РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11230 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Черниговщины
472 2

Рашисты ударили дронами вблизи железной дороги в Нежинском районе: возможно временное прекращение движения поездов

шахед над Нежином

Сегодня, 7 октября 2025 года, войска РФ в очередной раз атаковали Нежинщину Черниговской области с использованием ударных дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нежинскую ГВА.

Как отмечается, удар беспилотниками был нанесен вблизи железнодорожной станции перегона "Носовка-Нежин".

"Сейчас движение поездов по одному пути осуществляется с задержкой. Возможно временное прекращение движения железнодорожного транспорта. Информация о пострадавших отсутствует", - говорится в сообщении.

Больше информации о вражеской атаке на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что Нежин из-за вражеской атаки был полностью обесточен, воду подавали по графику.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

железная дорога (1444) Нежин (86) обстрел (29888) Черниговская область (1315) Нежинский район (30)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За цю станцію я їм горло хочу перегризти. *****.
Зараз доначу на дрон. Для помсти.
показать весь комментарий
07.10.2025 14:08 Ответить
Одразу видно, що Чаус висновки зробив, небо під захистом.
Молодець.
Видно ж, що все виправив, про ППО дбає так, що на сльозу пробиває.
показать весь комментарий
07.10.2025 14:28 Ответить
 
 