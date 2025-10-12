Сили оборони проводять контрнаступальні дії в районі Добропілля та на Запорізькому напрямку, є просування більш як на 3 кілометри, - Зеленський

Сили оборони України проводять успішні контрнаступальні дії в районі Добропілля на Донеччині та на Запорізькому напрямку – поблизу Оріхова. Зафіксовано просування українських військ на більш ніж 3 кілометри.

Про це у вечірньому відеозверненні сказав президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз українські підрозділи продовжують контрнаступальні наші дії в районах Добропілля, також в інших районах, зокрема на Запорізькому напрямку – поблизу Оріхова, там є просування наших військ, і на сьогодні – більш ніж на три кілометри", - сказав глава держави.

Він подякував задіяним у контрнаступі підрозділам, зокрема, воїнам 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар", 33-го штурмового полку та іншим підрозділам.

Нагадаємо, що вдень 12 жовтня повідомлялося про те, що підрозділи 24 окремого штурмового батальйону "Айдар" спільно з побратимами з 33 окремого штурмового полку підняли український прапор у населеному пункті Малі Щербаки на Запорізькому напрямку.

