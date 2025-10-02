Нежин полностью обесточен, воду будут подавать по графику

Город Нежин, что на Черниговщине, полностью обесточен - из-за этого воду будут подавать по графику дважды в день, все учебные заведения с 6 октября переходят на дистанционное обучение.

Об этом сообщил городской голова Александр Кодола.

По словам мэра, все объекты критической инфраструктуры, в том числе водоканал и больницы, работают на альтернативных источниках питания. Водоснабжение будет обеспечиваться генераторами по следующему графику: утреннее время: с 06:00 до 08:00 часов; вечернее время: с 18:00 до 21:00 часов.

По данным Кодолы, в городе развернули восемь "Пунктов несокрушимости". "Там все жители города могут подзарядить свои гаджеты. В случае необходимости мы будем расширять сеть "Пунктов несокрушимости"", - сообщил он.

Как сообщалось, на Черниговщине 1 октября без электроснабжения остались ряд общин области, свет исчез из-за атаки РФ по электроподстанции.

