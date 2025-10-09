РУС
На Закарпатье осудили диверсанта, который поджег стратегический объект "Укрзализныци". ВИДЕО

Закарпатский суд признал виновным 22-летнего жителя села Грушово Тячевского района в совершении диверсии по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

Прокуроры доказали, что мужчина действовал по заказу, пытаясь поджечь стратегические объекты, в частности инфраструктуру "Укрзализныци", информирует Цензор.НЕТ.

Молодой человек согласился на преступление за денежное вознаграждение, которое должен был получить после предоставления фото- и видеодоказательств поджогов. Сначала он пытался поджечь помещение службы курьерской доставки, а впоследствии - объект, который обеспечивал питание железнодорожного переезда.

Несмотря на попытки, оборудование осталось работоспособным. Правоохранители задержали злоумышленника на следующий день. Суд назначил ему 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, без права внесения залога.

" намагався підпалити приміщення служби кур'єрської доставки"

Ну тоді так, тут без розмов довічне. Покусився на святе...
09.10.2025 12:43 Ответить
М'ягкий вирок. В параші сидів би років 15.
09.10.2025 12:52 Ответить
іронічний напис у контексті ситуації на футболці повнолітнього, засранцю "хочеш виграти цю гру", свою ти програв на 8 років
09.10.2025 12:54 Ответить
Провести хімічну кастрацію, щоб не розмножувався.
09.10.2025 13:35 Ответить
 
 