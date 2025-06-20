УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5130 відвідувачів онлайн
Новини Комбат Ширшин подав рапорт на звільнення
6 098 50

Командування не поспішає вирішувати ситуацію з "дебільними задачами" на фронті, - комбат 47 ОМБр Ширшин

Комбат 47-ї ОМБр Олександр Ширшин

Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин заявив, що представники командування не поспішають вирішувати ситуацію і реагувати на проблеми, які він порушив, зокрема щодо невиправданих втрат особового складу під час бойових дій на Курщині.

Про це він розповів в етері Свобода LIVE, інформує Цензор.НЕТ.

"Я очікував на нормальну, конструктивну розмову з боку Генерального штабу і вищого керівництва. Були люди, які зверталися, були готові, хотіли вирішити проблему – а вона насправді дуже системна, дуже поширена у Збройних силах. І хтось цим продовжує займатися. Але загалом, складається враження: ті, хто мали б це зробити й до кого це було адресовано, враховуючи результати перевірки, про які я написав, не дуже хочуть вирішувати", – зазначив він.

Ширшин не став називати конкретну особу, кому було адресоване його звернення. 

"Але знову ж таки, задачі приходять від вищого командування і спускаються нижче. Відповідно, до них неодноразово надходили звернення з оцінкою обстановки, з усім необхідним, з аргументацією. Але чомусь не чули", - пояснив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Комбат 47 ОМБр Ширшин отримав зауваження за заяви про "дебільні задачі": його визнали недисциплінованим

Також командир батальйону пояснив, яких саме змін він вимагає, однак висловив сумніви, що озвучені проблеми справді будуть вирішені.

Він додав, що має намір надалі домагатися змін у війську.

"Це питання управлінських змін, що стосується постановки завдань, оцінки обстановки, планування необхідних попередніх заходів, створення відповідних умов. Це про ухвалення рішень – тобто про межі відповідальності. Це також питання відновлення, підготовки піхоти, комплектації. Насправді, питань багато. Частину з них я вже виклав. Сьогодні ми мали розмову з Генеральним штабом – я озвучив деякі з цих питань. Не знаю, що вони з цим робитимуть. Бо... в мене є певні сумніви", - зазначив Ширшин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я підтримував Курську операцію на перших етапах, але останні місяці складається враження, що нас намагаються стерти, - комбат 47 ОМБр Ширшин

Водночас він вважає несправедливим висновок службової перевірки, за результатами якої його визнали "недисциплінованим".

"Проблема в тому, що це було зроблено несправедливо, навіть зазначені причини, чому вони так зробили, не відповідають дійсності", - наголосив він.

За його словами, рапорт про усунення його від посади наразі не задовольнили.

"Я очікую рішення, продовжую виконувати обов’язки, знаходжуся безпосередньо при управлінні батальйоном", - додав Ширшин.

Нинішні заяви комбата у командуванні Збройних сил України поки не коментували.

Також читайте: Командири низки підрозділів ЗСУ розкритикували заяву комбата 47 ОМБр Ширшина

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що комбат 47 ОМБр "Маґура" Ширшин подав рапортна звільнення через "дебільні задачі" командування.

Своєю чергою Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, коментуючи вчинок Ширшина, зауважив, що заява комбата 47 ОМБр Ширшина вимагає офіційної реакції Ставки та командування. Подальші дії на Курщині слід планувати тільки після After action review.

Згодом повідомлялося, що за розпорядженням начальника Генерального штабу Збройних Сил України створено робочу групу для всебічного вивчення обставин, викладених у публікації командира підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади в соціальних мережах.

Робоча група, яка перевіряла ситуацію, опубліковану комбатом "Маґури" Ширшиним у соцмережах щодо низки неефективних рішень на фронті, визнала недисциплінованим самого Ширшина.

