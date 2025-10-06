РУС
В Киеве военные ТЦК и полицейские пытались "бусифицировать" мужчину и надели на него наручники, толпа его отбивала. ВИДЕО

В соцсетях распространяется видео, на котором зафиксирована конфликтная ситуация между военнослужащими ТЦК и СП и гражданскими лицами в Киеве, которые пытались "отбить" военнообязанного мужчину.

Об этом Киевский городской ТЦК сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Внимание! На видео нецензурная лексика

Как отмечается, 6 октября группа оповещения одного из районных ТЦК вместе с представителями Национальной полиции остановили гражданина мобилизационного возраста, который якобы во время проверки военно-учетных документов оказался таким, что "находится в розыске за нарушение статьи 210 части 1 Кодекса Украины об административных правонарушениях".

"Однако, группа посторонних гражданских лиц начала сознательно создавать условия для его побега, препятствуя законной деятельности Вооруженных Сил Украины. В то же время, военнообязанный пожаловался на ухудшение состояния своего здоровья", - утверждает терцентр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военные ТЦК вынуждены были применять слезоточивый газ во время столкновения с работниками критического предприятия на Волыни

Представители Национальной полиции вызвали ему карету скорой помощи. Мужчину доставили в больницу.

"В очередной раз обращаемся к гражданам! Вовремя обновляйте свои военно-учетные данные. Каждый военнообязанный по закону должен иметь при себе документы и предъявлять их для проверки по требованию уполномоченным представителям ТЦК и СП и Национальной полиции", - призвали там и напомнили, что за препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины предусмотрена уголовная ответственность.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Киевский ТЦК опроверг распространенную в сети информацию о якобы похищении кота своими военнослужащими. ВИДЕО

Конфликт между ТЦК и гражданскими в Киеве: что известно

Автор: 

+11
Так, це ті самі кияни. І тут вони боряться з беззаконням - молодці.
06.10.2025 16:29 Ответить
+9
Пл адмінці розшуку не існує
06.10.2025 16:21 Ответить
+7
Поки ухилянтам загрожуватиме лише бусифікація, яка ганьбить армію, до тих пір порядку не буде.
Потрібно невідкладно прийняти закон, яким позбавляти ухилянтів багатьох прав, щоб воно з дому носа не могло висунути: блокувати водійське посвідчення, рахунки в банках, негайне звільнення з роботи, заборона цивільно-правових угод і т.д. і т.п.
І не лише на період війни, а й після.
І само собою після війни - заборона на держслужбу, обирати і бути обраним
06.10.2025 16:23 Ответить
На відео видно заходи оповіщення.
06.10.2025 16:18 Ответить
Нi,ну це уже точно iпсо....назва забiгаловки тому доказ
06.10.2025 16:19 Ответить
"оповіщення" не вдалося ...
06.10.2025 16:20 Ответить
Так, це ті самі кияни. І тут вони боряться з беззаконням - молодці.
06.10.2025 16:29 Ответить
100%
06.10.2025 16:32 Ответить
В чому беззаконня то?
06.10.2025 16:39 Ответить
Є така книжечка, дія якої за словами одної зеленої субстанції, на паузі (що неможливо в Державі, де діє Закон) - почитайте.
06.10.2025 16:43 Ответить
І?Громадяну України дозволено не виконувати вимоги поліції?І "зелену субстанцію" обрав у президенти і ,на той час,головкомом громадяни України
06.10.2025 16:45 Ответить
Почитайте, а після того поговоримо.
06.10.2025 16:48 Ответить
Человек! У тебя вопросов до двух тел, что батаника вязали нет? Смелый воин аж морду спрятал, за мента всё ясно! Кто угодно лишь бы не он!
06.10.2025 16:31 Ответить
питання риторичне )
06.10.2025 16:24 Ответить
А чому вони мають прийти у Київ? І чому написано "коли", а не "якщо"? Чекаєте на них, може підпрацьовуєте вже на них?
06.10.2025 16:30 Ответить
Якщо не буде кому боронити країну - кацапи прийдуть.
06.10.2025 16:33 Ответить
Боронити повинні ВСІ , а не лише бідняки наловлені по вулицях !
06.10.2025 16:35 Ответить
Так, повинні - але ж і ті, хто ходить по вулицях - так само повинні, чи ні? Чи за вашою логікою "біднякі на вулицях" мають бути недоторкані?
06.10.2025 16:44 Ответить
Ну от так переживаєте, що нема кому боронити, а самі не бороните. Знову хтось має, а ви на дивані почекаєте?
06.10.2025 16:37 Ответить
Чому на дивані? У мене зір -12 диоптрій - в окопі з мене толку не буде - бо у брудних окулярах я сліпий. Тому я роблю те, що вмію - програмую дрони. І тому у мене є бронювання. І дані у мене оновлені. Якби цей чувачок робив щось для оборонки - його б теж ніхто не намагався б бусифікувати, егеж?
06.10.2025 16:41 Ответить
Навіть не сумнівався, що є причина. А ви не задумувалися, що у кожного може бути причина?
06.10.2025 16:44 Ответить
Все може бути, але зазначу, що я спокійно демонструю свої документи і мене не бусифікують. І жодного блату у мене не має.
А цей чувачок явно порушує закон, хіба ні?
06.10.2025 16:50 Ответить
Я незнаю, чи він щось порушує. Можна також сказати, що той високий чувачок у військовій формі теж порушує закон, хіба ні?
06.10.2025 16:55 Ответить
Неоновлені дані - то є порушення закону. Хіба ні?

