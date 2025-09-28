На Львівщині мобілізували єдиного сина, який доглядав за прикутим до ліжка батьком: у ТЦК пояснили ситуацію, мобілізованого чоловіка тимчасово відпустили

У Львівській області прикутий до ліжка чоловік залишився без догляду, оскільки єдиного сина, який за ним доглядав, мобілізували. Згодом у Львівському обласному ТЦК пояснили ситуацію з мобілізацією єдиного опікувана тяжкохворого 82-річного чоловіка.

Мобілізували єдиного опікуна тяжкохворого літнього чоловіка

18 вересня 44-річного Володимира Маліцького, який мав відстрочку від служби, бо доглядав за прикутим до ліжка батьком, мобілізовував Золочівський Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Прикутий до ліжка через важку хворобу 82-річний Йосиф Маліцький залишився зачиненим сам у хаті, без нагляду також залишилось велике господарство: дві корови, три бики, качки, кури, коти та собаки.

Як пояснив староста села Михайло Гетьманчик, мобілізований Володимир Маліцький вчасно не встиг продовжити відстрочку від мобілізації через затримку із видачею довідки про отримання державної допомоги на догляд за людиною з першою групою інвалідності.

Затримка, за його словами, сталась через реорганізацію управління соціального захисту, коли з 1 липня адміністрування соціальних виплат перейшло від структур Мінсоцполітики до Пенсійного фонду.

Проте в інших документах, з якими Михайло прийшов до РТЦК, було вказано про стан його батька та необхідний йому догляд.

Як розповіла hromadske діловод Золочівської міської ради Віра Александрович, цих документів РТЦК у Михайла не прийняв, його відпустили додому, а згодом надіслали повістку поштою. Тож 18 вересня 44-річний Володимир Маліцький пішов у Золочівський РТЦК по повістку й звідти вже додому не повернувся.

Що кажуть у ТЦК?

Згодом у ТЦК та СП пояснили ситуацію з мобілізацією 44-річного Володимира Маліцького, який доглядає тяжкохворого 82-річного батька. Там визнали складність обставин, але запевняють, що діяли відповідно до закону.

"Ситуація із мобілізацією громадянина з села Сасів на Львівщині викликала суспільний резонанс. Ми розуміємо складність обставин та стурбованість громади, адже йдеться про людину, яка доглядала за важкохворим родичем. Подібні випадки завжди розглядаються індивідуально в межах чинного законодавства. Відповідно до ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", право на відстрочку мають громадяни, які здійснюють догляд за особами, що потребують постійної допомоги. Для цього необхідно завчасно подати підтверджуючі документи до територіального центру комплектування. У даному випадку документи надані не були, що спричинило порушення правил військового обліку", - сказано в повідомленні.

У ТЦК додали, що реорганізація органів соціального захисту спричинила затримки з видачею довідок, що ускладнило своєчасне підтвердження права на відстрочку.

"Водночас ТЦК та СП діяв відповідно до закону, мобілізувавши громадянина та направивши його на підготовку. Закликаємо громадян завчасно дбати про оформлення документів та інформувати про особливі обставини. Це дозволить уникнути подібних ситуацій у майбутньому. Просимо громаду не спекулювати на темі мобілізації, а допомагати одне одному вчасно оформлювати необхідні документи. Адже комплектування війська — це завдання, від якого залежить безпека всієї країни", - сказано у заяві.

Що розповів мобілізований чоловік?

У коментарі для hromadske, опублікованому 27 вересня, Володимир Маліцький розповів, що його тимчасово відпустили з навчальної частини додому через 9 днів після мобілізації.

"Мені дали відпустку до 10 днів, щоб я доніс всі необхідні документи у військову частину для звільнення з армії", - розповів він.

Чоловік розповів свою версію подій, що передували його мобілізації 18 вересня, після чого його паралізований батько залишився зачиненим сам у хаті.

За його словами, попередня відстрочка в нього була чинна до 6 серпня, яку він поновлював регулярно на підставі догляду за людиною з інвалідністю першої групи А. У Маліцьких не має більше жодних родичів, матір Володимира померла багато років тому.

"5 чи 6 серпня я пішов в Пенсійний фонд по довідку, що я отримую допомогу по догляду за батьком. Мені пояснили, що зараз великий наплив документів — як від пенсіонерів, так і від матерів з дітьми й людей з інвалідністю — через реорганізацію управління соцзахисту (з 1 липня адміністрування соціальних виплат перейшло від структур Мінсоцполітики до Пенсійного фонду, -ред.). Тому сказали прийти по довідку орієнтованого 15 вересня. Але і 15 вересня вона не була готова. А вже 17 вересня мені прийшла повістка", — каже Володимир Маліцький.

Не маючи на руках довідки з Пенсійного фонду, він звернувся до старости села, який видав альтернативну довідку про те, що чоловік проживає разом з батьком, який потребує постійного нагляду.

"З тією довідкою, а також з документами про інвалідність першої А групи у батька, я пішов в ТЦК. Вони подивились документи і сказали почекати в коридорі в.о начальника ТЦК. За хвилин 20 підійшла дівчина і попросила скласти психологічні тести на двісті питань і ще запитала, чи маю я водійське посвідчення. Я дуже здивувався, до чого тут взагалі посвідчення? Далі вона сказала, що начальник зараз перебуває в іншій будівлі, де проходять ВЛК, і що треба їхати до нього туди. Я був певен, що мене не везуть проходити ВЛК, бо я його вже недавно, в червні, проходив. Мене і ще троє осіб повезли туди, а там одразу повели на другий поверх і там закрили", — уточнює Маліцький.

Телефону і паспорта з собою в нього вже не було, бо їх забрали на прохідній в ТЦК. Проте увечері йому дозволили подзвонити зі службового телефону старості села і повідомити, що його мобілізують, щоб ті наглянули за батьком. І розповів, де заховані ключі від хати, бо сусіди не могли туди потрапити, попри крики чоловіка.

У той же вечір староста приїхав під ТЦК, пояснити ситуацію з батьком, але слухати його не стали. Наступного дня чоловіка вже відвезли на навчальний полігон.

На час відсутності Володимира вдома сусіди організували догляд за його літнім батьком, а згодом перевезли чоловіка до лікарні, де він отримує медичну допомогу.

