В Северной Каролине подписали "Закон Ирины" после резонансного убийства украинки

Губернатор-демократ американского штата Северная Каролина подписал так называемый Закон Ирины, разработанный после убийства украинской беженки Ирины Заруцкой. Документ вызвал споры из-за поправки о возможном восстановлении смертной казни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в видеообращении губернатора Джоша Стайна.

Как пишут издания Fox News и ABC11, подписанный закон усиливает проверку преступников, освобожденных под залог, и запрещает безналичный залог за некоторые насильственные преступления и для большинства рецидивистов.

Губернатор похвалил эти предложения и подписал законопроект. Но в то же время раскритиковал ряд его пунктов.

Сначала законопроект имел двухпартийную поддержку, но вызвал дебаты о добавлении поправки, которая могла бы позволить Северной Каролине восстановить казни, в частности методами, отличными от смертельной инъекции.

"Закон не сосредотачивается должным образом на угрозе, которую представляют люди, а вместо этого - на их способности внести залог. И самое тревожное: в последнюю минуту в него добавили правку, которой хотят внести в Северную Каролину казнь через расстрелы. Это варварство. Не будет никаких расстрелов в мое время на посту губернатора", - сказал Джош Стайн.

Он также раскритиковал документ за "отсутствие амбиций и видения". В частности, губернатор призвал законодательный орган вернуться к работе и принять "всеобъемлющий пакет мер по общественной безопасности", который предлагает Стайн.

Речь идет о таких пунктах:

больше полицейских на улицах - "хорошо подготовленных, преданных обществу, которые будут строить доверие и гарантировать безопасность";

меры по предотвращению насилия, такие как защита детей от вступления в банды и помощь людям в преодолении наркотической зависимости;

внедрение комплексной проверки биографических данных, чтобы не допустить попадания оружия в руки преступников и опасных людей;

право для родственников и правоохранителей временно изымать оружие у тех, кто представляет угрозу для себя или других;

финансирование системы охраны психического здоровья.

Убийство Ирины Заруцкой

Об убийстве Ирины Заруцкой 23 августа 2025 года сообщил департамент полиции в городе Шарлотт.

По данным правоохранителей, 23-летнюю девушку смертельно ранили ножом. Также в сети было обнародовано видео нападения.

Был арестован подозреваемый в нападении - 34-летний Декарлос Браун-младший. Его доставили в больницу с травмами, не угрожающими жизни. Брауну предъявлено обвинение в убийстве первой степени.

На платформе GoFundMe, где собирают средства для семьи Ирины, отмечается о том, что девушка приехала в США из-за войны РФ против Украины.

Администрация президента США Дональда Трампа обвинила американские либеральные медиа в том, что они замалчивали факт убийства Ирины Заруцкой в штате Северная Каролина.