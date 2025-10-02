Из-за атаки РФ в Чернигове остановлена работа большинства котельных: часть города без горячей воды

В Чернигове вследствие российской атаки и обесточивания города остановили работу большинство котельных, по ряду адресов прекратили подачу горячей воды.

Об этом сообщает Черниговский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

В горсовете сообщили, что после вчерашнего удара по энергетической инфраструктуре оперативный персонал предприятия "Облтеплокоммунэнерго" перезапустил шесть котельных в районах, где удалось восстановить электроснабжение.

С восстановлением энергопитания будут подключать и остальные котельные. Также постепенно восстанавливается горячее водоснабжение.

Напомним, 1 октября россияне ударили по Славутичу и повредили энергообъект. Из-за этого у части Чернигова и близлежащих громад исчез свет.

