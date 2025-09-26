Незаконно завладели землями около туристического комплекса "Буковель": разоблачена преступная группа, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Полицейские разоблачили преступную группу, которая незаконно завладела землями вблизи туристического комплекса "Буковель". Речь идет об участках общей площадью 4,29 га стоимостью более 14 млн грн.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Как отмечается, к противоправной схеме были привлечены должностные лица органов местного самоуправления, государственные регистраторы, нотариусы и подставные лица. Используя поддельные государственные акты образца 2001 года, они создавали видимость законного приобретения земли.

Установлено, что в течение 2020-2023 годов участники группировки изготовили фиктивную техническую документацию, внесли ложные данные в Государственный земельный кадастр и реестр имущественных прав. Один из организаторов выступил в роли "добросовестного приобретателя" и заключил три договора купли-продажи с подставными гражданами. При этом "первоначальные владельцы" даже не знали, что некоторое время числились владельцами этих участков.

На самом деле эти земли всегда находились в государственной собственности и расположены на территории Поляницкого лесничества Ворохтянского лесного хозяйства.



Сообщается, что полицейские провели обыски на территории Ивано-Франковской и Ривненской областей. Изъяты документы, материальные носители и другие доказательства, подтверждающие причастность участников к преступлению.

Так, трем фигурантам сообщено о подозрении за мошенничество (ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 Уголовного Кодекса Украины) и подделку официального документа и его использование (ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 Уголовного Кодекса Украины). Санкции этих статей предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В данное время продолжается документирование других фактов незаконного присвоения особо ценных земель лесного фонда.