659 0
Два десятки російських безпілотників знищили бійці 47-ї ОМБр за допомогою зенітних дронів. ВIДЕО
Бійці підрозділу Sky Wars із 47-ї ОМБр "Маґура" знищили два десятки російських безпілотників за допомогою зенітних дронів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи українських воїнів опублікований на сторінці підрозділу у соцмережах.
"За минулі два тижні воїни Sky Wars 47 ОМБр на Курському, Північно-Слобожанському напрямках та держкордоні зачистили 20 нічних та денних "зооподружок" рф: 8 розвідувальних Zala-z16, 8 ударних Zala Lancet z51, 4 ударні "Молнія-2", - йдеться у коментарі до запису.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль