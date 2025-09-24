РУС
В Украине из-за мобилизации обвиняемых суды приостановили 20 тысяч уголовных производств, - СМИ. ИНФОГРАФИКА

За три с половиной года полномасштабной войны в Украине суды закрыли почти 20 тысяч уголовных производств из-за мобилизации обвиняемых.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует анализ реестра судебных решений, проведенный NGL.media.

Отмечается, что темпы принятия решений о закрытии уголовных дел в 2025 году выросли на 25%.

Возможность приостановления уголовного производства из-за мобилизации обвиняемых ввели в апреле 2022 года.

По состоянию на сентябрь 2025 года по этой причине в целом было остановлено 19 671 уголовное производство.

В этом году украинские суды уже остановили 4 724 производства. Для сравнения: за 2024 год из-за мобилизации обвиняемых было закрыто 5 441 производство.

Мобилизация обвиняемых: сколько дел приостановили в Украине

Йой скільки сикунів!
Які вже хочуть штурмувати Варшаву, Берлін і ЛяМанш у складі кацапської орди.
Критикам: маю убд за 30 місяців із березня 2014.
24.09.2025 17:52 Ответить
Так мусора теж сцикуни виходять? І ухилянти еталонні
24.09.2025 18:16 Ответить
У вас у сім*ї були предки ( ну дідусі чи бабусі) чи тепер душевно хворенькі крім вас особисто?
Вам зараз пише особа-я.
У мене було два ребра зломані. На так званому "коридорі" з міліціянтів.
Вони були з "кіровограда", це я чув коли мене гамселили.
Потім я отримав просто гранату під ногу і проникнення пластикових елементів мені в нозю
( кацапського виробництва). Зашивали у вже палаючому домі прфсоюзів на Майдані. Ок, вишкандибав.
Як ви особисто думаєте що я думаю про поліцейських?
Та вони красунчики. Вони воюють і мають свої підрозділи як у небі так і на землі.
Хто забирає на вашу думку тупорилих ідіотів які чекають що ось все закінчиться?
"Білі Ангели".
А хто там служить?
Поліція правильна відповідь.
Висновок один -я ненавиджу мусорів.
Я просто в захваті від поліцейских які захищають Україну.
24.09.2025 18:35 Ответить
Якщо служать гідно, гарно, а скільки з них знову скоїли правопорушення?
24.09.2025 17:53 Ответить
Сама цифра в 20000 - ні про що ... напишіть краще - по яким статтям ?
24.09.2025 18:21 Ответить
Отой шо вбив пацана на фунікулері, то рано його батьки раділи пожиттєвому, скоро випливе в одній із бригад
24.09.2025 18:45 Ответить
О,вилізло гівно,до чого твій висер?Вбивство ненавмисне!!Тільки довбойоп буде з цим сперечатись
24.09.2025 18:51 Ответить
Ненавмисне під синькой це рахуй що навмисне. Я знаю таке, коли людина тіряє людський облік і нею управляє вотка.
24.09.2025 19:06 Ответить
Потрібно краще виховувати дитину
24.09.2025 18:53 Ответить
 
 