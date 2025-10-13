УКР
Український ЗРК "Бук-М1" збив крилату ракету "Іскандер-К" на сумському напрямку. ВIДЕО

Екіпаж українського ЗРК "Бук-М1" знищив ворожу крилату ракету "Іскандер-К" на Сумщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

крилаті ракети (1100) ППО (3639) Сумська область (4337) знищення (8460) Бук (135)
на чергуванні з однією ракетою ? жах !
13.10.2025 13:06 Відповісти
так безпечніше, якщо ворожий дрон полювання влаштує...
13.10.2025 13:12 Відповісти
Не бзди, якщо треба ше підвезуть
13.10.2025 13:16 Відповісти
Наш розрахунок ЗРК "Бук-М1". діяв професійно і вдало. Небезпечну ворожу ціль КР "Іскандер-К" знищено всього однією ракетою (це не завжди вдається), збережені життя наших людей, їх домівки та інфраструктура населеного пункту. Подяка і пошана нашим воїнам!
13.10.2025 13:35 Відповісти
Штатні ракети до зрк БУК-М1, ще радянського виробництва ,вже давно закінчились, замість них використовуюйться адаптовані нашими умільцями американські AIM-M або RIM-7. Вочевидь використовуються економно , зважаючи на теперішні політичні реалії.
13.10.2025 14:04 Відповісти
Ця **** по нашому місту летіла,чули як її збили...хлопці молодці
13.10.2025 14:18 Відповісти
 
 