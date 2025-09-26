Незаконно завладели землями около туристического комплекса "Буковель": разоблачена преступная группа, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Полицейские разоблачили преступную группу, которая незаконно завладела землями вблизи туристического комплекса "Буковель". Речь идет об участках общей площадью 4,29 га стоимостью более 14 млн грн.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, к противоправной схеме были привлечены должностные лица органов местного самоуправления, государственные регистраторы, нотариусы и подставные лица. Используя поддельные государственные акты образца 2001 года, они создавали видимость законного приобретения земли.
Установлено, что в течение 2020-2023 годов участники группировки изготовили фиктивную техническую документацию, внесли ложные данные в Государственный земельный кадастр и реестр имущественных прав. Один из организаторов выступил в роли "добросовестного приобретателя" и заключил три договора купли-продажи с подставными гражданами. При этом "первоначальные владельцы" даже не знали, что некоторое время числились владельцами этих участков.
На самом деле эти земли всегда находились в государственной собственности и расположены на территории Поляницкого лесничества Ворохтянского лесного хозяйства.
Сообщается, что полицейские провели обыски на территории Ивано-Франковской и Ривненской областей. Изъяты документы, материальные носители и другие доказательства, подтверждающие причастность участников к преступлению.
Так, трем фигурантам сообщено о подозрении за мошенничество (ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 Уголовного Кодекса Украины) и подделку официального документа и его использование (ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 Уголовного Кодекса Украины). Санкции этих статей предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В данное время продолжается документирование других фактов незаконного присвоения особо ценных земель лесного фонда.
Відповідно скасувати всі дозволи на будівництво та правоустановчі документи на нерухоме майно, яке там на тій території Буковелі перебуває.