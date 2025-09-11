РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11479 посетителей онлайн
Новости Фото Убийство украинки в США
6 390 35

Подозреваемый в убийстве украинской беженки в США объяснил свой поступок: "Она читала мои мысли". ФОТО

34-летний Декарлос Браун, подозреваемый в жестоком убийстве 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой в США, впервые прокомментировал трагедию в телефонном разговоре с сестрой.

Аудиозапись беседы, состоявшейся через шесть дней после ареста, опубликовало британское издание Daily Mail, пишет Цензор.НЕТ.

Браун, который, по словам семьи, страдает от тяжелого психического расстройства, заявил, что не знал Ирину лично и совершил нападение, потому что "поверил, что она читает его мысли".

"Я порезал себе руку, когда ударил ее. Я даже не знал этой женщины. Я с ней не говорил ни одного слова. Это же страшно, да? Почему кто-то должен напасть просто так?" - говорит он на записи.

Браун утверждает, что якобы в его мозг были имплантированы "посторонние материалы", которые контролировали его поведение. Он говорит, что ехал в центр города, в больницу, чтобы попросить врачей помочь ему "избавиться от этого" и "перестать сходить с ума".

Позже, уже во время личной встречи через стекло в тюрьме округа Мекленбург, сестра Брауна Трейси снова спросила его, почему он выбрал именно Ирину. На это брат ответил: "Потому что я думал, что она читает мои мысли".

сестра Брауна
сестра Брауна

Семья обвиняет государство

Сестра подозреваемого, Трейси Браун, заявила, что ее брат не должен был находиться на свободе и обвинила власти в том, что они проигнорировали многочисленные просьбы о помощи.

"Он не был безопасным для общества. Он пытался лечиться, он просил. Он не был в своем уме, и государство его подвело", - заявила она.

По словам Трейси, Декарлос неоднократно обращался за медицинской помощью, однако врачи выписывали его за сутки, несмотря на явные признаки серьезного психического расстройства.

Напомним, ранее мы публиковали кадры нападения на 23-летнюю украинку Ирину Заруцкую в поезде Lynx Blue Line в городе Шарлотт, штат Северная Каролина.

Также читайте: Трамп требует смертной казни для убийцы украинской беженки Заруцкой в США

Автор: 

беженцы (1688) США (27876) убийство (6598)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Дибіл, приїхав би в Україну- став би депутатом від Слуг Народу, а може і міністром...
показать весь комментарий
11.09.2025 14:34 Ответить
+9
косить чорне падло щоб не сидіти
показать весь комментарий
11.09.2025 14:29 Ответить
+9
Ну з ****** чомусь і розмовляють і просять його сісти за стіл переговорів хоча він точно такий же психопад
показать весь комментарий
11.09.2025 14:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
йОГО ше запитують? _ психопата?
показать весь комментарий
11.09.2025 14:27 Ответить
Ну з ****** чомусь і розмовляють і просять його сісти за стіл переговорів хоча він точно такий же психопад
показать весь комментарий
11.09.2025 14:31 Ответить
Дуже багато вбитих білих саме нігерами. 95 %
показать весь комментарий
11.09.2025 15:13 Ответить
За путлєром рашка - яка хоче нас знищити
показать весь комментарий
11.09.2025 16:18 Ответить
Мабуть вбивця - різноманітний і особливий психопат під захистом DEI.
показать весь комментарий
11.09.2025 14:33 Ответить
Ну тепер його точно вилікують... електричним стулом
показать весь комментарий
11.09.2025 14:27 Ответить
Ні, посадять в дурку, якщо експертиза доведе що він психопат. Для цього є спеціальні iq тести.
показать весь комментарий
11.09.2025 14:34 Ответить
У Північній Кароліні вищою мірою покарання є смертна кара, яка виконується шляхом летальної ін'єкції. Однак, через рішення Верховного Суду штату від 2006 року, фактично смертна кара була тимчасово зупинена, а виконання смертних вироків у штаті було призупинено до 2018 року, коли мораторій було продовжено через недостатність препаратів для проведення процедури.
показать весь комментарий
11.09.2025 14:39 Ответить
Трамп дав йому вже 50 днів?
показать весь комментарий
11.09.2025 14:45 Ответить
косить чорне падло щоб не сидіти
показать весь комментарий
11.09.2025 14:29 Ответить
Зроблять експертизу, виявлять, що неосудний і тоді звільнять від кримінальної відповідальності.
У нас би в такому випадку примусові заходи медичного характеру були (тобто в дурку би запакували чувака), а в США - побачимо, як воно буде.

