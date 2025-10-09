На Закарпатье осудили диверсанта, который поджег стратегический объект "Укрзализныци". ВИДЕО

Закарпатский суд признал виновным 22-летнего жителя села Грушово Тячевского района в совершении диверсии по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

Прокуроры доказали, что мужчина действовал по заказу, пытаясь поджечь стратегические объекты, в частности инфраструктуру "Укрзализныци", информирует Цензор.НЕТ.

Молодой человек согласился на преступление за денежное вознаграждение, которое должен был получить после предоставления фото- и видеодоказательств поджогов. Сначала он пытался поджечь помещение службы курьерской доставки, а впоследствии - объект, который обеспечивал питание железнодорожного переезда.

Несмотря на попытки, оборудование осталось работоспособным. Правоохранители задержали злоумышленника на следующий день. Суд назначил ему 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, без права внесения залога.

