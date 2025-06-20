РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4572 посетителя онлайн
Новости Комбат Ширшин подал рапорт на увольнение
6 098 50

Командование не спешит решать ситуацию с "дебильными задачами" на фронте, - комбат 47-й ОМБр Ширшин

Комбат 47-й ОМБр Александр Ширшин

Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин заявил, что представители командования не спешат решать ситуацию и реагировать на проблемы, которые он поднял, в частности относительно неоправданных потерь личного состава во время боевых действий на Курщине.

Об этом он рассказал в эфире Свобода LIVE, информирует Цензор.НЕТ.

"Я ожидал нормального, конструктивного разговора со стороны Генерального штаба и высшего руководства. Были люди, которые обращались, были готовы, хотели решить проблему, а она на самом деле очень системная, очень распространенная в Вооруженных силах. И кто-то этим продолжает заниматься. Но в целом складывается впечатление: те, кто должны были бы это сделать и к кому это было адресовано, учитывая результаты проверки, о которых я написал, не очень хотят решать", - отметил он.

Ширшин не стал называть конкретное лицо, кому было адресовано его обращение.

"Но опять же, задачи приходят от высшего командования и спускаются ниже. Соответственно, к ним неоднократно поступали обращения с оценкой обстановки, со всем необходимым, с аргументацией. Но почему-то не слышали", - пояснил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комбат 47 ОМБр Ширшин получил замечание за заявления о "дебильных задачах": его признали недисциплинированным

Также командир батальона объяснил, каких именно изменений он требует, однако выразил сомнения, что озвученные проблемы действительно будут решены.

Он добавил, что намерен в дальнейшем добиваться изменений в армии.

"Это вопрос управленческих изменений, касающийся постановки задач, оценки обстановки, планирования необходимых предварительных мероприятий, создания соответствующих условий. Это о принятии решений - то есть о границах ответственности. Это также вопрос восстановления, подготовки пехоты, комплектации. На самом деле, вопросов много. Часть из них я уже изложил. Сегодня мы имели разговор с Генеральным штабом - я озвучил некоторые из этих вопросов. Не знаю, что они с этим будут делать. Потому что... у меня есть определенные сомнения", - отметил Ширшин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я поддерживал Курскую операцию на первых этапах, но последние месяцы складывается впечатление, что нас пытаются стереть, - комбат 47 ОМБр Ширшин

В то же время он считает несправедливым вывод служебной проверки, по результатам которой его признали "недисциплинированным".

"Проблема в том, что это было сделано несправедливо, даже указанные причины, почему они так сделали, не соответствуют действительности", - подчеркнул он.

По его словам, рапорт об отстранении его от должности пока не удовлетворили.

"Я ожидаю решения, продолжаю выполнять обязанности, нахожусь непосредственно при управлении батальоном", - добавил Ширшин.

Нынешние заявления комбата в командовании Вооруженных сил Украины пока не комментировали.

Также читайте: Командиры ряда подразделений ВСУ раскритиковали заявление комбата 47 ОМБр Ширшина

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что комбат 47-й ОМБр "Магура" Ширшин подал рапорт на увольнение из-за "дебильных задач" командования.

В свою очередь Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя поступок Ширшина, отметил, что заявление комбата 47-й ОМБр Ширшина требует официальной реакции Ставки и командования. Дальнейшие действия на Курщине следует планировать только после After action review.

В последствии сообщалось, что по распоряжению начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины создана рабочая группа для всестороннего изучения обстоятельств, изложенных в публикации командира подразделения 47-й отдельной механизированной бригады в социальных сетях.

Рабочая группа, которая проверяла ситуацию, опубликованную комбатом "Магуры" Ширшиным в соцсетях относительно ряда неэффективных решений на фронте, признала недисциплинированным самого Ширшина.

