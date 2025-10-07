Рашисти вдарили дронами поблизу залізниці на Ніжинщині: можливе тимчасове припинення руху потягів

Сьогодні, 7 жовтня 2025 року, війська РФ вчергове атакували Ніжинщину Чернігівської області із використанням ударних дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ніжинську МВА.

Як зазначається, удар безпілотниками було завдано поблизу залізничної станції перегону "Носівка-Ніжин".



"Наразі рух потягів по одній колії здійснюється із затримкою. Можливе тимчасове припинення руху залізничного транспорту. Інформація про постраждалих відсутня", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації про ворожу атаку на цю мить немає.

Раніше повідомлялося, що Ніжин через ворожу атаку був повністю знеструмлений, воду подавали за графіком.

