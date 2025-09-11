Подозреваемый в убийстве украинской беженки в США объяснил свой поступок: "Она читала мои мысли". ФОТО

34-летний Декарлос Браун, подозреваемый в жестоком убийстве 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой в США, впервые прокомментировал трагедию в телефонном разговоре с сестрой.

Аудиозапись беседы, состоявшейся через шесть дней после ареста, опубликовало британское издание Daily Mail, пишет Цензор.НЕТ.

Браун, который, по словам семьи, страдает от тяжелого психического расстройства, заявил, что не знал Ирину лично и совершил нападение, потому что "поверил, что она читает его мысли".

"Я порезал себе руку, когда ударил ее. Я даже не знал этой женщины. Я с ней не говорил ни одного слова. Это же страшно, да? Почему кто-то должен напасть просто так?" - говорит он на записи.

Браун утверждает, что якобы в его мозг были имплантированы "посторонние материалы", которые контролировали его поведение. Он говорит, что ехал в центр города, в больницу, чтобы попросить врачей помочь ему "избавиться от этого" и "перестать сходить с ума".

Позже, уже во время личной встречи через стекло в тюрьме округа Мекленбург, сестра Брауна Трейси снова спросила его, почему он выбрал именно Ирину. На это брат ответил: "Потому что я думал, что она читает мои мысли".





Семья обвиняет государство

Сестра подозреваемого, Трейси Браун, заявила, что ее брат не должен был находиться на свободе и обвинила власти в том, что они проигнорировали многочисленные просьбы о помощи.

"Он не был безопасным для общества. Он пытался лечиться, он просил. Он не был в своем уме, и государство его подвело", - заявила она.

По словам Трейси, Декарлос неоднократно обращался за медицинской помощью, однако врачи выписывали его за сутки, несмотря на явные признаки серьезного психического расстройства.

Напомним, ранее мы публиковали кадры нападения на 23-летнюю украинку Ирину Заруцкую в поезде Lynx Blue Line в городе Шарлотт, штат Северная Каролина.

Также читайте: Трамп требует смертной казни для убийцы украинской беженки Заруцкой в США