Автор: 

Курск (1188) 47 отдельная механизированная бригада (275) Ширшин Александр (12)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
Бо саме командування, це головний ініціатор, цих "дебільний завдань"!
показать весь комментарий
20.06.2025 22:49 Ответить
+19
Американський доброволець, який послав всіх в дупу на 4 рік війни, не приховував свого розчарування діями високих командирів та методами командування й також «дебільними» задачами…крім того він сказав , що головна проблема у війську - не вміння керувати та берегти найцінніший та невідновлюваний ресурс на війні - людей…
показать весь комментарий
20.06.2025 23:08 Ответить
+17
Міністр оборони шаурми забив х...й на ВР і вирішив не доповідати стосовно відсутності фортифікаційних споруд на сумському напрямку і просто не прийшов у ВР.
Вкраїнчик Ікер Кавіляс заслуговує тільки таких міністрів.
показать весь комментарий
20.06.2025 23:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А навіщо це їм, їх цьому не вчили, це ще й думати треба. Краще нехай бабы еще нарожают тецека ще наловить.
показать весь комментарий
20.06.2025 22:45 Ответить
показать весь комментарий
20.06.2025 22:53 Ответить
Цікаво а скільки з них одразу підуть СЗЧ..?
показать весь комментарий
20.06.2025 23:37 Ответить
КАлина - випусник мєнтовського вузу - і цим все сказано
показать весь комментарий
21.06.2025 03:51 Ответить
Плювати йому на підлеглих... Самі в шоколаді а захисники Азовсталі досі в полоні, або вже й немає в живих... 😡😡😡
показать весь комментарий
21.06.2025 07:48 Ответить
Поки на горі не будуть зміни кардинальні - внизу нічого не зміниться!В генштабі все всіх влаштовує - їм в окоп не йти .
показать весь комментарий
20.06.2025 22:48 Ответить
Бо саме командування, це головний ініціатор, цих "дебільний завдань"!
показать весь комментарий
20.06.2025 22:49 Ответить
Наш генералітет тільки пиз...ть про стандарти НАТО в ЗСУ, а насправді спромогся впровадити лише аптечки та турнікети, і то під тиском та за сприяння волонтерів. Головний стандарт НАТО - відповідальність, совковщині не до смаку. Для впровадження цього головного стандарту не потрібно ні додаткового фінансування, ні навчання. Як це працює - наприклад
- комбриг ставить завдання комбату
- комбат призначає підрозділ або підрозділи і планує операцію, прикриття, евакуацію
- командир(и) підрозділу(ів) визначають та запрошують необхідні засоби та техніку для виконання, комбат забезпечує чого не вистачає в підрозділах, а також
- комбат (має право вимагати, не просити, а вимагати) запрошує в комбрига необхідні для виконання вогневу підтримку, доукомплектування недостатніми в баті озброєнням та технікою, посилення бату додатковими підрозділами.
- лише після погодження всіх питань видається бойовий наказ, де розписано, хто що забезпечує і в які терміни, координацію між підрозділами.
Така система планування операцій покладає на кожного командира конкретні зобов'язання і змушує до відповідальності за свої дії, бо невиконання якоїсь умови вказує на конкретного винуватця.
показать весь комментарий
21.06.2025 00:10 Ответить
А хіба AAR не планується при плануванні операцій?
Бо звідки, коли і кому буде відомо, хто персонально винуватець і з яких причин не виконав заплановані завдання, щоб не наступати й далі на ті самі граблі? Чи винуватця призначають, а не визначають, як в совковій армії?
показать весь комментарий
21.06.2025 01:04 Ответить
Аналіз при плануванні? Що аналізувати до операції? При плануванні аналізувати потрібно лише розвіддані і оцінювати можливості, як свої так і супротивника. Для того щоб не наступати двічі на одні граблі, аналіз потрібно робити після проведення операції і обов'язково після невдалої. Під час аналізу і встановлюють об 'єктивні причини невдачі, часткової невдачі або успіху - наприклад, хто не забезпечив вчасно артилерійську підтримку чи не організував корегування вогню артилерії, або відправив бронегрупу не в узгоджену точку чи іншим ніж в розпорядженні шляхом і які наслідки це мало. Таким чином проявляються не тільки недолугі та безвідповідальні командири, а й ініціативні, ефективні і самі цінні це з гарною інтуіцією.
показать весь комментарий
21.06.2025 01:58 Ответить
Багато в чому можна погодитися з вашим коментарем про те, що саме необхідно аналізувати і усвідомити в AAR, а також як саме слід використати отримані результати. IMHO, AAR мають бути заплановані із відповідними звітами про їх проведення, оскільки на момент червня 2025 року AAR (After Action Review - розбір після дії/бою) офіційно не є окремо визначеною процедурою в чинних бойових статутах Збройних Сил України (ЗСУ) у такій формі, як це передбачено, наприклад, у військах країн НАТО.
Проте деякі елементи та принципи AAR де-факто застосовуються в практиці бойового навчання та аналізу бойових дій ЗСУ.
AAR (у стилі НАТО)- це структурований та систематичний розбір виконаних дій, під час якого: 1) усі учасники (від солдата до офіцера) мають можливість висловити свою думку. 2)акцент робиться не на покаранні, а на вивченні досвіду - що було добре, що слід покращити, чого уникати. 3)Всі висновки документуються і враховуються в майбутньому навчанні.

показать весь комментарий
21.06.2025 11:06 Ответить
Так отож, самі бачите як наші генерали впроваджують стандарти НАТО. Де натівський ААR, а де наші совки - створили якусь комісію і постановили, що не по Ширшину шапка їх вразумлять, з їхнього бункера видніше як воювать, а солдатський обов'зок не щядіть живота сваєго прі виполнєнії воїнской обязаності і пріказов вишестоящєго командованія.
показать весь комментарий
22.06.2025 10:32 Ответить
Тому що задача в них, яку їм поставила влада, утилізувати якомога більше чоловіків. Йде зачистка території України від чоловічого населення. І війна триватиме до тих пір, поки всіх не зачистять. Зараз в росхід йдуть селяни та роботяги- бідний клас. Поступово підтягується в м'ясорубку середній клас. Залишаться одні багатії
показать весь комментарий
20.06.2025 22:53 Ответить
Підтримую комбата. 141 бригада, цього тижня звільнили комбрига, який перебуваючи рік на посаді ні одного разу небув ні на одному опорному пункті батальону, про роти мовчу!!!!!!!!! За рік часу офіцери поняття немають як він виглядав, крім комбригів які їздили до нього в бункер. Просто не хочу писати про справи які там творятся. Але чорта потрібно судити!!!
показать весь комментарий
20.06.2025 22:54 Ответить
"Дебільні задачі", це накази від ОПи та Зеленского?
показать весь комментарий
20.06.2025 22:55 Ответить
Де командундування, усілякими поборами не займається, з унтєрхвацьким бажання збагатитися, а головою власною, планує та організовує взаємодію, підтримку, і усе належне, там і втрати меньше та результати кращі!!…
показать весь комментарий
20.06.2025 22:59 Ответить
У тех кто занимается "поборами" и т.д. результаты тоже хорошие, правда часто они только на бумаге, в рапортах... Пока что в армии это главное, красиво составленный рапорт. Ну и правильно заполненные всякие журналы) "Дисциплина" же...
показать весь комментарий
20.06.2025 23:02 Ответить
Тепер точно справу на нього відкриють.
показать весь комментарий
20.06.2025 22:59 Ответить
С... куда ми котимось... Комбат який тримає смугу в 2 кілометри, розповідає, що потрібно робити з фронтом в 1200 кілометрів...
Він не знає ні кількості техніки якою оперує ставка, ні кількості людей...
Він срані 2 км втримати не міг... Але він точно знає як управляти всією лінією фронту...
І це все під радісні вигуки корисних ідіотів...
Люди схаменіться!!!
показать весь комментарий
20.06.2025 23:03 Ответить
Он многое знает,он же начинал контрнаступ в 23году
показать весь комментарий
20.06.2025 23:07 Ответить
Міністр оборони шаурми забив х...й на ВР і вирішив не доповідати стосовно відсутності фортифікаційних споруд на сумському напрямку і просто не прийшов у ВР.
Вкраїнчик Ікер Кавіляс заслуговує тільки таких міністрів.
показать весь комментарий
20.06.2025 23:07 Ответить
А шо це за маджахед?
показать весь комментарий
20.06.2025 23:27 Ответить
Корисний бот..?)
показать весь комментарий
20.06.2025 23:40 Ответить
А там ніхто нічого не знає щоб ти розумів .ти шо ******* дивися?то марна справа...в реаліях все виглядає інакше....
показать весь комментарий
21.06.2025 05:27 Ответить
