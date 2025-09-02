РУС
Снижение мобилизационного возраста в Украине сейчас не рассматривается, - Палиса

Выезд мужчин 18-22 лет: снизят ли мобилизационный возраст

По состоянию на сегодня снижение мобилизационного возраста в Украине не рассматривается.

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса сказал в интервью Суспільному, информирует Цензор.НЕТ.

Он прокомментировал решение правительства предоставить право выезда за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет.

По его словам, это позволит в долгосрочной перспективе "сохранить тех ребят, от 18 лет и старше, для Украины".

"Это устранит потребность родителям вывозить своих 16-летних детей где-то за границу для того, чтобы они там в каких-то профессионально-технических училищах учились. Потому что родители беспокоятся о том, что "вдруг завтра снизят мобилизационный возраст до 18 лет и моего ребенка заберут в армию", - говорит Палиса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сообщение роспропаганды о массовом оттоке 18-22 летних мужчин из Украины - ложь, - ГПСУ

Он отметил, что вопрос уменьшения мобилизационного возраста до 25 лет сейчас не обсуждается.

"При понимании тяжести общей ситуации на линии соприкосновения, в настоящее время этот вопрос не на столе - я имею в виду, снижение мобилизационного возраста", - сказал заместитель руководителя ОП.

Отвечая на вопрос о влиянии этого решения на новую программу добровольного привлечения мужчин 18-24 лет по контракту, Палиса заявил, что "свобода выбора важна".

"А в плане привлечения мы должны создать такие условия, которые обеспечат конкурентоспособность и преимущество этого над другими вариантами", - добавил он.

Читайте также: Мужчины-студенты могут потерять отсрочку после 25 лет: в Раде зарегистрировали альтернативный законопроект

Ранее Кабмин обновил порядок пересечения государственной границы. Все мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время действия военного положения.

27 августа на сайте Кабинета Министров обнародовано постановление о выезде за границу мужчин 18-22 лет.

В Госпогранслужбе заявили, что мужчин до 22 лет включительно уже начали выпускать за границу.

мужчины (150) мобилизация (2894) Палиса Павел (35) война в Украине (5930)
+10
ідіоти !
відновіть строкову службу без залучення строковиків до військових дій !
це буде:

1. підготовка майбутнього резерву.
2. охорона і оборона північного кордону від Польщі до Сумської області, що дозволить вивільнити значну кількість бригад для фронту

.
02.09.2025 19:25 Ответить
+9
Щоб зберегти хлопців? Та ви їх не зберігаєте, а прирікаєте! В 18 всі без винятку мають отримати базову військову підготовку протягом від 6 місяців до року в казармених умовах. Інакше воювати тим хто випадково виживе уже доведеться а Європі на стороні окупантів... Оце і є справжня мета "зеленої наволочі".
02.09.2025 19:19 Ответить
+6
А дарма. Хоча з урахуванням хто у нас обраная ********** та вже прострочена влада, це не дивує.
02.09.2025 19:15 Ответить
Комментировать
02.09.2025 19:12 Ответить
чому Фінляндія (6 млн. населення) незалежна ? тому що:

к 2031 году численность финской армии в военное время превысит один миллион военнослужащих, что сделает её крупнейшей в Евросоюзе и второй в Европе после России.

Согласно проекту закона, предельный возраст пребывания в запасе для всех военнообязанных, родившихся в 1966 году и позже, предлагается повысить с 60 до 65 лет. Для офицеров в звании полковника или капитана первого ранга и выше возрастное ограничение снимут полностью - они смогут числиться в резерве, пока сохраняют пригодность к службе.
02.09.2025 20:20 Ответить
У Фінляндії існує обов'язковий військовий призов для чоловіків, Жінки можуть служити у збройних силах на добровільних засадах. Призов стосується громадян Фінляндії, і це основний процес мобілізації країни, що включає як службу, так і цивільну альтернативу.

Призовники:

Фінляндія має обов'язковий військовий призов для всіх чоловіків, які досягли 18 років.

Добровільна служба:

Жінки також можуть служити у збройних силах, але на добровільних засадах.

Мобілізація:

Цей призов є частиною системи мобілізації Фінляндії для оборони країни.
02.09.2025 20:23 Ответить
ото ж !

