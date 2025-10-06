УКР
У Києві військові ТЦК та поліціянти намагалися затримати чоловіка й начепили йому кайданки, натовп його відбивав. ВIДЕО

У соцмережах поширюється відео, на якому зафіксовано конфліктну ситуацію між військовослужбовцями ТЦК та СП і цивільними особами у Києві, які намагалися "відбити" військовозобов'язаного чоловіка. 

Про це Київський міський ТЦК повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Увага! На відео нецензурна лексика

Як зазначається, 6 жовтня група оповіщення одного з районних ТЦК разом з представниками Національної поліції зупинили громадянина мобілізаційного віку, який нібито під час перевірки військово-облікових документів виявився таким, що "перебуває у розшуку за порушення статті 210 частини 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення".

"Однак, група сторонніх цивільних осіб почала свідомо створювати умови для його втечі, перешкоджаючи законній діяльності Збройних Сил України. Водночас, військовозобов'язаний поскаржився на погіршення стану свого здоров'я", - стверджує терцентр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військові ТЦК змушені були застосовувати сльозогінний газ під час сутички з працівниками критичного підприємства на Волині

Представники Національної поліції викликали йому карету швидкої допомоги. Чоловіка доставили до лікарні.

"Вчергове звертаємося до громадян! Вчасно оновлюйте свої військово-облікові дані. Кожен військовозобов'язаний згідно з законом мусить мати при собі документи і пред'являти їх для перевірки на вимогу уповноваженим представникам ТЦК та СП та Національної поліції", - закликали там і нагадали, що за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України передбачена кримінальна відповідальність.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Київський ТЦК спростував поширену у мережі інформацію про нібито викрадення кота своїми військовослужбовцями. ВIДЕО

Конфлікт між ТЦК й цивільними у Києві: що відомо

Київ (20239) конфлікт (465) ТЦК та СП (823)
Топ коментарі
+19
Є лише одне питання у мене, а чи зможе "натовп" відбити у кацапів мобілізованих коли ті прийдуть у Київ? Країна де бидло перемогло...
показати весь коментар
06.10.2025 16:21 Відповісти
+13
Це ті самі кияни, які у березні 2022 боронили місто, чи ті, хто у 2014 лягав під колеса ЗСУ, які намагалися придушити сепарів на Донеччині? Під руснею такі фокуси не пройдуть, швабу в дупу в кращому випадку.
показати весь коментар
06.10.2025 16:21 Відповісти
+8
Пл адмінці розшуку не існує
показати весь коментар
06.10.2025 16:21 Відповісти
На відео видно заходи оповіщення.
показати весь коментар
06.10.2025 16:18 Відповісти
Нi,ну це уже точно iпсо....назва забiгаловки тому доказ
показати весь коментар
06.10.2025 16:19 Відповісти
"оповіщення" не вдалося ...
показати весь коментар
06.10.2025 16:20 Відповісти
Так, це ті самі кияни. І тут вони боряться з беззаконням - молодці.
показати весь коментар
06.10.2025 16:29 Відповісти
100%
показати весь коментар
06.10.2025 16:32 Відповісти
В чому беззаконня то?
показати весь коментар
06.10.2025 16:39 Відповісти
Є така книжечка, дія якої за словами одної зеленої субстанції, на паузі (що неможливо в Державі, де діє Закон) - почитайте.
показати весь коментар
06.10.2025 16:43 Відповісти
І?Громадяну України дозволено не виконувати вимоги поліції?І "зелену субстанцію" обрав у президенти і ,на той час,головкомом громадяни України
показати весь коментар
06.10.2025 16:45 Відповісти
Почитайте, а після того поговоримо.
показати весь коментар
06.10.2025 16:48 Відповісти
Человек! У тебя вопросов до двух тел, что батаника вязали нет? Смелый воин аж морду спрятал, за мента всё ясно! Кто угодно лишь бы не он!
показати весь коментар
06.10.2025 16:31 Відповісти
питання риторичне )
показати весь коментар
06.10.2025 16:24 Відповісти
А чому вони мають прийти у Київ? І чому написано "коли", а не "якщо"? Чекаєте на них, може підпрацьовуєте вже на них?
показати весь коментар
06.10.2025 16:30 Відповісти
Якщо не буде кому боронити країну - кацапи прийдуть.
показати весь коментар
06.10.2025 16:33 Відповісти
Боронити повинні ВСІ , а не лише бідняки наловлені по вулицях !
показати весь коментар
06.10.2025 16:35 Відповісти
Так, повинні - але ж і ті, хто ходить по вулицях - так само повинні, чи ні? Чи за вашою логікою "біднякі на вулицях" мають бути недоторкані?
показати весь коментар
06.10.2025 16:44 Відповісти
Ну от так переживаєте, що нема кому боронити, а самі не бороните. Знову хтось має, а ви на дивані почекаєте?
показати весь коментар
06.10.2025 16:37 Відповісти
Чому на дивані? У мене зір -12 диоптрій - в окопі з мене толку не буде - бо у брудних окулярах я сліпий. Тому я роблю те, що вмію - програмую дрони. І тому у мене є бронювання. І дані у мене оновлені. Якби цей чувачок робив щось для оборонки - його б теж ніхто не намагався б бусифікувати, егеж?
показати весь коментар
06.10.2025 16:41 Відповісти
Навіть не сумнівався, що є причина. А ви не задумувалися, що у кожного може бути причина?
показати весь коментар
06.10.2025 16:44 Відповісти
Все може бути, але зазначу, що я спокійно демонструю свої документи і мене не бусифікують. І жодного блату у мене не має.
А цей чувачок явно порушує закон, хіба ні?
показати весь коментар
06.10.2025 16:50 Відповісти
Я незнаю, чи він щось порушує. Можна також сказати, що той високий чувачок у військовій формі теж порушує закон, хіба ні?
показати весь коментар
06.10.2025 16:55 Відповісти
Неоновлені дані - то є порушення закону. Хіба ні?

