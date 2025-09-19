РУС
Военные ТЦК вынуждены были применить слезоточивый газ во время столкновения с работниками критически важного предприятия на Волыни

На Волыни произошел конфликт ТЦК с работниками предприятия

В городе Ковель Волынской области 19 сентября произошел конфликт между военнослужащими ТЦК и СП и работниками одного из предприятий критической инфраструктуры. Перед этим от военных терцентра сбежал военнообязанный.

Об этом сообщили в Волынском областном ТЦК и СП, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на улице Степана Бандеры военные ТЦК проводили мобилизационные мероприятия и попросили мужчину призывного возраста показать военно-учетные документы, но он отказался и хотел убежать на территорию предприятия.

Военнослужащие проследили за ним с целью установления личности.

"Во время этого к военным подошли трое работников указанного предприятия, которые начали сопротивляться, угрожать и пытались нанести телесные повреждения военнослужащим. Впоследствии на место подошла группа еще около 15 человек из числа работников этого предприятия, которые продолжили препятствовать выполнению служебных обязанностей, дергали военнослужащих и повредили служебный автомобиль", - говорится в сообщении ТЦК.

В терцентре добавляют, что в целях самозащиты применили слезоточивый газ. На месте сейчас работает полиция, которая выясняет все обстоятельства и решает, как квалифицировать действия участников столкновения.

Местное издание Ковель media пишет, что упомянутым предприятием критической инфраструктуры является "Газовые сети". Журналисты узнали, что по адресу именно этого предприятия поступал вызов в "скорую". Пострадали 5 человек, 2 из них доставили в больницу.

На Волыни произошел конфликт ТЦК с работниками предприятия: детали

+26
А потім бідкаються що єкономіка погано працює, якщо ви простих токарів і зварників будете вигрібати на окоп хто з буде варити деталі до зсу?! Довбні совкові
19.09.2025 15:19 Ответить
+19
Чекаємо записів з боді камер.
19.09.2025 15:21 Ответить
+17
А працівники ТЦК це не військові, вони заброноьовані від фронту чоловіки призовного віку.
19.09.2025 15:31 Ответить
Всіх "газовщиків" мобілізувати, позбавити броні.
На їхні посади оголосити конкурс.
Черги будуть стояти (бронь дають).
Інші задумаються.
19.09.2025 16:58 Ответить
Шо приїхали по оплату броні і получили по €балу?
19.09.2025 17:03 Ответить
Не обращайте внимания на таких, как Мышкевич. это дебил, не соображающий. А ТЦК 99.9 процента дебилов, не нашедших себя в этой жизни.
19.09.2025 17:14 Ответить
