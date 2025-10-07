РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11385 посетителей онлайн
Новости Фото Задержание за убийство
1 915 7

Убил и сбросил тело 15-летней девушки в колодец: на Виннитчине задержан 26-летний мужчина, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Винницкой области полиция задержала 26-летнего мужчину, который, по предварительным данным, убил 15-летнюю девушку, пропавшую накануне.

Об этом сообщили в полиции Винницкой области, передает Цензор.НЕТ.

В Винницкой области задержали мужчину, который признался в убийстве 15-летней девушки

В Винницкой области задержали мужчину, который признался в убийстве 15-летней девушки

Как отмечается, 5 октября девушка должна была поехать на учебу в Ильинцы, но не добралась до места назначения. На следующий день о ее исчезновении заявили родные, и правоохранители начали поиски.

В ходе расследования стало известно, что школьница познакомилась в соцсетях с 26-летним мужчиной. Он пообещал подвезти ее на учебу на мотоцикле, но вместо этого привез в заброшенный дом родственников в 25 км от дома.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В Винницкой области задержали мужчину, который признался в убийстве 15-летней девушки

Задержанный признался, что совершил с девушкой половой акт, после чего убил ее и сбросил тело в колодец, присыпав камнями. Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы и следственные действия.

Уголовное производство открыто по статье 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Северной Каролине подписали "Закон Ирины" после резонансного убийства украинки

Автор: 

Винницкая область (1113) Нацполиция (16807) убийство (6617)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тварь.
показать весь комментарий
07.10.2025 13:28 Ответить
Тварь.
показать весь комментарий
07.10.2025 13:29 Ответить
Тварь навіть не підходе. Катком для асфальту потвору невиліковну розчавити і шлангом змити.
показать весь комментарий
07.10.2025 13:41 Ответить
До чого ухилянство доводить..
показать весь комментарий
07.10.2025 13:38 Ответить
до чого ти тут "ухилянство" приплів? як там на Нідерландському фронті? такі чмошники як ти, сидячі за кордоном не мають морального права щось патякати про "ухилянство", чи ти "воїн" під vpn?
показать весь комментарий
07.10.2025 13:50 Ответить
бідна дитина...
показать весь комментарий
07.10.2025 13:40 Ответить
Дівчину шкода, звичайно, але є одне "але": що має бути в голові, коли 15-річна знайомиться в соцмережах з дорослим чоловіком, а потім погоджується, щоб він її кудись підвіз...Скоріш за все, батьки не займались вихованням доньки (класична історія про неповну сім'ю, де батька немає, мати на заробітках в Італії, а дітей скинули на бабцю), а у доньки гормони грають, раз сідає у транспорт до малознайомих молодиків...
показать весь комментарий
07.10.2025 13:54 Ответить
 
 