"Можна також сказати, що той високий чувачок у військовій формі теж порушує закон"
Який саме?
показати весь коментар
06.10.2025 16:58 Відповісти
Так он же, навіть на запускаючи відео його видно.
показати весь коментар
06.10.2025 17:07 Відповісти
Військові не можуть придушувати права і свободи громадян, гарантовані їм конституцією.
показати весь коментар
06.10.2025 17:07 Відповісти
Класичний випадок "я такий сміливий і законослухняний патріот, бо знаю що мене самого на фронт не візьмуть"
показати весь коментар
06.10.2025 16:46 Відповісти
Бо я для фронту роблю те, що можу і вмію. І цей чувачок міг би робити - хоча б піти дрони збирати - цьому швидко можна навчитися. Хіба ні? Було б бажання.
показати весь коментар
06.10.2025 16:51 Відповісти
Повезло) З моїми -11 (програміст), мене в дшв заперли, добре що влк було на руках, в багатьох його не було (в учебці забрали). В кіберполіцію не взяли без вищої освіти, хоча вакансія була якраз по моєму стеку, і готові були брати.
показати весь коментар
06.10.2025 16:56 Відповісти
ДШВ з -11 - це повний треш...за такий саботаж по сути саджати потрібно...бо засовують у ДШВ людину, яка фізично непридатна до ДШВ...
То хоч кудись в інше місце забрали? Програмістів дронові підрозділи з задоволенням забирають ніби.
показати весь коментар
06.10.2025 17:00 Відповісти
Там зі мною таких тоді було багато, нас записували тоді коли змінили 402 наказ, і думали що всі будуть придатні всюди) Навіть двоє непридатних були, яких влк мало списати ще на етапі першого проходження.
То хоч кудись в інше місце забрали? - дали можливість перевестись, але не вдалось (посади не було), відправили куди їм треба було.
Програмістів дронові підрозділи з задоволенням забирають ніби - мене особливо не питали чесно кажучи, стандартне заповнення "професія", "цивільна робота" і т.п., та й все. Комбат тільки просив сильно, але я вже побачив відношення до таких як ми ще до того, тому відмовився.
показати весь коментар
06.10.2025 17:10 Відповісти
А чим оці лобурі, які пакують цивільного - принципово відрізняються від кацапів? Дизайном форми?
показати весь коментар
06.10.2025 16:31 Відповісти
Єхай в рашку,взнаєш
показати весь коментар
06.10.2025 16:41 Відповісти
А навіщо тоді треба буде відбивати?
показати весь коментар
06.10.2025 16:45 Відповісти
Пл адмінці розшуку не існує
показати весь коментар
06.10.2025 16:21 Відповісти
Поки ухилянтам загрожуватиме лише бусифікація, яка ганьбить армію, до тих пір порядку не буде.
Потрібно невідкладно прийняти закон, яким позбавляти ухилянтів багатьох прав, щоб воно з дому носа не могло висунути: блокувати водійське посвідчення, рахунки в банках, негайне звільнення з роботи, заборона цивільно-правових угод і т.д. і т.п.
І не лише на період війни, а й після.
І само собою після війни - заборона на держслужбу, обирати і бути обраним
показати весь коментар
06.10.2025 16:23 Відповісти
Ще можна помічати будинки ухилянтів спеціальними символами, а їх самих відправляти у трудові табори.
показати весь коментар
06.10.2025 16:27 Відповісти
Та багатьом начхати на описані вами "права", особливо в селах, де вже майже всіх чоловіків вигребли. От хто, а вони точно не збиралися "на держслужбу, обирати і бути обраним".
показати весь коментар
06.10.2025 16:30 Відповісти
Є закон згідно якого ухилянтам мають виписувати штрафи, за несплату штрафу виконавча служба має блокувати банківські рахунки, конфісковувати майно.
