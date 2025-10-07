Убил и сбросил тело 15-летней девушки в колодец: на Виннитчине задержан 26-летний мужчина, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Винницкой области полиция задержала 26-летнего мужчину, который, по предварительным данным, убил 15-летнюю девушку, пропавшую накануне.

Об этом сообщили в полиции Винницкой области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 5 октября девушка должна была поехать на учебу в Ильинцы, но не добралась до места назначения. На следующий день о ее исчезновении заявили родные, и правоохранители начали поиски.

В ходе расследования стало известно, что школьница познакомилась в соцсетях с 26-летним мужчиной. Он пообещал подвезти ее на учебу на мотоцикле, но вместо этого привез в заброшенный дом родственников в 25 км от дома.

Задержанный признался, что совершил с девушкой половой акт, после чего убил ее и сбросил тело в колодец, присыпав камнями. Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы и следственные действия.

Уголовное производство открыто по статье 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.

