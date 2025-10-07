Рашисты ударили дронами вблизи железной дороги в Нежинском районе: возможно временное прекращение движения поездов
Сегодня, 7 октября 2025 года, войска РФ в очередной раз атаковали Нежинщину Черниговской области с использованием ударных дронов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нежинскую ГВА.
Как отмечается, удар беспилотниками был нанесен вблизи железнодорожной станции перегона "Носовка-Нежин".
"Сейчас движение поездов по одному пути осуществляется с задержкой. Возможно временное прекращение движения железнодорожного транспорта. Информация о пострадавших отсутствует", - говорится в сообщении.
Больше информации о вражеской атаке на данный момент нет.
Ранее сообщалось, что Нежин из-за вражеской атаки был полностью обесточен, воду подавали по графику.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зараз доначу на дрон. Для помсти.
Молодець.
Видно ж, що все виправив, про ППО дбає так, що на сльозу пробиває.