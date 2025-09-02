Зниження мобілізаційного віку в Україні зараз не розглядається, - Паліса
Станом на сьогодні зниження мобілізаційного віку в Україні не розглядається.
Про це заступник керівника Офісу президента Павло Паліса сказав в інтерв'ю Суспільному, інформує Цензор.НЕТ.
Він прокоментував рішення уряду надати право виїзду за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років.
За його словами, це дозволить у довготривалій перспективі "зберегти тих хлопців, від 18 років і старше, для України".
"Це усуне потребу батькам вивозити своїх 16-річних дітей десь за кордон для того, щоб вони там у якихось професійно-технічних училищах навчалися. Тому що батьки турбуються про те, що "раптом завтра знизять мобілізаційний вік до 18 років і мою дитину заберуть в армію", - каже Паліса.
Він наголосив, що питання зменшення мобілізаційного віку до 25 років зараз не обговорюється.
"При розумінні важкості загальної ситуації на лінії зіткнення, на цей час це питання не на столі – я маю на увазі, зниження мобілізаційного віку", - сказав заступник керівника ОП.
Відповідаючи на питання про вплив цього рішення на нову програму добровільного залучення чоловіків 18-24 років за контрактом, Паліса заявив, що "свобода вибору важлива".
"А в плані залучення ми повинні скласти такі умови, які забезпечать конкурентноздатність і перевагу цього над іншими варіантами", - додав він.
Раніше Кабмін оновив порядок перетину державного кордону. Усі чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час дії воєнного стану.
27 серпня на сайті Кабінету Міністрів оприлюднено постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років.
У Держприкордонслужбі заявили, що чоловіків до 22 років включно вже почали випускати за кордон.
к 2031 году численность финской армии в военное время превысит один миллион военнослужащих, что сделает её крупнейшей в Евросоюзе и второй в Европе после России.
Согласно проекту закона, предельный возраст пребывания в запасе для всех военнообязанных, родившихся в 1966 году и позже, предлагается повысить с 60 до 65 лет. Для офицеров в звании полковника или капитана первого ранга и выше возрастное ограничение снимут полностью - они смогут числиться в резерве, пока сохраняют пригодность к службе.
Призовники:
Фінляндія має обов'язковий військовий призов для всіх чоловіків, які досягли 18 років.
Добровільна служба:
Жінки також можуть служити у збройних силах, але на добровільних засадах.
Мобілізація:
Цей призов є частиною системи мобілізації Фінляндії для оборони країни.
не знаєш як, то спитай у фінів, які надрали сраку Йосі в 1939 р
.
де ви їх будете зберігати і для чого ?
для арбайтерів в Європі коли орки окупують Україну?
відновіть строкову службу без залучення строковиків до військових дій !
це буде:
1. підготовка майбутнього резерву.
2. охорона і оборона північного кордону від Польщі до Сумської області, що дозволить вивільнити значну кількість бригад для фронту
.
війна на дворі, дарагой !
прільоти по місцям розташування немовлят та дітей ти не враховуєш ?
.
Влад #584963
Федір Сидоренко
Щільність на ЛБЗ з українськлго боку - 1 боєць на 8 км фронту.
хто б міг подумати, чи не так, таваріщь про-сирський ?
.
Тип служби. Розрізняють строкову, контрактну, резервістську службу, і для кожної можуть бути свої вікові рамки.
Геополітична ситуація. У країнах, де тривають конфлікти або існує високий ризик війни, мобілізаційні правила можуть бути змінені. Наприклад, в Україні мобілізаційний вік знизили з 27 до 25 років.
Загальні тенденції:
Призовний вік: У більшості країн, де існує обов'язковий призов, він починається приблизно з 18 років.
Кінцевий вік перебування в резерві: У багатьох країнах, навіть якщо призов не є обов'язковим, чоловіки (а іноді й жінки) залишаються в резерві до певного віку. Зазвичай це 35-40 років, але може бути й більше (наприклад, в Україні - до 60 років).
Різноманітність вікових меж: Наприклад, в деяких країнах призовний вік та вік мобілізації можуть не збігатися. Так, в Росії призовний вік становить від 18 до 30 років, а в Китаї - від 18 до 22.
Приклади різних країн:
США: Армія є повністю добровільною. Вік для вступу на службу - від 18 до 27 років (з дозволу батьків - від 17). Мобілізація може бути оголошена Конгресом у разі потреби, і тоді призиву підлягають чоловіки віком від 18 до 25 років, які пройшли реєстрацію.
Україна: Згідно з новим законом, мобілізаційний вік знижено з 27 до 25 років.
Ізраїль: Обов'язкова військова служба для чоловіків і жінок є нормою. Для чоловіків вона триває 3 роки, для жінок - 2 роки.
Південна Корея: Обов'язкова служба для чоловіків віком 18-28 років тривалістю 21 місяць.
Паліса, між 3-я корабельними соснами заблукав?
По коментам дебіли,що привели гниду до влади дебіли назавжди
України" Польщі , Німеччини , Чехії ...(потрібне підкреслити)
.
Нехай дядьки без ротації ....
А бубочкі малолітні веселяться во славу міндіча 🐸🐸🐸
кажуть був бойвий бригадир....