто випадково виживе уже доведеться а Європі на стороні окупантів... Оце і є справжня мета "зеленої наволочі".
02.09.2025 19:19 Відповісти
02.09.2025 19:19 Відповісти
+6
А дарма. Хоча з урахуванням хто у нас обраная ********** та вже прострочена влада, це не дивує.
02.09.2025 19:15 Відповісти
02.09.2025 19:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
02.09.2025 19:12 Відповісти
02.09.2025 19:12 Відповісти
чому Фінляндія (6 млн. населення) незалежна ? тому що:

к 2031 году численность финской армии в военное время превысит один миллион военнослужащих, что сделает её крупнейшей в Евросоюзе и второй в Европе после России.

Согласно проекту закона, предельный возраст пребывания в запасе для всех военнообязанных, родившихся в 1966 году и позже, предлагается повысить с 60 до 65 лет. Для офицеров в звании полковника или капитана первого ранга и выше возрастное ограничение снимут полностью - они смогут числиться в резерве, пока сохраняют пригодность к службе.
02.09.2025 20:20 Відповісти
02.09.2025 20:20 Відповісти
У Фінляндії існує обов'язковий військовий призов для чоловіків, Жінки можуть служити у збройних силах на добровільних засадах. Призов стосується громадян Фінляндії, і це основний процес мобілізації країни, що включає як службу, так і цивільну альтернативу.

Призовники:

Фінляндія має обов'язковий військовий призов для всіх чоловіків, які досягли 18 років.

Добровільна служба:

Жінки також можуть служити у збройних силах, але на добровільних засадах.

Мобілізація:

Цей призов є частиною системи мобілізації Фінляндії для оборони країни.
02.09.2025 20:23 Відповісти
02.09.2025 20:23 Відповісти
ото ж !

не знаєш як, то спитай у фінів, які надрали сраку Йосі в 1939 р

.
02.09.2025 20:25 Відповісти
02.09.2025 20:25 Відповісти
"Це усуне потребу батькам вивозити своїх 16-річних дітей десь за кордон для того, щоб вони там у якихось професійно-технічних училищах навчалися"- .
02.09.2025 19:14 Відповісти
02.09.2025 19:14 Відповісти
та "зберегти тих хлопців, від 18 років і старше, для України".

де ви їх будете зберігати і для чого ?
для арбайтерів в Європі коли орки окупують Україну?
02.09.2025 19:21 Відповісти
02.09.2025 19:21 Відповісти
ідіоти !
відновіть строкову службу без залучення строковиків до військових дій !
це буде:

1. підготовка майбутнього резерву.
2. охорона і оборона північного кордону від Польщі до Сумської області, що дозволить вивільнити значну кількість бригад для фронту

.
02.09.2025 19:25 Відповісти
02.09.2025 19:25 Відповісти
та чекати прильотів по місцях розсташування??ти своїх дітей готове відправити ??
02.09.2025 19:31 Відповісти
02.09.2025 19:31 Відповісти
"Судя по опубликованным в Сети фотографиям, командиры украинской армии прислушались к этим требованиям. На снимках видны не только окопы и подземние учебные помещения, но и что-то вроде подземной казармы, где боевики проводят свободное время." - кацапський сайт

війна на дворі, дарагой !
прільоти по місцям розташування немовлят та дітей ти не враховуєш ?

