У Києві військові ТЦК та поліціянти намагалися затримати чоловіка й начепили йому кайданки, натовп його відбивав. ВIДЕО
У соцмережах поширюється відео, на якому зафіксовано конфліктну ситуацію між військовослужбовцями ТЦК та СП і цивільними особами у Києві, які намагалися "відбити" військовозобов'язаного чоловіка.
Про це Київський міський ТЦК повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Увага! На відео нецензурна лексика
Як зазначається, 6 жовтня група оповіщення одного з районних ТЦК разом з представниками Національної поліції зупинили громадянина мобілізаційного віку, який нібито під час перевірки військово-облікових документів виявився таким, що "перебуває у розшуку за порушення статті 210 частини 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення".
"Однак, група сторонніх цивільних осіб почала свідомо створювати умови для його втечі, перешкоджаючи законній діяльності Збройних Сил України. Водночас, військовозобов'язаний поскаржився на погіршення стану свого здоров'я", - стверджує терцентр.
Представники Національної поліції викликали йому карету швидкої допомоги. Чоловіка доставили до лікарні.
"Вчергове звертаємося до громадян! Вчасно оновлюйте свої військово-облікові дані. Кожен військовозобов'язаний згідно з законом мусить мати при собі документи і пред'являти їх для перевірки на вимогу уповноваженим представникам ТЦК та СП та Національної поліції", - закликали там і нагадали, що за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України передбачена кримінальна відповідальність.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А цей чувачок явно порушує закон, хіба ні?
"Можна також сказати, що той високий чувачок у військовій формі теж порушує закон"
Який саме?
То хоч кудись в інше місце забрали? Програмістів дронові підрозділи з задоволенням забирають ніби.
То хоч кудись в інше місце забрали? - дали можливість перевестись, але не вдалось (посади не було), відправили куди їм треба було.
Програмістів дронові підрозділи з задоволенням забирають ніби - мене особливо не питали чесно кажучи, стандартне заповнення "професія", "цивільна робота" і т.п., та й все. Комбат тільки просив сильно, але я вже побачив відношення до таких як ми ще до того, тому відмовився.
Потрібно невідкладно прийняти закон, яким позбавляти ухилянтів багатьох прав, щоб воно з дому носа не могло висунути: блокувати водійське посвідчення, рахунки в банках, негайне звільнення з роботи, заборона цивільно-правових угод і т.д. і т.п.
І не лише на період війни, а й після.
І само собою після війни - заборона на держслужбу, обирати і бути обраним
Є закон, який має анулювати ухилянтам водійські права, уразі водіння без прав поліція повинна арештовувати транспортний засіб.
Чому ніде нема застосування цих норм, які по суті автоматично мають діяти з літа минулого року. Не став на облік в резерв +, не зявився за повісткою, штраф блокування рахунків, анулювання водійських прав, конфіскація майна...
А ні, роблять облави на дорозі, на підприємствах, одних за хабарі відпускають, інших хто не може відкупитись насильно везуть на полігони.
той двометровий інвалід тцк, отримав премію, чи ні?
до речі, мєнт не має право одягати кайданки, тому що йому так захотілося!!!
ой, що буде що буде, коли відмінять військовий стан і захисники повернуться з окопів.....
до речі оболонський тцк, так хитро в житлові будинки вписали, що і не ........
Чи ти про своїх захисників, з розкосими очима?
На відео тільки цивільні і ухилянти, які чомусь носять військову форму, на яку не заслуговують, не побачив там ЗСУ.
В нас же дозволено підписувати контракт 60+. Судячи з написаного вами, ви в перший день мали побігти і підписати той контракт, але чомусь не зробили цього🤔.
Самі знаєте, як називається така розбіжність між словами і вчинками.
А деж тут мусорва та тцк - https://www.youtube.com/shorts/La-NQSH-XIA
і отой ненавчений мєнт, що любить себе в кайданки запихувати. куколд хєров!