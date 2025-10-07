Рашисты ударили дронами вблизи железной дороги в Нежинском районе: возможно временное прекращение движения поездов

Сегодня, 7 октября 2025 года, войска РФ в очередной раз атаковали Нежинщину Черниговской области с использованием ударных дронов.

Как отмечается, удар беспилотниками был нанесен вблизи железнодорожной станции перегона "Носовка-Нежин".



"Сейчас движение поездов по одному пути осуществляется с задержкой. Возможно временное прекращение движения железнодорожного транспорта. Информация о пострадавших отсутствует", - говорится в сообщении.

Больше информации о вражеской атаке на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что Нежин из-за вражеской атаки был полностью обесточен, воду подавали по графику.

