Зниження мобілізаційного віку в Україні зараз не розглядається, - Паліса

Станом на сьогодні зниження мобілізаційного віку в Україні не розглядається.

Про це заступник керівника Офісу президента Павло Паліса сказав в інтерв'ю Суспільному, інформує Цензор.НЕТ.

Він прокоментував рішення уряду надати право виїзду за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років.

За його словами, це дозволить у довготривалій перспективі "зберегти тих хлопців, від 18 років і старше, для України".

"Це усуне потребу батькам вивозити своїх 16-річних дітей десь за кордон для того, щоб вони там у якихось професійно-технічних училищах навчалися. Тому що батьки турбуються про те, що "раптом завтра знизять мобілізаційний вік до 18 років і мою дитину заберуть в армію", - каже Паліса.

Він наголосив, що питання зменшення мобілізаційного віку до 25 років зараз не обговорюється.

"При розумінні важкості загальної ситуації на лінії зіткнення, на цей час це питання не на столі – я маю на увазі, зниження мобілізаційного віку", - сказав заступник керівника ОП.

Відповідаючи на питання про вплив цього рішення на нову програму добровільного залучення чоловіків 18-24 років за контрактом, Паліса заявив, що "свобода вибору важлива".

"А в плані залучення ми повинні скласти такі умови, які забезпечать конкурентноздатність і перевагу цього над іншими варіантами", - додав він.

Раніше Кабмін оновив порядок перетину державного кордону. Усі чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час дії воєнного стану.

27 серпня на сайті Кабінету Міністрів оприлюднено постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років.

У Держприкордонслужбі заявили, що чоловіків до 22 років включно вже почали випускати за кордон.