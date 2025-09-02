Мобилизация в Украине не прекратится, даже если завтра будет прекращение огня, - Палиса

Мобилизация в Украине не будет остановлена даже в случае достижения перемирия с Россией.

Об этом заместитель председателя ОП Павел Палиса сказал в интервью Суспільному, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что в Украине нет того количества людей, которое могло бы заменить тех людей, которые начали службу после начала полномасштабного российского вторжения.

"Во-первых, даже если завтра будет прекращение огня, мобилизация не прекратится. В течение определенного времени этот процесс еще будет продолжаться, потому что нам все равно, как бы мы ни хотели, нужно поддерживать на должном уровне степень готовности Вооруженных сил выполнять первоочередные задачи", - подчеркнул Палиса.

"Конечно, мне тоже странно смотреть ролики в социальных сетях, на которых видишь: одни воюют, а другие - живут свою жизнь, как хотят. Мне как военному больно смотреть на такое. И здесь вопрос и к самим людям, к обществу в целом, к воспитанию.

Но как решить это - здесь работа продолжается. Не идет речь о том, что кого-то хотят загнать в вечное рабство. Наоборот, мы пытаемся решить этот вопрос так, чтобы не навредить обороноспособности", - рассказал он.

По его словам, вскоре и Минобороны, и Генштаб должны представить свой план.

Палиса добавил, что за последние четыре месяца в Украине наблюдается устойчивая положительная динамика в плане мобилизации.

