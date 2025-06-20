Командование не спешит решать ситуацию с "дебильными задачами" на фронте, - комбат 47-й ОМБр Ширшин

Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин заявил, что представители командования не спешат решать ситуацию и реагировать на проблемы, которые он поднял, в частности относительно неоправданных потерь личного состава во время боевых действий на Курщине.

Об этом он рассказал в эфире Свобода LIVE, информирует Цензор.НЕТ.

"Я ожидал нормального, конструктивного разговора со стороны Генерального штаба и высшего руководства. Были люди, которые обращались, были готовы, хотели решить проблему, а она на самом деле очень системная, очень распространенная в Вооруженных силах. И кто-то этим продолжает заниматься. Но в целом складывается впечатление: те, кто должны были бы это сделать и к кому это было адресовано, учитывая результаты проверки, о которых я написал, не очень хотят решать", - отметил он.

Ширшин не стал называть конкретное лицо, кому было адресовано его обращение.

"Но опять же, задачи приходят от высшего командования и спускаются ниже. Соответственно, к ним неоднократно поступали обращения с оценкой обстановки, со всем необходимым, с аргументацией. Но почему-то не слышали", - пояснил он.

Также командир батальона объяснил, каких именно изменений он требует, однако выразил сомнения, что озвученные проблемы действительно будут решены.

Он добавил, что намерен в дальнейшем добиваться изменений в армии.

"Это вопрос управленческих изменений, касающийся постановки задач, оценки обстановки, планирования необходимых предварительных мероприятий, создания соответствующих условий. Это о принятии решений - то есть о границах ответственности. Это также вопрос восстановления, подготовки пехоты, комплектации. На самом деле, вопросов много. Часть из них я уже изложил. Сегодня мы имели разговор с Генеральным штабом - я озвучил некоторые из этих вопросов. Не знаю, что они с этим будут делать. Потому что... у меня есть определенные сомнения", - отметил Ширшин.

В то же время он считает несправедливым вывод служебной проверки, по результатам которой его признали "недисциплинированным".

"Проблема в том, что это было сделано несправедливо, даже указанные причины, почему они так сделали, не соответствуют действительности", - подчеркнул он.

По его словам, рапорт об отстранении его от должности пока не удовлетворили.

"Я ожидаю решения, продолжаю выполнять обязанности, нахожусь непосредственно при управлении батальоном", - добавил Ширшин.

Нынешние заявления комбата в командовании Вооруженных сил Украины пока не комментировали.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что комбат 47-й ОМБр "Магура" Ширшин подал рапорт на увольнение из-за "дебильных задач" командования.

В свою очередь Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя поступок Ширшина, отметил, что заявление комбата 47-й ОМБр Ширшина требует официальной реакции Ставки и командования. Дальнейшие действия на Курщине следует планировать только после After action review.

В последствии сообщалось, что по распоряжению начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины создана рабочая группа для всестороннего изучения обстоятельств, изложенных в публикации командира подразделения 47-й отдельной механизированной бригады в социальных сетях.

Рабочая группа, которая проверяла ситуацию, опубликованную комбатом "Магуры" Ширшиным в соцсетях относительно ряда неэффективных решений на фронте, признала недисциплинированным самого Ширшина.