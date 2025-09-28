УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8969 відвідувачів онлайн
Новини Протиправні дії ТЦК Мобілізація в Україні
6 383 81

На Львівщині мобілізували єдиного сина, який доглядав за прикутим до ліжка батьком: у ТЦК пояснили ситуацію, мобілізованого чоловіка тимчасово відпустили

родина Маліцьких

У Львівській області прикутий до ліжка чоловік залишився без догляду, оскільки єдиного сина, який за ним доглядав, мобілізували. Згодом у Львівському обласному ТЦК пояснили ситуацію з мобілізацією єдиного опікувана тяжкохворого 82-річного чоловіка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на репортаж hromadske та допис Львівського обласного ТЦК та СП. 

Мобілізували єдиного опікуна тяжкохворого літнього чоловіка

18 вересня 44-річного Володимира Маліцького, який мав відстрочку від служби, бо доглядав за прикутим до ліжка батьком, мобілізовував Золочівський Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Прикутий до ліжка через важку хворобу 82-річний Йосиф Маліцький залишився зачиненим сам у хаті, без нагляду також залишилось велике господарство: дві корови, три бики, качки, кури, коти та собаки.

Як пояснив староста села Михайло Гетьманчик, мобілізований Володимир Маліцький вчасно не встиг продовжити відстрочку від мобілізації через затримку із видачею довідки про отримання державної допомоги на догляд за людиною з першою групою інвалідності.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Затримка, за його словами, сталась через реорганізацію управління соціального захисту, коли з 1 липня адміністрування соціальних виплат перейшло від структур Мінсоцполітики до Пенсійного фонду.

Проте в інших документах, з якими Михайло прийшов до РТЦК, було вказано про стан його батька та необхідний йому догляд.

Як розповіла hromadske діловод Золочівської міської ради Віра Александрович, цих документів РТЦК у Михайла не прийняв, його відпустили додому, а згодом надіслали повістку поштою. Тож 18 вересня 44-річний Володимир Маліцький пішов у Золочівський РТЦК по повістку й звідти вже додому не повернувся.

Читайте також: Із 1 вересня військові ТЦК зобов’язані носити бодікамери та фіксувати перевірку документів на відео, - Шмигаль

Що кажуть у ТЦК?

Згодом у ТЦК та СП пояснили ситуацію з мобілізацією 44-річного Володимира Маліцького, який доглядає тяжкохворого 82-річного батька. Там визнали складність обставин, але запевняють, що діяли відповідно до закону.

"Ситуація із мобілізацією громадянина з села Сасів на Львівщині викликала суспільний резонанс. Ми розуміємо складність обставин та стурбованість громади, адже йдеться про людину, яка доглядала за важкохворим родичем. Подібні випадки завжди розглядаються індивідуально в межах чинного законодавства. Відповідно до ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", право на відстрочку мають громадяни, які здійснюють догляд за особами, що потребують постійної допомоги. Для цього необхідно завчасно подати підтверджуючі документи до територіального центру комплектування. У даному випадку документи надані не були, що спричинило порушення правил військового обліку", - сказано в повідомленні.

У ТЦК додали, що  реорганізація органів соціального захисту спричинила затримки з видачею довідок, що ускладнило своєчасне підтвердження права на відстрочку.

"Водночас ТЦК та СП діяв відповідно до закону, мобілізувавши громадянина та направивши його на підготовку. Закликаємо громадян завчасно дбати про оформлення документів та інформувати про особливі обставини. Це дозволить уникнути подібних ситуацій у майбутньому. Просимо громаду не спекулювати на темі мобілізації, а допомагати одне одному вчасно оформлювати необхідні документи. Адже комплектування війська — це завдання, від якого залежить безпека всієї країни", - сказано у заяві.

Читайте також: ТЦК встановлює інформаційні намети в Одесі - повістки там не роздають

Що розповів мобілізований чоловік?

У коментарі для hromadske, опублікованому 27 вересня, Володимир Маліцький розповів, що його тимчасово відпустили з навчальної частини додому через 9 днів після мобілізації.

