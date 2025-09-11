Підозрюваний у вбивстві української біженки у США пояснив свій вчинок: "Вона читала мої думки". ФОТО

34-річний Декарлос Браун, підозрюваний у жорстокому вбивстві 23-річної української біженки Ірини Заруцької у США, вперше прокоментував трагедію у телефонній розмові із сестрою.

Аудіозапис бесіди, що відбулася за шість днів після арешту, опублікувало британське видання Daily Mail, пише Цензор.НЕТ.

Браун, який, за словами сім'ї, страждає від важкого психічного розладу, заявив, що не знав Ірину особисто і вчинив напад, бо "повірив, що вона читає його думки".

"Я порізав собі руку, коли вдарив її. Я навіть не знав цієї жінки. Я з нею не говорив жодного слова. Це ж страшно, так? Чому хтось має напасти просто так?" - каже він на записі.

Браун стверджує, що нібито в його мозок було імплантовано "сторонні матеріали", які контролювали його поведінку. Він каже, що їхав до центру міста, до лікарні, щоб попросити лікарів допомогти йому "позбутися цього" і "перестати божеволіти".

Пізніше, вже під час особистої зустрічі через скло у в'язниці округу Мекленбург, сестра Брауна Трейсі знову запитала його, чому він вибрав саме Ірину. На це брат відповів: "Бо я думав, що вона читає мої думки".





Сім'я звинувачує державу

Сестра підозрюваного, Трейсі Браун, заявила, що її брат не повинен був перебувати на волі і звинуватила владу в тому, що вони проігнорували численні прохання про допомогу.

"Він не був безпечним для суспільства. Він намагався лікуватись, він просив. Він не був у своєму розумі, і держава його підвела", - заявила вона.

За словами Трейсі, Декарлос неодноразово звертався за медичною допомогою, проте лікарі виписували його за добу, незважаючи на явні ознаки серйозного психічного розладу.

