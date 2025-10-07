УКР
Рашисти вдарили дронами поблизу залізниці на Ніжинщині: можливе тимчасове припинення руху потягів

шахед над Ніжином

Сьогодні, 7 жовтня 2025 року, війська РФ вчергове атакували Ніжинщину Чернігівської області із використанням ударних дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ніжинську МВА.

Як зазначається, удар безпілотниками було завдано поблизу залізничної станції перегону "Носівка-Ніжин".

"Наразі рух потягів по одній колії здійснюється із затримкою. Можливе тимчасове припинення руху залізничного транспорту. Інформація про постраждалих відсутня", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації про ворожу атаку на цю мить немає. 

Раніше повідомлялося, що Ніжин через ворожу атаку був повністю знеструмлений, воду подавали за графіком.

залізниця (1607) Ніжин (77) обстріл (31230) Чернігівська область (1096) Ніжинський район (30)
За цю станцію я їм горло хочу перегризти. *****.
Зараз доначу на дрон. Для помсти.
показати весь коментар
07.10.2025 14:08 Відповісти
Одразу видно, що Чаус висновки зробив, небо під захистом.
Молодець.
Видно ж, що все виправив, про ППО дбає так, що на сльозу пробиває.
показати весь коментар
07.10.2025 14:28 Відповісти
 
 