А тобі прямо з ГШ інформацію докладають? Ще й пишуть, що вони нічого не знають?
Ми воюємо з дуже сильним ворогом. І якби у нас в ГШ служили дурні, то війна б уже закінчилась.
показать весь комментарий
21.06.2025 10:19 Ответить
а верховний головнокомандувач знову нє-прі-чьом...
показать весь комментарий
20.06.2025 23:06 Ответить
Американський доброволець, який послав всіх в дупу на 4 рік війни, не приховував свого розчарування діями високих командирів та методами командування й також «дебільними» задачами…крім того він сказав , що головна проблема у війську - не вміння керувати та берегти найцінніший та невідновлюваний ресурс на війні - людей…
показать весь комментарий
20.06.2025 23:08 Ответить
по коментарях генштабу американець теж ненадійний і недисціплінований...
показать весь комментарий
20.06.2025 23:22 Ответить
Іншими словами, від дав зрозуміти, що Генштаб та все вище військове керівництво це тупорилі м'ясники совкового типу або зрадники.
Ну це всі знають, судячи з результатів роботи вищого військово-політичного по постійному відступі на фронті.
показать весь комментарий
20.06.2025 23:17 Ответить
Армія України це потворноганебнний гібрид савєцкава саюза помножений на мародерсько злочинну ЗЕлену мафію!
показать весь комментарий
20.06.2025 23:18 Ответить
Не армія, а командування. Армія тримає боєздатність лише за рахунок козацького характеру та кмітливості наших воїнів, народних кулібіних, толкових комбатів і очевидно таки трохи є несовкових комбригів.
показать весь комментарий
21.06.2025 00:23 Ответить
Офіцери! Та ті, хто коментує!
Йде війна проти нас всіх, на виснаження та знищення...
Я звільнений за віком у 62 роки у вільній Україні та маю змогу писати, в ви всі маєте змогу все це та інше читати...
Насолоджуйтеся та бережить таке право. Розумію бойових офіцерів, які прагнуть зробити краще, ніж зараз є...
Але є "але" і це війна і тут, зараз, в війні, свої принципи, які окутують людей, які до цього дотичні. Я розумію цього Командира!
Але чи можу я його безостережно та неупереджено підтримати? Ні!
Це руйнує принципи існування нашого війська...
Хтось зараз напише " совок", ні - офіцер, який ставав ним на полі бою, зростав серед найкращих Воїнів моєї Країни.
показать весь комментарий
20.06.2025 23:35 Ответить
То хіба ви та ваші побратими не згодні з зауваженнями Ширшина..?!
І хіба не подібне казав Драпатий..?!чому влада звільняє притомних,розумних військових..?!
І чому залишаються кар'єристи та совки..?!
показать весь комментарий
20.06.2025 23:44 Ответить
Якраз оті совдепівські принципи і потрібно зруйнувати, а то з усіх стандартів НАТО в ЗСУ впровадили лише два - аптечки і турнікети та й ті волонтери ледь не насильно впихнули. Я теж офіцер за 60, хоч без бойового досвіду, але ще курсантом усвідомив шкідливість дебільного принципу - я начальнік, ти дурак. Як офіцер ви повинні добре знати, що єдиний совдепівський принцип викладений в дисциплінарному статуті армії СРСР - карати, карати і ще раз карати підлеглих на всіх рівнях. "Приказ командира (начальника) - закон для подчиненных. Приказ должен быть выполнен беспрекословно, точно и в срок", навіть якщо командир