Автор: 

Курськ (1200) 47 окрема механізована бригада (278) Ширшин Олександр (12)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
Бо саме командування, це головний ініціатор, цих "дебільний завдань"!
показати весь коментар
20.06.2025 22:49 Відповісти
+19
Американський доброволець, який послав всіх в дупу на 4 рік війни, не приховував свого розчарування діями високих командирів та методами командування й також «дебільними» задачами…крім того він сказав , що головна проблема у війську - не вміння керувати та берегти найцінніший та невідновлюваний ресурс на війні - людей…
показати весь коментар
20.06.2025 23:08 Відповісти
+17
Міністр оборони шаурми забив х...й на ВР і вирішив не доповідати стосовно відсутності фортифікаційних споруд на сумському напрямку і просто не прийшов у ВР.
Вкраїнчик Ікер Кавіляс заслуговує тільки таких міністрів.
показати весь коментар
20.06.2025 23:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А навіщо це їм, їх цьому не вчили, це ще й думати треба. Краще нехай бабы еще нарожают тецека ще наловить.
показати весь коментар
20.06.2025 22:45 Відповісти
показати весь коментар
20.06.2025 22:53 Відповісти
Цікаво а скільки з них одразу підуть СЗЧ..?
показати весь коментар
20.06.2025 23:37 Відповісти
КАлина - випусник мєнтовського вузу - і цим все сказано
показати весь коментар
21.06.2025 03:51 Відповісти
Плювати йому на підлеглих... Самі в шоколаді а захисники Азовсталі досі в полоні, або вже й немає в живих... 😡😡😡
показати весь коментар
21.06.2025 07:48 Відповісти
Поки на горі не будуть зміни кардинальні - внизу нічого не зміниться!В генштабі все всіх влаштовує - їм в окоп не йти .
показати весь коментар
20.06.2025 22:48 Відповісти
Бо саме командування, це головний ініціатор, цих "дебільний завдань"!
показати весь коментар
20.06.2025 22:49 Відповісти
Наш генералітет тільки пиз...ть про стандарти НАТО в ЗСУ, а насправді спромогся впровадити лише аптечки та турнікети, і то під тиском та за сприяння волонтерів. Головний стандарт НАТО - відповідальність, совковщині не до смаку. Для впровадження цього головного стандарту не потрібно ні додаткового фінансування, ні навчання. Як це працює - наприклад
- комбриг ставить завдання комбату
- комбат призначає підрозділ або підрозділи і планує операцію, прикриття, евакуацію
- командир(и) підрозділу(ів) визначають та запрошують необхідні засоби та техніку для виконання, комбат забезпечує чого не вистачає в підрозділах, а також
- комбат (має право вимагати, не просити, а вимагати) запрошує в комбрига необхідні для виконання вогневу підтримку, доукомплектування недостатніми в баті озброєнням та технікою, посилення бату додатковими підрозділами.
- лише після погодження всіх питань видається бойовий наказ, де розписано, хто що забезпечує і в які терміни, координацію між підрозділами.
Така система планування операцій покладає на кожного командира конкретні зобов'язання і змушує до відповідальності за свої дії, бо невиконання якоїсь умови вказує на конкретного винуватця.
показати весь коментар
21.06.2025 00:10 Відповісти
А хіба AAR не планується при плануванні операцій?
Бо звідки, коли і кому буде відомо, хто персонально винуватець і з яких причин не виконав заплановані завдання, щоб не наступати й далі на ті самі граблі? Чи винуватця призначають, а не визначають, як в совковій армії?
показати весь коментар
21.06.2025 01:04 Відповісти
Аналіз при плануванні? Що аналізувати до операції? При плануванні аналізувати потрібно лише розвіддані і оцінювати можливості, як свої так і супротивника. Для того щоб не наступати двічі на одні граблі, аналіз потрібно робити після проведення операції і обов'язково після невдалої. Під час аналізу і встановлюють об 'єктивні причини невдачі, часткової невдачі або успіху - наприклад, хто не забезпечив вчасно артилерійську підтримку чи не організував корегування вогню артилерії, або відправив бронегрупу не в узгоджену точку чи іншим ніж в розпорядженні шляхом і які наслідки це мало. Таким чином проявляються не тільки недолугі та безвідповідальні командири, а й ініціативні, ефективні і самі цінні це з гарною інтуіцією.
показати весь коментар
21.06.2025 01:58 Відповісти
Багато в чому можна погодитися з вашим коментарем про те, що саме необхідно аналізувати і усвідомити в AAR, а також як саме слід використати отримані результати. IMHO, AAR мають бути заплановані із відповідними звітами про їх проведення, оскільки на момент червня 2025 року AAR (After Action Review - розбір після дії/бою) офіційно не є окремо визначеною процедурою в чинних бойових статутах Збройних Сил України (ЗСУ) у такій формі, як це передбачено, наприклад, у військах країн НАТО.
Проте деякі елементи та принципи AAR де-факто застосовуються в практиці бойового навчання та аналізу бойових дій ЗСУ.
AAR (у стилі НАТО)- це структурований та систематичний розбір виконаних дій, під час якого: 1) усі учасники (від солдата до офіцера) мають можливість висловити свою думку. 2)акцент робиться не на покаранні, а на вивченні досвіду - що було добре, що слід покращити, чого уникати. 3)Всі висновки документуються і враховуються в майбутньому навчанні.