"Мені дали відпустку до 10 днів, щоб я доніс всі необхідні документи у військову частину для звільнення з армії", - розповів він.

Чоловік розповів свою версію подій, що передували його мобілізації 18 вересня, після чого його паралізований батько залишився зачиненим сам у хаті.

За його словами, попередня відстрочка в нього була чинна до 6 серпня, яку він поновлював регулярно на підставі догляду за людиною з інвалідністю першої групи А. У Маліцьких не має більше жодних родичів, матір Володимира померла багато років тому.

"5 чи 6 серпня я пішов в Пенсійний фонд по довідку, що я отримую допомогу по догляду за батьком. Мені пояснили, що зараз великий наплив документів — як від пенсіонерів, так і від матерів з дітьми й людей з інвалідністю — через реорганізацію управління соцзахисту (з 1 липня адміністрування соціальних виплат перейшло від структур Мінсоцполітики до Пенсійного фонду, -ред.). Тому сказали прийти по довідку орієнтованого 15 вересня. Але і 15 вересня вона не була готова. А вже 17 вересня мені прийшла повістка", — каже Володимир Маліцький.

Не маючи на руках довідки з Пенсійного фонду, він звернувся до старости села, який видав альтернативну довідку про те, що чоловік проживає разом з батьком, який потребує постійного нагляду.

Читайте також: Військовослужбовці ТЦК не мають права застосовувати силу до громадян, - Лубінець

"З тією довідкою, а також з документами про інвалідність першої А групи у батька, я пішов в ТЦК. Вони подивились документи і сказали почекати в коридорі в.о начальника ТЦК. За хвилин 20 підійшла дівчина і попросила скласти психологічні тести на двісті питань і ще запитала, чи маю я водійське посвідчення. Я дуже здивувався, до чого тут взагалі посвідчення? Далі вона сказала, що начальник зараз перебуває в іншій будівлі, де проходять ВЛК, і що треба їхати до нього туди. Я був певен, що мене не везуть проходити ВЛК, бо я його вже недавно, в червні, проходив. Мене і ще троє осіб повезли туди, а там одразу повели на другий поверх і там закрили", — уточнює Маліцький.

Телефону і паспорта з собою в нього вже не було, бо їх забрали на прохідній в ТЦК. Проте увечері йому дозволили подзвонити зі службового телефону старості села і повідомити, що його мобілізують, щоб ті наглянули за батьком. І розповів, де заховані ключі від хати, бо сусіди не могли туди потрапити, попри крики чоловіка.

У той же вечір староста приїхав під ТЦК, пояснити ситуацію з батьком, але слухати його не стали. Наступного дня чоловіка вже відвезли на навчальний полігон.

На час відсутності Володимира вдома сусіди організували догляд за його літнім батьком, а згодом перевезли чоловіка до лікарні, де він отримує медичну допомогу.

Читайте також: У серпні зафіксовано 41 повідомлення про інциденти за участю ТЦК, більшість - маніпуляції, - ОК "Північ"

Автор: 

