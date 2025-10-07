УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10094 відвідувача онлайн
Новини Фото Затримання за вбивство
4 001 11

Вбив та скинув тіло 15-річної дівчини у криницю: на Вінниччині затримано 26-річного чоловіка, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Вінницькій області поліція затримала 26-річного чоловіка, який, за попередніми даними, убив 15-річну дівчину, що зникла напередодні.

Про це повідомили у поліції Вінниччини, передає Цензор.НЕТ.

На Вінниччині затримали чоловіка, який зізнався у вбивстві 15-річної дівчини

На Вінниччині затримали чоловіка, який зізнався у вбивстві 15-річної дівчини

Як зазначається, 5 жовтня дівчина мала поїхати на навчання до Іллінців, але не дісталася місця призначення. Наступного дня про її зникнення заявили рідні, і правоохоронці розпочали пошуки.

Під час розслідування стало відомо, що школярка познайомилася в соцмережах із 26-річним чоловіком. Він пообіцяв підвезти її на навчання мотоциклом, але натомість привіз до покинутого будинку родичів за 25 км від дому.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

На Вінниччині затримали чоловіка, який зізнався у вбивстві 15-річної дівчини

Затриманий зізнався, що вчинив із дівчиною статевий акт, після чого вбив її та скинув тіло у криницю, присипавши камінням. Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи та слідчі дії.

Кримінальне провадження відкрито за статтею 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Північній Кароліні підписали "Закон Ірини" після резонансного вбивства українки

Автор: 

Вінницька область (1100) Нацполіція (15537) вбивство (3221)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Тварь.
показати весь коментар
07.10.2025 13:28 Відповісти
+6
бідна дитина...
показати весь коментар
07.10.2025 13:40 Відповісти
+6
Тварь навіть не підходе. Катком для асфальту потвору невиліковну розчавити і шлангом змити.
показати весь коментар
07.10.2025 13:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тварь.
показати весь коментар
07.10.2025 13:28 Відповісти
Тварь.
показати весь коментар
07.10.2025 13:29 Відповісти
Тварь навіть не підходе. Катком для асфальту потвору невиліковну розчавити і шлангом змити.
показати весь коментар
07.10.2025 13:41 Відповісти
До чого ухилянство доводить..
показати весь коментар
07.10.2025 13:38 Відповісти
до чого ти тут "ухилянство" приплів? як там на Нідерландському фронті? такі чмошники як ти, сидячі за кордоном не мають морального права щось патякати про "ухилянство", чи ти "воїн" під vpn?
показати весь коментар
07.10.2025 13:50 Відповісти
О,адвокат знайшовся.26 років бугаю.В армію воно піти засцяло,а згвалтувать і вбить чужу дитину ні.Якби пішов до війська, то міг свої садистські нахили направить у корисне русло.
показати весь коментар
07.10.2025 14:26 Відповісти
ти дебіл? де я виправдовував цю мразоту? просто чмо з Нідерландів не має розкривати рота на ту тему, яку він зачепив!
показати весь коментар
07.10.2025 16:11 Відповісти
бідна дитина...
показати весь коментар
07.10.2025 13:40 Відповісти
Дівчину шкода, звичайно, але є одне "але": що має бути в голові, коли 15-річна знайомиться в соцмережах з дорослим чоловіком, а потім погоджується, щоб він її кудись підвіз...Скоріш за все, батьки не займались вихованням доньки (класична історія про неповну сім'ю, де батька немає, мати на заробітках в Італії, а дітей скинули на бабцю), а у доньки гормони грають, раз сідає у транспорт до малознайомих молодиків...
показати весь коментар
07.10.2025 13:54 Відповісти
Міг стать героєм,а став педофілом і вбивцею.Потвора в людській подобі.За таке тільки пожиттєве.
показати весь коментар
07.10.2025 14:16 Відповісти
І чому це бидло не на фронті ,таку мерзоту повішати мало.
показати весь коментар
07.10.2025 14:45 Відповісти
 
 