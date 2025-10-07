Прокуратура защитила государственную землю от незаконного отчуждения на Закарпатье. ФОТОрепортаж

Прокуроры Закарпатской областной прокуратуры не допустили противоправного выбытия из собственности государства более 4,4 тысячи гектаров земель государственного предприятия "Червона зірка".

Как передает Офис Генерального прокурора, установлено, что Середнянский поселковый совет в Ужгородском районе обратился в суд с требованием остановить право постоянного пользования госпредприятия земельным участком, ссылаясь на наличие налогового долга и приостановления его деятельности. Это создавало риски незаконного перевода государственных земель в коммунальную собственность и дальнейшего распоряжения ими органом местного самоуправления, сообщает Цензор.НЕТ.

Благодаря последовательной позиции прокурора, в суде доказана безосновательность таких требований. Земельный массив является неотъемлемой частью единого имущественного комплекса предприятия, а его изъятие могло привести к обесцениванию государственного актива и причинению значительных убытков государству. Западный апелляционный хозяйственный суд согласился с аргументами прокуратуры, отменил решение суда первой инстанции и отказал в удовлетворении иска поселкового совета.