мобілізація (3231) ТЦК та СП (815) Львівська область (2566)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+48
висновок ? львівське РТЦК - сцикливі зелені піда...си
у людини була історія надання відстрочок. довідки про попередні відстрочки. Тож казки "він не скористався правом" хай розповідають один одному в ліжку.
нормальний би воєнком на основі вже поданих документів би дав людині 10 днів, і повістку через 2тижні щоб донести. так нєє, мобілізуємо.. і хто ви після цього?
показати весь коментар
28.09.2025 19:25 Відповісти
+27
Спасибі зеленський, за офуєнну реформу військоматів...
показати весь коментар
28.09.2025 19:23 Відповісти
+27
***, як обісрались ТЦК. Прям там такі всі законослухняні, що аж тошнить. І це вже непоодинокі випадки цього законослухняного закладу.
показати весь коментар
28.09.2025 19:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
План%, дають з ГШ ЗСУ на ОДА - РДА- ….
А на місці, уже і бардак продажний з ТЦК і МСЕК, ти ХТО і ОМУ і КИМ будеш?!?!
показати весь коментар
28.09.2025 19:23 Відповісти
Гарно пишеш.
Треба і собі дві півлітра взяти.
показати весь коментар
28.09.2025 19:46 Відповісти
Цікаво, що по документам ТЦК - це звичайна в/ч з нумером та полковником на посаді командира батальйону, і план% мали б передавати напряму, без участі ода-рда.
Схоже ода-рда є зацікавленими "особами", може передають мзду наверх, як мусара...
показати весь коментар
28.09.2025 21:20 Відповісти
Спасибі зеленський, за офуєнну реформу військоматів...
показати весь коментар
28.09.2025 19:23 Відповісти
реформа стартувала https://www.depo.ua/ukr/war/reforma-viyskkomativ-shcho-zminilosya-v-tsentrakh-komplektuvannya-ta-sotsialnoi-pidtrimki-krim-viviski-202112161402772 1 серпня 2017 року
показати весь коментар
28.09.2025 21:21 Відповісти
Премія і галочка у звіті з "виконання плану продзаготівель" самі себе не зароблять...
показати весь коментар
28.09.2025 19:23 Відповісти
висновок ? львівське РТЦК - сцикливі зелені піда...си
у людини була історія надання відстрочок. довідки про попередні відстрочки. Тож казки "він не скористався правом" хай розповідають один одному в ліжку.
нормальний би воєнком на основі вже поданих документів би дав людині 10 днів, і повістку через 2тижні щоб донести. так нєє, мобілізуємо.. і хто ви після цього?
показати весь коментар
28.09.2025 19:25 Відповісти
не так просто сцучи в очі українцям агенти ФСБ в ТЦК збурюють українців на повстання
тому реакція на ось таку завєдомо нелюдську подію мала б бути суворою
показати весь коментар
28.09.2025 19:34 Відповісти
***, як обісрались ТЦК. Прям там такі всі законослухняні, що аж тошнить. І це вже непоодинокі випадки цього законослухняного закладу.
показати весь коментар
28.09.2025 19:27 Відповісти
знаю майже схожий випадок. прийшли "провєряющіє", як там з інвалідом, та як з доглядом. зайшли в хату, покрутились і кажуть опікуну - бачимо що ваш інвалід не так вже погано почувається як ви нам намагаєтесь це довести. у вас в хаті "запаху мочі" ми зовсім не відчуваємо!!! (Занавєс!!)
показати весь коментар
28.09.2025 19:28 Відповісти
кажуть не спекулюйте...я навіть не знаю як їх називати
показати весь коментар
28.09.2025 19:28 Відповісти
Все ще повернеться "бумерангом" цим Підар.... Сором за державу і їх гнилих керівників
показати весь коментар
28.09.2025 19:30 Відповісти
Згадали про закон відразу, але чомусь їх не садять за порушення закону, тому вони вже геть береги втратили
показати весь коментар
28.09.2025 19:30 Відповісти
Бо закони в нас лише для беззахисних чорноробів.
показати весь коментар
28.09.2025 20:54 Відповісти
Социальная Помощь от Центра Комплектования в действии.
показати весь коментар
28.09.2025 19:33 Відповісти
Цікаво, чому за батьком доглядали сусіди, а не ветерани битви з самогоном із центру комплектування та СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ? Чи не тому, що таких микол десятки, якщо не сотні, а третя хата у начальника Львівського тцк всього одна, і вона сама себе не збудує? Тому потребує першочергової соціальної підтримки силами роти охорони Львівського тцк?
показати весь коментар
28.09.2025 19:36 Відповісти
Где эти цензоровские *********? Про ухилянотв? Вспомнил фильм "Иди и смотри" как бабку парализованную полицаи вынесли на площадь на кровати! Одни ****** реформу придумали и не смогли справку вовремя выдать, другие булькают, "Все по закону"! Всякое бывает, но такие случаи это уже пиСдец!
показати весь коментар
28.09.2025 19:37 Відповісти
