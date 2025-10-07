УКР
2 555 13

Нацполіція заперечує інформацію про нібито "викрадення чоловіка" та "насильницькі дії" стосовно його дружини на блокпосту у Києві. ВIДЕО

У соціальних мережах поширюється інформація про нібито "викрадення чоловіка" та "насильницькі дії поліції" стосовно його дружини на блокпосту у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції. 

У Нацполіції наголошують, що ця інформація не відповідає дійсності.

"5 жовтня близько 23:00 на одному з блокпостів у Святошинському районі столиці поліцейські зупинили автомобіль Ford через порушення водієм правил дорожнього руху - невиконання вимог дорожнього знаку 3.41 "Контроль".

Під час оформлення адміністративних матеріалів правоохоронці встановили, що чоловік вважається як особа, яка ухиляється від призову, у зв’язку з чим підлягає доставленню до РТЦК та СП. Поліцейські запропонували йому проїхати до Святошинського РТЦК для з’ясування обставин, на що він добровільно погодився", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: У Києві військові ТЦК та поліціянти намагалися затримати чоловіка й начепили йому кайданки, натовп його відбивав. ВIДЕО

Також зазначається, що на місце події - на блокпост - прибула жінка, яка представилася дружиною водія. Вона поводилася агресивно, вибігала на проїжджу частину, лягала на дорогу, погрожувала поліцейським та нецензурно висловлювалась.

"Правоохоронці не застосовували до неї силу, а викликали карету швидкої допомоги, щоб запобігти можливій шкоді для неї самої та оточуючих", - стверджують на Нацполіції.

Щодо чоловіка зазначається, що коли приїхала дружина, він вже був в екіпажі поліції. Однак відмовився виходити з авто та поїхав до РТЦК для уточнення даних.

"Жодного затримання чи "викрадення" не відбулося.

Також читайте: Київський ТЦК спростував поширену у мережі інформацію про нібито викрадення кота своїми військовослужбовцями. ВIДЕО

Ми розуміємо, що подібні інциденти, емоційно висвітлені однією стороною, можуть викликати резонанс. Водночас нагадуємо, що дії правоохоронців документуються на бодікамери, відповідно оприлюднюємо відео події. Сподіваємося, що оприлюднене відео дасть змогу громадськості оцінити ситуацію на основі фактів, а не емоційних заяв", - резюмують правоохоронці.

Автор: 

Київ (20252) Нацполіція (15537) ТЦК та СП (823)
Топ коментарі
+11
Змонтоване відео, уривками, зменшили якість.
Чому не викласти повністю, щоб не було запитань?
Кого і чого боїмось, драна ви поліція, з таким же драним очільником.
07.10.2025 12:51 Відповісти
+7
Мент ласкавий як змія, працює на камеру, але знає що мужик вже не повернеться і цій жінці *******.
07.10.2025 12:55 Відповісти
+5
Звісно заперечує. Мафія є мафія. "Закон омерти" та все таке інше...
07.10.2025 12:42 Відповісти
Звісно заперечує. Мафія є мафія. "Закон омерти" та все таке інше...
Translator

Менти підари
07.10.2025 12:49 Відповісти
07.10.2025 12:51 Відповісти
Якась кацапка божевільна!!! А поводиться, як колишня зечка! Русня жопу гріє в Києві і концерти влаштовує!
07.10.2025 12:53 Відповісти
Рєпіна ввійшла в роль, цікаво хто її до цих пір ще знімає?
07.10.2025 12:53 Відповісти
Мент ласкавий як змія, працює на камеру, але знає що мужик вже не повернеться і цій жінці *******.
07.10.2025 12:55 Відповісти
Та менту до сраки, що там з чоловіком станеться. Він же не ТЦКшник...
07.10.2025 12:58 Відповісти
Одразу повискакували ******, які точно знають про "насильницькі дії" ментів стосовно цієї жінки.
07.10.2025 12:57 Відповісти
Це ж мосфільм знімав, шо неясно?
07.10.2025 13:01 Відповісти
Срані п!д0рги!!! Сподіваюсь, колись буде покараний кожний, хто виконував злочинні накази та порушував права людини. Всіх, хто насильно відправляв людей на смерть. А ні, то все одно. горіти їм у пеклі....
07.10.2025 13:02 Відповісти
Під час оформлення адміністративних матеріалів правоохоронці встановили, що чоловік вважається як особа, яка ухиляється від призову, у зв'язку з чим підлягає доставленню до РТЦК та СП. Джерело: https://censor.net/ua/v3578276

Про які злочинні накази ви пишите?
07.10.2025 13:05 Відповісти
 
 