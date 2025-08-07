Із 1 вересня військові ТЦК зобов’язані носити бодікамери та фіксувати перевірку документів на відео, - Шмигаль

Із 1 вересня військовослужбовці ТЦК та СП зобов'язані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність. Цей крок дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін", - зазначив глава Міноборони.

За словами Шмигаля, наразі забезпеченість засобами фіксації складає близько 85%.

Робота із закупівлі додаткових засобів триває.

