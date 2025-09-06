Завладение 18 га земли на сумму более 160 млн грн: подозревается подсанкционное лицо времен режима Януковича и столичная застройщица. ФОТОРЕПОРТАЖ
НАБУ и САП разоблачили схему завладения и дальнейшей легализации 18 га земли государственной собственности рыночной стоимостью более 160 млн грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.
Как отмечается, к реализации сделки причастны бывший народный депутат Украины от Партии Регионов и подконтрольные ему два человека, столичная застройщица и подконтрольное ей лицо, а также экс-руководитель областного управления Госгеокадастра Украины.
Всем сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины.
Детали дела
По данным НАБУ, весной 2021 года во время корпоративного конфликта между экс-нардепом и застройщицей за контроль над оптовым рынком сельскохозяйственной продукции в пригороде Киева у последней возник умысел по выводу активов рынка на подконтрольных юридических и физических лиц.
"Во исполнение преступного плана должностные лица Главного управления Госгеокадастра в Киевской области вопреки установленному порядку внесли в Государственный земельный кадастр изменения, что позволило указанному органу распоряжаться земельным массивом, на котором располагается оптовый рынок площадью более 150 га. В дальнейшем указанный земельный участок передали в аренду обществу, подконтрольному застройщице", - говорится в сообщении.
После этого руководитель общества отказался от части полученной в аренду земли в пользу 9 заранее определенных лиц, которые на основании приказа и.о. руководителя Главного управления Госгеокадастра в Киевской области с нарушением норм земельного законодательства получили в собственность 9 земельных участков площадью 18 га.
Впоследствии указанные земельные участки на основании мнимых сделок продали трем обществам, связанным с застройщицей.
В процессе урегулирования конфликта застройщица и экс-нардеп подписали меморандум ("понятийку") о совместном использовании земельного массива, в частности для застройки. А в сентябре 2021 года доверенное лицо экс-избирателя вошло в состав бенефициаров обществ-владельцев земельных участков.
Дальнейшее распоряжение земельным массивом было остановлено.
