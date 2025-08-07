С 1 сентября военные ТЦК обязаны носить бодикамеры и фиксировать проверку документов на видео, - Шмыгаль

С 1 сентября военнослужащие ТЦК и СП обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

"В случае нарушения правил фиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность. Этот шаг позволит обеспечить прозрачность и законность деятельности групп оповещений ТЦК, а также защитить права обеих сторон", - отметил глава Минобороны.

По словам Шмыгаля, сейчас обеспеченность средствами фиксации составляет около 85%.

Работа по закупке дополнительных средств продолжается.

