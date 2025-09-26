УКР
Незаконно заволоділи землями поблизу туристичного комплексу "Буковель": викрито злочинну групу, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Поліцейські викрили злочинну групу, яка незаконно заволоділа землями поблизу туристичного комплексу "Буковель". Йдеться про ділянки загальною площею 4,29 га вартістю понад 14 млн грн.

Про це повідомили в Національній поліції України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, до протиправної схеми були залучені посадовці органів місцевого самоврядування, державні реєстратори, нотаріуси та підставні особи. Використовуючи підроблені державні акти зразка 2001 року, вони створювали видимість законного набуття землі.

Заволоділи землями біля "Буковелю"

Встановлено, що упродовж 2020–2023 років учасники угруповання виготовили фіктивну технічну документацію, внесли неправдиві дані до Державного земельного кадастру та реєстру речових прав. Один з організаторів виступив у ролі "добросовісного набувача" та уклав три договори купівлі-продажу з підставними громадянами. При цьому "первісні власники" навіть не знали, що певний час значилися власниками цих ділянок.

Заволоділи землями біля "Буковелю"

Насправді ж ці землі завжди перебували у державній власності та розташовані на території Поляницького лісництва Ворохтянського лісового господарства.

Повідомляється, що поліцейські провели обшуки на території Івано-Франківської та Рівненської областей. Вилучено документи, матеріальні носії та інші докази, які підтверджують причетність учасників до злочину.

Заволоділи землями біля "Буковелю"

Так, трьом фігурантам повідомлено про підозру за шахрайство (ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 Кримінального Кодексу України) та підроблення офіційного документа та його використання (ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 Кримінального Кодексу України). Санкції цих статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нині триває документування інших фактів незаконного привласнення особливо цінних земель лісового фонду.

То ти весь політичний бомонд володіє тими землями
26.09.2025 14:19 Відповісти
Одним словом - "мафія"....
26.09.2025 14:47 Відповісти
Всю землю в Буковелі потрібно повернути в державну і територіальних громад власність в судовому порядку. Оскільки її приватизація і відчуження на користь забудовників/інвесторів відбулись всупереч закону.
Відповідно скасувати всі дозволи на будівництво та правоустановчі документи на нерухоме майно, яке там на тій території Буковелі перебуває.
26.09.2025 15:14 Відповісти
 
 