Є закон, який має анулювати ухилянтам водійські права, уразі водіння без прав поліція повинна арештовувати транспортний засіб.
Чому ніде нема застосування цих норм, які по суті автоматично мають діяти з літа минулого року. Не став на облік в резерв +, не зявився за повісткою, штраф блокування рахунків, анулювання водійських прав, конфіскація майна...
А ні, роблять облави на дорозі, на підприємствах, одних за хабарі відпускають, інших хто не може відкупитись насильно везуть на полігони.
показати весь коментар
06.10.2025 16:31 Відповісти
Тут є нюанси роботи нашої системи. У мене, наприклад, є висить штраф "за несвоєчасне оновлення даних" - бо чомусь оновлення стоїть 17м липнем 2024, чи щось таке - на наступний день після закінчення терміну оновлення. І при цьому у мене є на руках розписка з ТЦК, що я особисто всі дані на оновлення вніс ще у березні 2024, а потім ще в червні 2024....
показати весь коментар
06.10.2025 16:38 Відповісти
Почнемо випробовувати все написане не тобі. Ти точно не проти, це ж твоя ідея.
показати весь коментар
06.10.2025 16:32 Відповісти
Сам то ты толик не такой! Готов идти служить да возраст и здоровье не отпускают. Конечно до ментов и славных и свежих служак из тцк у тебя вопросов нет? Как нет их к клоунам, исполнителям ртом и других "достойным" гражданам Украины.
показати весь коментар
06.10.2025 16:35 Відповісти
Точно. Чтоб ни одна падла депутатом или президентом не стала. Я поддерживаю))
показати весь коментар
06.10.2025 16:38 Відповісти
Прямо біля магазину Сирського?
показати весь коментар
06.10.2025 16:24 Відповісти
ті самі мєнти і будуть забирати
показати весь коментар
06.10.2025 16:26 Відповісти
державне управління згнило та смердить тухлою мацою
показати весь коментар
06.10.2025 16:28 Відповісти
"Громадянське затримання" могли би ще провести - поліцаїв .... По Закону!!!
показати весь коментар
06.10.2025 16:29 Відповісти
то, чим закінчилося?
той двометровий інвалід тцк, отримав премію, чи ні?
до речі, мєнт не має право одягати кайданки, тому що йому так захотілося!!!
ой, що буде що буде, коли відмінять військовий стан і захисники повернуться з окопів.....
до речі оболонський тцк, так хитро в житлові будинки вписали, що і не ........
показати весь коментар
06.10.2025 16:30 Відповісти
І що буде, коли захисники повернуться з окопів?
Чи ти про своїх захисників, з розкосими очима?
показати весь коментар
06.10.2025 16:55 Відповісти
все побачиш на собі!
показати весь коментар
06.10.2025 16:59 Відповісти
Коли зміниться влада- такі нафронтники як ти перші по новий паспорт побіжать.
показати весь коментар
06.10.2025 17:10 Відповісти
Без кайданків той мусорок може залишитися без премії, чи взагалі отримати відрядження у окопи.
показати весь коментар
06.10.2025 17:03 Відповісти
А чего они в масках? Стесняюцца?) Кстати вполне себе здоровые лбы среднего возраста за пацанами гоняются. Почему сами служить не пошли?
показати весь коментар
06.10.2025 16:33 Відповісти
Так COVID-19 знову ж посилився - масочний режим ! 🥷
показати весь коментар
06.10.2025 16:38 Відповісти
ЖОДНА ГАРЯЧА ЛІНІЯ НЕ ПРАЦЮЄ....Ні в обласних РТЦК, ні при Міноборони!!!!
показати весь коментар
06.10.2025 16:34 Відповісти
Посібники рашки. Не хочуть помирати самі і не хочуть, щоб хтось їх захищав, а може ждуни кацапії?
показати весь коментар
06.10.2025 16:35 Відповісти
А чого ж самі так кацапів зухвало на фронті не скручують?! Мабуть крутити легше беззахисного громадянина , ось оце і є ті самі українські гниди про які С. Петлюра розказував.
показати весь коментар
