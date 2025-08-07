С 1 сентября военные ТЦК обязаны носить бодикамеры и фиксировать проверку документов на видео, - Шмыгаль
С 1 сентября военнослужащие ТЦК и СП обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток.
Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"В случае нарушения правил фиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность. Этот шаг позволит обеспечить прозрачность и законность деятельности групп оповещений ТЦК, а также защитить права обеих сторон", - отметил глава Минобороны.
По словам Шмыгаля, сейчас обеспеченность средствами фиксации составляет около 85%.
Работа по закупке дополнительных средств продолжается.
