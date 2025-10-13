Два десятки російських безпілотників знищили бійці 47-ї ОМБр за допомогою зенітних дронів. ВIДЕО

Бійці підрозділу Sky Wars із 47-ї ОМБр "Маґура" знищили два десятки російських безпілотників за допомогою зенітних дронів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи українських воїнів опублікований на сторінці підрозділу у соцмережах.

"За минулі два тижні воїни Sky Wars 47 ОМБр на Курському, Північно-Слобожанському напрямках та держкордоні зачистили 20 нічних та денних "зооподружок" рф: 8 розвідувальних Zala-z16, 8 ударних Zala Lancet z51, 4 ударні "Молнія-2", - йдеться у коментарі до запису.