Ну або реально здоровий, просто був під наркотою, а тепер косить під дурака, аби не отримати смертний вирок . . .
показать весь комментарий
11.09.2025 14:31 Ответить
Ну - якщо він неодноразово звертався до психіатричної клініки - то навряд чи косить.
показать весь комментарий
11.09.2025 14:40 Ответить
Дерьмо-кратія одним словом. У нас теж з особливих лікарень повипускали...
показать весь комментарий
11.09.2025 14:31 Ответить
Воно ще й тупе. Якби вона читала його думки, вона б знала, що він збирається її вбити.
показать весь комментарий
11.09.2025 14:33 Ответить
Так він не збирався! Як то кажуть: на почвє внєзапно вознікшєй непріязні
показать весь комментарий
11.09.2025 14:48 Ответить
Він вбив її - бо вона біла. Ось і все. А білих чорним - вбивати можна. Він саме так це сприйняв. Там же був повний вагон чорношкірих - він нікого з них навіть пальцем не зачепив - просто вбив і спокійно вийшов.
показать весь комментарий
11.09.2025 15:05 Ответить
Дибіл, приїхав би в Україну- став би депутатом від Слуг Народу, а може і міністром...
показать весь комментарий
11.09.2025 14:34 Ответить
показать весь комментарий
11.09.2025 14:50 Ответить
Він би , можливо , і став - натрмість ти й надалі залишишся невідомим ніким , анонімним коментатором на цьому сайті ...
показать весь комментарий
11.09.2025 15:47 Ответить
Сміття! 30 см ніж в живіт і відпустити
показать весь комментарий
11.09.2025 14:34 Ответить
у нас таке кожен день
показать весь комментарий
11.09.2025 14:35 Ответить
Косить від психа. Як би не вийшло, шо йому зараз дадуть таблетку і відпустять додому.
показать весь комментарий
11.09.2025 14:42 Ответить
Электрический стул поставит хороший блок от считывания мыслей.
показать весь комментарий
11.09.2025 14:46 Ответить
Треба було втекти до раші, там х*ло такий самий.
Може у госдуру взяли б.
показать весь комментарий
11.09.2025 14:49 Ответить
Він цілком осудний, бо намагався: (1) - залишити місце злочину, тобто вийти на зупинці, точніше - ледь не на ходу поліз до дверей, та коли нарешті зупинилися - одразу вийшов, (2) - замаскуватися, одразу зняв яскраву помаранчеву кофту з капюшоном та залишився в чорній футболці, розуміючи що в розшук подадуть саме помаранчевого, (3) - забрав докази з собою, щоб сховати, як Зінченко та вбивця Парубія сховали пістолети, а цей - ніж та помаранчеву кофту, замість тупо викинути на місці: навіщо вони йому, він же хворенький.
показать весь комментарий
11.09.2025 14:56 Ответить
(4) - на фото він ще й автівкою кермує. А каже - неосудний.
показать весь комментарий
11.09.2025 15:00 Ответить
(5) - намагався заплутати свідків, як вказано ниже в коменті Ксенія ВБ.
показать весь комментарий
11.09.2025 15:17 Ответить
А в вагоні він каже я порізав жінку, бо вона назвала мене нігером і БІЛІ пасажири побігли до неї.
На відео видно що вони не спілкувались і слова вона жодного не сказала.
Брехло намагається виправдатись.
Було би добре щоб його привселюдно стратили. Американці вже не хочуть так жити. Їм бридко
показать весь комментарий
11.09.2025 15:11 Ответить
Відрубайте цьому підарасу чорносракому голову, що б більше ніхто думки цієї недорозвинутої шизанутої мавпи ніколи не читав!
показать весь комментарий
11.09.2025 15:35 Ответить
Погодите, что наговорит адвокат. И тяжелое детство и помощь Украине вместо помощи черному населению и.т.д. Вангую вместо смертной казни ждет его лечение.
показать весь комментарий
11.09.2025 15:38 Ответить
Трумп колись теж казав, що розмовляє з Богом. Потім цього ******* обрали президентом. Декарлосу просто не повезло
показать весь комментарий
11.09.2025 15:45 Ответить
Що там буде з цим психопатом, а дівчину вже не поверниш. Шкода
показать весь комментарий
11.09.2025 15:58 Ответить
Пох...что он там несет теперь...На электрический стул и поджарить ублюдка...Забрать жизнь молодой девушки просто так...ни за что...Тварюка! Электрический стул-излечит от всех болезней
показать весь комментарий
11.09.2025 16:09 Ответить
Зе разом з кагалом тепер буде заселяти Україну неграми та жидамибо у нас міграційна криза- геноцид етнічних українців
показать весь комментарий
11.09.2025 16:18 Ответить
Косить під шизофренію , наче чує голоси ? Думаю так . Не може бути , щоб лікарі психіатри , не бачили явні ознаки серйозного психічного розладу , як шизофренія , як каже його сестра . Думаю що у нього диссоціальний розлад- що характеризується стійкою зневагою до прав інших людей, порушенням соціальних норм, імпульсивністю та відсутністю емпаті. Схильність до брехні, обману, використання інших людей для досягнення власної вигоди, задоволення , діяти без обдумування наслідків....А це не шизофренія , тому він -осудний.
показать весь комментарий
11.09.2025 16:20 Ответить
 
 