1 854 49
Із 1 вересня військові ТЦК зобов’язані носити бодікамери та фіксувати перевірку документів на відео, - Шмигаль
Із 1 вересня військовослужбовці ТЦК та СП зобов'язані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток.
Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність. Цей крок дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін", - зазначив глава Міноборони.
За словами Шмигаля, наразі забезпеченість засобами фіксації складає близько 85%.
Робота із закупівлі додаткових засобів триває.
Топ коментарі
+8 Andrew Moshenok #601032
показати весь коментар07.08.2025 12:18 Відповісти Посилання
+7 Микола Ріднік
показати весь коментар07.08.2025 12:25 Відповісти Посилання
+5 Mascha Kusik
показати весь коментар07.08.2025 12:36 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ТЦК - режимний об'єкт і там все це заборонено...
зовсім задовбали ці квартальні шоумени 🤡=💩
Мене читають: 0
Я читаю: 1
Реєстрація: 07.05.2025
Чувачило, ти звідки абрівеатуру ТЦК вивчив?
Ведмедчук на політінформації заставляв виговорювати?
Агов! ТЦК та СП!
Негайно мобілізуйте (бусифікуйте) того Шмигаля, бо городить цілковиту маячню!
РесурсуРезерву+
кримінальна не лякає, дисциплінарна то взагалі як легкий бриз)