показати весь коментар
21.06.2025 11:06 Відповісти
Так отож, самі бачите як наші генерали впроваджують стандарти НАТО. Де натівський ААR, а де наші совки - створили якусь комісію і постановили, що не по Ширшину шапка їх вразумлять, з їхнього бункера видніше як воювать, а солдатський обов'зок не щядіть живота сваєго прі виполнєнії воїнской обязаності і пріказов вишестоящєго командованія.
показати весь коментар
22.06.2025 10:32 Відповісти
Тому що задача в них, яку їм поставила влада, утилізувати якомога більше чоловіків. Йде зачистка території України від чоловічого населення. І війна триватиме до тих пір, поки всіх не зачистять. Зараз в росхід йдуть селяни та роботяги- бідний клас. Поступово підтягується в м'ясорубку середній клас. Залишаться одні багатії
показати весь коментар
20.06.2025 22:53 Відповісти
Підтримую комбата. 141 бригада, цього тижня звільнили комбрига, який перебуваючи рік на посаді ні одного разу небув ні на одному опорному пункті батальону, про роти мовчу!!!!!!!!! За рік часу офіцери поняття немають як він виглядав, крім комбригів які їздили до нього в бункер. Просто не хочу писати про справи які там творятся. Але чорта потрібно судити!!!
показати весь коментар
20.06.2025 22:54 Відповісти
"Дебільні задачі", це накази від ОПи та Зеленского?
показати весь коментар
20.06.2025 22:55 Відповісти
Де командундування, усілякими поборами не займається, з унтєрхвацьким бажання збагатитися, а головою власною, планує та організовує взаємодію, підтримку, і усе належне, там і втрати меньше та результати кращі!!…
показати весь коментар
20.06.2025 22:59 Відповісти
У тех кто занимается "поборами" и т.д. результаты тоже хорошие, правда часто они только на бумаге, в рапортах... Пока что в армии это главное, красиво составленный рапорт. Ну и правильно заполненные всякие журналы) "Дисциплина" же...
показати весь коментар
20.06.2025 23:02 Відповісти
Тепер точно справу на нього відкриють.
показати весь коментар
20.06.2025 22:59 Відповісти
С... куда ми котимось... Комбат який тримає смугу в 2 кілометри, розповідає, що потрібно робити з фронтом в 1200 кілометрів...
Він не знає ні кількості техніки якою оперує ставка, ні кількості людей...
Він срані 2 км втримати не міг... Але він точно знає як управляти всією лінією фронту...
І це все під радісні вигуки корисних ідіотів...
Люди схаменіться!!!
показати весь коментар
20.06.2025 23:03 Відповісти
Он многое знает,он же начинал контрнаступ в 23году
показати весь коментар
20.06.2025 23:07 Відповісти
Міністр оборони шаурми забив х...й на ВР і вирішив не доповідати стосовно відсутності фортифікаційних споруд на сумському напрямку і просто не прийшов у ВР.
Вкраїнчик Ікер Кавіляс заслуговує тільки таких міністрів.
показати весь коментар
20.06.2025 23:07 Відповісти
А шо це за маджахед?
показати весь коментар
20.06.2025 23:27 Відповісти
Корисний бот..?)
показати весь коментар
20.06.2025 23:40 Відповісти
А там ніхто нічого не знає щоб ти розумів .ти шо ******* дивися?то марна справа...в реаліях все виглядає інакше....
показати весь коментар
21.06.2025 05:27 Відповісти