такие случаи
Ви навіть не уявляєте ЯКІ бувають випадки ! Це не 3,14сдец ... це вже давно система !
показати весь коментар
28.09.2025 19:55 Відповісти
Що, коли рвав тут дупу за Вовіка, не чекав що так вийде?
показати весь коментар
28.09.2025 20:06 Відповісти
А ти і зараз рвеш, підтримуючи беззаконня.
показати весь коментар
28.09.2025 20:55 Відповісти
Я в 2019 надриваючи горло кричав що буде повний п...ць, але ж ви відповідали ;Хоть паржьом!.
Так само і в 2022, 24.02 я не ховався, маючи бронь і бронхіальну астму зібрав рюкзак і поїхав до найближчої в.ч. Наступного ранку прийняв свій перший бій. А зараз... А зараз я тихо посміююся і питаю: -Ну що, поржали?
Ви ж власноруч і під жартики знищили країну.
показати весь коментар
28.09.2025 21:01 Відповісти
Стукач, при іншому було б те ж саме. І так само ти б підтримував беззаконня і строчив доноси адмінам.
показати весь коментар
28.09.2025 21:04 Відповісти
Скільки через мене ти втратив ніків? Штук шість? Сподіваюся, по грошах все добре. Банківська картка ж не до ніку прив'язана. Просто повідомляєш куратора що деактивували, новий нік такий-то.
показати весь коментар
28.09.2025 21:07 Відповісти
Знов мариш? Куратори тільки в таких рабів, як ти.
показати весь коментар
28.09.2025 21:11 Відповісти
Я спокійно ходжу вулицями, навіть подорожую, у мене вільний виїзд за кордон і навіть на Цензорі я не змушений корстуватися vpn-ом. Так хто з нас раб?
показати весь коментар
28.09.2025 21:17 Відповісти
Не сміши, нераб. Поки що ходиш. Поки що...
показати весь коментар
28.09.2025 21:19 Відповісти
Добре хоч не буряти
показати весь коментар
28.09.2025 19:45 Відповісти
А от і хз, ти пишеш, що збили машиною...а може й самі кинулися під колеса...а щодо іншого, все по ділу написав.
показати весь коментар
28.09.2025 19:56 Відповісти
Батька відправили в лікарню,там його доглядають.Мабуть.
Сиеа не відпустили.Закон зворотної сили не має.
показати весь коментар
28.09.2025 19:48 Відповісти
Гундоса почвара насміхалася над Залужним в 22 році в Раді, коли він говорив про мобілізацію, провалила мобілізацію як верховний, оборону країни теж, тому все і пішло так.
показати весь коментар
28.09.2025 19:52 Відповісти
У даному випадку документи надані не були, що спричинило порушення правил військового обліку", Джерело: https://censor.net/ua/n3576640
- а людина там до чого ? Запитання до органів , які вчасно не надали документи !
П.С - думаєте в ТЦК не розуміли ситуацію ?
показати весь коментар
28.09.2025 19:52 Відповісти
Сином представлені всі документи, самі ж ТЦКашники запропонували написати заяву на відстрочку, пройшли всі терміни а довідки щодо відстрочки немає...
показати весь коментар
28.09.2025 19:59 Відповісти
Молодці. Цей мобілізований буде рвати орків при штурмі їхніх окопів.
Мотивація в нього залізна. Адже буде захищати батька, який лежить в хаті щоб скоріше перемогти та встигнути повернутись поки батько не помер з голоду.
Слава Зелідору та бравим військовослужбовцям ЗСУ!
показати весь коментар
28.09.2025 19:59 Відповісти
Я ще дивуюсь, як мобілізовані в такій ситуації не починають по своїх стріляти, знаючи, що там голодний паралізованій батько вмирає в замкненій хаті. Навіщо людей провокувати.?
показати весь коментар
28.09.2025 20:18 Відповісти
Поки що не стріляють...
показати весь коментар
28.09.2025 21:06 Відповісти
А Віталік Казловські своє відвоював - тепер герой, усі пільги і дорога в депутати ВР
показати весь коментар
28.09.2025 20:00 Відповісти
За цього убогогого навіть вспоминати огидно як і за Вакарчука, у яких реклама на фб так і пре з їх концертами.
показати весь коментар
28.09.2025 20:25 Відповісти
А еще, сформировать из этого ТЦКА, причем в полном составе вплоть до уборщицы, штурмовой батальон кадра, отправить в вновь придуманные штурмовые войска и укомплектовать их контрактниками- дидами 60+ и любителями расстреливать всех в интернете! Не наловят, выполнять задачи тем личным составам что есть!
показати весь коментар
28.09.2025 20:03 Відповісти
Не хвилюйтеся так. Зараз отримає документи і звільниться зі служби. У нас один хлопчина взагалі зустрів кохання- йому 29, їй 67, після інсульту. Зараз з коханою вже в Італії.
показати весь коментар
28.09.2025 20:03 Відповісти
Если успеет, а за отцом кто ухаживать будет? Или он месяц голодный и...( думаю понятно) потерпит?
показати весь коментар
28.09.2025 20:09 Відповісти
Володимир Маліцький розповів, що його тимчасово відпустили з навчальної частини додому через 9 днів після мобілізації.

