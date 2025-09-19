УКР
Військові ТЦК змушені були застосовувати сльозогінний газ під час сутички з працівниками критичного підприємства на Волині

На Волині стався конфлікт ТЦК із працівниками підприємства

У місті Ковель Волинської області 19 вересня стався конфлікт між військовослужбовцями ТЦК та СП й працівниками одного з підприємств критичної інфраструктури. Перед цим від військових терцентру втік військовозобов'язаний. 

Про це повідомили у Волинському обласному ТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на вулиці Степана Бандери військові ТЦК проводили мобілізаційні заходи та попросили чоловіка призовного віку показати військово-облікові документи, але він відмовився і хотів утекти на територію підприємства.

Військовослужбовці прослідували за ним з метою встановлення особи.

"Під час цього до військових підійшли троє працівників вказаного підприємства, які почали чинити опір, погрожувати та намагались спричинити тілесні ушкодження військовослужбовцям. Згодом на місце підійшла група ще близько 15 осіб з-поміж працівників цього підприємства, які продовжили перешкоджати виконанню службових обов’язків, шарпали військовослужбовців та пошкодили службовий автомобіль", - йдеться у повідомленні ТЦК.

У терцентрі додають, що з метою самозахисту застосували сльозогінний газ. На місці нині працює поліція, яка з’ясовує всі обставини та вирішує, як кваліфікувати дії учасників сутички.

Місцеве видання Ковель media пише, що згаданим підприємством критичної інфраструктури є "Газові мережі". Журналісти дізналися, що за адресою саме цього підприємства надходив виклик до "швидкої". Постраждали 5 людей, 2 з них доправили до лікарні.

На Волині стався конфлікт ТЦК із працівниками підприємства: деталі

+19
А потім бідкаються що єкономіка погано працює, якщо ви простих токарів і зварників будете вигрібати на окоп хто з буде варити деталі до зсу?! Довбні совкові
показати весь коментар
19.09.2025 15:19 Відповісти
+14
Чекаємо записів з боді камер.
показати весь коментар
19.09.2025 15:21 Відповісти
+11
Це все слова (брехня) від ТЦК.
Де відео з нагрудних камер ТЦКшників, які зобов'язані їх носити?
показати весь коментар
19.09.2025 15:22 Відповісти
А потім бідкаються що єкономіка погано працює, якщо ви простих токарів і зварників будете вигрібати на окоп хто з буде варити деталі до зсу?! Довбні совкові
показати весь коментар
19.09.2025 15:19 Відповісти
Новину читати пробував, чи зразу гавкаєш на військових не читаючи?
показати весь коментар
19.09.2025 15:23 Відповісти
А працівники ТЦК це не військові, вони заброноьовані від фронту чоловіки призовного віку.
показати весь коментар
19.09.2025 15:31 Відповісти
боянь далі, кацапе, наярівай, гармоніка моя !

працівники ТЦК - військовослужбовці Сухопутних військ.

в Україні це вже кожна ухилянтська собака знає

.
показати весь коментар
19.09.2025 15:40 Відповісти
Так думає кожен диванний нафронтник
показати весь коментар
19.09.2025 16:01 Відповісти
тебе дебіла вже давно ніхто не читає, знають шо ти зелене лайно, 10 грн висер
показати весь коментар
19.09.2025 16:03 Відповісти
А-а-а ... Так ти тоді сабака виходить.
показати весь коментар
19.09.2025 16:08 Відповісти
Це не війскові, це тилове лайно. Разом з мусорнею.
показати весь коментар
19.09.2025 15:56 Відповісти
зазвичай так скавчать ***********-ухилянські абіженки

тебе дядя поліцай запресував ?

.
показати весь коментар
19.09.2025 16:00 Відповісти
дивись шоб тебе обіженки не натянули випадково, і шефа твого Падляка
показати весь коментар
19.09.2025 16:04 Відповісти
Гнида, ти ж обіцяв давити танками ухилянтів та їх прибічників? І що? І де?
Я скажу - ти балабол і сцикло.
показати весь коментар
19.09.2025 16:22 Відповісти
Коли відгамселили цкунів то це військові, коли загрібають цивільних то це працівники звичайні, ви опріділіться, в то вони як проміжок між двома органами, ні туди ні сюди
показати весь коментар
19.09.2025 16:13 Відповісти
А ти чого з Іспанії так бравурно гавкаєш? Приїжджай в Україну чи ссиш?
показати весь коментар
19.09.2025 16:14 Відповісти
А воювати хто буде
показати весь коментар
19.09.2025 15:43 Відповісти
Для особливо дурних. Для початку оголошується стан війни, дивимось в конституцію і діємо по інструкції, а мусора, охоронні структури, СБУ, митники теж діють по конституції.
показати весь коментар
19.09.2025 15:49 Відповісти
Стан війни це один з видів дипломатичних відносин між країнами. Військовий стан - це особливий правовий режим, що запроваджується у разі нападу, збройної агресії або загрози війни, аби забезпечити захист держави, її суверенітету та територіальної цілісності.
показати весь коментар
19.09.2025 16:07 Відповісти
Котіки
показати весь коментар
19.09.2025 15:20 Відповісти
Вважаю є два відделення підготовлених піхотинців зі складу підприємства критичної інфраструктури міста Ковель.
Бойове злагодження пройшли, перевірку газом також.
показати весь коментар
19.09.2025 15:21 Відповісти
Також знають як виглядає їхній ворог
показати весь коментар
19.09.2025 15:23 Відповісти
+💯 👍🏿!

