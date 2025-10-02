Через атаку РФ у Чернігові зупинено роботу більшості котелень: частина міста без гарячої води

У Чернігові внаслідок російської атаки та знеструмлення міста зупинили роботу більшість котелень, за низкою адрес припинили подачу гарячої води.

Про це повідомляє Чернігівська міська рада.

У міськраді повідомили, що після вчорашнього удару по енергетичній інфраструктурі оперативний персонал підприємства "Облтеплокомуненерго" перезапустив шість котелень у районах, де вдалося відновити електропостачання.

З відновленням енергоживлення підключатимуть і решту котелень. Також поступово відновлюється гаряче водопостачання.

Нагадаємо, 1 жовтня росіяни вдарили по Славутичу та пошкодили енергооб’єкт. Через це у частини Чернігова та прилеглих громад зникло світло.

