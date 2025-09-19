Військові ТЦК змушені були застосовувати сльозогінний газ під час сутички з працівниками критичного підприємства на Волині

У місті Ковель Волинської області 19 вересня стався конфлікт між військовослужбовцями ТЦК та СП й працівниками одного з підприємств критичної інфраструктури. Перед цим від військових терцентру втік військовозобов'язаний.

Про це повідомили у Волинському обласному ТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на вулиці Степана Бандери військові ТЦК проводили мобілізаційні заходи та попросили чоловіка призовного віку показати військово-облікові документи, але він відмовився і хотів утекти на територію підприємства.

Військовослужбовці прослідували за ним з метою встановлення особи.

"Під час цього до військових підійшли троє працівників вказаного підприємства, які почали чинити опір, погрожувати та намагались спричинити тілесні ушкодження військовослужбовцям. Згодом на місце підійшла група ще близько 15 осіб з-поміж працівників цього підприємства, які продовжили перешкоджати виконанню службових обов’язків, шарпали військовослужбовців та пошкодили службовий автомобіль", - йдеться у повідомленні ТЦК.

У терцентрі додають, що з метою самозахисту застосували сльозогінний газ. На місці нині працює поліція, яка з’ясовує всі обставини та вирішує, як кваліфікувати дії учасників сутички.

Місцеве видання Ковель media пише, що згаданим підприємством критичної інфраструктури є "Газові мережі". Журналісти дізналися, що за адресою саме цього підприємства надходив виклик до "швидкої". Постраждали 5 людей, 2 з них доправили до лікарні.

