Через атаку РФ у Чернігові зупинено роботу більшості котелень: частина міста без гарячої води
У Чернігові внаслідок російської атаки та знеструмлення міста зупинили роботу більшість котелень, за низкою адрес припинили подачу гарячої води.
Про це повідомляє Чернігівська міська рада, передає Цензор.НЕТ.
У міськраді повідомили, що після вчорашнього удару по енергетичній інфраструктурі оперативний персонал підприємства "Облтеплокомуненерго" перезапустив шість котелень у районах, де вдалося відновити електропостачання.
З відновленням енергоживлення підключатимуть і решту котелень. Також поступово відновлюється гаряче водопостачання.
Нагадаємо, 1 жовтня росіяни вдарили по Славутичу та пошкодили енергооб’єкт. Через це у частини Чернігова та прилеглих громад зникло світло.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Vladimir Vladimir #301876
показати весь коментар02.10.2025 10:54 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Іван Сірко #610333
показати весь коментар02.10.2025 10:57 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Власов Сергей #321358
показати весь коментар02.10.2025 11:00 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль