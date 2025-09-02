РУС
Мобилизация в Украине не прекратится, даже если завтра будет прекращение огня, - Палиса

Палиса: Мобилизация не прекратится даже после перемирия с РФ

Мобилизация в Украине не будет остановлена даже в случае достижения перемирия с Россией.

Об этом заместитель председателя ОП Павел Палиса сказал в интервью Суспільному, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что в Украине нет того количества людей, которое могло бы заменить тех людей, которые начали службу после начала полномасштабного российского вторжения.

"Во-первых, даже если завтра будет прекращение огня, мобилизация не прекратится. В течение определенного времени этот процесс еще будет продолжаться, потому что нам все равно, как бы мы ни хотели, нужно поддерживать на должном уровне степень готовности Вооруженных сил выполнять первоочередные задачи", - подчеркнул Палиса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Снижение мобилизационного возраста в Украине сейчас не рассматривается, - Палиса

"Конечно, мне тоже странно смотреть ролики в социальных сетях, на которых видишь: одни воюют, а другие - живут свою жизнь, как хотят. Мне как военному больно смотреть на такое. И здесь вопрос и к самим людям, к обществу в целом, к воспитанию.

Но как решить это - здесь работа продолжается. Не идет речь о том, что кого-то хотят загнать в вечное рабство. Наоборот, мы пытаемся решить этот вопрос так, чтобы не навредить обороноспособности", - рассказал он.

По его словам, вскоре и Минобороны, и Генштаб должны представить свой план.

Палиса добавил, что за последние четыре месяца в Украине наблюдается устойчивая положительная динамика в плане мобилизации.

Читайте также: Отмена военного положения не означает автоматическую демобилизацию военных, - "слуга народа" Вениславский

мобилизация (2894) демобилизация (160) Палиса Павел (35) война в Украине (5930)
+10
Совковые лозунги ваше всё. Может вам к московитам переехать, там все как вы.
показать весь комментарий
02.09.2025 23:20 Ответить
+9
Обвалять гривню, а зарплати залишаться такими ж.
показать весь комментарий
02.09.2025 23:12 Ответить
+8
Короче до 22 гуляйте, після 30 - ви наші раби навічно.
показать весь комментарий
02.09.2025 23:06 Ответить
Тобто влада хоче в черговий раз вляпатися в гівно підписавши з ****** договорнячок, а коли ***** знову вас на***бе то ви будете знову кидати людей розгрібати те що ви з ****** намісили? Ні, ніх***я не буде. Якщо ви вирішили ще раз пострібати по граблях то самі потім розгрібайте а наших дітей і внуків не чіпайте. Це буде останнє що ви підпишете з рашистами.
показать весь комментарий
02.09.2025 23:26 Ответить
Добре, бравий вояка, які в тебе інші варіанти?
показать весь комментарий
02.09.2025 23:29 Ответить
Воювати далі і знищувати рашистів і Сосію. І запам'ятай, в України не буде ніколи кращої позиції і співвідношення сил чим зараз. Якщо дати Сосії передишку то Україну вже ніхто і ніщо не врятує коли рашисти знову полізуть і вже з усіх сторін а не тільки зі сходу
показать весь комментарий
02.09.2025 23:35 Ответить
Вперед, знищуй, тільки вона щось не знищується, і чомусь вже на Дніпропетровщині, як так?
показать весь комментарий
02.09.2025 23:38 Ответить
Бо українці замість зосередитись на війні і на ворогу, вже розслабились і мріють про мир який їм принесе ***** і Тампон. Рашисти ж ніпроякий мир не мріють і ціль в них вся та ж, захопити всю Україну і піти далі. А тепер представ що буде якщо таки буде підписане якесь перемир'я (заміть не мир а тимчасове перемир'я)? Да вся Україна на наступний же день заб'є на війну і на фронт і кожен займеться своїм... Рашисти ж які швидко роблять висновки, швидкими темпами запустять військову машину і добре підготуються до нового акту. І хто тоді їх буде зупиняти? Ти? Я наприклад даже не буду і намагатися
показать весь комментарий
02.09.2025 23:55 Ответить
Яке далі. Прокиньтесь нарешті. Ніколи ***** не піде проти НАТО, якщо Китай не надасть допомогу. А Китаю воно нащо? І так непогано торгується. ***** взагалі чітко усвідомлює що з ним може бути, якщо він піде на ЄС війною.
показать весь комментарий
03.09.2025 00:00 Ответить
Яке НАТО, проснись. Сша разом з Тампоном обісрались і втекли за океан (дебіли думають що їх там не дістануть). Декілька країн НАТО зараз на боці *****. Якщо ***** виграє то до нього приєднається ще пів Європи і НАТО розвалиться. А якщо за ***** виступить північна корея, іран, китай, окупована Україна то хто їх зупинить? Поляки чи французи половина з яких біженці з тих же східних країн? Ще раз повторюю, якщо впаде Україна то це буде початок кінця всієї західної цивілізації.
показать весь комментарий
03.09.2025 00:07 Ответить
Декілька це які? Точно думаєш що Словенія, Угорщина, Туреччина впишуться за *****? Нах воно їм треба, окрім клоунів при владі там є ще народ, який хай і вибрав їх, але точно не захоче воювати за кацапів.

