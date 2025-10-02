Ніжин повністю знеструмлений, воду подаватимуть за графіком
Місто Ніжин, що на Чернігівщині, повністю знеструмлене – через це воду подаватимуть за графіком двічі на день, усі навчальні заклади з 6 жовтня переходять на дистанційне навчання.
Про це повідомив міський голова Олександр Кодола, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За словами мера, всі об'єкти критичної інфраструктури, в тому числі водоканал та лікарні, працюють на альтернативних джерелах живлення. Водопостачання буде забезпечуватися генераторами за наступним графіком: ранковий час: з 06:00 до 08:00 години; вечірній час: з 18:00 до 21:00 години.
За даними Кодоли, у місті розгорнули вісім "Пунктів незламності". "Там всі мешканці міста можуть підзарядити свої гаджети. У разі необхідності ми будемо розширювати мережу "Пунктів незламності"", — повідомив він.
Як повідомлялося, на Чернігівщині 1 жовтня без електропостачання залишилися низка громад області, світло зникло через атаку РФ по електропідстанції.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1134-2022-%D1%80#Text
Ситуація на Чернігівщині станом на 2 жовтня 2025
З огляду на те, що ЗМІ мовчать, а корисні блогери співають гімни на честь потужного та незламного, вважається потрібним розкрити ситуацію з електрикою на Чернігівщині.
Протягом останніх місяців десятки і сотні шахедів летять повз Чернігівщину по всій Україні. Вже не лишилось чернігівця, який би не розгледів того шахеда на різних висотах та різною швидкістю. Людей тіпає від кожного звуку мопеду, мотоциклу, бензокоси та бензопилки. Тривога триває на Чернігівщині не години і вже навіть не дні, а тижні і місяці поспіль. Це інші області мають інколи повітряну тривогу, а Чернігівщина вже давно має маленькі проміжки часу між тривогами.
Але... все було б добре, аби не АЛЕ...
Біда в тому, що ті шахеди на Чернігівщині ніхто не збиває. Максимум, що є - мобільні розрахунки з кулеметами, які не можуть дістати більшість цих балалайок. Тому дрон над містом протягом кількох годин безкарно намотує кола годинами, а про розвідників, яких і не чутно і не видно - вже навіть не повідомляють.
Але звідки ж простим людям знати задум військових і яка причина того, що ті дрони не збивають... Летить воно на Київ, а там вже ППО потужна і збиває усе без винятку. Так гадали майже всі чернігівці.
Аж допоки не почало прилітати по самому місту. Аж допоки не прилетіло по критичній інфраструктурі. Та що там у таємність гратись - прилетіло по чернігівській ТЕЦ. Точніше, прилетіло поруч, де стояли просто неба трансформатори. І ці самі трансформатори рознесло на друзки. Усе місто та околиці і чули, і бачили, як безкарно чотири дрони один за одним влупили зі снайперською точністю в одне місце, потім повалив дим і зникло світло... подекуди на дві доби.
Чому не збили жодного з цих дронів, які годину кружляли навколо міста і над містом - загадка. Чому не відвели ці дрони завдяки РЕБ - загадка. Чому всього три об'єкта енергетики на усю область аж з 2022 року ніким не були оснащені засобами захисту від ударів дронами - загадка. Чому не повідомили мешканцям міста, що тепер сподіватись на опалення (Чернігівська ТЕЦ дає опалення майже половині обласного центру) у багатоповерхівках міста Чернігів через руйнування котла на ТЕЦ взагалі не слід і навіть за умови негайного відновлення не встигнуть до опалювального сезону - загадка.
Відновили електропостачання завдяки перепідключенню до інших гілок мережі і заспокоїлись. У нас же ж енергетики мають цим займатись. Це їх парафія... хай і займаються...
Аж... через кілька днів знов прилетіло, вже по іншій підстанції у передмісті Чернігова... як вони влучали, як горіло, як заходили дрони, як вибухали... усе ворог виклав у мережу, бо розвідувальний дрон усе зняв на відео з різних ракурсів, у кольорі, з максимальною роздільною якістю. А ми досі граємось у "не можна повідомляти куди влучили". Від кого приховуємо правду? - ще одна загадка.
І таким чином Чернігів позбувся і запасного варіанту живлення електрикою.
Але ж... перепідключили ще раз. Вже на останню наявну лінію аж від міста Славутич. Але ... і туди влупили московити і вибили останнє джерело.
Тепер місто Чернігів, усе передмістя і більша частина області без світла. І мало того - без варіантів підключення.
Ну нема інших варіантів, бо Чернігівщина не має потужних виробництв і ніякої генерації, окрім тієї самої роздовбаної ТЕЦ на околиці міста.
Мала, ненадійна генерація та малопотужні лінії на зараз дають електрики приблизно чверть від потреб. І це за умови, що нема морозів і зима ще навіть не думає починатись.
Коли прийдуть морози і в квартирах міста не буде опалення, потреба в електриці зросте у рази. Тобто, електрики буде вистачати приблизно на 10% від потреб, а у годинах - це не більше 2 годин на добу.
Вже заявлено, що знеструмлено 310 тисяч абонентів. Це не населення 310 тисяч осіб без світла. а абонентів. Родина з 3-4 осіб - це один абонент. Тобто, на сьогодні мінімум пів мільйона осіб на Чернігівщині без світла і сподівань на світло.
Чому нема сподівань?
Все дуже просто. Якщо притягнуть звідкись ті трансформатори і наші енергетики якимось дивом встановлять їх на місце зруйнованих та підключать, то нема жодного відсотка впевненості, що туди знов не прилетить черговий дрон. Той ремонт буде за шалені гроші за одну-дві доби.
Щоб ви розуміли, то авіація, дрони-перехоплювачі, потужні РЕБ... все це десь існує, неодмінно існує. А Чернігів за 4 роки війни бачив три рази авіацію. Ще раз... Чернігів, через який летить не менше половини дронів на Київ, бачив українську авіацію за 4 роки війни всього три рази. Один раз винищувачі, другий раз "кукурузник" невдало полював за одним дроном з десятка, що висіли в небі, а третій раз вертоліт таки вдало збив один дрон та полетів геть, не звертаючи увагу на інші дрони, які кружляли навколо міста.
Хто винен? Що робити далі? Чого чекати простим мешканцям міста та населених пунктів Чернігівщини - невідомо.
Якщо існує якесь більш-менш зрозуміле пояснення тому, що відбувається - треба це повідомити якомога раніше. Бо вже тисячі... десятки тисяч і навіть сотні тисяч людей думають про те, куди, як і коли виїхати, щоб перезимувати цю зиму.
Що буде з інфраструктурою, яка лишиться - краще не думати. відновлювати все це буде вкрай важко... Якщо хтось планує здати без бою Чернігівщину - у нього поки все йде дуже вдало. Але ще є сподівання, що це все ж таки не станеться.