Мобилизация в Украине не прекратится, даже если завтра будет прекращение огня, - Палиса
Мобилизация в Украине не будет остановлена даже в случае достижения перемирия с Россией.
Об этом заместитель председателя ОП Павел Палиса сказал в интервью Суспільному, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что в Украине нет того количества людей, которое могло бы заменить тех людей, которые начали службу после начала полномасштабного российского вторжения.
"Во-первых, даже если завтра будет прекращение огня, мобилизация не прекратится. В течение определенного времени этот процесс еще будет продолжаться, потому что нам все равно, как бы мы ни хотели, нужно поддерживать на должном уровне степень готовности Вооруженных сил выполнять первоочередные задачи", - подчеркнул Палиса.
"Конечно, мне тоже странно смотреть ролики в социальных сетях, на которых видишь: одни воюют, а другие - живут свою жизнь, как хотят. Мне как военному больно смотреть на такое. И здесь вопрос и к самим людям, к обществу в целом, к воспитанию.
Но как решить это - здесь работа продолжается. Не идет речь о том, что кого-то хотят загнать в вечное рабство. Наоборот, мы пытаемся решить этот вопрос так, чтобы не навредить обороноспособности", - рассказал он.
По его словам, вскоре и Минобороны, и Генштаб должны представить свой план.
Палиса добавил, что за последние четыре месяца в Украине наблюдается устойчивая положительная динамика в плане мобилизации.
"А якщо за ***** виступить північна корея, іран, китай, окупована Україна то хто їх зупинить?"
Ще раз, Китаю ***** не треба війни. У них без торгівлі зі США та ЄС серйозно впаде економіка, а китайці схильні до громадянських воєн. Ну може Тайвань там заберуть, все. Війна їм не вигідна. А ***** не пікне без Китаю, як і північна корея з іраном.
"Ще раз повторюю, якщо впаде Україна то це буде початок кінця всієї західної цивілізації."
Нічим не підкріплена гіпотеза.
А те що ти пропонуєш, це ******* совок. Частково через той закон про сзч, повилізали такі командири які погрожують вʼязницею, якщо відмовляєшся від тупого наказу.
у цілком адекватний спосіб - це повністю безглуздий спосіб
Я дивуюсь як можна дивиттсь наше телебачення де ні слова про тих хто воює і боронить нашу зумлю, про їх відданість, мужність, їх поранення і поневіряння аби вилікуватись, про їх проблеми? А скрізь один ржущий ботекс😡
Не настільки ж українців перетворили на кріпаків.