дебіл - мабуть посоромились дописати, при цьому підлеглі повинні "стойко переносить все тяготы и лишения военной службы, не щадить своей крови и самой жизни при выполнении воинского долга" інакше, ну ви ж в курсі - аж до розстрілу. Коли відповідальність командира залежить від бачення вищестоячого і на його розсуд (часто, навіть дуже часто від кількості та якості спільно вжитого алкоголю) об'єктивність оцінки та аналізу його дій обмежена і неефективна для покращення боєздатності підрозділів. Ефективні підрозділи будуть ті, командири яких готуючи бойовий наказ радяться з підлеглими і враховують їхні пропозиції - це доведено ще запоріжськими козаками та підтверджено під час Другої світової партизанськими загонами, і це є одним зі стандартів НАТО.
показать весь комментарий
21.06.2025 01:20 Ответить
Залишилося лише право телемарафону . Право голосу Казаріних, Стерненків та інших зелених підстилок .Всім іншим роти стараються заткнути...
показать весь комментарий
21.06.2025 03:42 Ответить
Ну хазарін згоден, а чому Стерненка сюди додав?
Саме він неодноразово критикував принципи командування та деяких командирів.
показать весь комментарий
21.06.2025 18:21 Ответить
Томущо Стерненко наразі песик Зеленського - гавкає на кого покаже
показать весь комментарий
21.06.2025 19:33 Ответить
Скіки на грудь прийняв довбню?
показать весь комментарий
21.06.2025 05:29 Ответить
Але є але. Руйнує принципи руйнування нашого війська. Які саме принципи ви маєте на увазі? Уточнюйте бувший офіцер. Я діючий солдат і думаю в далі служити але без якихось там але є але і таємних ваших принципів. Уточняйте які не принципи а статті статуту порушено. Чи може вже мифічні принципи ставлять вже вище статутів і нормативно-правових актів? Тут якось нам один гівно майор розповідав що задачі виконує штаб, а не підрозділ. Так певно вчили в академії . Тобто він і досі не розуміє що безлімітну солдат ніколи не було і вже не буде. Треба працювати з тим контингентом що є. Він не розуміє що штаб зробили тупо лякалом для солдата. Щось там в бригаді захотіли хотєлок і от штаб починає лякалками лякати солдата щоб же ж ламаючи голову побіг виконувати. При цьому ще назначає солдата відповідальністю за результат. Тобто я взагалі не розумію функцій штабів. Вони тільки підготовлюють на паперах для генерала те що доповість солдат. Команди є. І більшість дибільних, а відповідальності за них немає для штаба ніколи. Є те що якийсь там солдат щось там не те зробив чи не зрозумів що від нього хочуть. Але ж поставлені задачі тіпа якоби виконує штаб і отой майор особисто при цьому жодного дня не бувавши ногами на землі. Ха ха ха.
показать весь комментарий
21.06.2025 11:35 Ответить
А как по правде?скажу 27 моих друзей детстваМОРТО!!!!!ИЗЗА ЗЕЛЕНСКОГО!!!!ЕГО В ЕС НЕ УВАЖАЮТ!!!!!
показать весь комментарий
20.06.2025 23:44 Ответить
https://www.facebook.com/bezuhlamariana?__cft__[0]=AZXVWUQavk0wSTNjEoyMpVXrRtNrUcQHKsLY0zq-YgUnL8QRMCo0fRBGrAj3esHvuLkKGpkrIN2Eeir6CyGEwpcHeQAnm35a52nmZuZF8RrKQg45WCE_Tov7mPo07O9pgzYWBPhkFTR44erg-neSXFgDNHEm4qTEIF8l3WL8AEydRtiinfXTZUiPrTzdXLRjl2c&__tn__=-UC%2CP-R Марьяна Безуглая

