Командування не поспішає вирішувати ситуацію з "дебільними задачами" на фронті, - комбат 47 ОМБр Ширшин
Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин заявив, що представники командування не поспішають вирішувати ситуацію і реагувати на проблеми, які він порушив, зокрема щодо невиправданих втрат особового складу під час бойових дій на Курщині.
Про це він розповів в етері Свобода LIVE, інформує Цензор.НЕТ.
"Я очікував на нормальну, конструктивну розмову з боку Генерального штабу і вищого керівництва. Були люди, які зверталися, були готові, хотіли вирішити проблему – а вона насправді дуже системна, дуже поширена у Збройних силах. І хтось цим продовжує займатися. Але загалом, складається враження: ті, хто мали б це зробити й до кого це було адресовано, враховуючи результати перевірки, про які я написав, не дуже хочуть вирішувати", – зазначив він.
Ширшин не став називати конкретну особу, кому було адресоване його звернення.
"Але знову ж таки, задачі приходять від вищого командування і спускаються нижче. Відповідно, до них неодноразово надходили звернення з оцінкою обстановки, з усім необхідним, з аргументацією. Але чомусь не чули", - пояснив він.
Також командир батальйону пояснив, яких саме змін він вимагає, однак висловив сумніви, що озвучені проблеми справді будуть вирішені.
Він додав, що має намір надалі домагатися змін у війську.
"Це питання управлінських змін, що стосується постановки завдань, оцінки обстановки, планування необхідних попередніх заходів, створення відповідних умов. Це про ухвалення рішень – тобто про межі відповідальності. Це також питання відновлення, підготовки піхоти, комплектації. Насправді, питань багато. Частину з них я вже виклав. Сьогодні ми мали розмову з Генеральним штабом – я озвучив деякі з цих питань. Не знаю, що вони з цим робитимуть. Бо... в мене є певні сумніви", - зазначив Ширшин.
Водночас він вважає несправедливим висновок службової перевірки, за результатами якої його визнали "недисциплінованим".
"Проблема в тому, що це було зроблено несправедливо, навіть зазначені причини, чому вони так зробили, не відповідають дійсності", - наголосив він.
За його словами, рапорт про усунення його від посади наразі не задовольнили.
"Я очікую рішення, продовжую виконувати обов’язки, знаходжуся безпосередньо при управлінні батальйоном", - додав Ширшин.
Нинішні заяви комбата у командуванні Збройних сил України поки не коментували.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що комбат 47 ОМБр "Маґура" Ширшин подав рапортна звільнення через "дебільні задачі" командування.
Своєю чергою Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, коментуючи вчинок Ширшина, зауважив, що заява комбата 47 ОМБр Ширшина вимагає офіційної реакції Ставки та командування. Подальші дії на Курщині слід планувати тільки після After action review.
Згодом повідомлялося, що за розпорядженням начальника Генерального штабу Збройних Сил України створено робочу групу для всебічного вивчення обставин, викладених у публікації командира підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади в соціальних мережах.
Робоча група, яка перевіряла ситуацію, опубліковану комбатом "Маґури" Ширшиним у соцмережах щодо низки неефективних рішень на фронті, визнала недисциплінованим самого Ширшина.
бабы еще нарожаюттецека ще наловить.
- комбриг ставить завдання комбату
- комбат призначає підрозділ або підрозділи і планує операцію, прикриття, евакуацію
- командир(и) підрозділу(ів) визначають та запрошують необхідні засоби та техніку для виконання, комбат забезпечує чого не вистачає в підрозділах, а також
- комбат (має право вимагати, не просити, а вимагати) запрошує в комбрига необхідні для виконання вогневу підтримку, доукомплектування недостатніми в баті озброєнням та технікою, посилення бату додатковими підрозділами.
- лише після погодження всіх питань видається бойовий наказ, де розписано, хто що забезпечує і в які терміни, координацію між підрозділами.
Така система планування операцій покладає на кожного командира конкретні зобов'язання і змушує до відповідальності за свої дії, бо невиконання якоїсь умови вказує на конкретного винуватця.
Бо звідки, коли і кому буде відомо, хто персонально винуватець і з яких причин не виконав заплановані завдання, щоб не наступати й далі на ті самі граблі? Чи винуватця призначають, а не визначають, як в совковій армії?
Проте деякі елементи та принципи AAR де-факто застосовуються в практиці бойового навчання та аналізу бойових дій ЗСУ.
AAR (у стилі НАТО)- це структурований та систематичний розбір виконаних дій, під час якого: 1) усі учасники (від солдата до офіцера) мають можливість висловити свою думку. 2)акцент робиться не на покаранні, а на вивченні досвіду - що було добре, що слід покращити, чого уникати. 3)Всі висновки документуються і враховуються в майбутньому навчанні.
Він не знає ні кількості техніки якою оперує ставка, ні кількості людей...
Він срані 2 км втримати не міг... Але він точно знає як управляти всією лінією фронту...
І це все під радісні вигуки корисних ідіотів...
Люди схаменіться!!!
Вкраїнчик Ікер Кавіляс заслуговує тільки таких міністрів.
Ми воюємо з дуже сильним ворогом. І якби у нас в ГШ служили дурні, то війна б уже закінчилась.
Ну це всі знають, судячи з результатів роботи вищого військово-політичного по постійному відступі на фронті.
Йде війна проти нас всіх, на виснаження та знищення...
Я звільнений за віком у 62 роки у вільній Україні та маю змогу писати, в ви всі маєте змогу все це та інше читати...
Насолоджуйтеся та бережить таке право. Розумію бойових офіцерів, які прагнуть зробити краще, ніж зараз є...
Але є "але" і це війна і тут, зараз, в війні, свої принципи, які окутують людей, які до цього дотичні. Я розумію цього Командира!
Але чи можу я його безостережно та неупереджено підтримати? Ні!
Це руйнує принципи існування нашого війська...
Хтось зараз напише " совок", ні - офіцер, який ставав ним на полі бою, зростав серед найкращих Воїнів моєї Країни.
І хіба не подібне казав Драпатий..?!чому влада звільняє притомних,розумних військових..?!
І чому залишаються кар'єристи та совки..?!
Саме він неодноразово критикував принципи командування та деяких командирів.
