893 9

Заволодіння 18 га землі на понад 160 млн грн: підозрюється підсанкційна особа часів режиму Януковича та столична забудовниця. ФОТОрепортаж

НАБУ та САП викрили схему заволодіння та подальшої легалізації 18 га землі державної власності ринковою вартістю понад 160 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

Як зазначається, до реалізації оборудки причетні колишній народний депутат України від Партії Регіонів та підконтрольні йому дві особи, столична забудовниця та підконтрольна їй особа, а також екскерівник обласного управління Держгеокадастру України.

розкрадання землі
Фото: НАБУ
розкрадання землі
Фото: НАБУ
розкрадання землі
Фото: НАБУ

Усім повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Деталі справи

За даними НАБУ, навесні 2021 року під час корпоративного конфлікту між екснардепом та забудовницею за контроль над гуртовим ринком сільськогосподарської продукції у передмісті Києва в останньої виник умисел щодо виведення активів ринку на підконтрольних юридичних та фізичних осіб.

"На виконання злочинного плану службові особи Головного управління Держгеокадастру у Київській області всупереч встановленому порядку внесли в Державний земельний кадастр зміни, що дозволило вказаному органу розпоряджатись земельним масивом, на якому розташовується гуртовий ринок площею понад 150 га. Надалі вказану земельну ділянку передали в оренду товариству, підконтрольному забудовниці", - йдеться у повідомленні.

Після цього керівник товариства відмовився від частини отриманої в оренду землі на користь 9 наперед визначених осіб, які на підставі наказу в.о. керівника Головного управління Держгеокадастру у Київській області з порушенням норм земельного законодавства одержали у власність 9 земельних ділянок площею 18 га.

Згодом зазначені земельні ділянки на підставі удаваних правочинів продали трьом товариствам, пов’язаним із забудовницею.

У процесі врегулювання конфлікту забудовниця та екснардеп підписали меморандум ("понятійку") щодо спільного використання земельного масиву, зокрема для забудови. А у вересні 2021 року довірена особа ексобранця увійшла до складу бенефіціарів товариств-власників земельних ділянок.

Подальше розпорядження земельним масивом було зуп

Автор: 

НАБУ (5464) розкрадання (273)
Стільки слів, сторінок обвинуваченнь, і ні одного прізвища.
Для чого і для кого ця стаття.
06.09.2025 11:09 Відповісти
І все це в києві, під носом у гаранта... . Бідненький, мабудь не знав.
06.09.2025 11:29 Відповісти
враховуючи масштаби, вкорінення явища і поширеність - може бути
06.09.2025 11:41 Відповісти
Владислава Молчанова "Столиця груп". Я дивуюсь, що її ще ніхто не закобзонив.
06.09.2025 11:34 Відповісти
завзята мадам мабуть
06.09.2025 11:40 Відповісти
Останнє фото - хрущовка ?
06.09.2025 11:39 Відповісти
Непокаране зло в Украні, щоденно використовує своє службове становище та мародерів на посадах в органах державної влади, для особистого збагачення!! Бо їм байдуже до нових таборів ГУЛАГУ на московії для Українців!!
Прикладів цього зла, за 30 років, бачуть Українці ЩОДЕННО навколо себе!!! Вішати треба це ЗЛО, але ж «портновські» з помічниками ригоАНАЛІВ на цих же посадах, намагаються звести на нівець сподівання Українців щодо належного покарання цих бариг на крові!!
06.09.2025 11:42 Відповісти
 
 