https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/************************************************************************?__cft__[0]=AZXVWUQavk0wSTNjEoyMpVXrRtNrUcQHKsLY0zq-YgUnL8QRMCo0fRBGrAj3esHvuLkKGpkrIN2Eeir6CyGEwpcHeQAnm35a52nmZuZF8RrKQg45WCE_Tov7mPo07O9pgzYWBPhkFTR44erg-neSXFgDNHEm4qTEIF8l3WL8AEydRtiinfXTZUiPrTzdXLRjl2c&__tn__=%2CO%2CP-R 42 мин. ·

Те, що не дозволили зробити Сухаревському, бо «не свій», Сирський дав Бровді «Мадяру» одразу: об'єднати всі військові частини Сил безпілотних систем та Лінії дронів.

Так само він чинить із ************ та озброєнням. Якщо бригада не «підлизується», вона не доотримує ресурсів - незалежно від того, наскільки це відповідає задуму чи на якому напрямку воює. Хоч ти в Покровську, але якщо дозволяєш собі говорити не те, що хочуть почути, піднімаєш незручні питання - отримаєш обмеження в ***********. Іди повоюй. А ресурси можуть передати «своїй» бригаді, де комбриг наближений, хоч вона стоїть там, де не наступають. Це призведе до втрати життів українських громадян і територій України? І що.

Особливий вид корупції розвів Олександр Станіславович разом зі своїми наближеними. Зараз цей підхід лише укорінюється.

Сирський був готовий рік блокувати інтегрований розвиток Сил безпілотних систем, лише щоб привести людину, яка діє з міркувань особистої лояльності.

Але є ще гірші наслідки. Так, Головнокомандувач ЗСУ пропустив вторгнення на Сумщину. Він системно тиснув на Десантно-штурмові війська, їхнього командувача Скибюка, кошмарив керівника напрямку Красильникова, не приймав їхні доповіді, не надавав ресурсів, не відправляв інженерів, замовчував ситуацію на Ставці, втручався в переміщення рот і батальйонів, забирав підрозділи на інші напрямки - і в результаті зустрів нове вторгнення без елементарної підготовки. Сумщина не готова до оборони, і сьогодні наступ стримується знову ціною життів громадян України.
показать весь комментарий
21.06.2025 00:00 Ответить
А Кабмин взагалі здає Україну, поки хлопці воюють

https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych?__cft__[0]=AZUSMZI7YLHmYlILXjxwCdwuPcADFCIv-Y5XNinCmXzwyprNMNWSr1qjL4MF6oZkaop6au3WMDrujrYXH1-GTgIQaVWjAHcZMtEhmGIVAzBWYZM_ENcIbdoHkaNmnB74mycYyXKmKJcjZAvfahs_VfCjTCOD5jSIlba2AeHgI-csIGexI7eNfsZXfVU47EGmuumVrFJY5sxNXaP6Mb_cCZPcJuaJ2--vutp2TwYhqrD2lg&__tn__=-UC%2CP-y-R Volodymyr Viatrovych

https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych/posts/pfbid0215d6B6UUwj5H5E9mbS5BJEz6ko2cQqJZ9r3xa773GDwrq1tT6a42FBqfiB9xYXfxl?__cft__[0]=AZUSMZI7YLHmYlILXjxwCdwuPcADFCIv-Y5XNinCmXzwyprNMNWSr1qjL4MF6oZkaop6au3WMDrujrYXH1-GTgIQaVWjAHcZMtEhmGIVAzBWYZM_ENcIbdoHkaNmnB74mycYyXKmKJcjZAvfahs_VfCjTCOD5jSIlba2AeHgI-csIGexI7eNfsZXfVU47EGmuumVrFJY5sxNXaP6Mb_cCZPcJuaJ2--vutp2TwYhqrD2lg&__tn__=%2CO%2CP-y-R 11 ч. ·

Отже, дії влади з нищення інституції Уповноваженого з захисту державної мови є свідомими і зловмисними. І відбуваються синхронно з мовними вимогами російських агресорів.

