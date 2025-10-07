У Києві судитимуть 3 фігурантів, які готували вбивство першого заступника Міністра охорони здоров’я. ФОТОрепортаж
У Києві судитимуть трьох спільників за обвинуваченням у підготовці до вбивства першого заступника Міністра охорони здоров’я України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, прокурорами Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт щодо 37-річного киянина, 29-річного мешканця Київщини та їх 22-річної спільниці, яких обвинувачують у готуванні до умисного вбивства першого заступника Міністра охорони здоров’я України та незакінченому замаху на придбання вогнепальної зброї, з якої чоловіка і планували вбити.
Встановлено, що у жовтні 2024 року в одній зі столичних лікарень внаслідок тяжких травм, отриманих під час ДТП, померла жінка. Перший заступник Міністра охорони здоров’я, який є лікарем-анестезіологом, в той день чергував у медзакладі. Попри серйозні травми внаслідок аварії, друзі жінки вважали, що у її смерті винен саме лікар, тому вирішили його вбити.
З цією метою обвинувачені стежили за ним, орендуючи автомобілі та квартиру у житловому комплексі, де мешкає чоловік. Вони намагалися придбати зброю, з якої планували застрелити лікаря. Втім, їх намірам завадили правоохоронці, затримавши спільників під час передачі грошей за пістолет системи "Стечкін", який мав стати знаряддям злочину.
Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду. Обвинувачені перебувають під вартою.
Хорошу чесну людину не візьмуть на ту посаду, якщо бути відвертим.
Скоріш, лєпілу хтось проштовхнув наверх, у Міністерство.
Скоріш, таки винний був у чомусь. Саме не хірурга винуватять, а цього анестезіолуха.
Залишається поспівчувати затриманим.
для цього декілька статей в ККУ є
тільки застосувати
є надія що коли влада зміниться всіх цих вбивців від мінздрава посодють