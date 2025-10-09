Зеленский: За месяц РФ нанесла 1550 ударов по Черниговской, Сумской и Полтавской областям - только 160 достигли целей

За последний месяц Россия осуществила 1550 атак по Черниговщине, Сумщине и Полтавщине, однако лишь 160 из них привели к поражениям объектов энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Я хотел бы, чтобы все понимали, как мы сбиваем - довольно эффективно. И я благодарен всем нашим защитникам неба. Безусловно, мы должны постоянно увеличивать и улучшать результаты. Но сбивают. И сбивают сильно. 1550 ударов и 160 поражений - это очень серьезная работа", - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что Украина активно работает над усилением защиты энергообъектов, хотя систем противовоздушной обороны все еще не хватает. Он подчеркнул, что количество перехватчиков постепенно растет, однако нужно увеличить и количество систем запуска.

По словам Зеленского, перехватчики демонстрируют хорошие результаты: во время одного из ударов по Черниговщине из 36 запущенных "шахедов" - 22 были уничтожены. "Количество сбитий увеличивается, количество систем будет увеличиваться. Работаем над этим", - добавил он.

