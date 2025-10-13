УКР
Ворожий дрон розлітається на шмаття після влучного пострілу українського військового. ВIДЕО

Український воїн першим пострілом знищив ворожий дрон-камікадзе, який готувався атакувати позицію бійців Сил оборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис майстерної бойової роботи бійця опублікований у соцмережах.

 "Український військовий з першого пострілу збиває російський FPV-дрон, який летів завдавати удару по його товаришам по службі на Запорізькому напрямку", - зазначається у коментарі до відео.

армія рф (19043) знищення (8460) Запорізька область (4187) дрони (6016)
"Зоркий глаз"
Позивний в нього не "Гостре ОКО" ???
Респект!!!
13.10.2025 14:57 Відповісти
13.10.2025 14:58 Відповісти
Зрозуміло що було уже, але все рівно ПРИЄМНО
13.10.2025 14:59 Відповісти
Два-три дні проходить і цензор подає старі новини як нові. Чому б це.
13.10.2025 15:15 Відповісти
...всім теверезо мислячим зрозуміло, що частота НЕ влучних пострілів набагато вища... на жаль...
13.10.2025 15:16 Відповісти
то вже було .
13.10.2025 15:50 Відповісти
 
 