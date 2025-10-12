На Оріхівському напрямку ЗСУ просунулися вперед на 3,5 км та взяли в полон окупантів, - Генштаб. ВIДЕО

На Оріхівському напрямку завдяки вмілим діям штурмових підрозділів Збройних Сил України покращено тактичне положення в районі населеного пункту Малі Щербаки, що в Степногірській громаді Запорізької області.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Загалом українські захисники просунулися вперед до 3,5 км, знищивши значну кількість російських окупантів та взявши полонених.

"Дякуємо бійцям 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар", 33-го окремого штурмового полку та іншим підрозділам, які демонструють зразкову хоробрість, злагодженість, ламають плани ворога та повертають контроль над українськими територіями", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що вдень 12 жовтня повідомлялося про те, що підрозділи 24 окремого штурмового батальйону "Айдар" спільно з побратимами з 33 окремого штурмового полку підняли український прапор у населеному пункті Малі Щербаки на Запорізькому напрямку.

