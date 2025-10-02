Из-за атаки РФ в Чернигове остановлена работа большинства котельных: часть города без горячей воды
В Чернигове вследствие российской атаки и обесточивания города остановили работу большинство котельных, по ряду адресов прекратили подачу горячей воды.
Об этом сообщает Черниговский городской совет, передает Цензор.НЕТ.
В горсовете сообщили, что после вчерашнего удара по энергетической инфраструктуре оперативный персонал предприятия "Облтеплокоммунэнерго" перезапустил шесть котельных в районах, где удалось восстановить электроснабжение.
С восстановлением энергопитания будут подключать и остальные котельные. Также постепенно восстанавливается горячее водоснабжение.
Напомним, 1 октября россияне ударили по Славутичу и повредили энергообъект. Из-за этого у части Чернигова и близлежащих громад исчез свет.
Конституція та Закони України, цього вимагають, а не рекомендують!
Генпрокурор та керівники цілої СИСТЕМИ органів, структур, установ, можуть не тільки це засвідчити, а і запитати, про наслідки виконання посадовими особами держави своїх обов'язків!!
Усе дуже просто! Стефанчуки та зеленський, це знають, їм це роз'яснили «портновські з доброчесністю», давно!
Оні перельоти, на усі ці саміти «міру-мір», та їм подібні мандрівки по Світу з челядниками, чималих грошей вартували!!
Бухгалтерія ДУС та Секретаріату КМУ, це документально можуть засвідчити!!! Це не, як Президенту Чехії на лукостерах літати, а ухилянт на таке, не може підти!