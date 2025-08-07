УКР
Із 1 вересня військові ТЦК зобов’язані носити бодікамери та фіксувати перевірку документів на відео, - Шмигаль

Із 1 вересня військовослужбовці ТЦК та СП зобов'язані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність. Цей крок дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін", - зазначив глава Міноборони.

За словами Шмигаля, наразі забезпеченість засобами фіксації складає близько 85%.

Робота із закупівлі додаткових засобів триває.

Міноборони (7613) Шмигаль Денис (4759) ТЦК та СП (766)


+8
шайка зели явно живет в астральном мире
07.08.2025 12:18 Відповісти
+7
+ вкарасти на закупілі цих камер, вкрасти на мою думку і є основна мета цього цирку...
07.08.2025 12:25 Відповісти
+5
А силову бусифікацію на бодікамери вони теж зобов'язані фіксувати?!
Агов! ТЦК та СП!
Негайно мобілізуйте (бусифікуйте) того Шмигаля, бо городить цілковиту маячню!
07.08.2025 12:36 Відповісти
шайка зели явно живет в астральном мире
07.08.2025 12:18 Відповісти
Деніска, які боді-камери? Яка фотофіксація? Тебе що Бур'яна покусала?

ТЦК - режимний об'єкт і там все це заборонено...

зовсім задовбали ці квартальні шоумени 🤡=💩
07.08.2025 12:52 Відповісти
Хотят просто отмыть пару сотен мильйонв на камерах!ОФИЦИАЛЬНО)))
07.08.2025 12:58 Відповісти
+ вкарасти на закупілі цих камер, вкрасти на мою думку і є основна мета цього цирку...
07.08.2025 12:25 Відповісти
Это тема одного товарИсча, с красноречивой фамилией! Который на выборах очередного президента Украины на камерах на выбрчих дильницях скомуниздил пару миллиардов! И была поддержка проплаченных! - "Как это нам необходимо, что бы украли наши деньги"!
07.08.2025 12:54 Відповісти
ніяк,тут без варіантів,мертвонародженому не допоможуть припарки
07.08.2025 12:25 Відповісти
як це по дитячому кумедно,взаконена однобічна справедливість??поліцяї їх носять щось в критичних випадках не бачимо доказів для оцінки дій всіх участників
07.08.2025 12:22 Відповісти
Повноваження, дает только Закон Украины! Местные ТЦКуны, огласите ст. Закона дающие полномочия ЗСУ для проверки документов граждан, не Постанову КМУ, а Закон Украины.
07.08.2025 12:25 Відповісти
Не переживай так. Для тебе будь-який закон приймуть за 2 години. Он як з НАБУ і САП було. Будеш виконувати?
07.08.2025 12:52 Відповісти
Если бы все было так просто
07.08.2025 12:56 Відповісти
А хіба не просто було з 12414? 2 години і все.
07.08.2025 13:09 Відповісти
Чувачило, ти звідки абрівеатуру ТЦК вивчив?
Ведмедчук на політінформації заставляв виговорювати?
07.08.2025 12:58 Відповісти
Еще одна или одно. Меня столько раз банили и мои ники с 2012 года уничтожали, что с флагами неизваСтных мне государств претит обЩаться
07.08.2025 13:00 Відповісти
А ти попроси ведмедчука,бщо б він на тебе " універсальний флаг" натягнув
07.08.2025 13:19 Відповісти
Тепер буде більше цікавого контенту, від першого лиця
07.08.2025 12:33 Відповісти
не буде,бо там явні докази проти себе
07.08.2025 12:36 Відповісти
Лишь бы быбла распилить на бодикамеры. Пусть менты ловят тех кто в розыске, у них уже все для этого есть, а тцк сидят в кабинетах и занимаются бумажной работой. Ветеранов после ранения аморально заставлять гонятся за здоровыми ухилесами, еще и снимать это гейство на бодикамеру.
07.08.2025 12:34 Відповісти
Але в резонансних справах записи бодікамер як і зараз будуть дивним чином "недоступні".
07.08.2025 12:34 Відповісти
А Хлопці на нулі, виходить ХОЧУТЬ! твою сраку чи твоїх близьких, від кадирівського болта захищати?? Так виходить чи ні ?? ілі ето другоє кацап?:??
07.08.2025 12:44 Відповісти
Мигалки пусть им еще прикрутят.
07.08.2025 12:34 Відповісти
Тобто прибирати тцкашників з вулиць шмигаль не бажає.
07.08.2025 12:36 Відповісти
А силову бусифікацію на бодікамери вони теж зобов'язані фіксувати?!
Агов! ТЦК та СП!
Негайно мобілізуйте (бусифікуйте) того Шмигаля, бо городить цілковиту маячню!
07.08.2025 12:36 Відповісти
а може краще вирішити питання з просроченим? щось я не бачу протестів проти зеленського.
07.08.2025 12:47 Відповісти
Выходите на протест против хрипатого. Вам пришьют минимум десяток статей+вы окажетесь московитским агентом+у вас дома найдут оружие+найдут наркоту+переписка в телефоне с не очень взрослыми девочками, и мы про вас надолго забудем, но вы останетесь в наших сердцах. А плебс будет рукоплескать работникам сбу и требовать вашего расстрела.
07.08.2025 12:56 Відповісти
нічого не зрозумів..... що пише холуй путінський.
07.08.2025 12:58 Відповісти
на расєє також ц цього диктатура починалася - на цей час вже й таких не заморочуються - всі неугодня кінчають життя прикрим самогубством двома пострілами в голову
07.08.2025 12:59 Відповісти
Лохам понравится эта туфта,полицаи тоже носят,только никто не включает после "я тихонько пойду в лес".
07.08.2025 12:36 Відповісти
еще миллиард на бодикамеры ?
07.08.2025 12:36 Відповісти
Шо воно верзе? Як можна дуляри/ойро збивати з рабів під бодікамери?
07.08.2025 12:40 Відповісти
в хмельницькому чувак на бп дав 4 тис баків, щоб відпустили
07.08.2025 12:51 Відповісти
Треба ще ухилянтів примусити носити на шиї табличку з написом "ухилянт".
07.08.2025 12:51 Відповісти
Тату з QR-кодом з Ресурсу Резерву+
07.08.2025 12:53 Відповісти
Цак в носу и штаны нужного цвета.
07.08.2025 12:57 Відповісти
так без проблем! Только если лично тебе вручат такую табличку и покажут кому повесить, не зассышь?
07.08.2025 12:58 Відповісти
Да это попуск местный. Я его какую новость не проитаю оно везде обитает и срет. Занятой человек😄
07.08.2025 13:23 Відповісти
Кто заставлять будет, ты чудище? Да такие как ты на людях переходят на другую сторону улицы ахахахх. Интернет вбивця киборг патриот 100500😄 ты смотри трепись меньше, а то рано или поздно найдеться тип которому будет не лень тебя не вычислить и в реале не заставить это повторить на камеру. А то интернет дело такое сейчас, особенно когда есть хорошие знакомые которые пробить могут))
07.08.2025 13:22 Відповісти
Так це ж уже було!
07.08.2025 12:57 Відповісти
дисциплінарна відповідальність
кримінальна не лякає, дисциплінарна то взагалі як легкий бриз)
07.08.2025 12:57 Відповісти
там даже не административка а дисциплинарное, и в первую очередь это скорек для того чтобы была возможность потом в суде с мобилизироваными рамситься сто процентов 🤣😂😁 ой клоуны это капец
07.08.2025 13:18 Відповісти
 
 