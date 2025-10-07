Сообщено о подозрении 2 террористам, которые пытали и совершали сексуальное насилие в отношении женщины в Донецкой области

Прокурорами Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении двум участникам террористической организации "Донецкая народная республика" в совершении уголовных преступлений, а именно: в жестоком обращении с гражданским населением, совершенном по предварительному сговору группой лиц и других нарушений законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Оба подозреваемых после 2014 года по собственной инициативе вступили в террористическую организацию "ДНР" и по состоянию на 2021 год занимали должности начальника отдела борьбы с терроризмом и следователя так называемого "Министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики" соответственно, сообщает Цензор.НЕТ.

Установлено, что в период с 10.03.2021 по 17.10.2022 годы один из подозреваемых для подавления сопротивления и запугивания проукраински настроенного гражданского населения, в течение месяца удерживали женщину в тюрьме на территории бывшего завода изоляционных материалов. Это помещение с июня участники "ДНР" использовали как место несвободы, известное под названием "Изоляция". Там с целью получения признания в сотрудничестве с украинскими правоохранительными органами, потерпевшую пытали, в том числе путем применения сексуального насилия.

Кроме того, ее неоднократно вывозили на пустырь, где били, имитировали удушение и угрожали применением сексуального насилия. Вследствие вышеуказанных указанных действий, а также угроз в отношении ее детей, потерпевшая согласилась дать им признательные показания для сфабрикования уголовного дела в отношении нее.

После этого, начальник отдела по борьбе с терроризмом и следователь "МГБ ДНР" совместно с другими неоднократно проводили допросы потерпевшей, во время которых, в случаях ее отрицания причастности к совершению инкриминируемых преступлений, применяли к ней физическое насилие в форме избиения каждым из них.

Сейчас досудебное расследование продолжается, проводятся необходимые следственные действия.

