26-летний Герой Украины Максим Данильчук возглавил 47-ю ОМБр "Магура"

26-летний Герой Украины, подполковник Максим Данильчук стал новым командиром 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".

Там отметили, что он является уроженцем села Барвиновка Звягельского района Житомирской области и выпускником Национальной академии сухопутных войск.

Что известно о Максиме Данильчуке?

С начала полномасштабного вторжения РФ он прошел путь от командира роты до начальника штаба и командира батальона 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского.

Его подразделение держало оборону в Донецкой и Харьковской областях, уничтожив сотни оккупантов и немало их техники. В феврале 2023 года под руководством Данильчука украинские воины отбили многочисленные атаки "вагнеровцев" на Донбассе.

Президент Владимир Зеленский присвоил ему звание Героя Украины 24 февраля 2024 года. Также он отмечен орденами Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней и орденом "За мужество" ІІІ степени.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что комбат 47-й ОМБр "Магура" Ширшин подал рапорт на увольнение из-за "дебильных задач" командования.

В свою очередь Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя поступок Ширшина, отметил, что заявление комбата 47-й ОМБр Ширшина требует официальной реакции Ставки и командования. Дальнейшие действия на Курщине следует планировать только после After action review.

Впоследствии сообщалось, что по распоряжению начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины создана рабочая группа для всестороннего изучения обстоятельств, изложенных в публикации командира подразделения 47-й отдельной механизированной бригады в социальных сетях.

Рабочая группа, которая проверяла ситуацию, опубликованную комбатом "Магуры" Ширшиным в соцсетях относительно ряда неэффективных решений на фронте, признала недисциплинированным самого Ширшина.

