Командование не спешит решать ситуацию с "дебильными задачами" на фронте, - комбат 47-й ОМБр Ширшин
Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин заявил, что представители командования не спешат решать ситуацию и реагировать на проблемы, которые он поднял, в частности относительно неоправданных потерь личного состава во время боевых действий на Курщине.
Об этом он рассказал в эфире Свобода LIVE, информирует Цензор.НЕТ.
"Я ожидал нормального, конструктивного разговора со стороны Генерального штаба и высшего руководства. Были люди, которые обращались, были готовы, хотели решить проблему, а она на самом деле очень системная, очень распространенная в Вооруженных силах. И кто-то этим продолжает заниматься. Но в целом складывается впечатление: те, кто должны были бы это сделать и к кому это было адресовано, учитывая результаты проверки, о которых я написал, не очень хотят решать", - отметил он.
Ширшин не стал называть конкретное лицо, кому было адресовано его обращение.
"Но опять же, задачи приходят от высшего командования и спускаются ниже. Соответственно, к ним неоднократно поступали обращения с оценкой обстановки, со всем необходимым, с аргументацией. Но почему-то не слышали", - пояснил он.
Также командир батальона объяснил, каких именно изменений он требует, однако выразил сомнения, что озвученные проблемы действительно будут решены.
Он добавил, что намерен в дальнейшем добиваться изменений в армии.
"Это вопрос управленческих изменений, касающийся постановки задач, оценки обстановки, планирования необходимых предварительных мероприятий, создания соответствующих условий. Это о принятии решений - то есть о границах ответственности. Это также вопрос восстановления, подготовки пехоты, комплектации. На самом деле, вопросов много. Часть из них я уже изложил. Сегодня мы имели разговор с Генеральным штабом - я озвучил некоторые из этих вопросов. Не знаю, что они с этим будут делать. Потому что... у меня есть определенные сомнения", - отметил Ширшин.
В то же время он считает несправедливым вывод служебной проверки, по результатам которой его признали "недисциплинированным".
"Проблема в том, что это было сделано несправедливо, даже указанные причины, почему они так сделали, не соответствуют действительности", - подчеркнул он.
По его словам, рапорт об отстранении его от должности пока не удовлетворили.
"Я ожидаю решения, продолжаю выполнять обязанности, нахожусь непосредственно при управлении батальоном", - добавил Ширшин.
Нынешние заявления комбата в командовании Вооруженных сил Украины пока не комментировали.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что комбат 47-й ОМБр "Магура" Ширшин подал рапорт на увольнение из-за "дебильных задач" командования.
В свою очередь Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя поступок Ширшина, отметил, что заявление комбата 47-й ОМБр Ширшина требует официальной реакции Ставки и командования. Дальнейшие действия на Курщине следует планировать только после After action review.
В последствии сообщалось, что по распоряжению начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины создана рабочая группа для всестороннего изучения обстоятельств, изложенных в публикации командира подразделения 47-й отдельной механизированной бригады в социальных сетях.
Рабочая группа, которая проверяла ситуацию, опубликованную комбатом "Магуры" Ширшиным в соцсетях относительно ряда неэффективных решений на фронте, признала недисциплинированным самого Ширшина.
бабы еще нарожаюттецека ще наловить.
- комбриг ставить завдання комбату
- комбат призначає підрозділ або підрозділи і планує операцію, прикриття, евакуацію
- командир(и) підрозділу(ів) визначають та запрошують необхідні засоби та техніку для виконання, комбат забезпечує чого не вистачає в підрозділах, а також
- комбат (має право вимагати, не просити, а вимагати) запрошує в комбрига необхідні для виконання вогневу підтримку, доукомплектування недостатніми в баті озброєнням та технікою, посилення бату додатковими підрозділами.
- лише після погодження всіх питань видається бойовий наказ, де розписано, хто що забезпечує і в які терміни, координацію між підрозділами.
Така система планування операцій покладає на кожного командира конкретні зобов'язання і змушує до відповідальності за свої дії, бо невиконання якоїсь умови вказує на конкретного винуватця.