"А якщо за ***** виступить північна корея, іран, китай, окупована Україна то хто їх зупинить?"
Ще раз, Китаю ***** не треба війни. У них без торгівлі зі США та ЄС серйозно впаде економіка, а китайці схильні до громадянських воєн. Ну може Тайвань там заберуть, все. Війна їм не вигідна. А ***** не пікне без Китаю, як і північна корея з іраном.

"Ще раз повторюю, якщо впаде Україна то це буде початок кінця всієї західної цивілізації."
Нічим не підкріплена гіпотеза.
показать весь комментарий
03.09.2025 00:14 Ответить
Те ж саме 10 років назад такі як ти мені казали що Сосія не непаде бо їй це не вигідно і що санкції накладуть і економіку втратить і бла-бла-бла... Тільки ви всі забуваєте що війни починають шизоїди і маніяки які не притримуються логіки і які керуються одними маніакальними покликами і інстинктами. А якщо таких шизоїдів збирається декілька то війна неминуча
показать весь комментарий
03.09.2025 00:27 Ответить
Ти і зараз не намагаєшся, а відправляєш захищати себе інших.
показать весь комментарий
03.09.2025 00:03 Ответить
А с сзч як ви плануєте боротися? Чим більше будуть бусифікувати тим більше буде сзч і це вже аксіома на сьогоднішній день, а з цим бездарна зелена влада вже нічого не зробить, пружина може іноді дуже боляче відстрибнути в лоба якщо її надто сильно стиснути..
показать весь комментарий
02.09.2025 23:28 Ответить
І ті хто прийшли на початку не витримають.
показать весь комментарий
02.09.2025 23:30 Ответить
З СЗЧ неможливо боротися ефективно, якщо силою заборонити СЗЧ, то втікачі просто будуть розстрілювати командирів замість смерті в окопі. Тому служба може бути лише добровільною.
показать весь комментарий
02.09.2025 23:32 Ответить
Почитайте, як цю проблему вирішували під час 2-ї світової війни як німці, так і кацапські більшовики. Ми нічого нового як ті методи не вигадаємо. На війні такі правила життя і смерті.
показать весь комментарий
02.09.2025 23:33 Ответить
Але гітлерівська Німеччина пала в основному через лендліз та бомбардування німецьких заводів, а не через радянське гарматне м'ясо.
показать весь комментарий
02.09.2025 23:37 Ответить
До чого тут гарматне м"ясо, коли мова про недопущення непокори наказам командирів та спрямування зброї проти своїх побратимів ??? Під час тієї війни розмова з відмовниками була короткою в обох арміях.
показать весь комментарий
02.09.2025 23:46 Ответить
Масовий розстріл власних громадян ще не врятував жодної держави.
показать весь комментарий
02.09.2025 23:58 Ответить
Який масовий розстріл ??? Тільки зрадників.
показать весь комментарий
03.09.2025 00:03 Ответить
Совок міг собі таке дозволити, і раша зараз може, бо їм пох на людей, і їх багато. Ми по кількості в майже в 4 рази менші. І ти ще пропонуєш розстрілювати? У нас менталітет інший, через це може бути колапс армії і країни в цілому. Ти цього хочеш? Ти впевнений що якась куля тебе омине?
показать весь комментарий
03.09.2025 00:04 Ответить
Якщо у бойових умовах підлеглий на командира направляє зброю і відмовляється виконати наказ, як в усіх арміях світу реагують командири ??? Відповідь очевидна. Буде встановлено порядок у підрозділі у цілком адекватний спосіб, і жоден командир не дозволить себе вбити.
показать весь комментарий
03.09.2025 00:20 Ответить
Треба щоб той командир був там на бойових, а не на ксп чи десь далі. І навіть в такому випадку він повинен знайти потрібні слова. І взагалі, хорошого командира будуть слухати без зайвих питань (глянь відео Маркуса перед штурмом в 23-му).
А те що ти пропонуєш, це ******* совок. Частково через той закон про сзч, повилізали такі командири які погрожують вʼязницею, якщо відмовляєшся від тупого наказу.

