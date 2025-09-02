Снижение мобилизационного возраста в Украине сейчас не рассматривается, - Палиса

По состоянию на сегодня снижение мобилизационного возраста в Украине не рассматривается.

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса сказал в интервью Суспільному, информирует Цензор.НЕТ.

Он прокомментировал решение правительства предоставить право выезда за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет.

По его словам, это позволит в долгосрочной перспективе "сохранить тех ребят, от 18 лет и старше, для Украины".

"Это устранит потребность родителям вывозить своих 16-летних детей где-то за границу для того, чтобы они там в каких-то профессионально-технических училищах учились. Потому что родители беспокоятся о том, что "вдруг завтра снизят мобилизационный возраст до 18 лет и моего ребенка заберут в армию", - говорит Палиса.

Он отметил, что вопрос уменьшения мобилизационного возраста до 25 лет сейчас не обсуждается.

"При понимании тяжести общей ситуации на линии соприкосновения, в настоящее время этот вопрос не на столе - я имею в виду, снижение мобилизационного возраста", - сказал заместитель руководителя ОП.

Отвечая на вопрос о влиянии этого решения на новую программу добровольного привлечения мужчин 18-24 лет по контракту, Палиса заявил, что "свобода выбора важна".

"А в плане привлечения мы должны создать такие условия, которые обеспечат конкурентоспособность и преимущество этого над другими вариантами", - добавил он.

Ранее Кабмин обновил порядок пересечения государственной границы. Все мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время действия военного положения.

27 августа на сайте Кабинета Министров обнародовано постановление о выезде за границу мужчин 18-22 лет.

В Госпогранслужбе заявили, что мужчин до 22 лет включительно уже начали выпускать за границу.