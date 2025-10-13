Український ЗРК "Бук-М1" збив крилату ракету "Іскандер-К" на сумському напрямку. ВIДЕО
Екіпаж українського ЗРК "Бук-М1" знищив ворожу крилату ракету "Іскандер-К" на Сумщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
роман #583809
Luk Viktor
Грицько Добрий
Mykola Blogger
boris petrik
ПРОСТО Я #478954
