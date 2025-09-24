В Украине из-за мобилизации обвиняемых суды приостановили 20 тысяч уголовных производств, - СМИ. ИНФОГРАФИКА
За три с половиной года полномасштабной войны в Украине суды закрыли почти 20 тысяч уголовных производств из-за мобилизации обвиняемых.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует анализ реестра судебных решений, проведенный NGL.media.
Отмечается, что темпы принятия решений о закрытии уголовных дел в 2025 году выросли на 25%.
Возможность приостановления уголовного производства из-за мобилизации обвиняемых ввели в апреле 2022 года.
По состоянию на сентябрь 2025 года по этой причине в целом было остановлено 19 671 уголовное производство.
В этом году украинские суды уже остановили 4 724 производства. Для сравнения: за 2024 год из-за мобилизации обвиняемых было закрыто 5 441 производство.
Які вже хочуть штурмувати Варшаву, Берлін і ЛяМанш у складі кацапської орди.
Критикам: маю убд за 30 місяців із березня 2014.
Вам зараз пише особа-я.
У мене було два ребра зломані. На так званому "коридорі" з міліціянтів.
Вони були з "кіровограда", це я чув коли мене гамселили.
Потім я отримав просто гранату під ногу і проникнення пластикових елементів мені в нозю
( кацапського виробництва). Зашивали у вже палаючому домі прфсоюзів на Майдані. Ок, вишкандибав.
Як ви особисто думаєте що я думаю про поліцейських?
Та вони красунчики. Вони воюють і мають свої підрозділи як у небі так і на землі.
Хто забирає на вашу думку тупорилих ідіотів які чекають що ось все закінчиться?
"Білі Ангели".
А хто там служить?
Поліція правильна відповідь.
Висновок один -я ненавиджу мусорів.
Я просто в захваті від поліцейских які захищають Україну.