В Украине из-за мобилизации обвиняемых суды приостановили 20 тысяч уголовных производств, - СМИ. ИНФОГРАФИКА

За три с половиной года полномасштабной войны в Украине суды закрыли почти 20 тысяч уголовных производств из-за мобилизации обвиняемых.

об этом свидетельствует анализ реестра судебных решений, проведенный NGL.media.

Отмечается, что темпы принятия решений о закрытии уголовных дел в 2025 году выросли на 25%.

Возможность приостановления уголовного производства из-за мобилизации обвиняемых ввели в апреле 2022 года.

По состоянию на сентябрь 2025 года по этой причине в целом было остановлено 19 671 уголовное производство.

В этом году украинские суды уже остановили 4 724 производства. Для сравнения: за 2024 год из-за мобилизации обвиняемых было закрыто 5 441 производство.