"Можна також сказати, що той високий чувачок у військовій формі теж порушує закон"
Який саме?
06.10.2025 16:58 Ответить
Так он же, навіть на запускаючи відео його видно.
06.10.2025 17:07 Ответить
Військові не можуть придушувати права і свободи громадян, гарантовані їм конституцією.
06.10.2025 17:07 Ответить
Класичний випадок "я такий сміливий і законослухняний патріот, бо знаю що мене самого на фронт не візьмуть"
06.10.2025 16:46 Ответить
Бо я для фронту роблю те, що можу і вмію. І цей чувачок міг би робити - хоча б піти дрони збирати - цьому швидко можна навчитися. Хіба ні? Було б бажання.
06.10.2025 16:51 Ответить
Повезло) З моїми -11 (програміст), мене в дшв заперли, добре що влк було на руках, в багатьох його не було (в учебці забрали). В кіберполіцію не взяли без вищої освіти, хоча вакансія була якраз по моєму стеку, і готові були брати.
06.10.2025 16:56 Ответить
ДШВ з -11 - це повний треш...за такий саботаж по сути саджати потрібно...бо засовують у ДШВ людину, яка фізично непридатна до ДШВ...
То хоч кудись в інше місце забрали? Програмістів дронові підрозділи з задоволенням забирають ніби.
06.10.2025 17:00 Ответить
Там зі мною таких тоді було багато, нас записували тоді коли змінили 402 наказ, і думали що всі будуть придатні всюди) Навіть двоє непридатних були, яких влк мало списати ще на етапі першого проходження.
То хоч кудись в інше місце забрали? - дали можливість перевестись, але не вдалось (посади не було), відправили куди їм треба було.
Програмістів дронові підрозділи з задоволенням забирають ніби - мене особливо не питали чесно кажучи, стандартне заповнення "професія", "цивільна робота" і т.п., та й все. Комбат тільки просив сильно, але я вже побачив відношення до таких як ми ще до того, тому відмовився.
06.10.2025 17:10 Ответить
А чим оці лобурі, які пакують цивільного - принципово відрізняються від кацапів? Дизайном форми?
06.10.2025 16:31 Ответить
Єхай в рашку,взнаєш
06.10.2025 16:41 Ответить
А навіщо тоді треба буде відбивати?
06.10.2025 16:45 Ответить
Пл адмінці розшуку не існує
06.10.2025 16:21 Ответить
Поки ухилянтам загрожуватиме лише бусифікація, яка ганьбить армію, до тих пір порядку не буде.
Потрібно невідкладно прийняти закон, яким позбавляти ухилянтів багатьох прав, щоб воно з дому носа не могло висунути: блокувати водійське посвідчення, рахунки в банках, негайне звільнення з роботи, заборона цивільно-правових угод і т.д. і т.п.
І не лише на період війни, а й після.
І само собою після війни - заборона на держслужбу, обирати і бути обраним
06.10.2025 16:23 Ответить
Ще можна помічати будинки ухилянтів спеціальними символами, а їх самих відправляти у трудові табори.
06.10.2025 16:27 Ответить
Та багатьом начхати на описані вами "права", особливо в селах, де вже майже всіх чоловіків вигребли. От хто, а вони точно не збиралися "на держслужбу, обирати і бути обраним".
06.10.2025 16:30 Ответить
Є закон згідно якого ухилянтам мають виписувати штрафи, за несплату штрафу виконавча служба має блокувати банківські рахунки, конфісковувати майно.
