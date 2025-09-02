Снижение мобилизационного возраста в Украине сейчас не рассматривается, - Палиса
По состоянию на сегодня снижение мобилизационного возраста в Украине не рассматривается.
Об этом заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса сказал в интервью Суспільному, информирует Цензор.НЕТ.
Он прокомментировал решение правительства предоставить право выезда за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет.
По его словам, это позволит в долгосрочной перспективе "сохранить тех ребят, от 18 лет и старше, для Украины".
"Это устранит потребность родителям вывозить своих 16-летних детей где-то за границу для того, чтобы они там в каких-то профессионально-технических училищах учились. Потому что родители беспокоятся о том, что "вдруг завтра снизят мобилизационный возраст до 18 лет и моего ребенка заберут в армию", - говорит Палиса.
Он отметил, что вопрос уменьшения мобилизационного возраста до 25 лет сейчас не обсуждается.
"При понимании тяжести общей ситуации на линии соприкосновения, в настоящее время этот вопрос не на столе - я имею в виду, снижение мобилизационного возраста", - сказал заместитель руководителя ОП.
Отвечая на вопрос о влиянии этого решения на новую программу добровольного привлечения мужчин 18-24 лет по контракту, Палиса заявил, что "свобода выбора важна".
"А в плане привлечения мы должны создать такие условия, которые обеспечат конкурентоспособность и преимущество этого над другими вариантами", - добавил он.
Ранее Кабмин обновил порядок пересечения государственной границы. Все мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время действия военного положения.
27 августа на сайте Кабинета Министров обнародовано постановление о выезде за границу мужчин 18-22 лет.
В Госпогранслужбе заявили, что мужчин до 22 лет включительно уже начали выпускать за границу.
к 2031 году численность финской армии в военное время превысит один миллион военнослужащих, что сделает её крупнейшей в Евросоюзе и второй в Европе после России.
Согласно проекту закона, предельный возраст пребывания в запасе для всех военнообязанных, родившихся в 1966 году и позже, предлагается повысить с 60 до 65 лет. Для офицеров в звании полковника или капитана первого ранга и выше возрастное ограничение снимут полностью - они смогут числиться в резерве, пока сохраняют пригодность к службе.
Призовники:
Фінляндія має обов'язковий військовий призов для всіх чоловіків, які досягли 18 років.
Добровільна служба:
Жінки також можуть служити у збройних силах, але на добровільних засадах.
Мобілізація:
Цей призов є частиною системи мобілізації Фінляндії для оборони країни.
не знаєш як, то спитай у фінів, які надрали сраку Йосі в 1939 р
.
де ви їх будете зберігати і для чого ?
для арбайтерів в Європі коли орки окупують Україну?
відновіть строкову службу без залучення строковиків до військових дій !
це буде:
1. підготовка майбутнього резерву.
2. охорона і оборона північного кордону від Польщі до Сумської області, що дозволить вивільнити значну кількість бригад для фронту
.
війна на дворі, дарагой !
прільоти по місцям розташування немовлят та дітей ти не враховуєш ?
.
Влад #584963
Федір Сидоренко
Щільність на ЛБЗ з українськлго боку - 1 боєць на 8 км фронту.
хто б міг подумати, чи не так, таваріщь про-сирський ?
.
Тип служби. Розрізняють строкову, контрактну, резервістську службу, і для кожної можуть бути свої вікові рамки.
Геополітична ситуація. У країнах, де тривають конфлікти або існує високий ризик війни, мобілізаційні правила можуть бути змінені. Наприклад, в Україні мобілізаційний вік знизили з 27 до 25 років.
Загальні тенденції:
Призовний вік: У більшості країн, де існує обов'язковий призов, він починається приблизно з 18 років.
Кінцевий вік перебування в резерві: У багатьох країнах, навіть якщо призов не є обов'язковим, чоловіки (а іноді й жінки) залишаються в резерві до певного віку. Зазвичай це 35-40 років, але може бути й більше (наприклад, в Україні - до 60 років).
Різноманітність вікових меж: Наприклад, в деяких країнах призовний вік та вік мобілізації можуть не збігатися. Так, в Росії призовний вік становить від 18 до 30 років, а в Китаї - від 18 до 22.
Приклади різних країн:
США: Армія є повністю добровільною. Вік для вступу на службу - від 18 до 27 років (з дозволу батьків - від 17). Мобілізація може бути оголошена Конгресом у разі потреби, і тоді призиву підлягають чоловіки віком від 18 до 25 років, які пройшли реєстрацію.
Україна: Згідно з новим законом, мобілізаційний вік знижено з 27 до 25 років.
Ізраїль: Обов'язкова військова служба для чоловіків і жінок є нормою. Для чоловіків вона триває 3 роки, для жінок - 2 роки.
Південна Корея: Обов'язкова служба для чоловіків віком 18-28 років тривалістю 21 місяць.
Паліса, між 3-я корабельними соснами заблукав?
По коментам дебіли,що привели гниду до влади дебіли назавжди
України" Польщі , Німеччини , Чехії ...(потрібне підкреслити)
.
Нехай дядьки без ротації ....
А бубочкі малолітні веселяться во славу міндіча 🐸🐸🐸
кажуть був бойвий бригадир....