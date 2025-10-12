УКР
Сили оборони проводять контрнаступальні дії в районі Добропілля та на Запорізькому напрямку, є просування більш як на 3 кілометри, - Зеленський

зведення Генштабу

Сили оборони України проводять успішні контрнаступальні дії в районі Добропілля на Донеччині та на Запорізькому напрямку – поблизу Оріхова. Зафіксовано просування українських військ на більш ніж 3 кілометри.

Про це у вечірньому відеозверненні сказав президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз українські підрозділи продовжують контрнаступальні наші дії в районах Добропілля, також в інших районах, зокрема на Запорізькому напрямку – поблизу Оріхова, там є просування наших військ, і на сьогодні – більш ніж на три кілометри", - сказав глава держави.

Він подякував задіяним у контрнаступі підрозділам, зокрема, воїнам 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар", 33-го штурмового полку та іншим підрозділам.

Нагадаємо, що вдень 12 жовтня повідомлялося про те, що підрозділи 24 окремого штурмового батальйону "Айдар" спільно з побратимами з 33 окремого штурмового полку підняли український прапор у населеному пункті Малі Щербаки на Запорізькому напрямку.

Зеленський Володимир (25786) Запорізька область (4180) Донецька область (9802) бойові дії (4748) Покровський район (1085) Пологівський район (175) Добропілля (106) Оріхів (19)
Топ коментарі
+3
Правильний заголовок - зілєнскій розказує потмарахфону що: а далі вже текст.
показати весь коментар
12.10.2025 18:43 Відповісти
+2
3 кілометри це як від мого дому до ринку
показати весь коментар
12.10.2025 18:50 Відповісти
+2
А нашо про це трубіти?(((
показати весь коментар
12.10.2025 19:00 Відповісти
20 хвилин ходу
показати весь коментар
12.10.2025 18:51 Відповісти
Показать,где победа,там и бзде.Пиар АСТ.
показати весь коментар
12.10.2025 19:46 Відповісти
показати весь коментар
12.10.2025 19:04 Відповісти
Таке враження, що сам Боневтік звільняє території. Погань, лохотронська.
показати весь коментар
12.10.2025 19:13 Відповісти
Це брехня. Нема там ніякого просування. Там росіяни знов Золотий Колодязь штурмують.
показати весь коментар
12.10.2025 19:16 Відповісти
Я дуже кретично відношусь до слів зеленського. в нього що не слово то ,,перемога,, і ,,добробут,,
показати весь коментар
12.10.2025 19:21 Відповісти
Бутусов зовсім про інші "успіхи" пише.
показати весь коментар
12.10.2025 20:28 Відповісти
как уже правильно говорилось - если самим не навести порядок (в производстве \ попилах \ любих друзях \ приоритетах, эфективном менеджменте с двумя классами образования и т.п.) - то порядок в результате таки наведет Хйло (правда - свой). холопы с одними кулебовскими лопатами (но без автора, потому как автору - низзя) никогда не вытянут.
показати весь коментар
12.10.2025 20:28 Відповісти
Геть верховного ішака!
показати весь коментар
12.10.2025 20:33 Відповісти
 
 