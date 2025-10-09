Зеленський: За місяць РФ завдала 1550 ударів по Чернігівщині, Сумщині й Полтавщині - лише 160 досягли цілей

За останній місяць Росія здійснила 1550 атак по Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині, однак лише 160 із них призвели до уражень об’єктів енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я хотів би, щоб усі розуміли, як ми збиваємо - доволі ефективно. І я вдячний всім нашим захисникам неба. Безумовно, ми маємо постійно збільшувати і покращувати результати. Але збивають. І збивають сильно. 1550 ударів і 160 уражень - це дуже серйозна робота", - наголосив глава держави.

Президент зазначив, що Україна активно працює над посиленням захисту енергооб’єктів, хоча систем протиповітряної оборони все ще бракує. Він підкреслив, що кількість перехоплювачів поступово зростає, однак потрібно збільшити і кількість систем запуску.

За словами Зеленського, перехоплювачі демонструють хороші результати: під час одного з ударів по Чернігівщині з 36 запущених "шахедів" - 22 були знищені. "Кількість збиттів збільшується, кількість систем буде збільшуватися. Працюємо над цим", - додав він.

