Вбив та скинув тіло 15-річної дівчини у криницю: на Вінниччині затримано 26-річного чоловіка, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Вінницькій області поліція затримала 26-річного чоловіка, який, за попередніми даними, убив 15-річну дівчину, що зникла напередодні.

Про це повідомили у поліції Вінниччини.

Як зазначається, 5 жовтня дівчина мала поїхати на навчання до Іллінців, але не дісталася місця призначення. Наступного дня про її зникнення заявили рідні, і правоохоронці розпочали пошуки.

Під час розслідування стало відомо, що школярка познайомилася в соцмережах із 26-річним чоловіком. Він пообіцяв підвезти її на навчання мотоциклом, але натомість привіз до покинутого будинку родичів за 25 км від дому.

Затриманий зізнався, що вчинив із дівчиною статевий акт, після чого вбив її та скинув тіло у криницю, присипавши камінням. Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи та слідчі дії.

Кримінальне провадження відкрито за статтею 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.