А тобі прямо з ГШ інформацію докладають? Ще й пишуть, що вони нічого не знають?
Ми воюємо з дуже сильним ворогом. І якби у нас в ГШ служили дурні, то війна б уже закінчилась.
показати весь коментар
21.06.2025 10:19 Відповісти
а верховний головнокомандувач знову нє-прі-чьом...
показати весь коментар
20.06.2025 23:06 Відповісти
Американський доброволець, який послав всіх в дупу на 4 рік війни, не приховував свого розчарування діями високих командирів та методами командування й також «дебільними» задачами…крім того він сказав , що головна проблема у війську - не вміння керувати та берегти найцінніший та невідновлюваний ресурс на війні - людей…
показати весь коментар
20.06.2025 23:08 Відповісти
по коментарях генштабу американець теж ненадійний і недисціплінований...
показати весь коментар
20.06.2025 23:22 Відповісти
Іншими словами, від дав зрозуміти, що Генштаб та все вище військове керівництво це тупорилі м'ясники совкового типу або зрадники.
Ну це всі знають, судячи з результатів роботи вищого військово-політичного по постійному відступі на фронті.
показати весь коментар
20.06.2025 23:17 Відповісти
Армія України це потворноганебнний гібрид савєцкава саюза помножений на мародерсько злочинну ЗЕлену мафію!
показати весь коментар
20.06.2025 23:18 Відповісти
Не армія, а командування. Армія тримає боєздатність лише за рахунок козацького характеру та кмітливості наших воїнів, народних кулібіних, толкових комбатів і очевидно таки трохи є несовкових комбригів.
показати весь коментар
21.06.2025 00:23 Відповісти
Офіцери! Та ті, хто коментує!
Йде війна проти нас всіх, на виснаження та знищення...
Я звільнений за віком у 62 роки у вільній Україні та маю змогу писати, в ви всі маєте змогу все це та інше читати...
Насолоджуйтеся та бережить таке право. Розумію бойових офіцерів, які прагнуть зробити краще, ніж зараз є...
Але є "але" і це війна і тут, зараз, в війні, свої принципи, які окутують людей, які до цього дотичні. Я розумію цього Командира!
Але чи можу я його безостережно та неупереджено підтримати? Ні!
Це руйнує принципи існування нашого війська...
Хтось зараз напише " совок", ні - офіцер, який ставав ним на полі бою, зростав серед найкращих Воїнів моєї Країни.
показати весь коментар
20.06.2025 23:35 Відповісти
То хіба ви та ваші побратими не згодні з зауваженнями Ширшина..?!
І хіба не подібне казав Драпатий..?!чому влада звільняє притомних,розумних військових..?!
І чому залишаються кар'єристи та совки..?!
показати весь коментар
20.06.2025 23:44 Відповісти
Якраз оті совдепівські принципи і потрібно зруйнувати, а то з усіх стандартів НАТО в ЗСУ впровадили лише два - аптечки і турнікети та й ті волонтери ледь не насильно впихнули. Я теж офіцер за 60, хоч без бойового досвіду, але ще курсантом усвідомив шкідливість дебільного принципу - я начальнік, ти дурак. Як офіцер ви повинні добре знати, що єдиний совдепівський принцип викладений в дисциплінарному статуті армії СРСР - карати, карати і ще раз карати підлеглих на всіх рівнях. "Приказ командира (начальника) - закон для подчиненных. Приказ должен быть выполнен беспрекословно, точно и в срок", навіть якщо командир дебіл - мабуть посоромились дописати, при цьому підлеглі повинні "стойко переносить все тяготы и лишения военной службы, не щадить своей крови и самой жизни при выполнении воинского долга" інакше, ну ви ж в курсі - аж до розстрілу. Коли відповідальність командира залежить від бачення вищестоячого і на його розсуд (часто, навіть дуже часто від кількості та якості спільно вжитого алкоголю) об'єктивність оцінки та аналізу його дій обмежена і неефективна для покращення боєздатності підрозділів. Ефективні підрозділи будуть ті, командири яких готуючи бойовий наказ радяться з підлеглими і враховують їхні пропозиції - це доведено ще запоріжськими козаками та підтверджено під час Другої світової партизанськими загонами, і це є одним зі стандартів НАТО.
показати весь коментар
21.06.2025 01:20 Відповісти
Залишилося лише право телемарафону . Право голосу Казаріних, Стерненків та інших зелених підстилок .Всім іншим роти стараються заткнути...
показати весь коментар
21.06.2025 03:42 Відповісти
Ну хазарін згоден, а чому Стерненка сюди додав?
Саме він неодноразово критикував принципи командування та деяких командирів.
показати весь коментар
21.06.2025 18:21 Відповісти
Томущо Стерненко наразі песик Зеленського - гавкає на кого покаже
показати весь коментар
21.06.2025 19:33 Відповісти
Скіки на грудь прийняв довбню?
показати весь коментар
21.06.2025 05:29 Відповісти
Але є але. Руйнує принципи руйнування нашого війська. Які саме принципи ви маєте на увазі? Уточнюйте бувший офіцер. Я діючий солдат і думаю в далі служити але без якихось там але є але і таємних ваших принципів. Уточняйте які не принципи а статті статуту порушено. Чи може вже мифічні принципи ставлять вже вище статутів і нормативно-правових актів? Тут якось нам один гівно майор розповідав що задачі виконує штаб, а не підрозділ. Так певно вчили в академії . Тобто він і досі не розуміє що безлімітну солдат ніколи не було і вже не буде. Треба працювати з тим контингентом що є. Він не розуміє що штаб зробили тупо лякалом для солдата. Щось там в бригаді захотіли хотєлок і от штаб починає лякалками лякати солдата щоб же ж ламаючи голову побіг виконувати. При цьому ще назначає солдата відповідальністю за результат. Тобто я взагалі не розумію функцій штабів. Вони тільки підготовлюють на паперах для генерала те що доповість солдат. Команди є. І більшість дибільних, а відповідальності за них немає для штаба ніколи. Є те що якийсь там солдат щось там не те зробив чи не зрозумів що від нього хочуть. Але ж поставлені задачі тіпа якоби виконує штаб і отой майор особисто при цьому жодного дня не бувавши ногами на землі. Ха ха ха.
показати весь коментар
21.06.2025 11:35 Відповісти
А как по правде?скажу 27 моих друзей детстваМОРТО!!!!!ИЗЗА ЗЕЛЕНСКОГО!!!!ЕГО В ЕС НЕ УВАЖАЮТ!!!!!
показати весь коментар
20.06.2025 23:44 Відповісти
https://www.facebook.com/bezuhlamariana?__cft__[0]=AZXVWUQavk0wSTNjEoyMpVXrRtNrUcQHKsLY0zq-YgUnL8QRMCo0fRBGrAj3esHvuLkKGpkrIN2Eeir6CyGEwpcHeQAnm35a52nmZuZF8RrKQg45WCE_Tov7mPo07O9pgzYWBPhkFTR44erg-neSXFgDNHEm4qTEIF8l3WL8AEydRtiinfXTZUiPrTzdXLRjl2c&__tn__=-UC%2CP-R Марьяна Безуглая

