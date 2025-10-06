В Киеве военные ТЦК и полицейские пытались "бусифицировать" мужчину и надели на него наручники, толпа его отбивала. ВИДЕО
В соцсетях распространяется видео, на котором зафиксирована конфликтная ситуация между военнослужащими ТЦК и СП и гражданскими лицами в Киеве, которые пытались "отбить" военнообязанного мужчину.
Об этом Киевский городской ТЦК сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Внимание! На видео нецензурная лексика
Как отмечается, 6 октября группа оповещения одного из районных ТЦК вместе с представителями Национальной полиции остановили гражданина мобилизационного возраста, который якобы во время проверки военно-учетных документов оказался таким, что "находится в розыске за нарушение статьи 210 части 1 Кодекса Украины об административных правонарушениях".
"Однако, группа посторонних гражданских лиц начала сознательно создавать условия для его побега, препятствуя законной деятельности Вооруженных Сил Украины. В то же время, военнообязанный пожаловался на ухудшение состояния своего здоровья", - утверждает терцентр.
Представители Национальной полиции вызвали ему карету скорой помощи. Мужчину доставили в больницу.
"В очередной раз обращаемся к гражданам! Вовремя обновляйте свои военно-учетные данные. Каждый военнообязанный по закону должен иметь при себе документы и предъявлять их для проверки по требованию уполномоченным представителям ТЦК и СП и Национальной полиции", - призвали там и напомнили, что за препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины предусмотрена уголовная ответственность.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А цей чувачок явно порушує закон, хіба ні?
"Можна також сказати, що той високий чувачок у військовій формі теж порушує закон"
Який саме?
То хоч кудись в інше місце забрали? Програмістів дронові підрозділи з задоволенням забирають ніби.
То хоч кудись в інше місце забрали? - дали можливість перевестись, але не вдалось (посади не було), відправили куди їм треба було.
Програмістів дронові підрозділи з задоволенням забирають ніби - мене особливо не питали чесно кажучи, стандартне заповнення "професія", "цивільна робота" і т.п., та й все. Комбат тільки просив сильно, але я вже побачив відношення до таких як ми ще до того, тому відмовився.
Потрібно невідкладно прийняти закон, яким позбавляти ухилянтів багатьох прав, щоб воно з дому носа не могло висунути: блокувати водійське посвідчення, рахунки в банках, негайне звільнення з роботи, заборона цивільно-правових угод і т.д. і т.п.
І не лише на період війни, а й після.
І само собою після війни - заборона на держслужбу, обирати і бути обраним
Є закон, який має анулювати ухилянтам водійські права, уразі водіння без прав поліція повинна арештовувати транспортний засіб.
Чому ніде нема застосування цих норм, які по суті автоматично мають діяти з літа минулого року. Не став на облік в резерв +, не зявився за повісткою, штраф блокування рахунків, анулювання водійських прав, конфіскація майна...
А ні, роблять облави на дорозі, на підприємствах, одних за хабарі відпускають, інших хто не може відкупитись насильно везуть на полігони.
той двометровий інвалід тцк, отримав премію, чи ні?
до речі, мєнт не має право одягати кайданки, тому що йому так захотілося!!!
ой, що буде що буде, коли відмінять військовий стан і захисники повернуться з окопів.....
до речі оболонський тцк, так хитро в житлові будинки вписали, що і не ........
Чи ти про своїх захисників, з розкосими очима?
На відео тільки цивільні і ухилянти, які чомусь носять військову форму, на яку не заслуговують, не побачив там ЗСУ.
В нас же дозволено підписувати контракт 60+. Судячи з написаного вами, ви в перший день мали побігти і підписати той контракт, але чомусь не зробили цього🤔.
Самі знаєте, як називається така розбіжність між словами і вчинками.
А деж тут мусорва та тцк - https://www.youtube.com/shorts/La-NQSH-XIA
і отой ненавчений мєнт, що любить себе в кайданки запихувати. куколд хєров!