Ворожий дрон розлітається на шмаття після влучного пострілу українського військового. ВIДЕО

Український воїн першим пострілом знищив ворожий дрон-камікадзе, який готувався атакувати позицію бійців Сил оборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис майстерної бойової роботи бійця опублікований у соцмережах.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Український військовий з першого пострілу збиває російський FPV-дрон, який летів завдавати удару по його товаришам по службі на Запорізькому напрямку", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Два десятки російських безпілотників знищили бійці 47-ї ОМБр за допомогою зенітних дронів. ВIДЕО