Командування не поспішає вирішувати ситуацію з "дебільними задачами" на фронті, - комбат 47 ОМБр Ширшин

Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин заявив, що представники командування не поспішають вирішувати ситуацію і реагувати на проблеми, які він порушив, зокрема щодо невиправданих втрат особового складу під час бойових дій на Курщині.

Про це він розповів в етері Свобода LIVE, інформує Цензор.НЕТ.

"Я очікував на нормальну, конструктивну розмову з боку Генерального штабу і вищого керівництва. Були люди, які зверталися, були готові, хотіли вирішити проблему – а вона насправді дуже системна, дуже поширена у Збройних силах. І хтось цим продовжує займатися. Але загалом, складається враження: ті, хто мали б це зробити й до кого це було адресовано, враховуючи результати перевірки, про які я написав, не дуже хочуть вирішувати", – зазначив він.

Ширшин не став називати конкретну особу, кому було адресоване його звернення.

"Але знову ж таки, задачі приходять від вищого командування і спускаються нижче. Відповідно, до них неодноразово надходили звернення з оцінкою обстановки, з усім необхідним, з аргументацією. Але чомусь не чули", - пояснив він.

Також командир батальйону пояснив, яких саме змін він вимагає, однак висловив сумніви, що озвучені проблеми справді будуть вирішені.

Він додав, що має намір надалі домагатися змін у війську.

"Це питання управлінських змін, що стосується постановки завдань, оцінки обстановки, планування необхідних попередніх заходів, створення відповідних умов. Це про ухвалення рішень – тобто про межі відповідальності. Це також питання відновлення, підготовки піхоти, комплектації. Насправді, питань багато. Частину з них я вже виклав. Сьогодні ми мали розмову з Генеральним штабом – я озвучив деякі з цих питань. Не знаю, що вони з цим робитимуть. Бо... в мене є певні сумніви", - зазначив Ширшин.

Водночас він вважає несправедливим висновок службової перевірки, за результатами якої його визнали "недисциплінованим".

"Проблема в тому, що це було зроблено несправедливо, навіть зазначені причини, чому вони так зробили, не відповідають дійсності", - наголосив він.

За його словами, рапорт про усунення його від посади наразі не задовольнили.

"Я очікую рішення, продовжую виконувати обов’язки, знаходжуся безпосередньо при управлінні батальйоном", - додав Ширшин.

Нинішні заяви комбата у командуванні Збройних сил України поки не коментували.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що комбат 47 ОМБр "Маґура" Ширшин подав рапортна звільнення через "дебільні задачі" командування.

Своєю чергою Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, коментуючи вчинок Ширшина, зауважив, що заява комбата 47 ОМБр Ширшина вимагає офіційної реакції Ставки та командування. Подальші дії на Курщині слід планувати тільки після After action review.

Згодом повідомлялося, що за розпорядженням начальника Генерального штабу Збройних Сил України створено робочу групу для всебічного вивчення обставин, викладених у публікації командира підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади в соціальних мережах.

Робоча група, яка перевіряла ситуацію, опубліковану комбатом "Маґури" Ширшиним у соцмережах щодо низки неефективних рішень на фронті, визнала недисциплінованим самого Ширшина.