"Мені дали відпустку до 10 днів, щоб я доніс всі необхідні документи у військову частину для звільнення з армії", - розповів він.
показати весь коментар
28.09.2025 20:11 Відповісти
И, что у меня такая ситуация была в 2023 году! Мама 83 года со сломанным позвоночником, а придворный травматолог заявил, что с такой травмой можно танцевать! Меня слава богу не забрали ( ситуация тогда была не такая). Ты знаешь сколько прошло времени от забрали и домой отпустили?( этому случаю более 10 дней!) Попробуй, полежи хотя бы неделю сам в хате парализованный!
показати весь коментар
28.09.2025 20:17 Відповісти
Подивіться відео на Радіо Свобода. Сусіди вже почали розпродувати худобу, з якої й жили син з батьком!
показати весь коментар
28.09.2025 21:04 Відповісти
Гарні сусіди....
показати весь коментар
28.09.2025 21:05 Відповісти
Йому просто повезло. Просто більшість підстав на відстрочку не дає права на звільнення.
показати весь коментар
28.09.2025 20:14 Відповісти
Невже ці тварюки нічого не бояться, навіть та дівчина,чи знають кого брати.
показати весь коментар
28.09.2025 20:04 Відповісти
Откупили мажора загребли взамен сирого..
показати весь коментар
28.09.2025 20:05 Відповісти
Там був простий розрохунок що без догляду дід швидко помре і всйо, нема проблем. А дід виявивь живучим от така несподіванка.
показати весь коментар
28.09.2025 20:09 Відповісти
Держава запорола із вчасною видачею документів людині -- зробила цю людину винною у порушенні подачіі документів -- мобілізувала -- і срати хотіла на закритого у хаті немічного батька. Я нічого не пропустив...
показати весь коментар
28.09.2025 20:15 Відповісти
Так і є. Їм там всі пох на простих пересічних
показати весь коментар
28.09.2025 20:20 Відповісти
Йому ще просто повезло. Просто більшість підстав на відстрочку не дає права на звільнення з ЗСУ при незаконній мобілізації.
показати весь коментар
28.09.2025 20:16 Відповісти
якась фантастика!!!
тцк, абсолютно *****, батько там, чи мати, чи якісь тварини, чи навіть бронь!
от в чому зловили, в тому і на полігон!
як тільки потрапив на полігон, виходу нема! або сзч!
показати весь коментар
28.09.2025 20:18 Відповісти
Стосовно тварин- теж бачив відео, хлопця тягли до бусика, а він кричав ; отпустите, суки, у меня собака!;. І коргі там же бігав...
показати весь коментар
28.09.2025 20:32 Відповісти
Та ні, якщо є доляриків декілька тисяч то можуть навіть зняти з обліку. Це ж країна мрій Зе-лідора.
показати весь коментар
28.09.2025 20:39 Відповісти
Ну, нічого вже й не змінити. Лишається терпіти.
показати весь коментар
28.09.2025 20:56 Відповісти
Така ваша доля - терпіти весь час !
"Терпи, терпи - терпець тебе шліфує,
сталить твій дух - тож і терпи, терпи.
Ніхто тебе з недолі не врятує,
ніхто не зіб'є з власної тропи..."
показати весь коментар
28.09.2025 21:18 Відповісти
Хз хто там в тецеке після фронту , а я бачу що по вулицям бігають або вгодовані пацюки або ходять пузаті бариги. І головне вони взагалі хз звідки приїхали .
