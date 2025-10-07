Нацполіція заперечує інформацію про нібито "викрадення чоловіка" та "насильницькі дії" стосовно його дружини на блокпосту у Києві. ВIДЕО

У соціальних мережах поширюється інформація про нібито "викрадення чоловіка" та "насильницькі дії поліції" стосовно його дружини на блокпосту у Києві.

У Нацполіції наголошують, що ця інформація не відповідає дійсності.

"5 жовтня близько 23:00 на одному з блокпостів у Святошинському районі столиці поліцейські зупинили автомобіль Ford через порушення водієм правил дорожнього руху - невиконання вимог дорожнього знаку 3.41 "Контроль".

Під час оформлення адміністративних матеріалів правоохоронці встановили, що чоловік вважається як особа, яка ухиляється від призову, у зв’язку з чим підлягає доставленню до РТЦК та СП. Поліцейські запропонували йому проїхати до Святошинського РТЦК для з’ясування обставин, на що він добровільно погодився", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на місце події - на блокпост - прибула жінка, яка представилася дружиною водія. Вона поводилася агресивно, вибігала на проїжджу частину, лягала на дорогу, погрожувала поліцейським та нецензурно висловлювалась.

"Правоохоронці не застосовували до неї силу, а викликали карету швидкої допомоги, щоб запобігти можливій шкоді для неї самої та оточуючих", - стверджують на Нацполіції.

Щодо чоловіка зазначається, що коли приїхала дружина, він вже був в екіпажі поліції. Однак відмовився виходити з авто та поїхав до РТЦК для уточнення даних.

"Жодного затримання чи "викрадення" не відбулося.

Ми розуміємо, що подібні інциденти, емоційно висвітлені однією стороною, можуть викликати резонанс. Водночас нагадуємо, що дії правоохоронців документуються на бодікамери, відповідно оприлюднюємо відео події. Сподіваємося, що оприлюднене відео дасть змогу громадськості оцінити ситуацію на основі фактів, а не емоційних заяв", - резюмують правоохоронці.

