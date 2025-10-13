Ворожий дрон розлітається на шмаття після влучного пострілу українського військового. ВIДЕО
Український воїн першим пострілом знищив ворожий дрон-камікадзе, який готувався атакувати позицію бійців Сил оборони.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис майстерної бойової роботи бійця опублікований у соцмережах.
"Український військовий з першого пострілу збиває російський FPV-дрон, який летів завдавати удару по його товаришам по службі на Запорізькому напрямку", - зазначається у коментарі до відео.
"Зоркий глаз"Позивний в нього не "Гостре ОКО" ???
Респект!!!