Ще у квітні міністр культури, міністерка юстиції та Уповноважений з захисту прав людини несподівано замість Тараса Кременя подали уряду для затвердження на новий 5-річний термін кандидатури, які явно не відповідали визначеним законом критеріям і навряд чи могли б ефективно виконувати повноваження мовного омбудсмена. Це викликало обурення громадськості і нерозуміння депутатів та експертного середовища.

Ця авантюра, здавалося, зайшла в глухий кут після того, як усі кандидати, маючи совість, відмовилися від участі в конкурсі або від призначення на посаду.

Здавалося б, чудовий шанс для влади одуматися. Тим більше, що днями Оксана Забужко, Сергій Жадан, Ада Роговцева, Ірма Вітовська, Рефат Чубаров, Олесь Санін, Микола Жулинский, Сергій Квіт та інші визначні українці закликали урядовців «з усією відповідальністю поставитися до захисту української мови загалом і призначення Уповноваженого із захисту державної мови зокрема» і «внести до Кабінету Міністрів України кандидатуру Тараса Кременя на посаду Уповноваженого із захисту державної мови».

Натомість урядовці вирішили зробити все з точністю до навпаки і призначити Уповноваженим із захисту державної мови 67-річного актора Олександра Завальського, який не лише не відповідає формальним критеріям, визначеним законом, але й не раз виступав проти штрафів за порушення мовного законодавства, накладення яких є одним із обов'язків Уповноваженого.

Ця нахабна атака на одну з ключових мовних інституцій відбувається саме тоді, коли послаблення захисту нашої мови вимагають на так званих «переговорах» російські агресори. Звичайно Стефанішина чи Шмигаль не самі додумалися пхати пана Завальського на цю посаду.

Те, що його призначення вже три місяці вперто вимагає Банкова - секрет полішинеля. Але це аж ніяк не зменшує відповідальність тих, хто офіційно вносить кандидатуру чи голосуватиме за неї на засіданні уряду. Ви - Кабінет Міністрів України, найвищий орган виконавчої влади? Чи не так?
показать весь комментарий
21.06.2025 00:50 Ответить
ОТЖЕ
міністр культури, міністерка юстиції та Уповноважений з захисту прав людини мають їхати на фронт до окопів , якщо не хочуть на гиляку
показать весь комментарий
21.06.2025 00:52 Ответить
Потрібно міняти все вище політичне керівництво та частину генералітету. Вони не здатні змінитися і ведуть країну до загибелі. Ніякий патріотизм та технології не допоможуть ,якщо країною керують мавпи , які думають де б їм ще вкрасти..
показать весь комментарий
21.06.2025 03:45 Ответить
Совкова ДНК скрізь
показать весь комментарий
21.06.2025 04:51 Ответить
Найперша проблема полягагає у тому, що країною "рулить" безтолковий ішак на чолі з дєрмаком. Це тупориле чмо немає елементарного поняття ні вчому та покладаєтья лише на ФСБ-го агента. Завданням мохнатого ішака є лише прокукурікати те, що підсуне дєрмак та створити видимість "потужного підера" без якого нічого не вирішується. Доки при владі буде тріпатись це чмо та його зелене шапіто, доти проблеми будуть лише наростати. Ішак і його банда - це балст, ярмо, яке тягне країну на дно і з кожним днем буде ве гірше і гірше. Ну, це ж очевидні речі!
показать весь комментарий
21.06.2025 07:31 Ответить
Комедия ***,пока патриоты надеются поменять ситуацию на фронте передвижением кроватей,продажные девки продолжают спокойно работать на путина насмехаясь над глупостью этих патротов.
показать весь комментарий
21.06.2025 07:45 Ответить
То хай Ширшин розкаже як повів хлопців на смерть за власним бажанням, бо хотів стати таким собі "героєм". Чому мовчить?
показать весь комментарий
22.06.2025 13:18 Ответить
 
 