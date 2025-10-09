УКР
Зеленський: За місяць РФ завдала 1550 ударів по Чернігівщині, Сумщині й Полтавщині - лише 160 досягли цілей

Володимир Зеленський

За останній місяць Росія здійснила 1550 атак по Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині, однак лише 160 із них призвели до уражень об’єктів енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я хотів би, щоб усі розуміли, як ми збиваємо - доволі ефективно. І я вдячний всім нашим захисникам неба. Безумовно, ми маємо постійно збільшувати і покращувати результати. Але збивають. І збивають сильно. 1550 ударів і 160 уражень - це дуже серйозна робота", - наголосив глава держави.

Президент зазначив, що Україна активно працює над посиленням захисту енергооб’єктів, хоча систем протиповітряної оборони все ще бракує. Він підкреслив, що кількість перехоплювачів поступово зростає, однак потрібно збільшити і кількість систем запуску.

За словами Зеленського, перехоплювачі демонструють хороші результати: під час одного з ударів по Чернігівщині з 36 запущених "шахедів" - 22 були знищені. "Кількість збиттів збільшується, кількість систем буде збільшуватися. Працюємо над цим", - додав він.

Зеленський Володимир (25742) Сумська область (4330) енергетика (2738) Полтавська область (1246) Чернігівська область (1103)
де потужна відповідь Фламінго....в золотому унітазі друзяки миндича??
09.10.2025 11:01 Відповісти
Бажаю зєлі здоров'я стільки, скільки правди у його словах!
09.10.2025 11:01 Відповісти
Чому не горять кацапські електростанції,сволота?
09.10.2025 11:02 Відповісти
Не можна вже слухати цю маячню ,так що це мало скільки горя і біди принесли ці обстріли ,може самому побувати там треба що б відчути біль і страждання народу.
09.10.2025 11:03 Відповісти
Головний зрадник України....
09.10.2025 11:26 Відповісти
 
 