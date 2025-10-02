РУС
Новости Обстрелы Черниговщины
836 7

Из-за атаки РФ в Чернигове остановлена работа большинства котельных: часть города без горячей воды

Часть Херсона осталась без водоснабжения из-за аварии на сети

В Чернигове вследствие российской атаки и обесточивания города остановили работу большинство котельных, по ряду адресов прекратили подачу горячей воды.

Об этом сообщает Черниговский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

В горсовете сообщили, что после вчерашнего удара по энергетической инфраструктуре оперативный персонал предприятия "Облтеплокоммунэнерго" перезапустил шесть котельных в районах, где удалось восстановить электроснабжение.

С восстановлением энергопитания будут подключать и остальные котельные. Также постепенно восстанавливается горячее водоснабжение.

Напомним, 1 октября россияне ударили по Славутичу и повредили энергообъект. Из-за этого у части Чернигова и близлежащих громад исчез свет.

обстрел (29785) Чернигов (920) водоснабжение (728) Черниговская область (1290) Черниговский район (77)
Зате зелень узурпувала владу і відсторонила від управління господарством фахових і успішних місцевих керівників, головне - обраних містянами. А тут он воно як: потрібно буде займатись не розпилом ресурсів, а відповідати на важкі виклики...
показать весь комментарий
02.10.2025 10:54 Ответить
Добре, що з 2019 року, гончарук та шмигаль, зеленський і керовніки ОДА, данилов з РНБОУ, ретельно і щоденно, враховуючи дію Особливого періоду з 2014 року, готували інфраструктуру України до можливих негативних наслідків!! https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text
Конституція та Закони України, цього вимагають, а не рекомендують!
Генпрокурор та керівники цілої СИСТЕМИ органів, структур, установ, можуть не тільки це засвідчити, а і запитати, про наслідки виконання посадовими особами держави своїх обов'язків!!
Усе дуже просто! Стефанчуки та зеленський, це знають, їм це роз'яснили «портновські з доброчесністю», давно!
показать весь комментарий
02.10.2025 11:44 Ответить
В моєму місті взагалі гаряча вода тільки в опалювальний сезон. Всі давно перейшли на бойлери. Навіть економніше виходить.
показать весь комментарий
02.10.2025 10:57 Ответить
В центрі Кривбасу гарячої води ніколи немає останні двадцять пʼять років.
показать весь комментарий
02.10.2025 11:14 Ответить
Ну в нас гаряча була завжди, але з початком повномасштабної війни тільки в опалювальний сезон. Але більшість людей давно, років 15 тому коли почали задирати ціни на неї, почали переходити на бойлери. Зручніше та дешевше виходить.
показать весь комментарий
02.10.2025 11:18 Ответить
Зелена срака всюди воно крім відосикїв та грабуваня на інше не здатна дуєже прикро за цим явищем слідкувати
показать весь комментарий
02.10.2025 11:00 Ответить
Деньог на це немає у міндіча і шурми, Оманські, можуть підтвердити!!!
Оні перельоти, на усі ці саміти «міру-мір», та їм подібні мандрівки по Світу з челядниками, чималих грошей вартували!!
Бухгалтерія ДУС та Секретаріату КМУ, це документально можуть засвідчити!!! Це не, як Президенту Чехії на лукостерах літати, а ухилянт на таке, не може підти!
показать весь комментарий
02.10.2025 11:49 Ответить
 
 