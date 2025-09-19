УКР
Новини Максим Данильчук новий комбриг 47 ОМБр
3 970 28

26-річний Герой України Максим Данильчук очолив 47 ОМБр "Маґура"

26-річний Герой України, підполковник Максим Данильчук став новим командиром 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура".

Про це повідомив Житомирський обласний ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що він є уродженцем села Барвинівка Звягельського району на Житомирщині тат випускником Національної академії сухопутних військ.

Що відомо про Максима Данильчука?

Від початку повномасштабного вторгнення РФ він пройшов шлях від командира роти до начальника штабу та командира батальйону 30-ї ОМБр імені князя Костянтина Острозького.

Герой України Данильчук очолив 47 бригаду Магура

Його підрозділ тримав оборону на Донеччині та Харківщині, знищивши сотні окупантів і чимало їхньої техніки. У лютому 2023 року під керівництвом Данильчука українські воїни відбили численні атаки "вагнерівців" на Донбасі.

Президент Володимир Зеленський надав йому звання Героя України 24 лютого 2024 року. Також він відзначений орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів і орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Також читайте: Я підтримував Курську операцію на перших етапах, але останні місяці складається враження, що нас намагаються стерти, - комбат 47 ОМБр Ширшин

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що комбат 47 ОМБр "Маґура" Ширшин подав рапорт на звільнення через "дебільні задачі" командування.

Своєю чергою Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, коментуючи вчинок Ширшина, зауважив, що заява комбата 47 ОМБр Ширшина вимагає офіційної реакції Ставки та командування. Подальші дії на Курщині слід планувати тільки після After action review.

Згодом повідомлялося, що за розпорядженням начальника Генерального штабу Збройних Сил України створено робочу групу для всебічного вивчення обставин, викладених у публікації командира підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади в соціальних мережах.

Робоча група, яка перевіряла ситуацію, опубліковану комбатом "Маґури" Ширшиним у соцмережах щодо низки неефективних рішень на фронті, визнала недисциплінованим самого Ширшина.

Дивіться: Як колумбійська штурмова рота воює у складі 47 ОМБр проти елітних частин армії РФ і північнокорейського спецназу на Курщині. ВIДЕО

Герой України Данильчук очолив 47 бригаду Магура

призначення (2353) ЗСУ (7918) 47 окрема механізована бригада (277)
+14
До 25 еще дети, а в 26 уже можно бригадами(в 5к народу) командовать. Чудеса. Но все збс.
19.09.2025 12:24 Відповісти
+4
Головний критерій, ПРОФЕСІЙНІСТЬ, ПАТРІОТИЧНІСТЬ, ПОРЯДНІСТЬ‼️❤️🇺🇦⚔️💯👌✌️✊🤝🫡❤️‼️🇺🇦
19.09.2025 12:22 Відповісти
+3
Воин!!!
19.09.2025 12:24 Відповісти
на фоні досвідченого комбата Ширшина призначення такого молодого комбригом виглядає неоднозначною
19.09.2025 12:48 Відповісти
Некоторые дети и гораздо попозже ( и нянчатся с ними до ихней пенсии), от старлея ротного за три года войны до подполковника- это нормально.
19.09.2025 12:43 Відповісти
А колись і 15-річні капитани (корабля) були... І в 12 заміж видавали. А давайте зробимо так, щоб генофондом займались до 15, а потім одразу в генерали?
(Це знущання не над паном Данильчуком, якому бажаю тільки успіхів, а над системою)
19.09.2025 12:46 Відповісти
Німці воювали дітьми.

19.09.2025 12:53 Відповісти
розскажи, ванька, про синів полка.

вони були в вафен СС ?

.
19.09.2025 13:05 Відповісти
А чого ти так за Гітлера переживаєш? Нацист він є нацист.
19.09.2025 13:13 Відповісти
А радянський союз дітьми на воював?
19.09.2025 13:29 Відповісти
Звідки мені знати. Це ви про совок все знаєте. Я тільки дивився фільми про німецьких збоченців.

19.09.2025 13:34 Відповісти
Сподіваюсь, цей буде кращим за відомого "героя" Шаламагу.
19.09.2025 12:33 Відповісти
З Богом🙏
19.09.2025 12:34 Відповісти
Вы уверены что в 26 лет достаточно опыта командовать не ротой а бригадой?
19.09.2025 12:37 Відповісти
Шаламага в 23 командував і нічо
19.09.2025 12:41 Відповісти
У него опыта немеряно по сравнению с отставником-полковником из запаса, который войны не видел.
19.09.2025 12:47 Відповісти
А имею ввиду опыта работы с людьми а не стрелочек на карте?
19.09.2025 13:21 Відповісти
Вопрос не в твоих умениях а в сплочении коллектива для выполнения боевой задачи. Это в 26 невозможно т к офицеры и солдатский состав намного старше тебя и это фактор неприодолимый!
19.09.2025 13:24 Відповісти
можно прожити життя і від першого почутого постріла всратися
при чому тут вік?
19.09.2025 13:33 Відповісти
Зможеш коли хочеш
19.09.2025 12:39 Відповісти
Пилять. Нічого особисто проти Максима Данильчука не маю, але це *******. Павка Корчагин.
19.09.2025 12:42 Відповісти
теж не маю сумніву в чеснотах пана Данильчука як Воїна, але в 26 років командувати тисячами людських життів то зарано.

.
19.09.2025 12:52 Відповісти
Хто з 18 воює в 26 це вже дід
19.09.2025 12:50 Відповісти
Попередній де дівся - на підвищення пішов ?
19.09.2025 13:13 Відповісти
15-ти річний капітан?
19.09.2025 13:27 Відповісти
Тримайся, командире! Давай пісти русні!
19.09.2025 13:30 Відповісти
 
 