не знаєш як, то спитай у фінів, які надрали сраку Йосі в 1939 р

.
02.09.2025 20:25 Ответить
"Це усуне потребу батькам вивозити своїх 16-річних дітей десь за кордон для того, щоб вони там у якихось професійно-технічних училищах навчалися"- .
02.09.2025 19:14 Ответить
та "зберегти тих хлопців, від 18 років і старше, для України".

де ви їх будете зберігати і для чого ?
для арбайтерів в Європі коли орки окупують Україну?
02.09.2025 19:21 Ответить
ідіоти !
відновіть строкову службу без залучення строковиків до військових дій !
це буде:

1. підготовка майбутнього резерву.
2. охорона і оборона північного кордону від Польщі до Сумської області, що дозволить вивільнити значну кількість бригад для фронту

.
02.09.2025 19:25 Ответить
та чекати прильотів по місцях розсташування??ти своїх дітей готове відправити ??
02.09.2025 19:31 Ответить
"Судя по опубликованным в Сети фотографиям, командиры украинской армии прислушались к этим требованиям. На снимках видны не только окопы и подземние учебные помещения, но и что-то вроде подземной казармы, где боевики проводят свободное время." - кацапський сайт

війна на дворі, дарагой !
прільоти по місцям розташування немовлят та дітей ти не враховуєш ?

.
02.09.2025 20:12 Ответить
А дарма. Хоча з урахуванням хто у нас обраная ********** та вже прострочена влада, це не дивує.
02.09.2025 19:15 Ответить
Щоб зберегти хлопців? Та ви їх не зберігаєте, а прирікаєте! В 18 всі без винятку мають отримати базову військову підготовку протягом від 6 місяців до року в казармених умовах. Інакше воювати тим хто випадково виживе уже доведеться а Європі на стороні окупантів... Оце і є справжня мета "зеленої наволочі".
02.09.2025 19:19 Ответить
твої вже проходять чи то другоє??
02.09.2025 19:32 Ответить
Максимум воно купило своєму синку місце в тцк. А чужих воно готове на фронт кидати тисячами
02.09.2025 19:41 Ответить
повилазили кацапські почвари-провокатори:
Влад #584963
Федір Сидоренко
02.09.2025 20:16 Ответить
факти є?
02.09.2025 21:18 Ответить
На кордонах уже повний . Хлопці рвонули вирішувати демографічні проблеми в Польщі.
02.09.2025 19:19 Ответить
Не звизди тут, кацапчик. Нема на кордоні черг, і ніхто масово не тікає.
02.09.2025 19:42 Ответить
Кацапчик тут ти, ухилянтику.
02.09.2025 19:48 Ответить
Факти є? Ти ж весь час брешеш.
02.09.2025 19:51 Ответить
Будь-яка тема про мобілізацію.
02.09.2025 19:56 Ответить
І що це значить, кацапчику?
02.09.2025 19:57 Ответить
Сєпарок, ну шщо ти як та целка? Ти вже всьому форуму втриндівся.
02.09.2025 20:02 Ответить
Фактів в тебе нема брехло ти кацапське. До речі, ця новина про мобілізацію, і ти тут вкидуєш кацапське іпсо про черги на кордонах з молодих хлопців
02.09.2025 20:05 Ответить
А ти на півставки ще й в Подоляка підробляєш, бачу. Розкажи ще який Зеленський чудовий президент, лизни поглибше.
02.09.2025 20:07 Ответить
Кацап, ваше іпсо на нас не діє, згинь
02.09.2025 20:09 Ответить
Кацап тут один, і це ти, Фєдя.
02.09.2025 20:13 Ответить
А чому ж ти кацапське іпсо тут розповсюджуєш?
02.09.2025 20:14 Ответить
Ой, Фєдя-Фєдя...
02.09.2025 21:20 Ответить
Нагадаю.

Щільність на ЛБЗ з українськлго боку - 1 боєць на 8 км фронту.
02.09.2025 19:20 Ответить
нова тактика орків - просачіваніє !!!!

хто б міг подумати, чи не так, таваріщь про-сирський ?

.
02.09.2025 19:27 Ответить
Наявність обов'язкового призову (конскрипції). У багатьох країнах призов існує, але при цьому вікові обмеження та термін служби можуть бути різними. Наприклад, в Естонії та Латвії призов є обов'язковим, а в таких країнах, як США, Великобританія, Франція та Канада, армія комплектується на добровільній основі.

Тип служби. Розрізняють строкову, контрактну, резервістську службу, і для кожної можуть бути свої вікові рамки.

Геополітична ситуація. У країнах, де тривають конфлікти або існує високий ризик війни, мобілізаційні правила можуть бути змінені. Наприклад, в Україні мобілізаційний вік знизили з 27 до 25 років.

Загальні тенденції:

Призовний вік: У більшості країн, де існує обов'язковий призов, він починається приблизно з 18 років.

Кінцевий вік перебування в резерві: У багатьох країнах, навіть якщо призов не є обов'язковим, чоловіки (а іноді й жінки) залишаються в резерві до певного віку. Зазвичай це 35-40 років, але може бути й більше (наприклад, в Україні - до 60 років).

Різноманітність вікових меж: Наприклад, в деяких країнах призовний вік та вік мобілізації можуть не збігатися. Так, в Росії призовний вік становить від 18 до 30 років, а в Китаї - від 18 до 22.

Приклади різних країн:

США: Армія є повністю добровільною. Вік для вступу на службу - від 18 до 27 років (з дозволу батьків - від 17). Мобілізація може бути оголошена Конгресом у разі потреби, і тоді призиву підлягають чоловіки віком від 18 до 25 років, які пройшли реєстрацію.

Україна: Згідно з новим законом, мобілізаційний вік знижено з 27 до 25 років.

Ізраїль: Обов'язкова військова служба для чоловіків і жінок є нормою. Для чоловіків вона триває 3 роки, для жінок - 2 роки.

Південна Корея: Обов'язкова служба для чоловіків віком 18-28 років тривалістю 21 місяць.
02.09.2025 19:28 Ответить
Зменшення мобілізіційного віку до 25 років?
Паліса, між 3-я корабельними соснами заблукав?
02.09.2025 19:31 Ответить
України не стане з такою тупою політикою! дідами війну не виграти!
02.09.2025 19:43 Ответить
Ти кацап куди лізеш? Зраду розганяєш, думаєш злякаємось? 😁
02.09.2025 20:03 Ответить
А хто вирішив,що оманська гнида прагне перемоги??
По коментам дебіли,що привели гниду до влади дебіли назавжди
02.09.2025 20:06 Ответить
Звисно молодь потим буде потрибна ***** пийти на Европу
02.09.2025 20:07 Ответить
"...це дозволить у довготривалій перспективі "зберегти тих хлопців, від 18 років і старше, для України" Польщі , Німеччини , Чехії ...(потрібне підкреслити)
02.09.2025 20:09 Ответить
Я вважаю,що захищати країну повинні ті підори,що привели клоуна до влади,на їх совісті ця війна!Поржали по приколу недоношені виродки
02.09.2025 20:12 Ответить
це сама паскудна частина "насєлєнія" України - ЗЄльоні

.
02.09.2025 20:28 Ответить
Пис дець!
Нехай дядьки без ротації ....
А бубочкі малолітні веселяться во славу міндіча 🐸🐸🐸
02.09.2025 20:18 Ответить
Зелені запроданці є скрізь, в тому числі і в ЗСУ. Дивує те, як можна йти в компанію безтолкового ішака та так ганьбитись. Прийде час і буде люстрація: співпрацював з ішаком - н..й з пляжа.
02.09.2025 20:24 Ответить
так Паліса, за оборону України чи як ?

кажуть був бойвий бригадир....
02.09.2025 20:30 Ответить
а ти сам за оборону України? коли доєднаєшся до ЗСУ?
02.09.2025 21:20 Ответить
Якщо починається обговорення зниження мобілізаційного віку, значить щось таки розглядається.
02.09.2025 20:36 Ответить
А зниження мобілізаційного віку з 60 до 50 років? Палісі подобалося дідів 50+ на штурми відправляти, бо нікому потім було жалітися?
02.09.2025 20:40 Ответить
Молодь повинна бути в ЗСУ в першу чергу, ніякі відмови не приймаються. Знизити мобілізаційний вік хоча б до 23 років. Усіх військових пенсів відповідного віку на фронт в піхоту.
02.09.2025 21:01 Ответить
 
 