у цілком адекватний спосіб - це повністю безглуздий спосіб
показать весь комментарий
03.09.2025 00:27 Ответить
Не звертайте уваги на Іхор Іхор це бот чи пенсіонер який потужно пердить і закликає але сам ніколи не йде, його доля вже наказала.
показать весь комментарий
02.09.2025 23:35 Ответить
Мені дійсно страшно за країну, у мого батька таких однокласників багато, тільки, як виявилося служу один я, у інших доньки, виїхали за кордон, бронь, деякі навіть не знають стан речей на фронті, но готові воювати вічно, для справи, мені 42, батьку 67.
показать весь комментарий
02.09.2025 23:42 Ответить
чим саме покарала?
показать весь комментарий
03.09.2025 00:12 Ответить
А Палісі не боляче дивитись наш єдиний марафон і всі інші передачі, де дебільні серіали на рівні плінтуса, де завжди ржуть як скажені кварталівці, хтозверхівці? Ось де дійсно.живуть своє.життя наче і війни немає.
Я дивуюсь як можна дивиттсь наше телебачення де ні слова про тих хто воює і боронить нашу зумлю, про їх відданість, мужність, їх поранення і поневіряння аби вилікуватись, про їх проблеми? А скрізь один ржущий ботекс😡
показать весь комментарий
02.09.2025 23:42 Ответить
Тільки дебіли воюють людьми. Війна це наука, й перемагає не сильніший, а розумніший. А щоб армія була розумна, треба змінити тупорилу владу, разом з Паліса. Воювати воно не може та й не бажає, піти працювати на трактор чи комбайн воно не буде, працювати за станком на економіку України він теж не буде, то нащо нам на хлібник в Україні?
показать весь комментарий
02.09.2025 23:42 Ответить
Тобто життя тут не буде вже ні в якому разі. Проклята земля.
показать весь комментарий
02.09.2025 23:43 Ответить
Скрізь у світі так. "Там добре, де нас немає".
показать весь комментарий
02.09.2025 23:48 Ответить
Ні, ви багато знаєте громадян США та ЄС, що хочуть стати громадянами України?
показать весь комментарий
03.09.2025 00:00 Ответить
Сподіваюсь що тоді буде соціальний бунт, бо роками тримати людей в армії роками і роками, як у царські часи, вже не можливо. І тоді зелених більшовиків знесуть.
Не настільки ж українців перетворили на кріпаків.
показать весь комментарий
02.09.2025 23:50 Ответить
Не можу на аватарці прапорця розгледіти. Чи не з самої Німеччини про українське кріпацтво розмірковуєте??? Яке прізвище німця, який вас з нашого кріпацтва викупив???
показать весь комментарий
03.09.2025 00:07 Ответить
Вибачте ще раз, но я і багато моїх знайомих вважають, що Україна, це вже закрита країна, з тоталітарним режимом, який заради влади, готовий покласти усю націю.
показать весь комментарий
03.09.2025 00:17 Ответить
Та це місцевий вертухай на службі у режиму, яких на даному ресурсі не менше 10
показать весь комментарий
03.09.2025 00:21 Ответить
а чому їх не банять?
показать весь комментарий
03.09.2025 00:26 Ответить
А питання хто задає? Знаменитий воїн багатьох битв чи інтернетний замполіт?
показать весь комментарий
03.09.2025 00:18 Ответить
Ще один....
показать весь комментарий
03.09.2025 00:22 Ответить
ага + 10 років тюрми
показать весь комментарий
03.09.2025 00:23 Ответить
Знову люди у всьому винні. А не пішов би ти,Паліса? Заступник голови ОП- і цим все сказано.
показать весь комментарий
03.09.2025 00:38 Ответить