https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/************************************************************************?__cft__[0]=AZXVWUQavk0wSTNjEoyMpVXrRtNrUcQHKsLY0zq-YgUnL8QRMCo0fRBGrAj3esHvuLkKGpkrIN2Eeir6CyGEwpcHeQAnm35a52nmZuZF8RrKQg45WCE_Tov7mPo07O9pgzYWBPhkFTR44erg-neSXFgDNHEm4qTEIF8l3WL8AEydRtiinfXTZUiPrTzdXLRjl2c&__tn__=%2CO%2CP-R 42 мин. ·

Те, що не дозволили зробити Сухаревському, бо «не свій», Сирський дав Бровді «Мадяру» одразу: об'єднати всі військові частини Сил безпілотних систем та Лінії дронів.

Так само він чинить із ************ та озброєнням. Якщо бригада не «підлизується», вона не доотримує ресурсів - незалежно від того, наскільки це відповідає задуму чи на якому напрямку воює. Хоч ти в Покровську, але якщо дозволяєш собі говорити не те, що хочуть почути, піднімаєш незручні питання - отримаєш обмеження в ***********. Іди повоюй. А ресурси можуть передати «своїй» бригаді, де комбриг наближений, хоч вона стоїть там, де не наступають. Це призведе до втрати життів українських громадян і територій України? І що.

Особливий вид корупції розвів Олександр Станіславович разом зі своїми наближеними. Зараз цей підхід лише укорінюється.

Сирський був готовий рік блокувати інтегрований розвиток Сил безпілотних систем, лише щоб привести людину, яка діє з міркувань особистої лояльності.

Але є ще гірші наслідки. Так, Головнокомандувач ЗСУ пропустив вторгнення на Сумщину. Він системно тиснув на Десантно-штурмові війська, їхнього командувача Скибюка, кошмарив керівника напрямку Красильникова, не приймав їхні доповіді, не надавав ресурсів, не відправляв інженерів, замовчував ситуацію на Ставці, втручався в переміщення рот і батальйонів, забирав підрозділи на інші напрямки - і в результаті зустрів нове вторгнення без елементарної підготовки. Сумщина не готова до оборони, і сьогодні наступ стримується знову ціною життів громадян України.
показати весь коментар
21.06.2025 00:00 Відповісти
А Кабмин взагалі здає Україну, поки хлопці воюють

https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych?__cft__[0]=AZUSMZI7YLHmYlILXjxwCdwuPcADFCIv-Y5XNinCmXzwyprNMNWSr1qjL4MF6oZkaop6au3WMDrujrYXH1-GTgIQaVWjAHcZMtEhmGIVAzBWYZM_ENcIbdoHkaNmnB74mycYyXKmKJcjZAvfahs_VfCjTCOD5jSIlba2AeHgI-csIGexI7eNfsZXfVU47EGmuumVrFJY5sxNXaP6Mb_cCZPcJuaJ2--vutp2TwYhqrD2lg&__tn__=-UC%2CP-y-R Volodymyr Viatrovych

https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych/posts/pfbid0215d6B6UUwj5H5E9mbS5BJEz6ko2cQqJZ9r3xa773GDwrq1tT6a42FBqfiB9xYXfxl?__cft__[0]=AZUSMZI7YLHmYlILXjxwCdwuPcADFCIv-Y5XNinCmXzwyprNMNWSr1qjL4MF6oZkaop6au3WMDrujrYXH1-GTgIQaVWjAHcZMtEhmGIVAzBWYZM_ENcIbdoHkaNmnB74mycYyXKmKJcjZAvfahs_VfCjTCOD5jSIlba2AeHgI-csIGexI7eNfsZXfVU47EGmuumVrFJY5sxNXaP6Mb_cCZPcJuaJ2--vutp2TwYhqrD2lg&__tn__=%2CO%2CP-y-R 11 ч. ·

Отже, дії влади з нищення інституції Уповноваженого з захисту державної мови є свідомими і зловмисними. І відбуваються синхронно з мовними вимогами російських агресорів.