ці газаватці зараз конче потрібні для контрнаступу в магістральній газовій трубі в Купьянську !

.
показати весь коментар
19.09.2025 15:36 Відповісти
показати весь коментар
19.09.2025 15:40 Відповісти
щоб ти 30 років в окопі сидів, не вилазячи звідти ні на день!
показати весь коментар
19.09.2025 16:23 Відповісти
А в Купянську нема ТЦК , щоб відрізнити дрг від цивільних ?
показати весь коментар
19.09.2025 15:21 Відповісти
в Купьянську є ТЦК 10 бригади - ВЛК кацапи з дрг та місцеві колаборанти проходять в короткій черзі ....
з автомата

.
показати весь коментар
19.09.2025 15:44 Відповісти
З якого фронту пишеш, герою.
показати весь коментар
19.09.2025 15:47 Відповісти
З диванного 😂
показати весь коментар
19.09.2025 16:02 Відповісти
кацапам інформації не надаю і
водки НЕ наливаю !

проходь далі, вбогий !
👉🏿

.
показати весь коментар
19.09.2025 16:04 Відповісти
в кожному коменті твій висер, шо гроші любиш дуже, лайно
показати весь коментар
19.09.2025 16:06 Відповісти
мені платять, а тобі - НЄТ !

классовая ненависть абиженного пролетариата ?

.
показати весь коментар
19.09.2025 16:13 Відповісти
Гнида, ти ж обіцяв давити танками ухилянтів та їх прибічників? І що? І де?
Я скажу - ти балабол і сцикло.
показати весь коментар
19.09.2025 16:24 Відповісти
Чекаємо записів з боді камер.
показати весь коментар
19.09.2025 15:21 Відповісти
Дом-2 подивишся по рашен-зомбо-ящику, кацапе.

бодікамер для внутрішнього розслідування

.
показати весь коментар
19.09.2025 16:07 Відповісти
Це все слова (брехня) від ТЦК.
Де відео з нагрудних камер ТЦКшників, які зобов'язані їх носити?
показати весь коментар
19.09.2025 15:22 Відповісти
а кіна НЕ буде, мілай

.
показати весь коментар
19.09.2025 16:08 Відповісти
Можна уявити, що під час другої світової в якійсь із воюючих держав били військових за перевірку документів, за призов до армії? Навіть не в СССР, бо там був би розстріл на місці і родини б до табору відправили років на 25. У нас точно війна?
показати весь коментар
19.09.2025 15:24 Відповісти
Під час другої світової війни всюди, що у Британії, що у США, що у Третьому Рейху, призовний вік був з 18 до 40 років.
У нас переважно з 40 до 60.
Тому у нас не війна, бо призивали би з 18 років.
Навпаки, зеля дав зрозуміти, що Україні не потрібні молоді здорові захисники і відпустив їх за кордон.
Тому у нас не війна, згідно логіки зеленського.
показати весь коментар
19.09.2025 15:28 Відповісти
А в Совку?
показати весь коментар
19.09.2025 15:36 Відповісти
в совку набирали з 17 до 50, але на фронт переважно старше 45 не відправляли, діди були в стройбатах і теробороні. Від 17 Карл
показати весь коментар
19.09.2025 15:51 Відповісти
в ссср розстріляли б на місці, "под стєнкой", без всяких бодікамер.
в райху гестапо пообривало б всі конечності і потім спалило в крематорії.
а в демократичних країнах Заходу - розстріл по вироку суду ...

якось так вирішувались проблеми з ухилянтами дезертирами в старі добрі часи

.
показати весь коментар
19.09.2025 15:31 Відповісти
слава Богу, у нас не сересер і не нацисьський рейх
показати весь коментар
19.09.2025 15:40 Відповісти
не переживай !

з таким відношенням мудрого наріту до захисту України, буде тобі і сересер, і райх, і пуйло з бурятами та чеченами.