06.10.2025 16:36 Відповісти
Проблема влади ще й в тому що вона не розуміє що більшості це чужа війна. По якій причіні я піду воювать? Ця країна нічого мені не дала.
показати весь коментар
06.10.2025 17:00 Відповісти
"Однак, група сторонніх цивільних осіб почала свідомо створювати умови для його втечі, перешкоджаючи законній діяльності Збройних Сил" - ???
На відео тільки цивільні і ухилянти, які чомусь носять військову форму, на яку не заслуговують, не побачив там ЗСУ.
показати весь коментар
06.10.2025 16:36 Відповісти
а мєнт, ненавчений воювати?
показати весь коментар
06.10.2025 17:00 Відповісти
Та більшість з них навіть ненавчені роботу поліції робити(
показати весь коментар
06.10.2025 17:06 Відповісти
Позорище, їм треба зробити спеціальну яскраву форму яскраво голубого чи рожевого кольору, щоб не позорили зсу.
показати весь коментар
06.10.2025 16:37 Відповісти
На фронті критична ситуація ворог переважає наших в 3-5, а подекуди і10 раз ,без резервів важко утримати фронт ,не дай Бог кацапи як приходят вони всіх мобілізовують на окупованих територіях ,провал мобілізації лежить на Верховному чотирижди ухилянту ,його це не турбує
показати весь коментар
06.10.2025 16:38 Відповісти
І що повинен зробити верховний ухилянт, щоб Володимир Омелянов мобілізувався😂?
показати весь коментар
06.10.2025 16:39 Відповісти
По перше мені 60+ ,але якщо я там потрібний я не ховаюся.
показати весь коментар
06.10.2025 16:47 Відповісти
Що значить не ховаюся?
В нас же дозволено підписувати контракт 60+. Судячи з написаного вами, ви в перший день мали побігти і підписати той контракт, але чомусь не зробили цього🤔.
Самі знаєте, як називається така розбіжність між словами і вчинками.
показати весь коментар
06.10.2025 16:51 Відповісти
Погоджуюся! Негайно позбавити Андрія Волошка всіх державних послуг!!!
показати весь коментар
06.10.2025 16:40 Відповісти
чому на авто номера не державного зразка ? Що це за бляха ?
показати весь коментар
06.10.2025 16:39 Відповісти
А як вам такий "номер" з номерами?
показати весь коментар
06.10.2025 16:47 Відповісти
Звичайний геноцід - https://www.youtube.com/watch?v=4Zg6NIUKiNU
А деж тут мусорва та тцк - https://www.youtube.com/shorts/La-NQSH-XIA
показати весь коментар
06.10.2025 16:44 Відповісти
"А деж тут мусорва та тцк" - так це ж вони й відпочивають, після важкої роботи.
показати весь коментар
06.10.2025 16:50 Відповісти
Слава Зе!
показати весь коментар
06.10.2025 16:50 Відповісти
Вот так их двух пристёгнутых наручниками и отправить в окоп а бугая и типа в балаклаве им в помощь...
показати весь коментар
06.10.2025 16:51 Відповісти
Це мобілізація по-ЗЕленському.?Пам'ятаємо як ця гидота підставила під Закон про мобілізацію Залужного і Шапталу.Сам не захотів бути автором щоб рейтинг не впав.З другої сторони що до відео:хто повинен боронити тих трчясущихся пані?Кожну до адмінвідповідальності або,якщо є факт,до кримінальної за перешкоджання діяльності ТЦК під час військового стану
показати весь коментар
06.10.2025 16:55 Відповісти
отой здоровенний кабан з колєгою , що ховає мармизу.
і отой ненавчений мєнт, що любить себе в кайданки запихувати. куколд хєров!
показати весь коментар
06.10.2025 17:04 Відповісти
Це люди, котрим набридло дивитися як Зеленський наживається на війні, продаючи народне майно і кров'ю українців продовжуючи собі термін біля корита.
показати весь коментар
06.10.2025 17:06 Відповісти
несовместимость власти и народа
показати весь коментар
06.10.2025 17:07 Відповісти
 
 