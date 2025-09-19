Військові ТЦК змушені були застосовувати сльозогінний газ під час сутички з працівниками критичного підприємства на Волині
У місті Ковель Волинської області 19 вересня стався конфлікт між військовослужбовцями ТЦК та СП й працівниками одного з підприємств критичної інфраструктури. Перед цим від військових терцентру втік військовозобов'язаний.
Про це повідомили у Волинському обласному ТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що на вулиці Степана Бандери військові ТЦК проводили мобілізаційні заходи та попросили чоловіка призовного віку показати військово-облікові документи, але він відмовився і хотів утекти на територію підприємства.
Військовослужбовці прослідували за ним з метою встановлення особи.
"Під час цього до військових підійшли троє працівників вказаного підприємства, які почали чинити опір, погрожувати та намагались спричинити тілесні ушкодження військовослужбовцям. Згодом на місце підійшла група ще близько 15 осіб з-поміж працівників цього підприємства, які продовжили перешкоджати виконанню службових обов’язків, шарпали військовослужбовців та пошкодили службовий автомобіль", - йдеться у повідомленні ТЦК.
У терцентрі додають, що з метою самозахисту застосували сльозогінний газ. На місці нині працює поліція, яка з’ясовує всі обставини та вирішує, як кваліфікувати дії учасників сутички.
Місцеве видання Ковель media пише, що згаданим підприємством критичної інфраструктури є "Газові мережі". Журналісти дізналися, що за адресою саме цього підприємства надходив виклик до "швидкої". Постраждали 5 людей, 2 з них доправили до лікарні.
працівники ТЦК - військовослужбовці Сухопутних військ.
в Україні це вже кожна ухилянтська собака знає
.
тебе дядя поліцай запресував ?
.
Я скажу - ти балабол і сцикло.
Бойове злагодження пройшли, перевірку газом також.
ці газаватці зараз конче потрібні для контрнаступу в магістральній газовій трубі в Купьянську !
.
з автомата
.
водки НЕ наливаю !
проходь далі, вбогий !
👉🏿
.
классовая ненависть абиженного пролетариата ?
.
Я скажу - ти балабол і сцикло.
бодікамер для внутрішнього розслідування
.
Де відео з нагрудних камер ТЦКшників, які зобов'язані їх носити?
.
У нас переважно з 40 до 60.
Тому у нас не війна, бо призивали би з 18 років.
Навпаки, зеля дав зрозуміти, що Україні не потрібні молоді здорові захисники і відпустив їх за кордон.
Тому у нас не війна, згідно логіки зеленського.
в райху гестапо пообривало б всі конечності і потім спалило в крематорії.
а в демократичних країнах Заходу - розстріл по вироку суду ...
якось так вирішувались проблеми з
ухилянтамидезертирами в старі добрі часи
.
з таким відношенням мудрого наріту до захисту України, буде тобі і сересер, і райх, і пуйло з бурятами та чеченами.
все, бабоньки-голубоньки буде
.
упс !
здається, по тобі скучив пан Малюк та його застєнки Служби Божої.
ну, або на, крайній випадок, якщо ти не в Україні, то пан Модератор Цензора
.
Я скажу - ти балабол і сцикло.
до мене сам Чикотило з повісткою приходив....
.
В демократичних країнах заходу суд би визнав,би що військослужбовці згідно діючого законодавства не можуть застосувати засоби примусу стосовно цивільних . Це справа виключно поліції.
Але ми ж говоримо про здоровий глузд - якого не може бути в голові людини яка мріє захищати свободи та демократії нквдешно-чекістськими методами
Це скоріше випадок для дослідження в психіатрії
всіх цих "газаватців" на фронт !
бугаї здорові, якщо опір чинили.
нехай кацапам опір чинять !
.
Я скажу - ти балабол і сцикло.
Господь Бог дав українцям останній шанс в історії зберегтись як нація.
весь час в своїй історії Україна мала повністю вороже оточення і жодної підтримки у визвольній боротьбі, починаючи з Богдана Хмельницького і до УПА.
зараз маємо міцну військову та фінансову підтримку Європи.
єдине чого не вистачає для перемоги над кацапами - волі українського народу.
.
Свідєтєль, курва ?
як же я вас "люблю" - кусок туалетного мила щоб в рай пролізти замість душі
.
Магія.
співчуваю!
раджу читати Тараса Григоровича на ніч - поповниш лексикон
.
А той, хто втікає, той кому страшно, той, хто не хоче, той, якому "це не його війна", вони хто?
Молодці?
Чому про них тут ні слова?
"Не хочеш? Не можеш? Боїшся? Ну, добре, як скажеш." Так має бути?
Ім треба допомагати не йти воювати, і буде країні щастя?
Або динозаври зуміють його переформатувати.
Для ілюстрації сказаного, пояснюю. Остання справжня законна колоніальна війна була Фолклендська. Війна між суверенним королівством і між колонією США, у якій підпільно шляхом війни хотіли зміцнитись германські корпорації.
Фолкленди корона відвоювала, германці в Аргентині отримали підсрачника, а США дійшли згоди з Британією. Ото була війна справжня, реальний конфлікт юридично легальних сторін.
Проксі конфлікт в Україні слабує на наявність мінного поля системних помилок конфліктів у сірій зоні. Це якраз приклад загальної непевності окремого приватного помилкового, з обох юридично нелагальних боків, епізоду.
Біда в тому, що і на міжнародному рівні щодо СНД і України --зараз так.
Причина--відсутність тут хазяїв Землі, а ватага загарбників діють, як ватага загарбників.
Бо хазяї визначили би зразу, у 1916 році, зміну суспільного і теріторіального стану оформленням дійсних юридичних позиції у Євразії.
Пройшло більше 100 років, а міжнародний юридичних хаос збільшується.
Хоча - це пояснюється дуже просто - більшість недолугих патріотів - це просто гомо совєтікус,що вдягнули вишиванки.