.
02.09.2025 20:12 Відповісти
02.09.2025 20:12 Відповісти
А дарма. Хоча з урахуванням хто у нас обраная ********** та вже прострочена влада, це не дивує.
02.09.2025 19:15 Відповісти
02.09.2025 19:15 Відповісти
Щоб зберегти хлопців? Та ви їх не зберігаєте, а прирікаєте! В 18 всі без винятку мають отримати базову військову підготовку протягом від 6 місяців до року в казармених умовах. Інакше воювати тим хто випадково виживе уже доведеться а Європі на стороні окупантів... Оце і є справжня мета "зеленої наволочі".
02.09.2025 19:19 Відповісти
02.09.2025 19:19 Відповісти
твої вже проходять чи то другоє??
02.09.2025 19:32 Відповісти
02.09.2025 19:32 Відповісти
Максимум воно купило своєму синку місце в тцк. А чужих воно готове на фронт кидати тисячами
02.09.2025 19:41 Відповісти
02.09.2025 19:41 Відповісти
повилазили кацапські почвари-провокатори:
Влад #584963
Федір Сидоренко
02.09.2025 20:16 Відповісти
02.09.2025 20:16 Відповісти
факти є?
02.09.2025 21:18 Відповісти
02.09.2025 21:18 Відповісти
На кордонах уже повний . Хлопці рвонули вирішувати демографічні проблеми в Польщі.
02.09.2025 19:19 Відповісти
02.09.2025 19:19 Відповісти
Не звизди тут, кацапчик. Нема на кордоні черг, і ніхто масово не тікає.
02.09.2025 19:42 Відповісти
02.09.2025 19:42 Відповісти
Кацапчик тут ти, ухилянтику.
02.09.2025 19:48 Відповісти
02.09.2025 19:48 Відповісти
Факти є? Ти ж весь час брешеш.
02.09.2025 19:51 Відповісти
02.09.2025 19:51 Відповісти
Будь-яка тема про мобілізацію.
02.09.2025 19:56 Відповісти
02.09.2025 19:56 Відповісти
І що це значить, кацапчику?
02.09.2025 19:57 Відповісти
02.09.2025 19:57 Відповісти
Сєпарок, ну шщо ти як та целка? Ти вже всьому форуму втриндівся.
02.09.2025 20:02 Відповісти
02.09.2025 20:02 Відповісти
Фактів в тебе нема брехло ти кацапське. До речі, ця новина про мобілізацію, і ти тут вкидуєш кацапське іпсо про черги на кордонах з молодих хлопців
02.09.2025 20:05 Відповісти
02.09.2025 20:05 Відповісти
А ти на півставки ще й в Подоляка підробляєш, бачу. Розкажи ще який Зеленський чудовий президент, лизни поглибше.
02.09.2025 20:07 Відповісти
02.09.2025 20:07 Відповісти
Кацап, ваше іпсо на нас не діє, згинь
02.09.2025 20:09 Відповісти
02.09.2025 20:09 Відповісти
Кацап тут один, і це ти, Фєдя.
02.09.2025 20:13 Відповісти
02.09.2025 20:13 Відповісти
А чому ж ти кацапське іпсо тут розповсюджуєш?
02.09.2025 20:14 Відповісти
02.09.2025 20:14 Відповісти
Ой, Фєдя-Фєдя...
02.09.2025 21:20 Відповісти
02.09.2025 21:20 Відповісти
Нагадаю.

Щільність на ЛБЗ з українськлго боку - 1 боєць на 8 км фронту.
02.09.2025 19:20 Відповісти
02.09.2025 19:20 Відповісти
нова тактика орків - просачіваніє !!!!

хто б міг подумати, чи не так, таваріщь про-сирський ?

.
02.09.2025 19:27 Відповісти
02.09.2025 19:27 Відповісти
Наявність обов'язкового призову (конскрипції). У багатьох країнах призов існує, але при цьому вікові обмеження та термін служби можуть бути різними. Наприклад, в Естонії та Латвії призов є обов'язковим, а в таких країнах, як США, Великобританія, Франція та Канада, армія комплектується на добровільній основі.

Тип служби. Розрізняють строкову, контрактну, резервістську службу, і для кожної можуть бути свої вікові рамки.

Геополітична ситуація. У країнах, де тривають конфлікти або існує високий ризик війни, мобілізаційні правила можуть бути змінені. Наприклад, в Україні мобілізаційний вік знизили з 27 до 25 років.

Загальні тенденції:

Призовний вік: У більшості країн, де існує обов'язковий призов, він починається приблизно з 18 років.

Кінцевий вік перебування в резерві: У багатьох країнах, навіть якщо призов не є обов'язковим, чоловіки (а іноді й жінки) залишаються в резерві до певного віку. Зазвичай це 35-40 років, але може бути й більше (наприклад, в Україні - до 60 років).