все, бабоньки-голубоньки буде
показати весь коментар
19.09.2025 15:49 Відповісти
"буде" краще ніж "вже є". хоч і не дуже
показати весь коментар
19.09.2025 15:56 Відповісти
Спитай у тих на окупованих територіях як їм "краще".Щоправда,там і питати вже нема в кого...
показати весь коментар
19.09.2025 16:20 Відповісти
Оля Ждун - курва кацапська, воно навіть свій нік з помилками пише !

.
показати весь коментар
19.09.2025 16:24 Відповісти
кажеш, що при буйлі "буде краще, ніж вже є ?"

упс !
здається, по тобі скучив пан Малюк та його застєнки Служби Божої.

ну, або на, крайній випадок, якщо ти не в Україні, то пан Модератор Цензора

.
показати весь коментар
19.09.2025 16:21 Відповісти
Гнида, ти ж обіцяв давити танками ухилянтів та їх прибічників? І що? І де?
Я скажу - ти балабол і сцикло.
показати весь коментар
19.09.2025 16:25 Відповісти
А зараз ухилянти служать у ТЦК .
показати весь коментар
19.09.2025 15:41 Відповісти
Не тільки, є випадки коли зеки не відсидівши свій термін працюють в тцк.
показати весь коментар
19.09.2025 15:51 Відповісти
авжеж, авжеж !
до мене сам Чикотило з повісткою приходив....

.
показати весь коментар
19.09.2025 16:23 Відповісти
От ваш ідеал - сралінські або гестапівські методи. Цікаво ,як в голові патріота -сралініста поєднується демократична Україна і любов до совкових -чекістських порядків.
В демократичних країнах заходу суд би визнав,би що військослужбовці згідно діючого законодавства не можуть застосувати засоби примусу стосовно цивільних . Це справа виключно поліції.
Але ми ж говоримо про здоровий глузд - якого не може бути в голові людини яка мріє захищати свободи та демократії нквдешно-чекістськими методами
Це скоріше випадок для дослідження в психіатрії
показати весь коментар
19.09.2025 16:29 Відповісти
в ссср критичний вік мобілізаціх був 45 років! мобілізуввували з 18и! люди припусували собі рік або навіть 2 щоб попасти на фронт! а в нас що? з 18и до 23и років молодь просто випустили !
показати весь коментар
19.09.2025 15:38 Відповісти
А в нас тієї молоді і без того як кіт наплакав. На рік війни вистачить, не більше. А далі до одного місця, буде поразка чи ні.
показати весь коментар
19.09.2025 15:57 Відповісти
Порівняв хер з пальцем.
показати весь коментар
19.09.2025 15:56 Відповісти
Чи можна уявити, що хтось досі порювнює ******* війну з совковими міфами?
показати весь коментар
19.09.2025 16:20 Відповісти
"Восстание сантехников Ковеля" - епічненько.

всіх цих "газаватців" на фронт !
бугаї здорові, якщо опір чинили.
нехай кацапам опір чинять !

.
показати весь коментар
19.09.2025 15:25 Відповісти
"здорові бугаї" таким здоровим бугая опір чинили.
показати весь коментар
19.09.2025 15:30 Відповісти
показати весь коментар
19.09.2025 15:40 Відповісти
Гнида, ти ж обіцяв давити танками ухилянтів та їх прибічників? І що? І де?
Я скажу - ти балабол і сцикло.
показати весь коментар
19.09.2025 16:26 Відповісти
Ось через таких сцикунів вихід на кордони 1991 року й затримується.
показати весь коментар
19.09.2025 15:29 Відповісти
Опохмелися діваннийвойовавшийдіду
показати весь коментар
19.09.2025 15:35 Відповісти
жабогадюкінг
показати весь коментар
19.09.2025 15:30 Відповісти
А треба не газ а хоча б гумові кулі.
показати весь коментар
19.09.2025 15:38 Відповісти
А треба хочаб КОНСТИТУЦІЮ прочитать телепень!
показати весь коментар
19.09.2025 15:55 Відповісти
потрібна політична воля !
Господь Бог дав українцям останній шанс в історії зберегтись як нація.

весь час в своїй історії Україна мала повністю вороже оточення і жодної підтримки у визвольній боротьбі, починаючи з Богдана Хмельницького і до УПА.

зараз маємо міцну військову та фінансову підтримку Європи.

єдине чого не вистачає для перемоги над кацапами - волі українського народу.