Є закон, який має анулювати ухилянтам водійські права, уразі водіння без прав поліція повинна арештовувати транспортний засіб.
Чому ніде нема застосування цих норм, які по суті автоматично мають діяти з літа минулого року. Не став на облік в резерв +, не зявився за повісткою, штраф блокування рахунків, анулювання водійських прав, конфіскація майна...
А ні, роблять облави на дорозі, на підприємствах, одних за хабарі відпускають, інших хто не може відкупитись насильно везуть на полігони.
06.10.2025 16:31 Ответить
Тут є нюанси роботи нашої системи. У мене, наприклад, є висить штраф "за несвоєчасне оновлення даних" - бо чомусь оновлення стоїть 17м липнем 2024, чи щось таке - на наступний день після закінчення терміну оновлення. І при цьому у мене є на руках розписка з ТЦК, що я особисто всі дані на оновлення вніс ще у березні 2024, а потім ще в червні 2024....
06.10.2025 16:38 Ответить
Почнемо випробовувати все написане не тобі. Ти точно не проти, це ж твоя ідея.
06.10.2025 16:32 Ответить
Сам то ты толик не такой! Готов идти служить да возраст и здоровье не отпускают. Конечно до ментов и славных и свежих служак из тцк у тебя вопросов нет? Как нет их к клоунам, исполнителям ртом и других "достойным" гражданам Украины.
06.10.2025 16:35 Ответить
Точно. Чтоб ни одна падла депутатом или президентом не стала. Я поддерживаю))
06.10.2025 16:38 Ответить
Прямо біля магазину Сирського?
06.10.2025 16:24 Ответить
ті самі мєнти і будуть забирати
06.10.2025 16:26 Ответить
державне управління згнило та смердить тухлою мацою
06.10.2025 16:28 Ответить
"Громадянське затримання" могли би ще провести - поліцаїв .... По Закону!!!
06.10.2025 16:29 Ответить
то, чим закінчилося?
той двометровий інвалід тцк, отримав премію, чи ні?
до речі, мєнт не має право одягати кайданки, тому що йому так захотілося!!!
ой, що буде що буде, коли відмінять військовий стан і захисники повернуться з окопів.....
до речі оболонський тцк, так хитро в житлові будинки вписали, що і не ........
06.10.2025 16:30 Ответить
І що буде, коли захисники повернуться з окопів?
Чи ти про своїх захисників, з розкосими очима?
06.10.2025 16:55 Ответить
все побачиш на собі!
06.10.2025 16:59 Ответить
Коли зміниться влада- такі нафронтники як ти перші по новий паспорт побіжать.
06.10.2025 17:10 Ответить
Без кайданків той мусорок може залишитися без премії, чи взагалі отримати відрядження у окопи.
06.10.2025 17:03 Ответить
А чего они в масках? Стесняюцца?) Кстати вполне себе здоровые лбы среднего возраста за пацанами гоняются. Почему сами служить не пошли?
06.10.2025 16:33 Ответить
Так COVID-19 знову ж посилився - масочний режим ! 🥷
06.10.2025 16:38 Ответить
Бо бояться. Розуміють що за злочин доведеться відповідати. Сьогодні встав мій Київ, а завтра встане вся країна і скаже- ДОСИТЬ!
06.10.2025 17:17 Ответить
ЖОДНА ГАРЯЧА ЛІНІЯ НЕ ПРАЦЮЄ....Ні в обласних РТЦК, ні при Міноборони!!!!
06.10.2025 16:34 Ответить
Посібники рашки. Не хочуть помирати самі і не хочуть, щоб хтось їх захищав, а може ждуни кацапії?
06.10.2025 16:35 Ответить