показати весь коментар
28.09.2025 20:38 Відповісти
Чим більше в армії дубів , тим міцніша наша оборона .
показати весь коментар
28.09.2025 20:41 Відповісти
Щоб не виникало різних запитань пропоную слугам кварталу95 прийняти закон "Про уклоністів", по якому всі прямо з моменту народження і до смерті знаходяться в розшуку.
Тимчасово припинений розшук від народження і до 18 років а також від 70 років до моменту смерті.
А також любі силові структури мають право зупиняти, перевіряти ухилянтів та доставляти любими методами в пункти збору.
За опір - 15 років тюрми.
показати весь коментар
28.09.2025 20:41 Відповісти
Чому ТЦК так не діє у відношенні Кварталу 95 ?
Або пересувнх цирків
Або молодих бичків у ресторанах не відправляє на ВЛК ?
Чому в селах на дорогах дідуганів 50 + швиденько МОБІЛІЗУЮТЬ ?
ТОМУ ЩО ТАК ПРОСТІШЕ !!!!
показати весь коментар
28.09.2025 20:54 Відповісти
Ні. Тому що проти кварталу, цирків і бичків у ресторанах сцикотно. Можна самому зненацька опинитись в окопі...
показати весь коментар
28.09.2025 20:59 Відповісти
💯!
показати весь коментар
28.09.2025 21:07 Відповісти
виродки, інших слів нема, ЗЕмразь створила режим НКВД в Україні
показати весь коментар
28.09.2025 21:00 Відповісти
До чого тут земразь? І тоді в нквд і зараз в тцк і мусорні тероризують своїх же співгромадян не якісь марсіани. Такі ж самі українці.
показати весь коментар
28.09.2025 21:08 Відповісти
мозок маєш? ЗЕмразь не причому?
показати весь коментар
28.09.2025 21:12 Відповісти
Абсолютно ні при чому. Повторюю: беззаконня творять не якісь міфічні земразі. Звичайні, прості українці.
показати весь коментар
28.09.2025 21:16 Відповісти
Не звертайте уваги - тут їхня ботоферма працює з єдиною метою - гавкати на Президента України
показати весь коментар
28.09.2025 21:20 Відповісти
А якого хріна на прохідній ртцк забрали телефон і паспорт, на підставі чого?
показати весь коментар
28.09.2025 21:02 Відповісти
холопам паспорти не положено. Холопа закріплено за ТЦК
показати весь коментар
28.09.2025 21:07 Відповісти
Що не зрозумілого? Щоб не втік або не подзвонив та не викликав допомогу.
показати весь коментар
28.09.2025 21:07 Відповісти
Телефону і паспорта з собою в нього вже не було, бо їх забрали на прохідній в ТЦК Джерело: https://censor.net/ua/n3576640
Воювати будуть всі
показати весь коментар
28.09.2025 21:05 Відповісти
Всі. Крім "ізбранних".
показати весь коментар
28.09.2025 21:09 Відповісти
Ситуація складна, але вони діяли згідно закону…, це що за такі закони, які дозволяють залишати без догляду важкохвору людину й обманом затримувати його єдиного родича? Для кого ці закони взагалі? Якщо закони дозволяють це робити, їх треба міняти невідкладно, тому що вони шкодять людям…
показати весь коментар
28.09.2025 21:10 Відповісти
показати весь коментар
28.09.2025 21:13 Відповісти
А потім дивуются, що ТЦКунов починають бити...
показати весь коментар
28.09.2025 21:23 Відповісти
 
 