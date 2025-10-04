У Північній Кароліні підписали "Закон Ірини" після резонансного вбивства українки

Губернатор-демократ американського штату Північна Кароліна підписав так званий Закон Ірини, розроблений після вбивства української біженки Ірини Заруцької. Документ викликав суперечки через поправку про можливе відновлення смертної кари.

Як пишуть видання Fox News та ABC11, підписаний закон посилює перевірку злочинців, звільнених під заставу, та забороняє безготівкову заставу за деякі насильницькі злочини та для більшості рецидивістів.

Губернатор похвалив ці пропозиції та підписав законопроєкт. Але водночас розкритикував низку його пунктів.

Спочатку законопроєкт мав двопартійну підтримку, але викликав дебати щодо додавання поправки, яка могла б дозволити Північній Кароліні відновити страти, зокрема методами, відмінними від смертельної ін'єкції.

"Закон не зосереджується належним чином на загрозі, яку становлять люди, а натомість — на їхній здатності внести заставу. І найбільш тривожне: в останню хвилину в нього додали правку, якою хочуть внести до Північної Кароліни страту через розстріли. Це варварство. Не буде жодних розстрілів за мого часу на посаді губернатора", — сказав Джош Стайн.

Він також розкритикував документ за "брак амбіцій і бачення". Так, губернатор закликав законодавчий орган повернутися до роботи й ухвалити "всеосяжний пакет заходів з громадської безпеки", який пропонує Стайн.

Ідеться про такі пункти:

більше поліціянтів на вулицях — "добре підготовлених, відданих громаді, які будуватимуть довіру та гарантуватимуть безпеку";

заходи із запобігання насильству, як-от захист дітей від вступу до банд та допомога людям у подоланні наркотичної залежності;

впровадження комплексної перевірки біографічних даних, щоб не допустити потрапляння зброї до рук злочинців і небезпечних людей;

право для родичів і правоохоронців тимчасово вилучати зброю в тих, хто становить загрозу для себе або інших;

фінансування системи охорони психічного здоров’я.

Убивство Ірини Заруцької

Про вбивство Ірини Заруцької 23 серпня 2025 року повідомив департамент поліції у місті Шарлотт.

За даними правоохоронців, 23-річну дівчину смертельно поранили ножем. Також у мережі було оприлюднено відео нападу.

Було заарештовано підозрюваного у нападі - 34-річного Декарлоса Брауна-молодшого. Його доставили до лікарні з травмами, що не загрожують життю. Брауну висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня.

На платформі GoFundMe, де збирають кошти для родини Ірини, зазначається про те, що дівчина приїхала до США через війну РФ проти України.

Адміністрація президента США Дональда Трампа звинуватила американські ліберальні медіа в тому, що вони замовчували факт вбивства Ірини Заруцької в штаті Північна Кароліна.