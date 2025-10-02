Ніжин повністю знеструмлений, воду подаватимуть за графіком

Місто Ніжин, що на Чернігівщині, повністю знеструмлене – через це воду подаватимуть за графіком двічі на день, усі навчальні заклади з 6 жовтня переходять на дистанційне навчання.

За словами мера, всі об'єкти критичної інфраструктури, в тому числі водоканал та лікарні, працюють на альтернативних джерелах живлення. Водопостачання буде забезпечуватися генераторами за наступним графіком: ранковий час: з 06:00 до 08:00 години; вечірній час: з 18:00 до 21:00 години.

За даними Кодоли, у місті розгорнули вісім "Пунктів незламності". "Там всі мешканці міста можуть підзарядити свої гаджети. У разі необхідності ми будемо розширювати мережу "Пунктів незламності"", — повідомив він.

Як повідомлялося, на Чернігівщині 1 жовтня без електропостачання залишилися низка громад області, світло зникло через атаку РФ по електропідстанції.

