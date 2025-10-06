В Киеве военные ТЦК и полицейские пытались "бусифицировать" мужчину и надели на него наручники, толпа его отбивала. ВИДЕО

В соцсетях распространяется видео, на котором зафиксирована конфликтная ситуация между военнослужащими ТЦК и СП и гражданскими лицами в Киеве, которые пытались "отбить" военнообязанного мужчину.

Об этом Киевский городской ТЦК сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Внимание! На видео нецензурная лексика

Как отмечается, 6 октября группа оповещения одного из районных ТЦК вместе с представителями Национальной полиции остановили гражданина мобилизационного возраста, который якобы во время проверки военно-учетных документов оказался таким, что "находится в розыске за нарушение статьи 210 части 1 Кодекса Украины об административных правонарушениях".

"Однако, группа посторонних гражданских лиц начала сознательно создавать условия для его побега, препятствуя законной деятельности Вооруженных Сил Украины. В то же время, военнообязанный пожаловался на ухудшение состояния своего здоровья", - утверждает терцентр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военные ТЦК вынуждены были применять слезоточивый газ во время столкновения с работниками критического предприятия на Волыни

Представители Национальной полиции вызвали ему карету скорой помощи. Мужчину доставили в больницу.

"В очередной раз обращаемся к гражданам! Вовремя обновляйте свои военно-учетные данные. Каждый военнообязанный по закону должен иметь при себе документы и предъявлять их для проверки по требованию уполномоченным представителям ТЦК и СП и Национальной полиции", - призвали там и напомнили, что за препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины предусмотрена уголовная ответственность.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Киевский ТЦК опроверг распространенную в сети информацию о якобы похищении кота своими военнослужащими. ВИДЕО