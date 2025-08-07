РУС
С 1 сентября военные ТЦК обязаны носить бодикамеры и фиксировать проверку документов на видео, - Шмыгаль

С 1 сентября военнослужащие ТЦК и СП обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"В случае нарушения правил фиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность. Этот шаг позволит обеспечить прозрачность и законность деятельности групп оповещений ТЦК, а также защитить права обеих сторон", - отметил глава Минобороны.

По словам Шмыгаля, сейчас обеспеченность средствами фиксации составляет около 85%.

Работа по закупке дополнительных средств продолжается.

шайка зели явно живет в астральном мире
показать весь комментарий
07.08.2025 12:18
Вже не знають як це напівбандитьське формування узаконити.
показать весь комментарий
07.08.2025 12:21
+ вкарасти на закупілі цих камер, вкрасти на мою думку і є основна мета цього цирку...
показать весь комментарий
07.08.2025 12:25
ніяк,тут без варіантів,мертвонародженому не допоможуть припарки
показать весь комментарий
07.08.2025 12:25
як це по дитячому кумедно,взаконена однобічна справедливість??поліцяї їх носять щось в критичних випадках не бачимо доказів для оцінки дій всіх участників
показать весь комментарий
07.08.2025 12:22
Повноваження, дает только Закон Украины! Местные ТЦКуны, огласите ст. Закона дающие полномочия ЗСУ для проверки документов граждан, не Постанову КМУ, а Закон Украины.
показать весь комментарий
07.08.2025 12:25
я не здивуюся що вони неграмотні,бо інтелект там твариний ніж людський
показать весь комментарий
07.08.2025 12:27
Нет, они достаточно грамотны. Они с ног на голову ставая задачу. Потому, что вопрос привлечения ЗСУ к контролю над гражданами Украины это уже Венская конвенция про военные преступления.
показать весь комментарий
07.08.2025 12:31
Камери та ще намордники
показать весь комментарий
07.08.2025 12:30
Тепер буде більше цікавого контенту, від першого лиця
показать весь комментарий
07.08.2025 12:33
Лишь бы быбла распилить на бодикамеры. Пусть менты ловят тех кто в розыске, у них уже все для этого есть, а тцк сидят в кабинетах и занимаются бумажной работой. Ветеранов после ранения аморально заставлять гонятся за здоровыми ухилесами, еще и снимать это гейство на бодикамеру.
показать весь комментарий
07.08.2025 12:34
Але в резонансних справах записи бодікамер як і зараз будуть дивним чином "недоступні".
показать весь комментарий
07.08.2025 12:34
с камерами- без камер- НАРОД ИДТИ НА МЯСО НЕ ХОЧЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
07.08.2025 12:34
Мигалки пусть им еще прикрутят.
показать весь комментарий
07.08.2025 12:34
 
 