Военные ТЦК вынуждены были применить слезоточивый газ во время столкновения с работниками критически важного предприятия на Волыни

В городе Ковель Волынской области 19 сентября произошел конфликт между военнослужащими ТЦК и СП и работниками одного из предприятий критической инфраструктуры. Перед этим от военных терцентра сбежал военнообязанный.

Об этом сообщили в Волынском областном ТЦК и СП.

Отмечается, что на улице Степана Бандеры военные ТЦК проводили мобилизационные мероприятия и попросили мужчину призывного возраста показать военно-учетные документы, но он отказался и хотел убежать на территорию предприятия.

Военнослужащие проследили за ним с целью установления личности.

"Во время этого к военным подошли трое работников указанного предприятия, которые начали сопротивляться, угрожать и пытались нанести телесные повреждения военнослужащим. Впоследствии на место подошла группа еще около 15 человек из числа работников этого предприятия, которые продолжили препятствовать выполнению служебных обязанностей, дергали военнослужащих и повредили служебный автомобиль", - говорится в сообщении ТЦК.

В терцентре добавляют, что в целях самозащиты применили слезоточивый газ. На месте сейчас работает полиция, которая выясняет все обстоятельства и решает, как квалифицировать действия участников столкновения.

Местное издание Ковель media пишет, что упомянутым предприятием критической инфраструктуры является "Газовые сети". Журналисты узнали, что по адресу именно этого предприятия поступал вызов в "скорую". Пострадали 5 человек, 2 из них доставили в больницу.