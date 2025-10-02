УКР
Через атаку РФ у Чернігові зупинено роботу більшості котелень: частина міста без гарячої води

Частина Херсона залишилась без водопостачання через аварію на мережі

У Чернігові внаслідок російської атаки та знеструмлення міста зупинили роботу більшість котелень, за низкою адрес припинили подачу гарячої води.

Про це повідомляє Чернігівська міська рада, передає Цензор.НЕТ.

У міськраді повідомили, що після вчорашнього удару по енергетичній інфраструктурі оперативний персонал підприємства "Облтеплокомуненерго" перезапустив шість котелень у районах, де вдалося відновити електропостачання.

З відновленням енергоживлення підключатимуть і решту котелень. Також поступово відновлюється гаряче водопостачання.

Нагадаємо, 1 жовтня росіяни вдарили по Славутичу та пошкодили енергооб’єкт. Через це у частини Чернігова та прилеглих громад зникло світло.

Зате зелень узурпувала владу і відсторонила від управління господарством фахових і успішних місцевих керівників, головне - обраних містянами. А тут он воно як: потрібно буде займатись не розпилом ресурсів, а відповідати на важкі виклики...
показати весь коментар
02.10.2025 10:54 Відповісти
В моєму місті взагалі гаряча вода тільки в опалювальний сезон. Всі давно перейшли на бойлери. Навіть економніше виходить.
показати весь коментар
02.10.2025 10:57 Відповісти
Зелена срака всюди воно крім відосикїв та грабуваня на інше не здатна дуєже прикро за цим явищем слідкувати
показати весь коментар
02.10.2025 11:00 Відповісти
 
 