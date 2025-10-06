У Києві військові ТЦК та поліціянти намагалися затримати чоловіка й начепили йому кайданки, натовп його відбивав. ВIДЕО

У соцмережах поширюється відео, на якому зафіксовано конфліктну ситуацію між військовослужбовцями ТЦК та СП і цивільними особами у Києві, які намагалися "відбити" військовозобов'язаного чоловіка.

Про це Київський міський ТЦК повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Увага! На відео нецензурна лексика

Як зазначається, 6 жовтня група оповіщення одного з районних ТЦК разом з представниками Національної поліції зупинили громадянина мобілізаційного віку, який нібито під час перевірки військово-облікових документів виявився таким, що "перебуває у розшуку за порушення статті 210 частини 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення".

"Однак, група сторонніх цивільних осіб почала свідомо створювати умови для його втечі, перешкоджаючи законній діяльності Збройних Сил України. Водночас, військовозобов'язаний поскаржився на погіршення стану свого здоров'я", - стверджує терцентр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військові ТЦК змушені були застосовувати сльозогінний газ під час сутички з працівниками критичного підприємства на Волині

Представники Національної поліції викликали йому карету швидкої допомоги. Чоловіка доставили до лікарні.

"Вчергове звертаємося до громадян! Вчасно оновлюйте свої військово-облікові дані. Кожен військовозобов'язаний згідно з законом мусить мати при собі документи і пред'являти їх для перевірки на вимогу уповноваженим представникам ТЦК та СП та Національної поліції", - закликали там і нагадали, що за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України передбачена кримінальна відповідальність.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Київський ТЦК спростував поширену у мережі інформацію про нібито викрадення кота своїми військовослужбовцями. ВIДЕО