Різноманітність вікових меж: Наприклад, в деяких країнах призовний вік та вік мобілізації можуть не збігатися. Так, в Росії призовний вік становить від 18 до 30 років, а в Китаї - від 18 до 22.

Приклади різних країн:

США: Армія є повністю добровільною. Вік для вступу на службу - від 18 до 27 років (з дозволу батьків - від 17). Мобілізація може бути оголошена Конгресом у разі потреби, і тоді призиву підлягають чоловіки віком від 18 до 25 років, які пройшли реєстрацію.

Україна: Згідно з новим законом, мобілізаційний вік знижено з 27 до 25 років.

Ізраїль: Обов'язкова військова служба для чоловіків і жінок є нормою. Для чоловіків вона триває 3 роки, для жінок - 2 роки.

Південна Корея: Обов'язкова служба для чоловіків віком 18-28 років тривалістю 21 місяць.
02.09.2025 19:28 Відповісти
02.09.2025 19:28 Відповісти
Зменшення мобілізіційного віку до 25 років?
Паліса, між 3-я корабельними соснами заблукав?
02.09.2025 19:31 Відповісти
02.09.2025 19:31 Відповісти
України не стане з такою тупою політикою! дідами війну не виграти!
02.09.2025 19:43 Відповісти
02.09.2025 19:43 Відповісти
Ти кацап куди лізеш? Зраду розганяєш, думаєш злякаємось? 😁
02.09.2025 20:03 Відповісти
02.09.2025 20:03 Відповісти
А хто вирішив,що оманська гнида прагне перемоги??
По коментам дебіли,що привели гниду до влади дебіли назавжди
02.09.2025 20:06 Відповісти
02.09.2025 20:06 Відповісти
Звисно молодь потим буде потрибна ***** пийти на Европу
02.09.2025 20:07 Відповісти
02.09.2025 20:07 Відповісти
"...це дозволить у довготривалій перспективі "зберегти тих хлопців, від 18 років і старше, для України" Польщі , Німеччини , Чехії ...(потрібне підкреслити)
02.09.2025 20:09 Відповісти
02.09.2025 20:09 Відповісти
Я вважаю,що захищати країну повинні ті підори,що привели клоуна до влади,на їх совісті ця війна!Поржали по приколу недоношені виродки
02.09.2025 20:12 Відповісти
02.09.2025 20:12 Відповісти
це сама паскудна частина "насєлєнія" України - ЗЄльоні

.
02.09.2025 20:28 Відповісти
02.09.2025 20:28 Відповісти
Пис дець!
Нехай дядьки без ротації ....
А бубочкі малолітні веселяться во славу міндіча 🐸🐸🐸
02.09.2025 20:18 Відповісти
02.09.2025 20:18 Відповісти
Зелені запроданці є скрізь, в тому числі і в ЗСУ. Дивує те, як можна йти в компанію безтолкового ішака та так ганьбитись. Прийде час і буде люстрація: співпрацював з ішаком - н..й з пляжа.
02.09.2025 20:24 Відповісти
02.09.2025 20:24 Відповісти
так Паліса, за оборону України чи як ?

кажуть був бойвий бригадир....
02.09.2025 20:30 Відповісти
02.09.2025 20:30 Відповісти
а ти сам за оборону України? коли доєднаєшся до ЗСУ?
02.09.2025 21:20 Відповісти
02.09.2025 21:20 Відповісти
Якщо починається обговорення зниження мобілізаційного віку, значить щось таки розглядається.
02.09.2025 20:36 Відповісти
02.09.2025 20:36 Відповісти
А зниження мобілізаційного віку з 60 до 50 років? Палісі подобалося дідів 50+ на штурми відправляти, бо нікому потім було жалітися?
02.09.2025 20:40 Відповісти
02.09.2025 20:40 Відповісти
Молодь повинна бути в ЗСУ в першу чергу, ніякі відмови не приймаються. Знизити мобілізаційний вік хоча б до 23 років. Усіх військових пенсів відповідного віку на фронт в піхоту.
02.09.2025 21:01 Відповісти
02.09.2025 21:01 Відповісти
 
 