РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8197 посетителей онлайн
Новости Фото Махинации с землей
1 441 10

Завладение 18 га земли на сумму более 160 млн грн: подозревается подсанкционное лицо времен режима Януковича и столичная застройщица. ФОТОРЕПОРТАЖ

НАБУ и САП разоблачили схему завладения и дальнейшей легализации 18 га земли государственной собственности рыночной стоимостью более 160 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

Как отмечается, к реализации сделки причастны бывший народный депутат Украины от Партии Регионов и подконтрольные ему два человека, столичная застройщица и подконтрольное ей лицо, а также экс-руководитель областного управления Госгеокадастра Украины.

хищение земли
Фото: НАБУ
хищение земли
Фото: НАБУ
хищение земли
Фото: НАБУ

Всем сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Детали дела

По данным НАБУ, весной 2021 года во время корпоративного конфликта между экс-нардепом и застройщицей за контроль над оптовым рынком сельскохозяйственной продукции в пригороде Киева у последней возник умысел по выводу активов рынка на подконтрольных юридических и физических лиц.

"Во исполнение преступного плана должностные лица Главного управления Госгеокадастра в Киевской области вопреки установленному порядку внесли в Государственный земельный кадастр изменения, что позволило указанному органу распоряжаться земельным массивом, на котором располагается оптовый рынок площадью более 150 га. В дальнейшем указанный земельный участок передали в аренду обществу, подконтрольному застройщице", - говорится в сообщении.

После этого руководитель общества отказался от части полученной в аренду земли в пользу 9 заранее определенных лиц, которые на основании приказа и.о. руководителя Главного управления Госгеокадастра в Киевской области с нарушением норм земельного законодательства получили в собственность 9 земельных участков площадью 18 га.

Впоследствии указанные земельные участки на основании мнимых сделок продали трем обществам, связанным с застройщицей.

В процессе урегулирования конфликта застройщица и экс-нардеп подписали меморандум ("понятийку") о совместном использовании земельного массива, в частности для застройки. А в сентябре 2021 года доверенное лицо экс-избирателя вошло в состав бенефициаров обществ-владельцев земельных участков.

Дальнейшее распоряжение земельным массивом было остановлено.

Автор: 

НАБУ (4567) хищения (148)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
Владислава Молчанова "Столиця груп". Я дивуюсь, що її ще ніхто не закобзонив.
показать весь комментарий
06.09.2025 11:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Стільки слів, сторінок обвинуваченнь, і ні одного прізвища.
Для чого і для кого ця стаття.
показать весь комментарий
06.09.2025 11:09 Ответить
І все це в києві, під носом у гаранта... . Бідненький, мабудь не знав.
показать весь комментарий
06.09.2025 11:29 Ответить
враховуючи масштаби, вкорінення явища і поширеність - може бути
показать весь комментарий
06.09.2025 11:41 Ответить
Владислава Молчанова "Столиця груп". Я дивуюсь, що її ще ніхто не закобзонив.
показать весь комментарий
06.09.2025 11:34 Ответить
завзята мадам мабуть
показать весь комментарий
06.09.2025 11:40 Ответить
Останнє фото - хрущовка ?
показать весь комментарий
06.09.2025 11:39 Ответить
так, квартира-гаманець
показать весь комментарий
06.09.2025 12:56 Ответить
Непокаране зло в Украні, щоденно використовує своє службове становище та мародерів на посадах в органах державної влади, для особистого збагачення!! Бо їм байдуже до нових таборів ГУЛАГУ на московії для Українців!!
Прикладів цього зла, за 30 років, бачуть Українці ЩОДЕННО навколо себе!!! Вішати треба це ЗЛО, але ж «портновські» з помічниками ригоАНАЛІВ на цих же посадах, намагаються звести на нівець сподівання Українців щодо належного покарання цих бариг на крові!!
показать весь комментарий
06.09.2025 11:42 Ответить
 
 