Бо звідки, коли і кому буде відомо, хто персонально винуватець і з яких причин не виконав заплановані завдання, щоб не наступати й далі на ті самі граблі? Чи винуватця призначають, а не визначають, як в совковій армії?
Проте деякі елементи та принципи AAR де-факто застосовуються в практиці бойового навчання та аналізу бойових дій ЗСУ.
AAR (у стилі НАТО)- це структурований та систематичний розбір виконаних дій, під час якого: 1) усі учасники (від солдата до офіцера) мають можливість висловити свою думку. 2)акцент робиться не на покаранні, а на вивченні досвіду - що було добре, що слід покращити, чого уникати. 3)Всі висновки документуються і враховуються в майбутньому навчанні.
Він не знає ні кількості техніки якою оперує ставка, ні кількості людей...
Він срані 2 км втримати не міг... Але він точно знає як управляти всією лінією фронту...
І це все під радісні вигуки корисних ідіотів...
Люди схаменіться!!!
Вкраїнчик Ікер Кавіляс заслуговує тільки таких міністрів.
Ми воюємо з дуже сильним ворогом. І якби у нас в ГШ служили дурні, то війна б уже закінчилась.
Ну це всі знають, судячи з результатів роботи вищого військово-політичного по постійному відступі на фронті.
Йде війна проти нас всіх, на виснаження та знищення...
Я звільнений за віком у 62 роки у вільній Україні та маю змогу писати, в ви всі маєте змогу все це та інше читати...
Насолоджуйтеся та бережить таке право. Розумію бойових офіцерів, які прагнуть зробити краще, ніж зараз є...
Але є "але" і це війна і тут, зараз, в війні, свої принципи, які окутують людей, які до цього дотичні. Я розумію цього Командира!
Але чи можу я його безостережно та неупереджено підтримати? Ні!
Це руйнує принципи існування нашого війська...
Хтось зараз напише " совок", ні - офіцер, який ставав ним на полі бою, зростав серед найкращих Воїнів моєї Країни.
І хіба не подібне казав Драпатий..?!чому влада звільняє притомних,розумних військових..?!
І чому залишаються кар'єристи та совки..?!
Саме він неодноразово критикував принципи командування та деяких командирів.
https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/************************************************************************?__cft__[0]=AZXVWUQavk0wSTNjEoyMpVXrRtNrUcQHKsLY0zq-YgUnL8QRMCo0fRBGrAj3esHvuLkKGpkrIN2Eeir6CyGEwpcHeQAnm35a52nmZuZF8RrKQg45WCE_Tov7mPo07O9pgzYWBPhkFTR44erg-neSXFgDNHEm4qTEIF8l3WL8AEydRtiinfXTZUiPrTzdXLRjl2c&__tn__=%2CO%2CP-R 42 мин. ·
Те, що не дозволили зробити Сухаревському, бо «не свій», Сирський дав Бровді «Мадяру» одразу: об'єднати всі військові частини Сил безпілотних систем та Лінії дронів.
Так само він чинить із ************ та озброєнням. Якщо бригада не «підлизується», вона не доотримує ресурсів - незалежно від того, наскільки це відповідає задуму чи на якому напрямку воює. Хоч ти в Покровську, але якщо дозволяєш собі говорити не те, що хочуть почути, піднімаєш незручні питання - отримаєш обмеження в ***********. Іди повоюй. А ресурси можуть передати «своїй» бригаді, де комбриг наближений, хоч вона стоїть там, де не наступають. Це призведе до втрати життів українських громадян і територій України? І що.
Особливий вид корупції розвів Олександр Станіславович разом зі своїми наближеними. Зараз цей підхід лише укорінюється.
Сирський був готовий рік блокувати інтегрований розвиток Сил безпілотних систем, лише щоб привести людину, яка діє з міркувань особистої лояльності.
Але є ще гірші наслідки. Так, Головнокомандувач ЗСУ пропустив вторгнення на Сумщину. Він системно тиснув на Десантно-штурмові війська, їхнього командувача Скибюка, кошмарив керівника напрямку Красильникова, не приймав їхні доповіді, не надавав ресурсів, не відправляв інженерів, замовчував ситуацію на Ставці, втручався в переміщення рот і батальйонів, забирав підрозділи на інші напрямки - і в результаті зустрів нове вторгнення без елементарної підготовки. Сумщина не готова до оборони, і сьогодні наступ стримується знову ціною життів громадян України.
https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych?__cft__[0]=AZUSMZI7YLHmYlILXjxwCdwuPcADFCIv-Y5XNinCmXzwyprNMNWSr1qjL4MF6oZkaop6au3WMDrujrYXH1-GTgIQaVWjAHcZMtEhmGIVAzBWYZM_ENcIbdoHkaNmnB74mycYyXKmKJcjZAvfahs_VfCjTCOD5jSIlba2AeHgI-csIGexI7eNfsZXfVU47EGmuumVrFJY5sxNXaP6Mb_cCZPcJuaJ2--vutp2TwYhqrD2lg&__tn__=-UC%2CP-y-R Volodymyr Viatrovych
https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych/posts/pfbid0215d6B6UUwj5H5E9mbS5BJEz6ko2cQqJZ9r3xa773GDwrq1tT6a42FBqfiB9xYXfxl?__cft__[0]=AZUSMZI7YLHmYlILXjxwCdwuPcADFCIv-Y5XNinCmXzwyprNMNWSr1qjL4MF6oZkaop6au3WMDrujrYXH1-GTgIQaVWjAHcZMtEhmGIVAzBWYZM_ENcIbdoHkaNmnB74mycYyXKmKJcjZAvfahs_VfCjTCOD5jSIlba2AeHgI-csIGexI7eNfsZXfVU47EGmuumVrFJY5sxNXaP6Mb_cCZPcJuaJ2--vutp2TwYhqrD2lg&__tn__=%2CO%2CP-y-R 11 ч. ·
Отже, дії влади з нищення інституції Уповноваженого з захисту державної мови є свідомими і зловмисними. І відбуваються синхронно з мовними вимогами російських агресорів.
Ще у квітні міністр культури, міністерка юстиції та Уповноважений з захисту прав людини несподівано замість Тараса Кременя подали уряду для затвердження на новий 5-річний термін кандидатури, які явно не відповідали визначеним законом критеріям і навряд чи могли б ефективно виконувати повноваження мовного омбудсмена. Це викликало обурення громадськості і нерозуміння депутатів та експертного середовища.
Ця авантюра, здавалося, зайшла в глухий кут після того, як усі кандидати, маючи совість, відмовилися від участі в конкурсі або від призначення на посаду.
Здавалося б, чудовий шанс для влади одуматися. Тим більше, що днями Оксана Забужко, Сергій Жадан, Ада Роговцева, Ірма Вітовська, Рефат Чубаров, Олесь Санін, Микола Жулинский, Сергій Квіт та інші визначні українці закликали урядовців «з усією відповідальністю поставитися до захисту української мови загалом і призначення Уповноваженого із захисту державної мови зокрема» і «внести до Кабінету Міністрів України кандидатуру Тараса Кременя на посаду Уповноваженого із захисту державної мови».
Натомість урядовці вирішили зробити все з точністю до навпаки і призначити Уповноваженим із захисту державної мови 67-річного актора Олександра Завальського, який не лише не відповідає формальним критеріям, визначеним законом, але й не раз виступав проти штрафів за порушення мовного законодавства, накладення яких є одним із обов'язків Уповноваженого.
Ця нахабна атака на одну з ключових мовних інституцій відбувається саме тоді, коли послаблення захисту нашої мови вимагають на так званих «переговорах» російські агресори. Звичайно Стефанішина чи Шмигаль не самі додумалися пхати пана Завальського на цю посаду.
Те, що його призначення вже три місяці вперто вимагає Банкова - секрет полішинеля. Але це аж ніяк не зменшує відповідальність тих, хто офіційно вносить кандидатуру чи голосуватиме за неї на засіданні уряду. Ви - Кабінет Міністрів України, найвищий орган виконавчої влади? Чи не так?
міністр культури, міністерка юстиції та Уповноважений з захисту прав людини мають їхати на фронт до окопів , якщо не хочуть на гиляку