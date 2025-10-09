"Укрзализныця" объединяет поезда и автобусы для Сумщины и Черниговщины из-за угрозы российских обстрелов

Железнодорожное сообщение с Черниговской и Сумской областями не прекращается - на отдельных участках из-за рисков безопасности применяют комбинированную логистику из поездов и автобусов.

В "Укрзализныце" отметили, что безопасность пассажиров и работников остается приоритетом, поэтому маршруты меняются в соответствии с ситуацией. Если поезд не может добраться до конечной станции, пассажиров доставляют автобусами.

Такой формат сейчас действует для направлений в Шостку, Конотоп, Ромны, Носовку и Нежин.

"Например, пригородные поезда сейчас курсируют до Носовки, а дальше до Нежина пассажиров перевозят автобусами", - пояснили в компании.

Вместе с Черниговской и Сумской областными военными администрациями и местными властями "Укрзализныця" координирует трансферы, чтобы избежать задержек. В компании призвали пассажиров следить за обновлениями в официальных каналах и следовать инструкциям железнодорожников в случае воздушной тревоги.

В "Укрзализныце" также сообщили, что задержки рейсов возможны из-за "цепной реакции" от предыдущих остановок, в частности поезд №780 Киев - Сумы отправился с часовой задержкой.

"Следующие сутки тоже будут непростыми, однако сообщение с северными областями продолжается. Мы имеем все необходимые резервные локомотивы, протоколы безопасности и сценарии комбинированных перевозок", - добавили в компании.