А чого ж самі так кацапів зухвало на фронті не скручують?! Мабуть крутити легше беззахисного громадянина , ось оце і є ті самі українські гниди про які С. Петлюра розказував.
06.10.2025 16:36 Ответить
Проблема влади ще й в тому що вона не розуміє що більшості це чужа війна. По якій причіні я піду воювать? Ця країна нічого мені не дала.
06.10.2025 17:00 Ответить
"Однак, група сторонніх цивільних осіб почала свідомо створювати умови для його втечі, перешкоджаючи законній діяльності Збройних Сил" - ???
На відео тільки цивільні і ухилянти, які чомусь носять військову форму, на яку не заслуговують, не побачив там ЗСУ.
06.10.2025 16:36 Ответить
а мєнт, ненавчений воювати?
06.10.2025 17:00 Ответить
Та більшість з них навіть ненавчені роботу поліції робити(
06.10.2025 17:06 Ответить
Позорище, їм треба зробити спеціальну яскраву форму яскраво голубого чи рожевого кольору, щоб не позорили зсу.
06.10.2025 16:37 Ответить
На фронті критична ситуація ворог переважає наших в 3-5, а подекуди і10 раз ,без резервів важко утримати фронт ,не дай Бог кацапи як приходят вони всіх мобілізовують на окупованих територіях ,провал мобілізації лежить на Верховному чотирижди ухилянту ,його це не турбує
06.10.2025 16:38 Ответить
І що повинен зробити верховний ухилянт, щоб Володимир Омелянов мобілізувався😂?
06.10.2025 16:39 Ответить
По перше мені 60+ ,але якщо я там потрібний я не ховаюся.
06.10.2025 16:47 Ответить
Що значить не ховаюся?
В нас же дозволено підписувати контракт 60+. Судячи з написаного вами, ви в перший день мали побігти і підписати той контракт, але чомусь не зробили цього🤔.
Самі знаєте, як називається така розбіжність між словами і вчинками.
06.10.2025 16:51 Ответить
Погоджуюся! Негайно позбавити Андрія Волошка всіх державних послуг!!!
06.10.2025 16:40 Ответить
чому на авто номера не державного зразка ? Що це за бляха ?
06.10.2025 16:39 Ответить
А як вам такий "номер" з номерами?
06.10.2025 16:47 Ответить
Звичайний геноцід - https://www.youtube.com/watch?v=4Zg6NIUKiNU
А деж тут мусорва та тцк - https://www.youtube.com/shorts/La-NQSH-XIA
06.10.2025 16:44 Ответить
"А деж тут мусорва та тцк" - так це ж вони й відпочивають, після важкої роботи.
06.10.2025 16:50 Ответить
Слава Зе!
06.10.2025 16:50 Ответить
Вот так их двух пристёгнутых наручниками и отправить в окоп а бугая и типа в балаклаве им в помощь...
06.10.2025 16:51 Ответить
Це мобілізація по-ЗЕленському.?Пам'ятаємо як ця гидота підставила під Закон про мобілізацію Залужного і Шапталу.Сам не захотів бути автором щоб рейтинг не впав.З другої сторони що до відео:хто повинен боронити тих трчясущихся пані?Кожну до адмінвідповідальності або,якщо є факт,до кримінальної за перешкоджання діяльності ТЦК під час військового стану
06.10.2025 16:55 Ответить
отой здоровенний кабан з колєгою , що ховає мармизу.
і отой ненавчений мєнт, що любить себе в кайданки запихувати. куколд хєров!
06.10.2025 17:04 Ответить
Це люди, котрим набридло дивитися як Зеленський наживається на війні, продаючи народне майно і кров'ю українців продовжуючи собі термін біля корита.
06.10.2025 17:06 Ответить
несовместимость власти и народа
06.10.2025 17:07 Ответить
 
 