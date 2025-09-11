УКР
Підозрюваний у вбивстві української біженки у США пояснив свій вчинок: "Вона читала мої думки". ФОТО

34-річний Декарлос Браун, підозрюваний у жорстокому вбивстві 23-річної української біженки Ірини Заруцької у США, вперше прокоментував трагедію у телефонній розмові із сестрою.

Аудіозапис бесіди, що відбулася за шість днів після арешту, опублікувало британське видання Daily Mail, пише Цензор.НЕТ.

Браун, який, за словами сім'ї, страждає від важкого психічного розладу, заявив, що не знав Ірину особисто і вчинив напад, бо "повірив, що вона читає його думки".

"Я порізав собі руку, коли вдарив її. Я навіть не знав цієї жінки. Я з нею не говорив жодного слова. Це ж страшно, так? Чому хтось має напасти просто так?" - каже він на записі.

Браун стверджує, що нібито в його мозок було імплантовано "сторонні матеріали", які контролювали його поведінку. Він каже, що їхав до центру міста, до лікарні, щоб попросити лікарів допомогти йому "позбутися цього" і "перестати божеволіти".

Пізніше, вже під час особистої зустрічі через скло у в'язниці округу Мекленбург, сестра Брауна Трейсі знову запитала його, чому він вибрав саме Ірину. На це брат відповів: "Бо я думав, що вона читає мої думки".

сестра Брауна
сестра Брауна

Сім'я звинувачує державу

Сестра підозрюваного, Трейсі Браун, заявила, що її брат не повинен був перебувати на волі і звинуватила владу в тому, що вони проігнорували численні прохання про допомогу.

"Він не був безпечним для суспільства. Він намагався лікуватись, він просив. Він не був у своєму розумі, і держава його підвела", - заявила вона.

За словами Трейсі, Декарлос неодноразово звертався за медичною допомогою, проте лікарі виписували його за добу, незважаючи на явні ознаки серйозного психічного розладу.

Нагадаємо, раніше ми публікували кадри нападу на 23-річну українку Ірину Заруцьку в потязі Lynx Blue Line у місті Шарлотт, штат Північна Кароліна.

Також читайте: Трамп вимагає смертної кари для вбивці української біженки Заруцької в США

Топ коментарі
+19
Дибіл, приїхав би в Україну- став би депутатом від Слуг Народу, а може і міністром...
11.09.2025 14:34 Відповісти
+9
косить чорне падло щоб не сидіти
11.09.2025 14:29 Відповісти
+9
Ну з ****** чомусь і розмовляють і просять його сісти за стіл переговорів хоча він точно такий же психопад
11.09.2025 14:31 Відповісти
йОГО ше запитують? _ психопата?
11.09.2025 14:27 Відповісти
Ну з ****** чомусь і розмовляють і просять його сісти за стіл переговорів хоча він точно такий же психопад
11.09.2025 14:31 Відповісти
Дуже багато вбитих білих саме нігерами. 95 %
11.09.2025 15:13 Відповісти
Мабуть вбивця - різноманітний і особливий психопат під захистом DEI.
11.09.2025 14:33 Відповісти
Ну тепер його точно вилікують... електричним стулом
11.09.2025 14:27 Відповісти
Ні, посадять в дурку, якщо експертиза доведе що він психопат. Для цього є спеціальні iq тести.
11.09.2025 14:34 Відповісти
У Північній Кароліні вищою мірою покарання є смертна кара, яка виконується шляхом летальної ін'єкції. Однак, через рішення Верховного Суду штату від 2006 року, фактично смертна кара була тимчасово зупинена, а виконання смертних вироків у штаті було призупинено до 2018 року, коли мораторій було продовжено через недостатність препаратів для проведення процедури.
11.09.2025 14:39 Відповісти
Трамп дав йому вже 50 днів?
11.09.2025 14:45 Відповісти
косить чорне падло щоб не сидіти
11.09.2025 14:29 Відповісти
Зроблять експертизу, виявлять, що неосудний і тоді звільнять від кримінальної відповідальності.
У нас би в такому випадку примусові заходи медичного характеру були (тобто в дурку би запакували чувака), а в США - побачимо, як воно буде.

