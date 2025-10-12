УКР
Новини Відео Бойові дії на Оріхівському напрямку
На Оріхівському напрямку ЗСУ просунулися вперед на 3,5 км та взяли в полон окупантів, - Генштаб. ВIДЕО

На Оріхівському напрямку завдяки вмілим діям штурмових підрозділів Збройних Сил України покращено тактичне положення в районі населеного пункту Малі Щербаки, що в Степногірській громаді Запорізької області.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Загалом українські захисники просунулися вперед до 3,5 км, знищивши значну кількість російських окупантів та взявши полонених.

"Дякуємо бійцям 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар", 33-го окремого штурмового полку та іншим підрозділам, які демонструють зразкову хоробрість, злагодженість, ламають плани ворога та повертають контроль над українськими територіями", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що вдень 12 жовтня повідомлялося про те, що підрозділи 24 окремого штурмового батальйону "Айдар" спільно з побратимами з 33 окремого штурмового полку підняли український прапор у населеному пункті Малі Щербаки на Запорізькому напрямку.

Читайте також: Сили оборони проводять контрнаступальні дії в районі Добропілля та на Запорізькому напрямку, є просування більш як на 3 кілометри, - Зеленський

Генштаб ЗС (7385) Запорізька область (4180) бойові дії (4748) Пологівський район (175) Оріхів (19)
+3
Герої! - пошинкували кацапів
12.10.2025 21:46 Відповісти
+2
Не було жодної офіційної інформації, що кацапи окупували Малі Щербаки. Тому дивно святкувати підняття там прапора.
12.10.2025 21:41 Відповісти
+2
А до чого тут окупація? В самому селі йшли активни бойові діі противника з березня, тому підняття прапора дійсно є подією.
12.10.2025 21:50 Відповісти
Гарна новина...
12.10.2025 21:28 Відповісти
+ +
12.10.2025 21:31 Відповісти
Нагадує такий розклад новин як в лудомана((він лиш перемогу пам'ятає,а тисячі поразок не помічає(Рано ще робити такі підсумки((
12.10.2025 21:34 Відповісти
Скоріше ти не помітив, що вже мав бути взятий Київ тисячу разів по три дні, тому зніми шпакули і витруси сєчку з голови.
12.10.2025 21:41 Відповісти
Ні,я помітив інше,що 20 % української території окуповано, а ти тішся 3,5 км .
12.10.2025 21:54 Відповісти
При СССР було окуповано 100% і що? Тобі не подобається що звільнено 80%?
12.10.2025 22:07 Відповісти
Шо не день - то Перемога!
12.10.2025 21:34 Відповісти
А до чого тут окупація? В самому селі йшли активни бойові діі противника з березня, тому підняття прапора дійсно є подією.
12.10.2025 21:50 Відповісти
Село Малі Щербаки на Запоріжжі перебуває під контролем Сил оборони, хоча ворожа пропаганда активно розповсюджувала фейк про нібито його захоплення. Джерело: https://censor.net/ua/n3543543
12.10.2025 21:54 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2025/03/18/7503368/ Також продовжуються атаки малими піхотними групами на Малі Щербаки. За наявними даними, з півдня села окупанти досягли певного успіху та закріплюються у лісосмугах. Бої на цьому напрямку тривають.
12.10.2025 21:57 Відповісти
В чому подія? В тому, що заскочили в сіру зону, встановили прапор і швиденько ретирувались?
12.10.2025 21:56 Відповісти
Це ти б так хотів.
12.10.2025 22:02 Відповісти
В чому подія?
===

просунулися вперед до 3,5 км, взято полонених.Це означає що звільнено не тільки село, а й прилеглі лісосмуги від свинособак.
12.10.2025 22:04 Відповісти
На карте они частично оккупированы.
12.10.2025 21:54 Відповісти