Ще у квітні міністр культури, міністерка юстиції та Уповноважений з захисту прав людини несподівано замість Тараса Кременя подали уряду для затвердження на новий 5-річний термін кандидатури, які явно не відповідали визначеним законом критеріям і навряд чи могли б ефективно виконувати повноваження мовного омбудсмена. Це викликало обурення громадськості і нерозуміння депутатів та експертного середовища.

Ця авантюра, здавалося, зайшла в глухий кут після того, як усі кандидати, маючи совість, відмовилися від участі в конкурсі або від призначення на посаду.

Здавалося б, чудовий шанс для влади одуматися. Тим більше, що днями Оксана Забужко, Сергій Жадан, Ада Роговцева, Ірма Вітовська, Рефат Чубаров, Олесь Санін, Микола Жулинский, Сергій Квіт та інші визначні українці закликали урядовців «з усією відповідальністю поставитися до захисту української мови загалом і призначення Уповноваженого із захисту державної мови зокрема» і «внести до Кабінету Міністрів України кандидатуру Тараса Кременя на посаду Уповноваженого із захисту державної мови».

Натомість урядовці вирішили зробити все з точністю до навпаки і призначити Уповноваженим із захисту державної мови 67-річного актора Олександра Завальського, який не лише не відповідає формальним критеріям, визначеним законом, але й не раз виступав проти штрафів за порушення мовного законодавства, накладення яких є одним із обов'язків Уповноваженого.

Ця нахабна атака на одну з ключових мовних інституцій відбувається саме тоді, коли послаблення захисту нашої мови вимагають на так званих «переговорах» російські агресори. Звичайно Стефанішина чи Шмигаль не самі додумалися пхати пана Завальського на цю посаду.

Те, що його призначення вже три місяці вперто вимагає Банкова - секрет полішинеля. Але це аж ніяк не зменшує відповідальність тих, хто офіційно вносить кандидатуру чи голосуватиме за неї на засіданні уряду. Ви - Кабінет Міністрів України, найвищий орган виконавчої влади? Чи не так?
показати весь коментар
21.06.2025 00:50 Відповісти
ОТЖЕ
міністр культури, міністерка юстиції та Уповноважений з захисту прав людини мають їхати на фронт до окопів , якщо не хочуть на гиляку
показати весь коментар
21.06.2025 00:52 Відповісти
Потрібно міняти все вище політичне керівництво та частину генералітету. Вони не здатні змінитися і ведуть країну до загибелі. Ніякий патріотизм та технології не допоможуть ,якщо країною керують мавпи , які думають де б їм ще вкрасти..
показати весь коментар
21.06.2025 03:45 Відповісти
Совкова ДНК скрізь
показати весь коментар
21.06.2025 04:51 Відповісти
Найперша проблема полягагає у тому, що країною "рулить" безтолковий ішак на чолі з дєрмаком. Це тупориле чмо немає елементарного поняття ні вчому та покладаєтья лише на ФСБ-го агента. Завданням мохнатого ішака є лише прокукурікати те, що підсуне дєрмак та створити видимість "потужного підера" без якого нічого не вирішується. Доки при владі буде тріпатись це чмо та його зелене шапіто, доти проблеми будуть лише наростати. Ішак і його банда - це балст, ярмо, яке тягне країну на дно і з кожним днем буде ве гірше і гірше. Ну, це ж очевидні речі!
показати весь коментар
21.06.2025 07:31 Відповісти
Комедия ***,пока патриоты надеются поменять ситуацию на фронте передвижением кроватей,продажные девки продолжают спокойно работать на путина насмехаясь над глупостью этих патротов.
показати весь коментар
21.06.2025 07:45 Відповісти
То хай Ширшин розкаже як повів хлопців на смерть за власним бажанням, бо хотів стати таким собі "героєм". Чому мовчить?
показати весь коментар
22.06.2025 13:18 Відповісти
 
 