Ну або реально здоровий, просто був під наркотою, а тепер косить під дурака, аби не отримати смертний вирок . . .
11.09.2025 14:31 Відповісти
Ну - якщо він неодноразово звертався до психіатричної клініки - то навряд чи косить.
11.09.2025 14:40 Відповісти
Дерьмо-кратія одним словом. У нас теж з особливих лікарень повипускали...
11.09.2025 14:31 Відповісти
Воно ще й тупе. Якби вона читала його думки, вона б знала, що він збирається її вбити.
11.09.2025 14:33 Відповісти
Так він не збирався! Як то кажуть: на почвє внєзапно вознікшєй непріязні
11.09.2025 14:48 Відповісти
Він вбив її - бо вона біла. Ось і все. А білих чорним - вбивати можна. Він саме так це сприйняв. Там же був повний вагон чорношкірих - він нікого з них навіть пальцем не зачепив - просто вбив і спокійно вийшов.
11.09.2025 15:05 Відповісти
Дибіл, приїхав би в Україну- став би депутатом від Слуг Народу, а може і міністром...
11.09.2025 14:34 Відповісти
11.09.2025 14:50 Відповісти
Він би , можливо , і став - натрмість ти й надалі залишишся невідомим ніким , анонімним коментатором на цьому сайті ...
11.09.2025 15:47 Відповісти
Сміття! 30 см ніж в живіт і відпустити
11.09.2025 14:34 Відповісти
у нас таке кожен день
11.09.2025 14:35 Відповісти
Косить від психа. Як би не вийшло, шо йому зараз дадуть таблетку і відпустять додому.
11.09.2025 14:42 Відповісти
Электрический стул поставит хороший блок от считывания мыслей.
11.09.2025 14:46 Відповісти
Треба було втекти до раші, там х*ло такий самий.
Може у госдуру взяли б.
11.09.2025 14:49 Відповісти
Він цілком осудний, бо намагався: (1) - залишити місце злочину, тобто вийти на зупинці, точніше - ледь не на ходу поліз до дверей, та коли нарешті зупинилися - одразу вийшов, (2) - замаскуватися, одразу зняв яскраву помаранчеву кофту з капюшоном та залишився в чорній футболці, розуміючи що в розшук подадуть саме помаранчевого, (3) - забрав докази з собою, щоб сховати, як Зінченко та вбивця Парубія сховали пістолети, а цей - ніж та помаранчеву кофту, замість тупо викинути на місці: навіщо вони йому, він же хворенький.
11.09.2025 14:56 Відповісти
(4) - на фото він ще й автівкою кермує. А каже - неосудний.
11.09.2025 15:00 Відповісти
(5) - намагався заплутати свідків, як вказано ниже в коменті Ксенія ВБ.
11.09.2025 15:17 Відповісти
А в вагоні він каже я порізав жінку, бо вона назвала мене нігером і БІЛІ пасажири побігли до неї.
На відео видно що вони не спілкувались і слова вона жодного не сказала.
Брехло намагається виправдатись.
Було би добре щоб його привселюдно стратили. Американці вже не хочуть так жити. Їм бридко
11.09.2025 15:11 Відповісти
Відрубайте цьому підарасу чорносракому голову, що б більше ніхто думки цієї недорозвинутої шизанутої мавпи ніколи не читав!
11.09.2025 15:35 Відповісти
Погодите, что наговорит адвокат. И тяжелое детство и помощь Украине вместо помощи черному населению и.т.д. Вангую вместо смертной казни ждет его лечение.
11.09.2025 15:38 Відповісти
Трумп колись теж казав, що розмовляє з Богом. Потім цього ******* обрали президентом. Декарлосу просто не повезло
11.09.2025 15:45 Відповісти
 
 