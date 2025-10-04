В Северной Каролине подписали "Закон Ирины" после резонансного убийства украинки
Губернатор-демократ американского штата Северная Каролина подписал так называемый Закон Ирины, разработанный после убийства украинской беженки Ирины Заруцкой. Документ вызвал споры из-за поправки о возможном восстановлении смертной казни.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в видеообращении губернатора Джоша Стайна.
Как пишут издания Fox News и ABC11, подписанный закон усиливает проверку преступников, освобожденных под залог, и запрещает безналичный залог за некоторые насильственные преступления и для большинства рецидивистов.
Губернатор похвалил эти предложения и подписал законопроект. Но в то же время раскритиковал ряд его пунктов.
Сначала законопроект имел двухпартийную поддержку, но вызвал дебаты о добавлении поправки, которая могла бы позволить Северной Каролине восстановить казни, в частности методами, отличными от смертельной инъекции.
"Закон не сосредотачивается должным образом на угрозе, которую представляют люди, а вместо этого - на их способности внести залог. И самое тревожное: в последнюю минуту в него добавили правку, которой хотят внести в Северную Каролину казнь через расстрелы. Это варварство. Не будет никаких расстрелов в мое время на посту губернатора", - сказал Джош Стайн.
Он также раскритиковал документ за "отсутствие амбиций и видения". В частности, губернатор призвал законодательный орган вернуться к работе и принять "всеобъемлющий пакет мер по общественной безопасности", который предлагает Стайн.
Речь идет о таких пунктах:
- больше полицейских на улицах - "хорошо подготовленных, преданных обществу, которые будут строить доверие и гарантировать безопасность";
- меры по предотвращению насилия, такие как защита детей от вступления в банды и помощь людям в преодолении наркотической зависимости;
- внедрение комплексной проверки биографических данных, чтобы не допустить попадания оружия в руки преступников и опасных людей;
- право для родственников и правоохранителей временно изымать оружие у тех, кто представляет угрозу для себя или других;
- финансирование системы охраны психического здоровья.
Убийство Ирины Заруцкой
Об убийстве Ирины Заруцкой 23 августа 2025 года сообщил департамент полиции в городе Шарлотт.
По данным правоохранителей, 23-летнюю девушку смертельно ранили ножом. Также в сети было обнародовано видео нападения.
Был арестован подозреваемый в нападении - 34-летний Декарлос Браун-младший. Его доставили в больницу с травмами, не угрожающими жизни. Брауну предъявлено обвинение в убийстве первой степени.
На платформе GoFundMe, где собирают средства для семьи Ирины, отмечается о том, что девушка приехала в США из-за войны РФ против Украины.
Администрация президента США Дональда Трампа обвинила американские либеральные медиа в том, что они замалчивали факт убийства Ирины Заруцкой в штате Северная Каролина.
Європа дурнувата приймає їх мільйонами.