.
показати весь коментар
19.09.2025 15:58 Відповісти
щоб ти здох!
показати весь коментар
19.09.2025 16:28 Відповісти
Оточують вечором любу ,,качалку,, та бусифіковують звідти бугаїв-,,інвалідів,, які там пресуху качають щоб долати Тису.
показати весь коментар
19.09.2025 15:39 Відповісти
Двояке відношення, якби влада не порушувала закон, а особливо зелені виродки, то і не було б таких випадків. А так з верху кидають в ТЦК план на взятки, то ті виконують, а людей то потрібно гребсти, то ловлять кого попало. Але дивина , якщо під боком фронт, то чому місцеві з малого до великого не йдуть захищати свої домівки? Чи хтось має за них воювати!
показати весь коментар
19.09.2025 15:41 Відповісти
нууу..а видео с боди-камер де??????
показати весь коментар
19.09.2025 15:56 Відповісти
В Біблії написано, що Бог заборонив примусово тягти людей на війну.
показати весь коментар
19.09.2025 15:58 Відповісти
плять !

Свідєтєль, курва ?
як же я вас "люблю" - кусок туалетного мила щоб в рай пролізти замість душі

.
показати весь коментар
19.09.2025 16:29 Відповісти
Які ще "військові" ТЦК? В новині де один з терористів центрів катування ганяв п'яний на авто, то був просто "працівник", а тут знову військові.
Магія.
показати весь коментар
19.09.2025 15:59 Відповісти
Цкуни на проміжку який є між двома половими органами, ні туди ні сюди, по кацапськи промєжность.
показати весь коментар
19.09.2025 16:16 Відповісти
адміни! баньте зелених ботів, неможливо читати коментарі, Мишкевич пора на вихід
показати весь коментар
19.09.2025 16:07 Відповісти
що, "больше нет слов", крім Адміне ?

співчуваю!
раджу читати Тараса Григоровича на ніч - поповниш лексикон

.
показати весь коментар
19.09.2025 16:33 Відповісти
Цікаво, чому у Волинському тцк забули повідомити , що їх "військовослужбовці", котрі незаконно проникли на територію підприємства критичної інфраструктури, були без жодних знаків розрізнення та у балаклавах. Це якась нова форма ЗСУ?
показати весь коментар
19.09.2025 16:13 Відповісти
Їм треба яскраво рожеву форму зі світловідбивачами, щоб люди бачили цих воїнів з простим народом
показати весь коментар
19.09.2025 16:33 Відповісти
ну, добре, судячи з коментів тут, службовці ТЦК є "козлами" за замовчуванням.
А той, хто втікає, той кому страшно, той, хто не хоче, той, якому "це не його війна", вони хто?
Молодці?
Чому про них тут ні слова?
"Не хочеш? Не можеш? Боїшся? Ну, добре, як скажеш." Так має бути?
Ім треба допомагати не йти воювати, і буде країні щастя?
показати весь коментар
19.09.2025 16:20 Відповісти
Це якраз той випадок, який продовжує стан боротьби за ресурси між динозаврами, і стан сірої зони на теріторіях СНД, бо пани досі не зуміли розділити шматки ще не вбитого ведмедя. СРСР продовжує існувати в рамках СНД, доки останній таємний міжнародний кодекс існування СРСР втратить силу внаслідок завершення терміну дії.
Або динозаври зуміють його переформатувати.

Для ілюстрації сказаного, пояснюю. Остання справжня законна колоніальна війна була Фолклендська. Війна між суверенним королівством і між колонією США, у якій підпільно шляхом війни хотіли зміцнитись германські корпорації.

Фолкленди корона відвоювала, германці в Аргентині отримали підсрачника, а США дійшли згоди з Британією. Ото була війна справжня, реальний конфлікт юридично легальних сторін.

Проксі конфлікт в Україні слабує на наявність мінного поля системних помилок конфліктів у сірій зоні. Це якраз приклад загальної непевності окремого приватного помилкового, з обох юридично нелагальних боків, епізоду.
Біда в тому, що і на міжнародному рівні щодо СНД і України --зараз так.
Причина--відсутність тут хазяїв Землі, а ватага загарбників діють, як ватага загарбників.
Бо хазяї визначили би зразу, у 1916 році, зміну суспільного і теріторіального стану оформленням дійсних юридичних позиції у Євразії.
Пройшло більше 100 років, а міжнародний юридичних хаос збільшується.
показати весь коментар
19.09.2025 16:29 Відповісти
Більшість коментів - монологи симулянтів та ухилянтів.І діалоги між ними...От як з вас робити героїв-захисників?Дуже просто - кожного десятого...або двадцятого...до стінки...
показати весь коментар
19.09.2025 16:31 Відповісти
Почитав деякі коменти - і подумав,що в божевільні відкрили доступ до інтернету. Бо тільки так можна пояснити,як в людини в голові вміщається шизофренія - застосовувати сралінсько -нкведешний терор для захисту демократичної,що забезпечує права та свободи України.
Хоча - це пояснюється дуже просто - більшість недолугих патріотів - це просто гомо совєтікус,що вдягнули вишиванки.
показати весь коментар
19.09.2025 16:35 Відповісти
 
 