Новости Максим Данильчук Магура
2 538

26-летний Герой Украины Максим Данильчук возглавил 47-ю ОМБр "Магура"

26-летний Герой Украины, подполковник Максим Данильчук стал новым командиром 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".

Об этом сообщил Житомирский областной ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

Там отметили, что он является уроженцем села Барвиновка Звягельского района Житомирской области и выпускником Национальной академии сухопутных войск.

Что известно о Максиме Данильчуке?

С начала полномасштабного вторжения РФ он прошел путь от командира роты до начальника штаба и командира батальона 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского.

Герой Украины Данильчук возглавил 47 бригаду Магура

Его подразделение держало оборону в Донецкой и Харьковской областях, уничтожив сотни оккупантов и немало их техники. В феврале 2023 года под руководством Данильчука украинские воины отбили многочисленные атаки "вагнеровцев" на Донбассе.

Президент Владимир Зеленский присвоил ему звание Героя Украины 24 февраля 2024 года. Также он отмечен орденами Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней и орденом "За мужество" ІІІ степени.

Также читайте: Я поддерживал Курскую операцию на первых этапах, но последние месяцы складывается впечатление, что нас пытаются стереть, - комбат 47-й ОМБр Ширшин

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что комбат 47-й ОМБр "Магура" Ширшин подал рапорт на увольнение из-за "дебильных задач" командования.

В свою очередь Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя поступок Ширшина, отметил, что заявление комбата 47-й ОМБр Ширшина требует официальной реакции Ставки и командования. Дальнейшие действия на Курщине следует планировать только после After action review.

Впоследствии сообщалось, что по распоряжению начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины создана рабочая группа для всестороннего изучения обстоятельств, изложенных в публикации командира подразделения 47-й отдельной механизированной бригады в социальных сетях.

Рабочая группа, которая проверяла ситуацию, опубликованную комбатом "Магуры" Ширшиным в соцсетях относительно ряда неэффективных решений на фронте, признала недисциплинированным самого Ширшина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командование не спешит решать ситуацию с "дебильными задачами" на фронте, - комбат 47-й ОМБр Ширшин



назначение (2211) ВСУ (6916) 47 отдельная механизированная бригада (275)
+8
До 25 еще дети, а в 26 уже можно бригадами(в 5к народу) командовать. Чудеса. Но все збс.
19.09.2025 12:24 Ответить
+3
Головний критерій, ПРОФЕСІЙНІСТЬ, ПАТРІОТИЧНІСТЬ, ПОРЯДНІСТЬ‼️❤️🇺🇦⚔️💯👌✌️✊🤝🫡❤️‼️🇺🇦
19.09.2025 12:22 Ответить
+2
Воин!!!
19.09.2025 12:24 Ответить
Головний критерій, ПРОФЕСІЙНІСТЬ, ПАТРІОТИЧНІСТЬ, ПОРЯДНІСТЬ‼️❤️🇺🇦⚔️💯👌✌️✊🤝🫡❤️‼️🇺🇦
19.09.2025 12:22 Ответить
на фоні досвідченого комбата Ширшина призначення такого молодого комбригом виглядає неоднозначною
19.09.2025 12:48 Ответить
До 25 еще дети, а в 26 уже можно бригадами(в 5к народу) командовать. Чудеса. Но все збс.
19.09.2025 12:24 Ответить
Некоторые дети и гораздо попозже ( и нянчатся с ними до ихней пенсии), от старлея ротного за три года войны до подполковника- это нормально.
19.09.2025 12:43 Ответить
А колись і 15-річні капитани (корабля) були... І в 12 заміж видавали. А давайте зробимо так, щоб генофондом займались до 15, а потім одразу в генерали?
(Це знущання не над паном Данильчуком, якому бажаю тільки успіхів, а над системою)
19.09.2025 12:46 Ответить
Німці воювали дітьми.

19.09.2025 12:53 Ответить
Воин!!!
19.09.2025 12:24 Ответить
Сподіваюсь, цей буде кращим за відомого "героя" Шаламагу.
19.09.2025 12:33 Ответить
З Богом🙏
19.09.2025 12:34 Ответить
Вы уверены что в 26 лет достаточно опыта командовать не ротой а бригадой?
19.09.2025 12:37 Ответить
Шаламага в 23 командував і нічо
19.09.2025 12:41 Ответить
У него опыта немеряно по сравнению с отставником-полковником из запаса, который войны не видел.
19.09.2025 12:47 Ответить
Зможеш коли хочеш
19.09.2025 12:39 Ответить
Пилять. Нічого особисто проти Максима Данильчука не маю, але це *******. Павка Корчагин.
19.09.2025 12:42 Ответить
теж не маю сумніву в чеснотах пана Данильчука як Воїна, але в 26 років командувати тисячами людських життів то зарано.

.
19.09.2025 12:52 Ответить
Хто з 18 воює в 26 це вже дід
19.09.2025 12:50 Ответить
 
 