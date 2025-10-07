УКР
У Києві судитимуть 3 фігурантів, які готували вбивство першого заступника Міністра охорони здоров’я. ФОТОрепортаж

У Києві судитимуть трьох спільників за обвинуваченням у підготовці до вбивства першого заступника Міністра охорони здоров’я України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, прокурорами Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт щодо 37-річного киянина, 29-річного мешканця Київщини та їх 22-річної спільниці, яких обвинувачують у готуванні до умисного вбивства першого заступника Міністра охорони здоров’я України та незакінченому замаху на придбання вогнепальної зброї, з якої чоловіка і планували вбити.

Встановлено, що у жовтні 2024 року в одній зі столичних лікарень внаслідок тяжких травм, отриманих під час ДТП, померла жінка. Перший заступник Міністра охорони здоров’я, який є лікарем-анестезіологом, в той день чергував у медзакладі. Попри серйозні травми внаслідок аварії, друзі жінки вважали, що у її смерті винен саме лікар, тому вирішили його вбити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вбив та скинув тіло 15-річної дівчини у криницю: на Вінниччині затримано 26-річного чоловіка, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

З цією метою обвинувачені стежили за ним, орендуючи автомобілі та квартиру у житловому комплексі, де мешкає чоловік. Вони намагалися придбати зброю, з якої планували застрелити лікаря. Втім, їх намірам завадили правоохоронці, затримавши спільників під час передачі грошей за пістолет системи "Стечкін", який мав стати знаряддям злочину.

Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду. Обвинувачені перебувають під вартою.

Київ (20252) МОЗ (5430) замах (574) Нацполіція (15537) вбивство (3221) Офіс Генпрокурора (3479)
швидше за все, це члени банди пешого заступника. якісь розборки по кидалову ))
показати весь коментар
07.10.2025 13:55 Відповісти
Огооо, яка крута АНАЛ-ітика! Сєчьош!🤣
показати весь коментар
07.10.2025 13:58 Відповісти
Скажемо так - хорошого професіонала не візьмуть на паперову роботу. Та ще й під час війни.
Хорошу чесну людину не візьмуть на ту посаду, якщо бути відвертим.
Скоріш, лєпілу хтось проштовхнув наверх, у Міністерство.

Скоріш, таки винний був у чомусь. Саме не хірурга винуватять, а цього анестезіолуха.

Залишається поспівчувати затриманим.
показати весь коментар
07.10.2025 13:57 Відповісти
а те що не придбають кіберніж через що вмирають тисячі хворих на рак
для цього декілька статей в ККУ є
тільки застосувати
є надія що коли влада зміниться всіх цих вбивців від мінздрава посодють
показати весь коментар
07.10.2025 14:40 Відповісти
 
 